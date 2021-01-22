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  2. Матчи
  3. Франция
ПСЖ
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Монпелье
0'
16' Undefined phrase: football_event_
Омлин Йонас
19' Красная карточка
Омлин Йонас
28'
1
Навас
Кейлор
24
Флоренци
Алессандро
5
Маркиньос
Маркос
22
Диалло
Абду
20
Кюрзава
Левен
6
Верратти
Марко
8
Паредес
Леандро
11
Ди
Мария
Анхель
10
Неймар
7
Мбаппе
Килиан
9
Икарди
Мауро
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
6
Самбья
Саломон
14
Ле
Таллек
Дамьен
11
Саванье
Тежи
7
Ристич
Михайло
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
ПСЖ
4-2-3-1
Монпелье
4-4-1-1

Ход матча

16'
 
Омлин Йонас
19'
 
Омлин Йонас
21'
 
Берто Димитри
Ристич Михайло

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 12 (4) 0.57
2. Кин Мойзе 9 0.43
3. Ди Мария Анхель 3 0.14
4. Сарабия Пабло 3 0.14
5. Неймар 3 (1) 0.14
6. Икарди Мауро 3 0.14
7. Дракслер Юлиан 2 0.1
8. Гуэйе Идрисса 2 0.1
9. Флоренци Алессандро 2 0.1
10. Дагба Колин 1 0.05
11. Кюрзава Левен 1 0.05
12. Эррера Андер 1 0.05
13. Маркиньос Маркос 1 0.05
14. Пембеле Тимоте 1 0.05
15. Рафинья Алькантара 0 0
16. Баккер Митчел 0 0
17. Верратти Марко 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 9 0.43
2. Лаборд Гаэтан 6 0.29
3. Мавидиди Стефи 4 0.19
4. Саванье Тежи 3 (2) 0.14
5. Молле Флоран 3 0.14
6. Конгре Даниэль 2 0.1
7. Мендеш Педру II 2 0.1
8. Ойонго Амбруаз 1 0.05
9. Суке Арно 1 0.05
10. Шкулетич Петар 1 0.05
11. Вахи Элю 1 0.05
12. Самбья Саломон 0 0
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 3 1
2. Диалло Абду 1 2
3. Кимпембе Преснел 4 0
4. Кюрзава Левен 2 1
5. Паредес Леандро 2 1
6. Верратти Марко 3 0
7. Дракслер Юлиан 3 0
8. Дагба Колин 3 0
9. Бернат Хуан 2 0
10. Керер Тило 2 0
11. Кин Мойзе 2 0
12. Сарабия Пабло 1 0
13. Ди Мария Анхель 1 0
14. Гуэйе Идрисса 1 0
15. Рафинья Алькантара 1 0
16. Флоренци Алессандро 1 0
17. Эррера Андер 1 0
18. Маркиньос Маркос 1 0
19. Данилу Перейра 1 0
20. Мбаппе Килиан 1 0
21. Баккер Митчел 1 0
22. Пембеле Тимоте 1 0
23. Руис-Атиль Кайс 1 0
24. Фадига Бандиугу 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 5 1
2. Илтон Виторино 1 2
3. Суке Арно 4 0
4. Ферри Жордан 4 0
5. Конгре Даниэль 3 0
6. Делор Анди 3 0
7. Ле Таллек Дамьен 1 1
8. Молле Флоран 1 1
9. Мендеш Педру II 2 0
10. Лаборд Гаэтан 2 0
11. Ристич Михайло 2 0
12. Мавидиди Стефи 2 0
13. Шотар Жорис 2 0
14. Юн Ил-Лок 1 0
15. Ойонго Амбруаз 1 0
16. Самбья Саломон 1 0
17. Долли Киган 1 0
18. Коцца Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 9.09% (4) 18.18% (8) 13.64% (6) 9.09% (4) 15.91% (7) 34.09% (15)
 Монпелье 12.12% (4) 12.12% (4) 15.15% (5) 24.24% (8) 21.21% (7) 15.15% (5)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ
ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль
Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Монпелье: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Монпелье 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:3 ПСЖ Лига 1 Монпелье 3:2 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 5:1 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 ПСЖ Лига 1 Монпелье 1:2 ПСЖ Лига 1 Монпелье 0:3 ПСЖ Кубок ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 1:2 Монпелье Кубок Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Монпелье Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 21 13 4 4 44 - 11 43
2. Лилль Заявка 20 12 6 2 35 - 15 42
3. Лион Заявка 20 11 7 2 39 - 19 40
4. Монако Заявка 20 11 3 6 39 - 29 36
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 19 9 5 5 26 - 19 32
7. Ланс Заявка 20 9 4 7 30 - 29 31
8. Анже Заявка 20 9 3 8 25 - 31 30
9. Бордо Заявка 20 8 5 7 23 - 21 29
10. Монпелье 0:0 Заявка 21 8 5 8 33 - 35 29
11. Метц Заявка 20 7 7 6 21 - 18 28
12. Брест Заявка 20 8 2 10 31 - 36 26
13. Ницца Заявка 19 6 5 8 22 - 28 23
14. Страсбург Заявка 20 7 2 11 29 - 32 23
15. Реймс Заявка 20 5 6 9 28 - 31 21
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант Заявка 20 3 9 8 20 - 32 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
2. ПСЖ 0:0 Заявка 11 7 2 2 25 - 5 23
3. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
9. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
12. Монпелье 0:0 Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
14. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
6. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
7. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
8. Монпелье 0:0 Заявка 10 4 4 2 14 - 12 16
9. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
10. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 28'
    Неймар выполнил передачу в штрафную на Икарди, который с угла вратарской пробил по воротам в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.
  • 27'
    Паредес задумал вертикальный пас на Икарди и защитник "Монпелье" сумел заблокировать игровой снаряд.
  • 26'
    Конгре подключился в атаку, сыграл вперёд, где находились только игроки "ПСЖ".
  • Угловой
    25'
    Ди Мария выполнил подачу в центр штрафной, откуда Маркиньос в касание пробил по воротам и мяч от соперника вылетел за пределы поля.
  • 24'
    Пытался Мбаппе пройти вдоль лицевой линии, но снова Суке сыграл в подкате рядом с угловым флагом и выбил сферу за пределы поля.
  • 23'
    Верратти забросил мяч на левую бровку в направлении Мбаппе, но Суке выиграл верховое единоборство и перевёл сферу в аут.
  • 22'
    Паредес загрузил мяч в штрафную площадь "Монпелье", откуда гости выбили сферу на бровку.
  • 21'
    Неймар наносит удар по воротам, мяч пролетает рядом со стенкой и затем вылетает за пределы поля.
  • Замена
    20'
    Вынужденная замена в составе "Монпелье": Димитри Берто выходит на поле вместо Михайло Ристича.
  • Красная карточка
    19'
    Красная карточка для Омлина после просмотра эпизода. Четвёртая красная карточка в этом сезоне для "Монпелье" при этом арбитре.
  • 18'
    Делажо пошёл сам просматривать эпизод, видео арбитры не смогли придти к единому мнению по данному фолу.
  • Видеоповтор
    17'
    Консультируется главный арбитр Вилли Делажо с ВАР на предмет фола последней одежды Омлина.
  • Желтая карточка
    16'
    И фол теперь со стороны игроков "Монпелье", Омлин вылетел за пределы штрафной и сбивает Мбаппе. Спорный момент, скорей это фол последней надежды, но арбитр не решился удалять голкипера и показал ему только жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    15'
    Ди Мария жёстко сыграл в центре поля против Саванье и арбитр зафиксировал фол.
  • 14'
    Верратти выполнил подачу на угол вратарской, Маркиньос головой пробил по воротам, но мяч вылетел за пределы поля.
  • Угловой
    13'
    Ди Мария выполнил подачу в центр штрафной, где Диалло выиграл верховое единоборство, головой пробил по воротам, но вышло выше каркаса.
  • 12'
    Молле выполнил перевод на левую бровку на Ристича, но вышло слишком сильно и круглый выкатился в аут.
  • 11'
    Флоренци с правого фланга прострелил вдоль ворот, Икарди в падении пытался загнать мяч в сетку, но круглый прокатился рядом со штангой!
  • 10'
    Мбаппе подбирает мяч перед штрафной площадью соперника, оставляет его Ди Марии, который пытался пробить по воротам из-за пределов штрафной, но снаряд был блокирован.
  • 9'
    Паредес сыграл налево на Мбаппе, который не сумел обработать игровой снаряд и тот выкатился за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    8'
    Мбаппе пробросил себе мяч на ход по левой бровке, но немного не рассчитал и футбольный снаряд выкатился в аут.
  • 7'
    Саванье пробежал по правому флангу, с угла штрафной выполнил подачу в центр, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.
  • Офсайд
    6'
    Икарди принял мяч на линии штрафной, сыграл на 11-метровую отметку на Ди Марию, который нанёс удар под перекладину и Омлин перевёл сферу над каркасом, но арбитр после этого зафиксировал офсайд у Икарди.
  • 5'
    Флоренци выполнил подачу в штрафную площадь, откуда Конгре головой выбил сферу за пределы штрафной.
  • 4'
    Маркиньос выполнил длинную передачу в штрафную "Монпелье", где Омлин вышел из ворот и в прыжке зафиксировал игровой снаряд.
  • 3'
    Верратти дошёл до угла штрафной площади, развернулся и оставил мяч Флоренци, который послал сферу сильно назад.
  • 2'
    Верратти выполнил заброс на край штрафной площади, Ди Мария в прыжке пытался дотянуться до сферы, но круглый пролетел над ним и вылетел за пределы поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.16 8.00 15.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.21 7.00 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.19 8.90 15.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 9.00 18.50
  1.15 8.62 19.31

