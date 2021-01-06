  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 3 0.2
2. Вествуд Эшли 1 0.07
3. Брэйди Роберт 1 0.07
4. Барнс Эшли 1 0.07
5. Ми Бен 1 0.07
6. Данн Джимми 1 0.07
7. Тэйлор Чарли 0 0
8. Макнил Дуайт 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 11 (5) 0.69
2. Рэшфорд Маркус 7 0.44
3. Кавани Эдинсон 3 0.19
4. Марсьяль Антони 2 0.13
5. Мактоминай Скотт 2 0.13
6. Линделоф Виктор 1 0.06
7. Уан-Биссака Аарон 1 0.06
8. Магуайр Гарри 1 0.06
9. Погба Поль 1 0.06
10. Ван де Бек Донни 1 0.06
11. Джеймс Дэниэл 1 0.06
12. Гринвуд Мэйсон 1 0.06
13. Мата Хуан 0 0
14. Шоу Люк 0 0
15. Теллес Алекс 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Родригес Джей 3 0
2. Вествуд Эшли 3 0
3. Бардсли Филипп 2 0
4. Барнс Эшли 2 0
5. Лонг Кевин 2 0
6. Лоутон Мэттью 2 0
7. Тарковски Джеймс 2 0
8. Брэйди Роберт 2 0
9. Тэйлор Чарли 1 0
10. Браунхилл Джош 1 0
11. Макнил Дуайт 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 4 0
2. Фернандеш Бруну 3 0
3. Шоу Люк 3 0
4. Фред Сантос 3 0
5. Матич Неманья 2 0
6. Байи Эрик 2 0
7. Рэшфорд Маркус 2 0
8. Джеймс Дэниэл 2 0
9. Марсьяль Антони 0 1
10. Кавани Эдинсон 1 0
11. Погба Поль 1 0
12. Хендерсон Дин 1 0
13. Фосу-Менса Тимоти 1 0
14. Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 37.5% (3) 0 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 0
 Манчестер Юнайтед 9.38% (3) 15.63% (5) 12.5% (4) 12.5% (4) 18.75% (6) 31.25% (10)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон
Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Манчестер Юнайтед: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Бёрнли Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 3 3 33 - 24 33
2. Ливерпуль Заявка 17 9 6 2 37 - 21 33
3. Лестер Заявка 17 10 2 5 31 - 21 32
4. Манчестер Сити Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5. Эвертон Заявка 16 9 2 5 26 - 20 29
6. Тоттенхэм Заявка 16 8 5 3 29 - 15 29
7. Саутгемптон Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
8. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
9. Челси Заявка 17 7 5 5 32 - 21 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Арсенал Заявка 17 7 2 8 20 - 19 23
12. Лидс Заявка 17 7 2 8 30 - 33 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 24 22
14. Кристал Пэлас Заявка 17 6 4 7 22 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 17 2 8 7 21 - 28 14
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 17 1 5 11 11 - 39 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 0 2 15 8 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
3. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
4. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
13. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
14. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
15. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
16. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
2. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
3. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
11. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 января 2021, осталось 2 дня 19 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Бёрнли 6.3% (3)
    X 6.3% (3)
    Манчестер Юнайтед 87.5% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    7.50
    4.75
    1.48
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 7.10 4.60 1.46
    Бонус: 5 000 ₽ 7.50 4.75 1.48
    Бонус: 5 000 ₽ 7.20 4.70 1.44
      7.40 4.64 1.48

    Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.50 1.01 9.80 1.03 3.98 1.23 3.15 1.36 2.15 1.78 1.64 2.26 1.41 2.82 1.19 4.15 1.14 5.00 1.04 8.20
    14.00 1.01 9.80 1.04 3.95 1.23 3.15 1.33 2.11 1.75 1.90 1.96 1.67 2.21 1.41 2.85 1.19 4.50 1.15 5.00 1.04 8.60 1.05 9.20 0.00 16.00
    4.57 1.23 2.60 1.55 2.16 1.76 1.93 1.97 1.68 2.31 1.54 2.64 1.44 2.95 1.17 5.62
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.35 2.19 1.68 1.51 2.56 1.18 4.90 1.12 6.20
    2.15 1.70 1.48 2.60 1.16 5.00
    2.84 1.48 2.22 1.72 1.74 2.22 1.52 2.69 1.35 3.46
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20
    3.10 1.35 1.82 1.94 1.36 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.90 1.84
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.28
    Где смотреть матч Бёрнли - Манчестер Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Как смотреть матчи АПЛ на Олимпе?

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Бёрнли - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Бёрнли
    6.3% (3)
    Ничья
    6.3% (3)
    Манчестер Юнайтед
    87.5% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.7% (27)
    Меньше
    41.3% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    65.22% (30)
    Нет
    34.78% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    47.9% (23)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    18.8% (9)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    10.4% (5)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    6.3% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный