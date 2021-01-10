ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Монпелье
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|12 (4)
|0.6
|2.
|Кин Мойзе
|9
|0.45
|3.
|Ди Мария Анхель
|3
|0.15
|4.
|Сарабия Пабло
|3
|0.15
|5.
|Неймар
|3 (1)
|0.15
|6.
|Икарди Мауро
|3
|0.15
|7.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.1
|8.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.1
|9.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.1
|10.
|Дагба Колин
|1
|0.05
|11.
|Кюрзава Левен
|1
|0.05
|12.
|Эррера Андер
|1
|0.05
|13.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.05
|14.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.05
|15.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|16.
|Баккер Митчел
|0
|0
|17.
|Верратти Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|9
|0.45
|2.
|Лаборд Гаэтан
|6
|0.3
|3.
|Мавидиди Стефи
|4
|0.2
|4.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.15
|5.
|Молле Флоран
|3
|0.15
|6.
|Конгре Даниэль
|2
|0.1
|7.
|Мендеш Педру II
|2
|0.1
|8.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.05
|9.
|Суке Арно
|1
|0.05
|10.
|Шкулетич Петар
|1
|0.05
|11.
|Вахи Элю
|1
|0.05
|12.
|Самбья Саломон
|0
|0
|13.
|Ристич Михайло
|0
|0
|14.
|Ферри Жордан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|3
|1
|2.
|Диалло Абду
|1
|2
|3.
|Кимпембе Преснел
|4
|0
|4.
|Кюрзава Левен
|2
|1
|5.
|Паредес Леандро
|2
|1
|6.
|Верратти Марко
|3
|0
|7.
|Дракслер Юлиан
|3
|0
|8.
|Дагба Колин
|3
|0
|9.
|Бернат Хуан
|2
|0
|10.
|Керер Тило
|2
|0
|11.
|Кин Мойзе
|2
|0
|12.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|13.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|14.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|15.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|16.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|17.
|Эррера Андер
|1
|0
|18.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|19.
|Данилу Перейра
|1
|0
|20.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|21.
|Баккер Митчел
|1
|0
|22.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|23.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|24.
|Фадига Бандиугу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|5
|1
|2.
|Илтон Виторино
|1
|2
|3.
|Суке Арно
|4
|0
|4.
|Ферри Жордан
|4
|0
|5.
|Конгре Даниэль
|3
|0
|6.
|Делор Анди
|3
|0
|7.
|Ле Таллек Дамьен
|1
|1
|8.
|Молле Флоран
|1
|1
|9.
|Мендеш Педру II
|2
|0
|10.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|11.
|Ристич Михайло
|2
|0
|12.
|Мавидиди Стефи
|2
|0
|13.
|Шотар Жорис
|2
|0
|14.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|15.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|16.
|Самбья Саломон
|1
|0
|17.
|Долли Киган
|1
|0
|18.
|Коцца Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|9.09% (4)
|18.18% (8)
|13.64% (6)
|9.09% (4)
|15.91% (7)
|34.09% (15)
|Монпелье
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =4 -8Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль
Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Монпелье: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
ПСЖ 5:1 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 ПСЖ Лига 1 Монпелье 1:2 ПСЖ Лига 1 Монпелье 0:3 ПСЖ Кубок ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 1:2 Монпелье Кубок Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Монпелье Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|44 - 11
|42
|2.
|Лилль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|35 - 15
|42
|3.
|Лион
|Заявка
|20
|11
|7
|2
|39 - 19
|40
|4.
|Монако
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|39 - 29
|36
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 22
|36
|6.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 18
|32
|7.
|Анже
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|25 - 31
|30
|8.
|Бордо
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 21
|29
|9.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|29 - 29
|28
|10.
|Монпелье
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 35
|28
|11.
|Метц
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|21 - 18
|28
|12.
|Брест
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|31 - 36
|26
|13.
|Ницца
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 28
|23
|14.
|Страсбург
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|29 - 32
|23
|15.
|Реймс
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|28 - 31
|21
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 32
|18
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 5
|22
|3.
|Лион
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 9
|21
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 18
|17
|7.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|11.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|12.
|Метц
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|13.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|17 - 18
|12
|14.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|19 - 20
|10
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСЖ - Монпелье
Исход игры
ПСЖ
96.6% (56)
Ничья
3.4% (2)
Монпелье
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (28)
Меньше
50% (28)
Обе команды забьют
Да
46.43% (26)
Нет
53.57% (30)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
43.1% (25)
2:1 ПСЖ
25.9% (15)
3:1 ПСЖ
13.8% (8)
3:0 ПСЖ
6.9% (4)
1:1 Ничья
3.4% (2)
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