  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Монпелье

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 12 (4) 0.6
2. Кин Мойзе 9 0.45
3. Ди Мария Анхель 3 0.15
4. Сарабия Пабло 3 0.15
5. Неймар 3 (1) 0.15
6. Икарди Мауро 3 0.15
7. Дракслер Юлиан 2 0.1
8. Гуэйе Идрисса 2 0.1
9. Флоренци Алессандро 2 0.1
10. Дагба Колин 1 0.05
11. Кюрзава Левен 1 0.05
12. Эррера Андер 1 0.05
13. Маркиньос Маркос 1 0.05
14. Пембеле Тимоте 1 0.05
15. Рафинья Алькантара 0 0
16. Баккер Митчел 0 0
17. Верратти Марко 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 9 0.45
2. Лаборд Гаэтан 6 0.3
3. Мавидиди Стефи 4 0.2
4. Саванье Тежи 3 (2) 0.15
5. Молле Флоран 3 0.15
6. Конгре Даниэль 2 0.1
7. Мендеш Педру II 2 0.1
8. Ойонго Амбруаз 1 0.05
9. Суке Арно 1 0.05
10. Шкулетич Петар 1 0.05
11. Вахи Элю 1 0.05
12. Самбья Саломон 0 0
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 3 1
2. Диалло Абду 1 2
3. Кимпембе Преснел 4 0
4. Кюрзава Левен 2 1
5. Паредес Леандро 2 1
6. Верратти Марко 3 0
7. Дракслер Юлиан 3 0
8. Дагба Колин 3 0
9. Бернат Хуан 2 0
10. Керер Тило 2 0
11. Кин Мойзе 2 0
12. Сарабия Пабло 1 0
13. Ди Мария Анхель 1 0
14. Гуэйе Идрисса 1 0
15. Рафинья Алькантара 1 0
16. Флоренци Алессандро 1 0
17. Эррера Андер 1 0
18. Маркиньос Маркос 1 0
19. Данилу Перейра 1 0
20. Мбаппе Килиан 1 0
21. Баккер Митчел 1 0
22. Пембеле Тимоте 1 0
23. Руис-Атиль Кайс 1 0
24. Фадига Бандиугу 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 5 1
2. Илтон Виторино 1 2
3. Суке Арно 4 0
4. Ферри Жордан 4 0
5. Конгре Даниэль 3 0
6. Делор Анди 3 0
7. Ле Таллек Дамьен 1 1
8. Молле Флоран 1 1
9. Мендеш Педру II 2 0
10. Лаборд Гаэтан 2 0
11. Ристич Михайло 2 0
12. Мавидиди Стефи 2 0
13. Шотар Жорис 2 0
14. Юн Ил-Лок 1 0
15. Ойонго Амбруаз 1 0
16. Самбья Саломон 1 0
17. Долли Киган 1 0
18. Коцца Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 9.09% (4) 18.18% (8) 13.64% (6) 9.09% (4) 15.91% (7) 34.09% (15)
 Монпелье 12.12% (4) 12.12% (4) 15.15% (5) 24.24% (8) 21.21% (7) 15.15% (5)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ
ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль
Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Монпелье: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Монпелье 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:3 ПСЖ Лига 1 Монпелье 3:2 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 5:1 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 ПСЖ Лига 1 Монпелье 1:2 ПСЖ Лига 1 Монпелье 0:3 ПСЖ Кубок ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 1:2 Монпелье Кубок Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Монпелье Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 13 3 4 44 - 11 42
2. Лилль Заявка 20 12 6 2 35 - 15 42
3. Лион Заявка 20 11 7 2 39 - 19 40
4. Монако Заявка 20 11 3 6 39 - 29 36
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 18 9 5 4 26 - 18 32
7. Анже Заявка 20 9 3 8 25 - 31 30
8. Бордо Заявка 20 8 5 7 23 - 21 29
9. Ланс Заявка 19 8 4 7 29 - 29 28
10. Монпелье Заявка 20 8 4 8 33 - 35 28
11. Метц Заявка 20 7 7 6 21 - 18 28
12. Брест Заявка 20 8 2 10 31 - 36 26
13. Ницца Заявка 19 6 5 8 22 - 28 23
14. Страсбург Заявка 20 7 2 11 29 - 32 23
15. Реймс Заявка 20 5 6 9 28 - 31 21
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант Заявка 20 3 9 8 20 - 32 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
2. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
3. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
12. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
14. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
6. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
7. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
11. Ланс Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Монпелье от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2021, осталось 2 дня 18 часов 58 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    ПСЖ 96.6% (56)
    X 3.4% (2)
    Монпелье 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Монпелье
    1.26
    7.70
    14.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.20 7.00 13.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.21 7.00 12.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.26 7.70 13.75
    Бонус: 5 000 ₽ 1.22 7.30 14.50
      1.19 7.17 13.56

    Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    6.40 1.12 3.00 1.39 2.41 1.57 1.84 1.98 1.50 2.60 1.36 3.15 1.15 5.60
    6.10 1.08 5.35 1.13 2.99 1.37 2.43 1.56 1.94 2.05 1.51 2.56 1.36 3.04 1.16 4.65 1.12 5.15 1.03 8.60
    14.50 1.01 6.20 1.10 5.30 1.14 3.05 1.38 2.50 1.58 2.11 1.78 1.88 1.98 1.51 2.60 1.37 3.15 1.18 4.80 1.13 5.30 1.04 8.70 1.03 9.40 0.00 14.00
    6.95 1.10 3.15 1.34 2.50 1.52 2.09 1.73 1.86 1.96 1.66 2.19 1.49 2.60 1.34 3.19 1.13 5.87
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.10 1.21 1.76 2.00 1.21 4.10
    4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05
    3.00 1.39 1.78 2.04 1.35 3.25
    3.10 1.37 2.15 1.70 1.79 2.04 1.55 2.45 1.32 3.36
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    6.00 1.11 2.30 1.57 1.71 2.07 1.41 2.75
    5.85 1.13 4.75 1.19 2.31 1.61 1.71 2.14 1.42 2.88 1.17 5.05
    2.30 1.58 1.74 2.06 1.44 2.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.89 1.85
    1.88 1.93
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.20
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.32
    3.05 1.35
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч ПСЖ - Монпелье онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч ПСЖ - Монпелье

    Исход игры
    ПСЖ
    96.6% (56)
    Ничья
    3.4% (2)
    Монпелье
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (28)
    Меньше
    50% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    46.43% (26)
    Нет
    53.57% (30)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    43.1% (25)
    2:1 ПСЖ
    25.9% (15)
    3:1 ПСЖ
    13.8% (8)
    3:0 ПСЖ
    6.9% (4)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     