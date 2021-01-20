Манчестер Сити
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Астон Вилла
27
Канселу
Жоау
47
Фоден
Фил
18
Таргетт
Мэтт
20
Баркли
Росс
10
Грилиш
Джек
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Марез РиядНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Таргетт МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баркли РоссПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|5
|0.29
|2.
|Фоден Фил
|4
|0.24
|3.
|Марез Рияд
|4
|0.24
|4.
|Гюндоган Илкай
|4
|0.24
|5.
|Де Брёйне Кевин
|3 (2)
|0.18
|6.
|Жезус Габриэль
|2
|0.12
|7.
|Торрес Ферран
|2
|0.12
|8.
|Стоунс Джон
|2
|0.12
|9.
|Уокер Кайл
|1
|0.06
|10.
|МендиБенжамен
|1
|0.06
|11.
|Аке Натан
|1
|0.06
|12.
|Канселу Жоау
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|6 (1)
|0.4
|2.
|Грилиш Джек
|5
|0.33
|3.
|Эль-Гази Анвар
|5 (2)
|0.33
|4.
|Траоре Бертран
|3
|0.2
|5.
|Баркли Росс
|2
|0.13
|6.
|Мингс Тайрон
|2
|0.13
|7.
|Конса Эзри
|2
|0.13
|8.
|Макгинн Джон
|1
|0.07
|9.
|Хурихан Конор
|1
|0.07
|10.
|Хаус Кортни
|1
|0.07
|11.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|12.
|Трезеге
|0
|0
|13.
|Соарес Дуглас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родри Эрнандес
|3
|0
|2.
|Аке Натан
|3
|0
|3.
|Канселу Жоау
|3
|0
|4.
|МендиБенжамен
|2
|0
|5.
|Диаш Рубен
|2
|0
|6.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|7.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|8.
|Уокер Кайл
|1
|0
|9.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|10.
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|11.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|12.
|Силва Бернарду
|1
|0
|13.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|14.
|Торрес Ферран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мингс Тайрон
|4
|1
|2.
|Кэш Мэтти
|5
|0
|3.
|Соарес Дуглас
|3
|1
|4.
|Макгинн Джон
|4
|0
|5.
|Таргетт Мэтт
|4
|0
|6.
|Грилиш Джек
|3
|0
|7.
|Хаус Кортни
|1
|0
|8.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|9.
|Уоткинс Олли
|1
|0
|10.
|Накамба Марвелус
|1
|0
|11.
|Конса Эзри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|13.79% (4)
|37.93% (11)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|Астон Вилла
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|25% (7)
|25% (7)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +15 =4 -1Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити
Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити
Астон Вилла Последние 20 матчей: +11 =2 -7Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас
Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити Кубок Астон Вилла 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:2 Манчестер Сити Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Сити 2:4 Астон Вилла Кубок лиги Астон Вилла 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Кубок Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|35 - 21
|38
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 24
|37
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|29 - 13
|35
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|37 - 21
|34
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|6.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 22
|32
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|9.
|Челси
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 23
|29
|10.
|Арсенал
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 19
|27
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|12.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|30 - 34
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 33
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 30
|19
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 29
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|9 - 22
|16
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|15 - 43
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|5.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 11
|23
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|11.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 15
|8
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Астон Вилла
Исход игры
Манчестер Сити
97.3% (144)
Ничья
2.7% (4)
Астон Вилла
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.95% (70)
Меньше
52.05% (76)
Обе команды забьют
Да
37.67% (55)
Нет
62.33% (91)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
45.3% (67)
2:1 Манчестер Сити
16.9% (25)
3:1 Манчестер Сити
15.5% (23)
3:0 Манчестер Сити
12.2% (18)
1:0 Манчестер Сити
4.1% (6)
1:1 Ничья
2% (3)
4:1 Манчестер Сити
1.4% (2)
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