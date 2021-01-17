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  2. Матчи
  3. Италия
Эмполи
5:0
Конец матча

Стадион:
Салернитана
0'
10' Желтая карточка
Андерсон Андре
11' Желтая карточка
Дзичек Патрик
1:0
19' Гол
Риччи Самуэле
2:0
28' Гол
Штулац Лео
3:0
35' Гол
Манкузо Леонардо
38' Желтая карточка
Николау Димитрис
4:0
42' Гол
Паризи Фабьяно
85' Желтая карточка
Хаас Николас
5:0
88' Гол
Оливьери Марко
90'+1
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
16
Казале
Николо
43
Николау
Димитрис
65
Паризи
Фабьяно
5
Штулац
Лео
28
Риччи
Самуэле
32
Хаас
Николас
11
Байрами
Недим
7
Манкузо
Леонардо
19
Ла
Мантия
Андреа
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
23
Дьомбер
Норберт
33
Весели
Фредерик
15
Касасола
Тиаго
2
Кулибали
Мамаду
27
Дзичек
Патрик
18
Андерсон
Андре
3
Лопес
Вальтер
9
Тутино
Дженнаро
11
Джурич
Милан
Эмполи
4-1-2-1-2
Салернитана
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 10 (1) 0.56
2. Ла Мантия Андреа 6 0.33
3. Морео Стефано 4 0.22
4. Оливьери Марко 3 (1) 0.17
5. Штулац Лео 2 0.11
6. Матос Ридер 2 0.11
7. Хаас Николас 2 0.11
8. Байрами Недим 1 0.06
9. Риччи Самуэле 1 0.06
10. Романьоли Симоне 1 0.06
11. Паризи Фабьяно 1 0.06
12. Бандинелли Филиппо 0 0
13. Фьямоцци Риккардо 0 0
14. Терзич Алекса 0 0
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 6 (1) 0.35
2. Джурич Милан 4 (2) 0.24
3. Андерсон Андре 3 0.18
4. Купиш Томаш 3 0.18
5. Касасола Тиаго 1 0.06
6. Капецци Леонардо 1 0.06
7. Богдан Лука 1 0.06
8. Лопес Вальтер 0 0
9. Чичерелли Эмануэле 0 0
10. Белек Вид 0 0
11. Ди Таккио Франческо 0 0
12. Скьявоне Андреа 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Романьоли Симоне 3 2
2. Манкузо Леонардо 4 0
3. Бандинелли Филиппо 4 0
4. Фьямоцци Риккардо 2 1
5. Ла Мантия Андреа 3 0
6. Хаас Николас 3 0
7. Николау Димитрис 3 0
8. Штулац Лео 2 0
9. Риччи Самуэле 2 0
10. Морео Стефано 1 0
11. Казале Николо 1 0
12. Терзич Алекса 1 0
13. Андреа Камбиасо 1 0
Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 7 1
2. Дзичек Патрик 5 0
3. Андерсон Андре 5 0
4. Тутино Дженнаро 4 0
5. Дьомбер Норберт 4 0
6. Касасола Тиаго 4 0
7. Джурич Милан 3 0
8. Лопес Вальтер 3 0
9. Айя Рамзи 3 0
10. Джаннетти Никколо 2 0
11. Весели Фредерик 2 0
12. Скьявоне Андреа 2 0
13. Богдан Лука 2 0
14. Капецци Леонардо 0 1
15. Купиш Томаш 1 0
16. Мильорини Марко 1 0
17. Чичерелли Эмануэле 1 0
18. Адамонис Марюс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 10.34% (3) 0 13.79% (4) 27.59% (8) 24.14% (7) 24.14% (7)
 Салернитана 5.26% (1) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 26.32% (5) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Наполи 3:2 Эмполи Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи
Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи
Салернитана Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Салернитана 0:2 Порденоне Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла
Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Салернитана: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Салернитана 2:4 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Салернитана Серия B Эмполи 2:0 Салернитана Серия B Салернитана 2:1 Эмполи Серия B
Эмполи 5:2 Салернитана Серия B Салернитана 1:0 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Салернитана Серия B Салернитана 0:1 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 18 10 7 1 34 - 16 37
2. Читтаделла Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
3. Монца Заявка 18 8 7 3 27 - 14 31
4. СПАЛ 2013 Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
5. Лечче Заявка 18 7 8 3 32 - 22 29
6. Салернитана Заявка 17 8 4 5 19 - 23 28
7. Кьево Заявка 16 7 6 3 22 - 14 27
8. Порденоне Заявка 18 6 9 3 22 - 15 27
9. Фрозиноне Заявка 17 7 5 5 17 - 16 26
10. Венеция Заявка 18 6 7 5 23 - 18 25
11. Пиза Заявка 17 5 8 4 24 - 29 23
12. Брешия Заявка 18 5 6 7 26 - 29 21
13. Виченца Виртус Заявка 17 4 8 5 23 - 24 20
14. Кремонезе Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
15. Реджина Заявка 18 4 5 9 16 - 25 17
16. Пескара Заявка 18 4 4 10 15 - 30 16
17. Козенца Заявка 18 2 10 6 13 - 16 16
18. Реджана Заявка 16 4 3 9 15 - 26 15
19. Виртус Энтелла Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
20. Асколи Заявка 18 3 4 11 15 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Эмполи Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
3. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
4. СПАЛ 2013 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5. Салернитана Заявка 8 5 2 1 12 - 7 17
6. Кьево Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
7. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
8. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Брешия Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
11. Фрозиноне Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
12. Порденоне Заявка 9 2 6 1 14 - 10 12
13. Асколи Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
14. Реджина Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
15. Виченца Виртус Заявка 8 1 6 1 10 - 10 9
16. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
17. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
18. Реджана Заявка 9 2 2 5 9 - 11 8
19. Виртус Энтелла Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Лечче Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Порденоне Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Фрозиноне Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
5. Читтаделла Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
6. Кьево Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
7. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
9. Виченца Виртус Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
10. Салернитана Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
11. Козенца Заявка 9 2 5 2 9 - 7 11
12. Венеция Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
13. Пиза Заявка 9 2 4 3 15 - 20 10
14. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Брешия Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
16. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
17. Пескара Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Реджина Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.63 3.70 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.66 3.88 5.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.03 14.00 38.00
  1.15 8.03 18.32