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.40 1.12 3.00 1.39 2.42 1.57 1.84 1.97 1.50 2.60 1.36 3.15 1.15 5.60
6.50 1.07 5.85 1.11 3.18 1.33 2.59 1.50 2.04 1.95 1.59 2.36 1.39 2.90 1.18 4.35 1.13 4.85 1.04 8.00
14.50 1.01 6.88 1.07 6.05 1.09 3.30 1.31 2.80 1.44 2.14 1.78 2.05 1.80 1.86 2.01 1.66 2.22 1.45 2.70 1.24 4.00 1.19 4.50 1.07 7.30 1.06 7.80 1.01 13.50
7.92 1.10 3.59 1.31 2.86 1.45 2.33 1.65 2.15 1.74 1.94 1.92 1.72 2.17 1.53 2.63 1.43 2.94 1.17 5.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.10 1.21 1.76 1.99 1.21 4.10
4.95 1.18 3.45 1.31 1.87 1.93 1.42 2.88 1.27 3.76
4.42 1.17 3.22 1.30 1.94 1.87 1.42 2.75 1.27 3.70
4.43 1.23 3.64 1.30 1.81 2.06 1.97 1.91 1.70 2.24 1.43 2.93 1.33 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
6.00 1.11 2.30 1.57 1.71 2.06 1.41 2.75
5.85 1.13 5.00 1.18 2.40 1.57 1.79 2.02 1.46 2.72 1.18 4.90
2.52 1.52 1.87 1.96 1.50 2.55 1.20 3.99 1.15 4.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.84
1.93 1.87
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
4.40 1.22
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
3.35 1.29
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Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Монпелье

Исход игры
ПСЖ
98.6% (145)
Ничья
1.4% (2)
Монпелье
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (77)
Меньше
46.9% (68)
Обе команды забьют
Да
39.31% (57)
Нет
60.69% (88)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
42.9% (63)
2:1 ПСЖ
19.7% (29)
3:1 ПСЖ
16.3% (24)
3:0 ПСЖ
14.3% (21)
1:0 ПСЖ
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