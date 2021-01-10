Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолланд Кевин
|10
|0.5
|2.
|Бен-Йеддер Виссам
|9 (5)
|0.45
|3.
|Диоп Софьян
|5
|0.25
|4.
|Дисаси Аксель
|3
|0.15
|5.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.1
|6.
|Марипан Гильермо
|2
|0.1
|7.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.1
|8.
|Агилар Рубен
|1
|0.05
|9.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.05
|10.
|Головин Александр
|1
|0.05
|11.
|Йоветич Стеван
|1
|0.05
|12.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.05
|13.
|Жеббель Виллем
|1
|0.05
|14.
|Кайо Энрике
|0
|0
|15.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|16.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|17.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|18.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|19.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|6
|0.32
|2.
|Бенедетто Дарио
|4 (1)
|0.21
|3.
|Пайе Димитри
|3
|0.16
|4.
|Жермен Валер
|3
|0.16
|5.
|Сансон Морган
|2
|0.11
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.11
|7.
|Ронжье Валентин
|1
|0.05
|8.
|Радоньич Неманья
|1
|0.05
|9.
|Амави Жордан
|1
|0.05
|10.
|Гуйе Пап
|1
|0.05
|11.
|Балерди Леонардо
|1
|0.05
|12.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|13.
|Альваро Гонсалес II
|0
|0
|14.
|Хауи Саиф-Эдин
|0
|0
|15.
|Камара Бубакар
|0
|0
|16.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|5
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|3
|2
|3.
|Агилар Рубен
|6
|0
|4.
|Чуамени Орельен
|4
|1
|5.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|6.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|7.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|8.
|Диоп Софьян
|3
|0
|9.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|10.
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|11.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|12.
|Марипан Гильермо
|2
|0
|13.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|14.
|Матсима Крислен
|2
|0
|15.
|Матазо Элио
|0
|1
|16.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|17.
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|18.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуйе Пап
|4
|1
|2.
|Альваро Гонсалес II
|5
|0
|3.
|Ронжье Валентин
|5
|0
|4.
|Чалета-Цар Дуе
|5
|0
|5.
|Амави Жордан
|3
|1
|6.
|Сакаи Хироки
|4
|0
|7.
|Пайе Димитри
|2
|1
|8.
|Бенедетто Дарио
|2
|1
|9.
|Хауи Саиф-Эдин
|3
|0
|10.
|Камара Бубакар
|3
|0
|11.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|12.
|Балерди Леонардо
|3
|0
|13.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|14.
|Стротман Кевин
|2
|0
|15.
|Товен Флорьян
|2
|0
|16.
|Сансон Морган
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|21.
|Перрен Люка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|12.82% (5)
|17.95% (7)
|12.82% (5)
|17.95% (7)
|20.51% (8)
|17.95% (7)
|Марсель
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
|8% (2)
|28% (7)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +12 =2 -6Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен
Марсель Последние 20 матчей: +8 =2 -10Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель
Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо
Последние игры между собой
Монако: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Марсель: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Монако 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Монако Лига 1 Монако 6:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:4 Монако Кубок Марсель 1:4 Монако Лига 1 Монако 4:0 Марсель Лига 1 Монако 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:3 Монако Лига 1 Марсель 2:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Марсель Лига 1 Монако 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Монако Лига 1 Монако 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Монако Кубок лиги Марсель 2:2 Монако Лига 1 Марсель 0:1 Монако Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|44 - 11
|42
|2.
|Лилль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|35 - 15
|42
|3.
|Лион
|Заявка
|20
|11
|7
|2
|39 - 19
|40
|4.
|Монако
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|39 - 29
|36
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 22
|36
|6.
|Марсель
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|26 - 19
|32
|7.
|Ланс
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 29
|31
|8.
|Анже
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|25 - 31
|30
|9.
|Бордо
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 21
|29
|10.
|Монпелье
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 35
|28
|11.
|Метц
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|21 - 18
|28
|12.
|Брест
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|31 - 36
|26
|13.
|Ницца
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 28
|23
|14.
|Страсбург
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|29 - 32
|23
|15.
|Реймс
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|28 - 31
|21
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 32
|18
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 5
|22
|3.
|Лион
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 9
|21
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|8.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|9.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 18
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|8.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|9.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|10.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|12.
|Метц
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|13.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|17 - 18
|12
|14.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|19 - 20
|10
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Монако - Марсель
Исход игры
Монако
63.3% (31)
Ничья
30.6% (15)
Марсель
6.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
68.75% (33)
Меньше
31.25% (15)
Обе команды забьют
Да
89.58% (43)
Нет
10.42% (5)
Популярный счёт
2:1 Монако
49% (24)
1:1 Ничья
20.4% (10)
2:2 Ничья
8.2% (4)
1:0 Монако
8.2% (4)
3:1 Монако
4.1% (2)
1:2 Марсель
4.1% (2)
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