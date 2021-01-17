Эмполи
5:0
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
Салернитана
10' Желтая карточкаАндерсон Андре
11' Желтая карточкаДзичек Патрик
1:0
19' ГолРиччи Самуэле
2:0
28' ГолШтулац Лео
3:0
35' ГолМанкузо Леонардо
38' Желтая карточкаНиколау Димитрис
4:0
42' ГолПаризи Фабьяно
85' Желтая карточкаХаас Николас
5:0
88' ГолОливьери Марко
32
Хаас
Николас
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
11
Джурич
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Ход матча
10'
11'
19'
28'
2:0
35'
38'
42'
4:0
85'
88'
5:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
12 Удары в створ 5
-
3 Угловые 9
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|10 (1)
|0.56
|2.
|Ла Мантия Андреа
|6
|0.33
|3.
|Морео Стефано
|4
|0.22
|4.
|Оливьери Марко
|3 (1)
|0.17
|5.
|Штулац Лео
|2
|0.11
|6.
|Матос Ридер
|2
|0.11
|7.
|Хаас Николас
|2
|0.11
|8.
|Байрами Недим
|1
|0.06
|9.
|Риччи Самуэле
|1
|0.06
|10.
|Романьоли Симоне
|1
|0.06
|11.
|Паризи Фабьяно
|1
|0.06
|12.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|13.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|14.
|Терзич Алекса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|6 (1)
|0.35
|2.
|Джурич Милан
|4 (2)
|0.24
|3.
|Андерсон Андре
|3
|0.18
|4.
|Купиш Томаш
|3
|0.18
|5.
|Касасола Тиаго
|1
|0.06
|6.
|Капецци Леонардо
|1
|0.06
|7.
|Богдан Лука
|1
|0.06
|8.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|9.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
|10.
|Белек Вид
|0
|0
|11.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|12.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Симоне
|3
|2
|2.
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|3.
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|4.
|Фьямоцци Риккардо
|2
|1
|5.
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|6.
|Хаас Николас
|3
|0
|7.
|Николау Димитрис
|3
|0
|8.
|Штулац Лео
|2
|0
|9.
|Риччи Самуэле
|2
|0
|10.
|Морео Стефано
|1
|0
|11.
|Казале Николо
|1
|0
|12.
|Терзич Алекса
|1
|0
|13.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|7
|1
|2.
|Дзичек Патрик
|5
|0
|3.
|Андерсон Андре
|5
|0
|4.
|Тутино Дженнаро
|4
|0
|5.
|Дьомбер Норберт
|4
|0
|6.
|Касасола Тиаго
|4
|0
|7.
|Джурич Милан
|3
|0
|8.
|Лопес Вальтер
|3
|0
|9.
|Айя Рамзи
|3
|0
|10.
|Джаннетти Никколо
|2
|0
|11.
|Весели Фредерик
|2
|0
|12.
|Скьявоне Андреа
|2
|0
|13.
|Богдан Лука
|2
|0
|14.
|Капецци Леонардо
|0
|1
|15.
|Купиш Томаш
|1
|0
|16.
|Мильорини Марко
|1
|0
|17.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|18.
|Адамонис Марюс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|10.34% (3)
|0
|13.79% (4)
|27.59% (8)
|24.14% (7)
|24.14% (7)
|Салернитана
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +11 =7 -2Наполи 3:2 Эмполи Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи
Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи
Салернитана Последние 20 матчей: +10 =4 -6Салернитана 0:2 Порденоне Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла
Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Салернитана: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 16
|37
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 14
|33
|3.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|27 - 14
|31
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|5.
|Лечче
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|32 - 22
|29
|6.
|Салернитана
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|19 - 23
|28
|7.
|Кьево
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 14
|27
|8.
|Порденоне
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|22 - 15
|27
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|17 - 16
|26
|10.
|Венеция
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 18
|25
|11.
|Пиза
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 29
|23
|12.
|Брешия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 29
|21
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|23 - 24
|20
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 23
|18
|15.
|Реджина
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|16.
|Пескара
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 30
|16
|17.
|Козенца
|Заявка
|18
|2
|10
|6
|13 - 16
|16
|18.
|Реджана
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|20.
|Асколи
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|15 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|3.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|5.
|Салернитана
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|6.
|Кьево
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|7.
|Венеция
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|8.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|12.
|Порденоне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|13.
|Асколи
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 10
|9
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|17.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|18.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Порденоне
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|6.
|Кьево
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|7.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|10.
|Салернитана
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|11.
|Козенца
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|16.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|17.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Реджина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
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