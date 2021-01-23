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  3. Франция
Ланс
0:1
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
0:1
49' Гол
Аталь Юсеф
61' Желтая карточка
Каюзак Янник
68' Желтая карточка
Фортес Стивен
90' Желтая карточка
Будауи Хишем
90'+7
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
15
Фортес
Стивен
14
Медина
Факундо
13
Мишлен
Клеман
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
33
Боура
Исмаэль
10
Какута
Гаэль
9
Ганаго
Игнатиус
7
Сотока
Флорьян
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
18
Салиба
Вильям
3
Бамбу
Робсон
28
Будауи
Хишем
20
Аталь
Юсеф
29
Рен-Аделед
Жефф
8
Лис-Мелу
Пьерр
13
Камара
Ассан
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
Ланс
3-4-1-2
Ницца
3-1-4-2

Ход матча

49'
0:1
Аталь Юсеф
(Дольберг Каспер)
51'
 
Лотомба Жордан
Аталь Юсеф
59'
Мюинга Арно
Какута Гаэль
 
59'
Банса Саймон
Сотока Флорьян
 
59'
Фофана Секо
Дукуре Шейк
 
61'
Каюзак Янник
 
61'
Клаусс Джонатан
Гради Жонатан
 
68'
Фортес Стивен
 
74'
Маурисио Тони
Мишлен Клеман
 
76'
 
Маолида Мизиан
Дольберг Каспер
86'
 
Ндой Дан
Гуйри Амин
90'
 
Будауи Хишем

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 8 (5) 0.38
2. Сотока Флорьян 5 (1) 0.24
3. Ганаго Игнатиус 5 0.24
4. Мюинга Арно 4 0.19
5. Банса Саймон 3 0.14
6. Силла Иссиага 1 0.05
7. Медина Факундо 1 0.05
8. Дукуре Шейк 1 0.05
9. Маурисио Тони 0 0
10. Фофана Секо 0 0
11. Мишлен Клеман 0 0
12. Айдара Массадио 0 0
13. Жан Корентин 0 0
14. Клаусс Джонатан 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 6 (2) 0.3
2. Лис-Мелу Пьерр 3 (1) 0.15
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.15
4. Данте Бонфим 2 0.1
5. Рен-Аделед Жефф 1 0.05
6. Лопеш Рони 1 0.05
7. Будауи Хишем 1 0.05
8. Ндой Дан 1 0.05
9. Клод-Морис Алексис 1 0.05
10. Лотомба Жордан 1 0.05
11. Маолида Мизиан 1 0.05
12. Аталь Юсеф 1 0.05
13. Тюрам Кефрен 1 0.05
14. Камара Ассан 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 7 1
2. Каюзак Янник 7 0
3. Баде Луак 5 1
4. Медина Факундо 6 0
5. Дукуре Шейк 4 0
6. Фортес Стивен 3 0
7. Сотока Флорьян 3 0
8. Какута Гаэль 2 0
9. Айдара Массадио 2 0
10. Маурисио Тони 2 0
11. Банса Саймон 2 0
12. Мишлен Клеман 0 1
13. Перес Мануэль 1 0
14. Лека Жан-Луи 1 0
15. Жан Корентин 1 0
16. Боура Исмаэль 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Будауи Хишем 6 0
2. Шнайдерлин Морган 4 1
3. Гуйри Амин 4 0
4. Бамбу Робсон 2 1
5. Лотомба Жордан 3 0
6. Нсоки Стенли 3 0
7. Данте Бонфим 2 0
8. Камара Ассан 2 0
9. Лис-Мелу Пьерр 2 0
10. Данило Барбоза 2 0
11. Дольберг Каспер 2 0
12. Тюрам Кефрен 2 0
13. Лопеш Рони 1 0
14. Бенитес Вальтер 1 0
15. Рен-Аделед Жефф 1 0
16. Маю Хишам 1 0
17. Маолида Мизиан 1 0
18. Пельмар Анди 1 0
19. Салиба Вильям 1 0
20. Сильвестр Эдди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 14.29% (4) 14.29% (4) 25% (7) 21.43% (6) 3.57% (1) 21.43% (6)
 Ницца 8.7% (2) 26.09% (6) 13.04% (3) 13.04% (3) 17.39% (4) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Марсель 0:1 Ланс Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс
Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа
Ницца Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян
Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант

Последние игры между собой

Ланс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Ницца: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Ницца 2:1 Ланс Лига 1 Ницца 2:1 Ланс Лига 1 Ланс 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Ланс Лига 1
Ланс 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Ланс Лига 1 Ланс 2:0 Ницца Лига 1 Ланс 1:1 Ницца Товарищеские матчи Ланс 0:0 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
2. Лилль Заявка 20 12 6 2 35 - 15 42
3. Лион Заявка 20 11 7 2 39 - 19 40
4. Монако Заявка 20 11 3 6 39 - 29 36
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 19 9 5 5 26 - 19 32
7. Ланс Заявка 21 9 4 8 30 - 30 31
8. Анже Заявка 20 9 3 8 25 - 31 30
9. Бордо Заявка 20 8 5 7 23 - 21 29
10. Метц Заявка 20 7 7 6 21 - 18 28
11. Монпелье Заявка 21 8 4 9 33 - 39 28
12. Брест Заявка 20 8 2 10 31 - 36 26
13. Ницца Заявка 20 7 5 8 23 - 28 26
14. Страсбург Заявка 20 7 2 11 29 - 32 23
15. Реймс Заявка 20 5 6 9 28 - 31 21
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант Заявка 20 3 9 8 20 - 32 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
3. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
12. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
14. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
6. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
7. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
8. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ланс 70.4% (100)
X 24.6% (35)
Ницца 4.9% (7)
Все прогнозы
2.12 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.54 3.94
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 4.60 1.27
  12.49 3.79 1.45

Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.02 8.30 1.05 3.50 1.28 2.75 1.45 1.95 1.95 1.51 2.56 1.33 3.18 1.13 5.20 1.09 5.80 1.01 10.25
2.90 1.40 1.95 1.85 1.57 2.40 1.11 6.50 2.21 1.71 1.06 8.80 1.74 2.17 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.50
3.24 1.38 2.67 1.52 2.10 1.81 1.68 2.30 1.47 2.83 1.26 4.09 1.46 2.87 1.31 3.71 1.23 4.53 1.61 2.42 1.53 2.66 1.12 6.95 1.12 7.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 1.97 1.84 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
1.30 3.50 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00
1.17 5.36 1.44 2.91 1.16 5.55 1.12 6.79 1.36 3.29 1.22 4.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65
2.85 1.40 1.73 2.02 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Ланс 0:1 Ницца онлайн

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Прогнозы на матч Ланс 0:1 Ницца

Исход игры
Ланс
70.4% (100)
Ничья
24.6% (35)
Ницца
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
43.57% (61)
Меньше
56.43% (79)
Обе команды забьют
Да
66.43% (93)
Нет
33.57% (47)
Популярный счёт
2:1 Ланс
37.3% (53)
1:0 Ланс
23.9% (34)
1:1 Ничья
23.2% (33)
2:0 Ланс
4.9% (7)
3:1 Ланс
2.1% (3)
1:2 Ницца
2.1% (3)
0:2 Ницца
1.4% (2)
0:1 Ницца
1.4% (2)
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