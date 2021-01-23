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  2. Матчи
  3. Франция
Монако
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Марсель
0' 6'
40
Лекомт
Бенжамен
29
Сидибе
Джибриль
3
Марипан
Гильермо
32
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
26
Агилар
Рубен
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
37
Диоп
Софьян
31
Фолланд
Кевин
9
Бен-Йеддер
Виссам
30
Манданда
Стив
29
Лирола
Поль
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
2
Сакаи
Хироки
17
Кюизанс
Микаэль
5
Балерди
Леонардо
22
Гуйе
Пап
26
Товен
Флорьян
9
Бенедетто
Дарио
7
Радоньич
Неманья
Монако
4-4-2
Марсель
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 10 0.5
2. Бен-Йеддер Виссам 9 (5) 0.45
3. Диоп Софьян 5 0.25
4. Дисаси Аксель 3 0.15
5. Желсон Мартиньш 2 0.1
6. Марипан Гильермо 2 0.1
7. Бадьяшиль Бенуа 2 0.1
8. Агилар Рубен 1 0.05
9. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.05
10. Головин Александр 1 0.05
11. Йоветич Стеван 1 0.05
12. Пеллегри Пьетро 1 0.05
13. Жеббель Виллем 1 0.05
14. Кайо Энрике 0 0
15. Чуамени Орельен 0 0
16. Сидибе Джибриль 0 0
17. Оньекуру Генри 0 0
18. Балло-Туре Фоде 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 6 0.32
2. Бенедетто Дарио 4 (1) 0.21
3. Пайе Димитри 3 0.16
4. Жермен Валер 3 0.16
5. Сансон Морган 2 0.11
6. Чалета-Цар Дуе 2 0.11
7. Ронжье Валентин 1 0.05
8. Радоньич Неманья 1 0.05
9. Амави Жордан 1 0.05
10. Гуйе Пап 1 0.05
11. Балерди Леонардо 1 0.05
12. Сакаи Хироки 0 0
13. Альваро Гонсалес II 0 0
14. Хауи Саиф-Эдин 0 0
15. Камара Бубакар 0 0
16. Кюизанс Микаэль 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 5 1
2. Дисаси Аксель 3 2
3. Агилар Рубен 6 0
4. Чуамени Орельен 4 1
5. Фолланд Кевин 3 0
6. Желсон Мартиньш 3 0
7. Жеббель Виллем 3 0
8. Диоп Софьян 3 0
9. Фабрегас Сеск 2 0
10. Сидибе Джибриль 2 0
11. Бен-Йеддер Виссам 2 0
12. Марипан Гильермо 2 0
13. Пеллегри Пьетро 2 0
14. Матсима Крислен 2 0
15. Матазо Элио 0 1
16. Балло-Туре Фоде 1 0
17. Бадьяшиль Бенуа 1 0
18. Бьянкон Жулиан 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Гуйе Пап 4 1
2. Альваро Гонсалес II 5 0
3. Ронжье Валентин 5 0
4. Чалета-Цар Дуе 5 0
5. Амави Жордан 3 1
6. Сакаи Хироки 4 0
7. Пайе Димитри 2 1
8. Бенедетто Дарио 2 1
9. Хауи Саиф-Эдин 3 0
10. Камара Бубакар 3 0
11. Кюизанс Микаэль 3 0
12. Балерди Леонардо 3 0
13. Нагатомо Юто 2 0
14. Стротман Кевин 2 0
15. Товен Флорьян 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
21. Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 12.82% (5) 17.95% (7) 12.82% (5) 17.95% (7) 20.51% (8) 17.95% (7)
 Марсель 16% (4) 16% (4) 16% (4) 16% (4) 8% (2) 28% (7)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен
Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако
Марсель Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель
Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо

