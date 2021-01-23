Ланс
0:1
Конец матча
Стадион: Боллар-Делелис
Ницца
0:1
49' ГолАталь Юсеф
61' Желтая карточкаКаюзак Янник
68' Желтая карточкаФортес Стивен
90' Желтая карточкаБудауи Хишем
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
28
Будауи
Хишем
20
Аталь
Юсеф
13
Камара
Ассан
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
34 Кошта ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мюинга АрноНападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
49'
0:1
61'
68'
86'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|8 (5)
|0.38
|2.
|Сотока Флорьян
|5 (1)
|0.24
|3.
|Ганаго Игнатиус
|5
|0.24
|4.
|Мюинга Арно
|4
|0.19
|5.
|Банса Саймон
|3
|0.14
|6.
|Силла Иссиага
|1
|0.05
|7.
|Медина Факундо
|1
|0.05
|8.
|Дукуре Шейк
|1
|0.05
|9.
|Маурисио Тони
|0
|0
|10.
|Фофана Секо
|0
|0
|11.
|Мишлен Клеман
|0
|0
|12.
|Айдара Массадио
|0
|0
|13.
|Жан Корентин
|0
|0
|14.
|Клаусс Джонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|6 (2)
|0.3
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|3 (1)
|0.15
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.15
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.1
|5.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.05
|6.
|Лопеш Рони
|1
|0.05
|7.
|Будауи Хишем
|1
|0.05
|8.
|Ндой Дан
|1
|0.05
|9.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.05
|10.
|Лотомба Жордан
|1
|0.05
|11.
|Маолида Мизиан
|1
|0.05
|12.
|Аталь Юсеф
|1
|0.05
|13.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.05
|14.
|Камара Ассан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|7
|1
|2.
|Каюзак Янник
|7
|0
|3.
|Баде Луак
|5
|1
|4.
|Медина Факундо
|6
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|4
|0
|6.
|Фортес Стивен
|3
|0
|7.
|Сотока Флорьян
|3
|0
|8.
|Какута Гаэль
|2
|0
|9.
|Айдара Массадио
|2
|0
|10.
|Маурисио Тони
|2
|0
|11.
|Банса Саймон
|2
|0
|12.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|13.
|Перес Мануэль
|1
|0
|14.
|Лека Жан-Луи
|1
|0
|15.
|Жан Корентин
|1
|0
|16.
|Боура Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Будауи Хишем
|6
|0
|2.
|Шнайдерлин Морган
|4
|1
|3.
|Гуйри Амин
|4
|0
|4.
|Бамбу Робсон
|2
|1
|5.
|Лотомба Жордан
|3
|0
|6.
|Нсоки Стенли
|3
|0
|7.
|Данте Бонфим
|2
|0
|8.
|Камара Ассан
|2
|0
|9.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|10.
|Данило Барбоза
|2
|0
|11.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|12.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|13.
|Лопеш Рони
|1
|0
|14.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|15.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|16.
|Маю Хишам
|1
|0
|17.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|18.
|Пельмар Анди
|1
|0
|19.
|Салиба Вильям
|1
|0
|20.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланс
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|25% (7)
|21.43% (6)
|3.57% (1)
|21.43% (6)
|Ницца
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Ланс Последние 20 матчей: +10 =4 -6Марсель 0:1 Ланс Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс
Ницца Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян
Последние игры между собой
Ланс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Ницца: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|48 - 11
|45
|2.
|Лилль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|35 - 15
|42
|3.
|Лион
|Заявка
|20
|11
|7
|2
|39 - 19
|40
|4.
|Монако
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|39 - 29
|36
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 22
|36
|6.
|Марсель
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|26 - 19
|32
|7.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|30 - 30
|31
|8.
|Анже
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|25 - 31
|30
|9.
|Бордо
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 21
|29
|10.
|Метц
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|21 - 18
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|33 - 39
|28
|12.
|Брест
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|31 - 36
|26
|13.
|Ницца
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|23 - 28
|26
|14.
|Страсбург
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|29 - 32
|23
|15.
|Реймс
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|28 - 31
|21
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 32
|18
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|3.
|Лион
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 9
|21
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|8.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|6.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|7.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 18
|17
|8.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|12.
|Метц
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|13.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|17 - 18
|12
|14.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|19 - 20
|10
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ланс 0:1 Ницца
Исход игры
Ланс
70.4% (100)
Ничья
24.6% (35)
Ницца
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
43.57% (61)
Меньше
56.43% (79)
Обе команды забьют
Да
66.43% (93)
Нет
33.57% (47)
Популярный счёт
2:1 Ланс
37.3% (53)
1:0 Ланс
23.9% (34)
1:1 Ничья
23.2% (33)
2:0 Ланс
4.9% (7)
3:1 Ланс
2.1% (3)
1:2 Ницца
2.1% (3)
0:2 Ницца
1.4% (2)
0:1 Ницца
1.4% (2)
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