  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ланс
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Ницца
0' 38'
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
15
Фортес
Стивен
14
Медина
Факундо
13
Мишлен
Клеман
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
33
Боура
Исмаэль
10
Какута
Гаэль
9
Ганаго
Игнатиус
7
Сотока
Флорьян
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
18
Салиба
Вильям
3
Бамбу
Робсон
28
Будауи
Хишем
20
Аталь
Юсеф
29
Рен-Аделед
Жефф
8
Лис-Мелу
Пьерр
13
Камара
Ассан
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
Ланс
3-4-1-2
Ницца
3-1-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 8 (5) 0.38
2. Сотока Флорьян 5 (1) 0.24
3. Ганаго Игнатиус 5 0.24
4. Мюинга Арно 4 0.19
5. Банса Саймон 3 0.14
6. Силла Иссиага 1 0.05
7. Медина Факундо 1 0.05
8. Дукуре Шейк 1 0.05
9. Маурисио Тони 0 0
10. Фофана Секо 0 0
11. Мишлен Клеман 0 0
12. Айдара Массадио 0 0
13. Жан Корентин 0 0
14. Клаусс Джонатан 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 6 (2) 0.3
2. Лис-Мелу Пьерр 3 (1) 0.15
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.15
4. Данте Бонфим 2 0.1
5. Рен-Аделед Жефф 1 0.05
6. Лопеш Рони 1 0.05
7. Будауи Хишем 1 0.05
8. Ндой Дан 1 0.05
9. Клод-Морис Алексис 1 0.05
10. Лотомба Жордан 1 0.05
11. Маолида Мизиан 1 0.05
12. Тюрам Кефрен 1 0.05
13. Камара Ассан 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 7 1
2. Баде Луак 5 1
3. Каюзак Янник 6 0
4. Медина Факундо 6 0
5. Дукуре Шейк 4 0
6. Сотока Флорьян 3 0
7. Какута Гаэль 2 0
8. Айдара Массадио 2 0
9. Фортес Стивен 2 0
10. Маурисио Тони 2 0
11. Банса Саймон 2 0
12. Мишлен Клеман 0 1
13. Перес Мануэль 1 0
14. Лека Жан-Луи 1 0
15. Жан Корентин 1 0
16. Боура Исмаэль 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 4 1
2. Будауи Хишем 5 0
3. Гуйри Амин 4 0
4. Бамбу Робсон 2 1
5. Лотомба Жордан 3 0
6. Нсоки Стенли 3 0
7. Данте Бонфим 2 0
8. Камара Ассан 2 0
9. Лис-Мелу Пьерр 2 0
10. Данило Барбоза 2 0
11. Дольберг Каспер 2 0
12. Тюрам Кефрен 2 0
13. Лопеш Рони 1 0
14. Бенитес Вальтер 1 0
15. Рен-Аделед Жефф 1 0
16. Маю Хишам 1 0
17. Маолида Мизиан 1 0
18. Пельмар Анди 1 0
19. Салиба Вильям 1 0
20. Сильвестр Эдди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 14.29% (4) 14.29% (4) 25% (7) 21.43% (6) 3.57% (1) 21.43% (6)
 Ницца 9.09% (2) 27.27% (6) 13.64% (3) 9.09% (2) 18.18% (4) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Марсель 0:1 Ланс Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс
Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа
Ницца Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян
Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант

Последние игры между собой

Ланс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Ницца: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Ницца 2:1 Ланс Лига 1 Ницца 2:1 Ланс Лига 1 Ланс 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Ланс Лига 1
Ланс 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Ланс Лига 1 Ланс 2:0 Ницца Лига 1 Ланс 1:1 Ницца Товарищеские матчи Ланс 0:0 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
2. Лилль Заявка 20 12 6 2 35 - 15 42
3. Лион Заявка 20 11 7 2 39 - 19 40
4. Монако Заявка 20 11 3 6 39 - 29 36
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 19 9 5 5 26 - 19 32
7. Ланс 0:0 Заявка 21 9 5 7 30 - 29 32
8. Анже Заявка 20 9 3 8 25 - 31 30
9. Бордо Заявка 20 8 5 7 23 - 21 29
10. Метц Заявка 20 7 7 6 21 - 18 28
11. Монпелье Заявка 21 8 4 9 33 - 39 28
12. Брест Заявка 20 8 2 10 31 - 36 26
13. Ницца 0:0 Заявка 20 6 6 8 22 - 28 24
14. Страсбург Заявка 20 7 2 11 29 - 32 23
15. Реймс Заявка 20 5 6 9 28 - 31 21
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант Заявка 20 3 9 8 20 - 32 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
3. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс 0:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 14 15
11. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
12. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
14. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца 0:0 Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
6. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
7. Ланс 0:0 Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
8. Ницца 0:0 Заявка 10 4 4 2 12 - 7 16
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ланс 70.4% (100)
X 24.6% (35)
Ницца 4.9% (7)
Все прогнозы
2.12 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Ницца
2.45
3.54
3.94
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.30 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.54 3.94
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 2.60 3.60
  2.32 2.96 3.77

Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.02 8.30 1.05 3.50 1.28 2.75 1.45 1.95 1.95 1.51 2.56 1.33 3.18 1.13 5.20 1.09 5.80 1.01 10.25
4.05 1.23 2.85 1.42 1.72 2.10 1.31 3.35 2.21 1.71 1.20 4.44 1.74 2.17 1.05 9.50 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.50
6.15 1.15 2.83 1.47 2.24 1.71 1.95 1.95 1.64 2.38 1.48 2.81 1.38 3.24 1.61 2.42 1.53 2.66 1.12 6.95 1.12 7.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 1.97 1.84 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
1.30 3.50 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00
1.71 2.21 1.44 2.91 1.16 5.55 1.12 6.79 1.36 3.29 1.22 4.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65
2.85 1.40 1.73 2.02 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Ланс 0:0 Ницца онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Ланс 0:0 Ницца

Исход игры
Ланс
70.4% (100)
Ничья
24.6% (35)
Ницца
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
43.57% (61)
Меньше
56.43% (79)
Обе команды забьют
Да
66.43% (93)
Нет
33.57% (47)
Популярный счёт
2:1 Ланс
37.3% (53)
1:0 Ланс
23.9% (34)
1:1 Ничья
23.2% (33)
2:0 Ланс
4.9% (7)
3:1 Ланс
2.1% (3)
1:2 Ницца
2.1% (3)
0:2 Ницца
1.4% (2)
0:1 Ницца
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 