Последние игры между собой

Монако: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Марсель: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Марсель 2:1 Монако Лига 1 Монако 2:1 Марсель Кубок лиги Монако 3:4 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Монако Лига 1
Монако 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Монако Лига 1 Монако 6:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:4 Монако Кубок Марсель 1:4 Монако Лига 1 Монако 4:0 Марсель Лига 1 Монако 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:3 Монако Лига 1 Марсель 2:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Марсель Лига 1 Монако 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Монако Лига 1 Монако 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Монако Кубок лиги Марсель 2:2 Монако Лига 1 Марсель 0:1 Монако Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
2. Лилль Заявка 20 12 6 2 35 - 15 42
3. Лион Заявка 20 11 7 2 39 - 19 40
4. Монако 0:0 Заявка 21 11 4 6 39 - 29 37
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель 0:0 Заявка 20 9 6 5 26 - 19 33
7. Ланс Заявка 21 9 4 8 30 - 30 31
8. Анже Заявка 20 9 3 8 25 - 31 30
9. Бордо Заявка 20 8 5 7 23 - 21 29
10. Метц Заявка 20 7 7 6 21 - 18 28
11. Монпелье Заявка 21 8 4 9 33 - 39 28
12. Брест Заявка 20 8 2 10 31 - 36 26
13. Ницца Заявка 20 7 5 8 23 - 28 26
14. Страсбург Заявка 20 7 2 11 29 - 32 23
15. Реймс Заявка 20 5 6 9 28 - 31 21
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант Заявка 20 3 9 8 20 - 32 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
3. Монако 0:0 Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель 0:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
12. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
14. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
6. Марсель 0:0 Заявка 10 5 3 2 11 - 7 18
7. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
8. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
9. Монако 0:0 Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 6'
    Неторопливое начало поединка у нас, Виллаш-Боаш весьма настороженно наблюдает за происходящим, маску решил не снимать наставник "Марселя" для руководства командой.
  • Угловой
    4'
    Пошла подача справа, "Монако" отбился. Пока прижаты хозяева к своим воротам, в атаке мы подопечных Ковача не видели.
  • 3'
    Штрафной заработал "Марсель". Тован навешивал на дальнюю штангу, последовал удар по воротам, но Чуамени накрыл эту попытку. Угловой.
  • 2'
    Быстрая атака "Марселя", Радоньич по левому флангу прорвался, простреливал в центр под удар партнёру, но защитник "Монако" на перехвате сыграл.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! Головин пока находится на скамейке запасных. Впрочем, ему в последнее время не привыкать. Смотрим пока футбол без него.
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.80 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.94 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.95 4.80
  1.75 4.03 4.87

Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.75 1.00 10.75 1.02 3.78 1.22 3.30 1.33 2.11 1.88 1.67 2.21 1.42 2.78 1.19 4.30 1.13 4.90 1.02 9.10 1.01 9.80
14.50 1.01 10.00 1.03 4.20 1.28 3.30 1.36 2.17 1.74 1.93 1.93 1.69 2.25 1.38 2.90 1.18 5.10 1.16 4.90 1.05 8.50 1.03 9.10 0.00 17.00
4.48 1.23 3.13 1.41 2.62 1.54 2.19 1.75 1.95 1.95 1.69 2.29 1.54 2.62 1.44 2.94 1.16 5.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.11 1.73 1.49 2.62 1.18 5.35 1.11 6.45
3.25 1.33 2.11 1.73 1.49 2.80 1.17 5.60 1.11 5.62
3.36 1.37 2.77 1.50 2.17 1.77 1.70 2.26 1.50 2.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.33 3.30 1.24 4.05
4.21 1.19 3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 2.17
Букмекер Да Нет
4.50 1.22
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Монако 0:0 Марсель онлайн

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Прогнозы на матч Монако 0:0 Марсель

Исход игры
Монако
74.3% (104)
Ничья
18.6% (26)
Марсель
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
74.64% (103)
Меньше
25.36% (35)
Обе команды забьют
Да
86.96% (120)
Нет
13.04% (18)
Популярный счёт
2:1 Монако
55.7% (78)
1:1 Ничья
13.6% (19)
1:0 Монако
8.6% (12)
1:2 Марсель
5% (7)
3:1 Монако
4.3% (6)
2:2 Ничья
4.3% (6)
2:0 Монако
2.1% (3)
3:2 Монако
2.1% (3)
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