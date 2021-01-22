Пытался Мбаппе пройти вдоль лицевой линии, но снова Суке сыграл в подкате рядом с угловым флагом и выбил сферу за пределы поля.

Ди Мария выполнил подачу в центр штрафной, откуда Маркиньос в касание пробил по воротам и мяч от соперника вылетел за пределы поля.

Конгре подключился в атаку, сыграл вперёд, где находились только игроки "ПСЖ".

Паредес задумал вертикальный пас на Икарди и защитник "Монпелье" сумел заблокировать игровой снаряд.

Неймар выполнил передачу в штрафную на Икарди, который с угла вратарской пробил по воротам в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.

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Вернём первую ставку если она не сыграет.

23' Верратти забросил мяч на левую бровку в направлении Мбаппе, но Суке выиграл верховое единоборство и перевёл сферу в аут.

22' Паредес загрузил мяч в штрафную площадь "Монпелье", откуда гости выбили сферу на бровку.

21' Неймар наносит удар по воротам, мяч пролетает рядом со стенкой и затем вылетает за пределы поля.

20' Вынужденная замена в составе "Монпелье": Димитри Берто выходит на поле вместо Михайло Ристича.

19' Красная карточка для Омлина после просмотра эпизода. Четвёртая красная карточка в этом сезоне для "Монпелье" при этом арбитре.

18' Делажо пошёл сам просматривать эпизод, видео арбитры не смогли придти к единому мнению по данному фолу.

17' Консультируется главный арбитр Вилли Делажо с ВАР на предмет фола последней одежды Омлина.

16' И фол теперь со стороны игроков "Монпелье", Омлин вылетел за пределы штрафной и сбивает Мбаппе. Спорный момент, скорей это фол последней надежды, но арбитр не решился удалять голкипера и показал ему только жёлтую карточку.

15' Ди Мария жёстко сыграл в центре поля против Саванье и арбитр зафиксировал фол.

14' Верратти выполнил подачу на угол вратарской, Маркиньос головой пробил по воротам, но мяч вылетел за пределы поля.

13' Ди Мария выполнил подачу в центр штрафной, где Диалло выиграл верховое единоборство, головой пробил по воротам, но вышло выше каркаса.

12' Молле выполнил перевод на левую бровку на Ристича, но вышло слишком сильно и круглый выкатился в аут.

11' Флоренци с правого фланга прострелил вдоль ворот, Икарди в падении пытался загнать мяч в сетку, но круглый прокатился рядом со штангой!

10' Мбаппе подбирает мяч перед штрафной площадью соперника, оставляет его Ди Марии, который пытался пробить по воротам из-за пределов штрафной, но снаряд был блокирован.

9' Паредес сыграл налево на Мбаппе, который не сумел обработать игровой снаряд и тот выкатился за боковую линию.

8' Мбаппе пробросил себе мяч на ход по левой бровке, но немного не рассчитал и футбольный снаряд выкатился в аут.

7' Саванье пробежал по правому флангу, с угла штрафной выполнил подачу в центр, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.

6' Икарди принял мяч на линии штрафной, сыграл на 11-метровую отметку на Ди Марию, который нанёс удар под перекладину и Омлин перевёл сферу над каркасом, но арбитр после этого зафиксировал офсайд у Икарди.

5' Флоренци выполнил подачу в штрафную площадь, откуда Конгре головой выбил сферу за пределы штрафной.

4' Маркиньос выполнил длинную передачу в штрафную "Монпелье", где Омлин вышел из ворот и в прыжке зафиксировал игровой снаряд.

3' Верратти дошёл до угла штрафной площади, развернулся и оставил мяч Флоренци, который послал сферу сильно назад.

2' Верратти выполнил заброс на край штрафной площади, Ди Мария в прыжке пытался дотянуться до сферы, но круглый пролетел над ним и вылетел за пределы поля.