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Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
27
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
20
Силва
Бернарду
7
Стерлинг
Рахим
47
Фоден
Фил
26
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Таргетт
Мэтт
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
15
Траоре
Бертран
20
Баркли
Росс
10
Грилиш
Джек
11
Уоткинс
Олли
Манчестер Сити
4-3-3
Астон Вилла
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 5 0.29
2. Фоден Фил 4 0.24
3. Марез Рияд 4 0.24
4. Гюндоган Илкай 4 0.24
5. Де Брёйне Кевин 3 (2) 0.18
6. Жезус Габриэль 2 0.12
7. Торрес Ферран 2 0.12
8. Стоунс Джон 2 0.12
9. Уокер Кайл 1 0.06
10. МендиБенжамен 1 0.06
11. Аке Натан 1 0.06
12. Канселу Жоау 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 6 (1) 0.4
2. Грилиш Джек 5 0.33
3. Эль-Гази Анвар 5 (2) 0.33
4. Траоре Бертран 3 0.2
5. Баркли Росс 2 0.13
6. Мингс Тайрон 2 0.13
7. Конса Эзри 2 0.13
8. Макгинн Джон 1 0.07
9. Хурихан Конор 1 0.07
10. Хаус Кортни 1 0.07
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Трезеге 0 0
13. Соарес Дуглас 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 3 0
2. Аке Натан 3 0
3. Канселу Жоау 3 0
4. МендиБенжамен 2 0
5. Диаш Рубен 2 0
6. Фернандиньо Фернандо 1 0
7. Де Брёйне Кевин 1 0
8. Уокер Кайл 1 0
9. Стерлинг Рахим 1 0
10. Эдерсон Мораес 1 0
11. Лапорт Эмерик 1 0
12. Силва Бернарду 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 4 1
2. Кэш Мэтти 5 0
3. Соарес Дуглас 3 1
4. Макгинн Джон 4 0
5. Таргетт Мэтт 4 0
6. Грилиш Джек 3 0
7. Хаус Кортни 1 0
8. Эль-Гази Анвар 1 0
9. Уоткинс Олли 1 0
10. Накамба Марвелус 1 0
11. Конса Эзри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 13.79% (4) 37.93% (11) 17.24% (5) 10.34% (3) 10.34% (3) 10.34% (3)
 Астон Вилла 17.86% (5) 7.14% (2) 7.14% (2) 17.86% (5) 25% (7) 25% (7)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити
Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити
Астон Вилла Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас
Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Кубок лиги Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити Кубок Астон Вилла 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:2 Манчестер Сити Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Сити 2:4 Астон Вилла Кубок лиги Астон Вилла 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Кубок Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 19 12 2 5 35 - 21 38
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 4 3 34 - 24 37
3. Манчестер Сити Заявка 17 10 5 2 29 - 13 35
4. Ливерпуль Заявка 18 9 7 2 37 - 21 34
5. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
6. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
7. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 27 - 22 32
8. Саутгемптон Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
9. Челси Заявка 19 8 5 6 33 - 23 29
10. Арсенал Заявка 19 8 3 8 23 - 19 27
11. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
12. Лидс Заявка 18 7 2 9 30 - 34 23
13. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 22 - 33 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 30 19
16. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
17. Бёрнли Заявка 17 4 4 9 9 - 22 16
18. Фулхэм Заявка 17 2 6 9 14 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 19 2 5 12 15 - 43 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Манчестер Сити Заявка 9 6 2 1 19 - 7 20
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
5. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
7. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
11. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
12. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
13. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
14. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
15. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 9 7 2 0 22 - 11 23
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
11. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Ньюкасл Заявка 9 2 2 5 8 - 15 8
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Бёрнли Заявка 9 1 3 5 4 - 14 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В рамках перенесенного первого тура АПЛ сыграют сегодня "Манчестер Сити" и "Астон Вила". Продолжают борьбу за чемпионство "горожане", потому будут играть сегодня только на победу. Правда и бирмингемцам есть, что доказывать, так что нас ждет интересная игра. Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2021, осталось 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 148
Манчестер Сити 97.3% (144)
X 2.7% (4)
Астон Вилла 0% (0)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Астон Вилла
1.33
6.40
9.95
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.27 6.00 10.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.31 6.40 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 6.10 10.25
  1.33 5.80 9.95

Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.60 1.15 4.15 1.22 2.65 1.49 2.10 1.75 1.67 2.21 1.35 3.15 1.28 3.70 1.13 5.70 1.11 6.80
5.35 1.11 4.55 1.19 2.64 1.46 1.97 1.83 1.71 2.26 1.37 3.10 1.27 3.62 1.09 6.40 1.06 6.85 1.01 11.25
5.57 1.17 2.67 1.53 2.37 1.65 2.08 1.83 1.81 2.09 1.65 2.36 1.51 2.70 1.26 4.21 1.11 7.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.75 1.24 2.60 1.46 1.65 2.15 1.17 4.60
4.20 1.23 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.18 4.95
3.45 1.35 2.75 1.50 2.01 1.90 1.69 2.28 1.48 2.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.40 1.13 2.11 1.68 1.57 2.32 1.34 3.10
5.25 1.16 3.76 1.27 1.99 1.82 1.49 2.62 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.88
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Астон Вилла

Исход игры
Манчестер Сити
97.3% (144)
Ничья
2.7% (4)
Астон Вилла
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.95% (70)
Меньше
52.05% (76)
Обе команды забьют
Да
37.67% (55)
Нет
62.33% (91)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
45.3% (67)
2:1 Манчестер Сити
16.9% (25)
3:1 Манчестер Сити
15.5% (23)
3:0 Манчестер Сити
12.2% (18)
1:0 Манчестер Сити
4.1% (6)
1:1 Ничья
2% (3)
4:1 Манчестер Сити
1.4% (2)
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