Самый высокий коэффициент на матч «Эмполи» – «Салернитана» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эмполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Салернитана» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эмполи» – «Салернитана», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
3.65 1.25 2.85 1.39 1.93 1.81 1.54 2.38 1.37 2.95 1.13 5.40
10.25 1.01 9.20 1.03 3.70 1.26 2.91 1.41 2.02 1.88 1.56 2.43 1.36 3.04 1.15 4.90 1.10 5.50 1.01 9.80
9.00 1.01 9.00 1.04 3.15 1.33 2.42 1.39 2.15 1.70 7.50 1.07 1.77 2.05 5.55 1.12 2.55 1.47 1.92 1.82 1.80 1.95 1.20 4.20 1.11 5.80 1.15 5.00 1.10 6.25 1.08 7.00 1.07 7.50
3.79 1.29 2.94 1.44 2.31 1.66 1.99 1.89 2.86 1.45 2.45 1.59 2.01 1.88 1.76 2.14 1.56 2.51 1.56 2.51 1.33 3.44 1.87 2.01 1.54 2.56 1.39 3.11 1.70 2.24 1.43 2.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75
3.00 1.36 2.00 1.75 1.45 2.65 1.10 6.20
3.15 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.65
2.25 1.60 1.47 2.55 1.23 3.90 1.04 9.00 1.62 2.20 1.12 5.55 1.07 7.50
3.09 1.40 2.53 1.55 1.98 1.89 1.60 2.42 2.14 1.75 1.76 2.12 1.36 3.19 1.25 4.04 1.35 3.24 1.19 4.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 1.74 2.02 1.20 4.20
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.90
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
3.25 1.31
Где смотреть матч Эмполи 5:0 Салернитана онлайн

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