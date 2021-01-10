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Монако
 
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Стадион:
Марсель

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 10 0.5
2. Бен-Йеддер Виссам 9 (5) 0.45
3. Диоп Софьян 5 0.25
4. Дисаси Аксель 3 0.15
5. Желсон Мартиньш 2 0.1
6. Марипан Гильермо 2 0.1
7. Бадьяшиль Бенуа 2 0.1
8. Агилар Рубен 1 0.05
9. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.05
10. Головин Александр 1 0.05
11. Йоветич Стеван 1 0.05
12. Пеллегри Пьетро 1 0.05
13. Жеббель Виллем 1 0.05
14. Кайо Энрике 0 0
15. Чуамени Орельен 0 0
16. Сидибе Джибриль 0 0
17. Оньекуру Генри 0 0
18. Балло-Туре Фоде 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 6 0.32
2. Бенедетто Дарио 4 (1) 0.21
3. Пайе Димитри 3 0.16
4. Жермен Валер 3 0.16
5. Сансон Морган 2 0.11
6. Чалета-Цар Дуе 2 0.11
7. Ронжье Валентин 1 0.05
8. Радоньич Неманья 1 0.05
9. Амави Жордан 1 0.05
10. Гуйе Пап 1 0.05
11. Балерди Леонардо 1 0.05
12. Сакаи Хироки 0 0
13. Альваро Гонсалес II 0 0
14. Хауи Саиф-Эдин 0 0
15. Камара Бубакар 0 0
16. Кюизанс Микаэль 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 5 1
2. Дисаси Аксель 3 2
3. Агилар Рубен 6 0
4. Чуамени Орельен 4 1
5. Фолланд Кевин 3 0
6. Желсон Мартиньш 3 0
7. Жеббель Виллем 3 0
8. Диоп Софьян 3 0
9. Фабрегас Сеск 2 0
10. Сидибе Джибриль 2 0
11. Бен-Йеддер Виссам 2 0
12. Марипан Гильермо 2 0
13. Пеллегри Пьетро 2 0
14. Матсима Крислен 2 0
15. Матазо Элио 0 1
16. Балло-Туре Фоде 1 0
17. Бадьяшиль Бенуа 1 0
18. Бьянкон Жулиан 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Гуйе Пап 4 1
2. Альваро Гонсалес II 5 0
3. Ронжье Валентин 5 0
4. Чалета-Цар Дуе 5 0
5. Амави Жордан 3 1
6. Сакаи Хироки 4 0
7. Пайе Димитри 2 1
8. Бенедетто Дарио 2 1
9. Хауи Саиф-Эдин 3 0
10. Камара Бубакар 3 0
11. Кюизанс Микаэль 3 0
12. Балерди Леонардо 3 0
13. Нагатомо Юто 2 0
14. Стротман Кевин 2 0
15. Товен Флорьян 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
21. Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 12.82% (5) 17.95% (7) 12.82% (5) 17.95% (7) 20.51% (8) 17.95% (7)
 Марсель 16% (4) 16% (4) 16% (4) 16% (4) 8% (2) 28% (7)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен
Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако
Марсель Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель
Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо

Последние игры между собой

Монако: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Марсель: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Марсель 2:1 Монако Лига 1 Монако 2:1 Марсель Кубок лиги Монако 3:4 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Монако Лига 1
Монако 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Монако Лига 1 Монако 6:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:4 Монако Кубок Марсель 1:4 Монако Лига 1 Монако 4:0 Марсель Лига 1 Монако 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:3 Монако Лига 1 Марсель 2:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Марсель Лига 1 Монако 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Монако Лига 1 Монако 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Монако Кубок лиги Марсель 2:2 Монако Лига 1 Марсель 0:1 Монако Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 13 3 4 44 - 11 42
2. Лилль Заявка 20 12 6 2 35 - 15 42
3. Лион Заявка 20 11 7 2 39 - 19 40
4. Монако Заявка 20 11 3 6 39 - 29 36
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 19 9 5 5 26 - 19 32
7. Ланс Заявка 20 9 4 7 30 - 29 31
8. Анже Заявка 20 9 3 8 25 - 31 30
9. Бордо Заявка 20 8 5 7 23 - 21 29
10. Монпелье Заявка 20 8 4 8 33 - 35 28
11. Метц Заявка 20 7 7 6 21 - 18 28
12. Брест Заявка 20 8 2 10 31 - 36 26
13. Ницца Заявка 19 6 5 8 22 - 28 23
14. Страсбург Заявка 20 7 2 11 29 - 32 23
15. Реймс Заявка 20 5 6 9 28 - 31 21
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант Заявка 20 3 9 8 20 - 32 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
2. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
3. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
9. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
12. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
14. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
6. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
7. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
8. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
9. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
10. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2021, осталось 2 дня 19 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Монако 63.3% (31)
    X 30.6% (15)
    Марсель 6.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Марсель
    1.95
    4.33
    4.33
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.70 3.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.85 4.33 4.33
    Бонус: 5 000 ₽ 1.81 4.10 4.10
      1.79 4.30 4.27

    Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.50 1.00 12.00 1.01 3.98 1.23 3.20 1.35 2.19 1.83 1.62 2.30 1.38 2.94 1.16 4.65 1.12 5.25 1.02 9.50 1.01 10.25
    14.00 1.01 9.80 1.03 4.10 1.23 3.20 1.33 2.14 1.77 1.90 1.96 1.67 2.30 1.42 2.85 1.21 4.50 1.15 5.00 1.05 8.70 1.04 9.30 0.00 16.00
    4.30 1.25 2.58 1.55 2.18 1.75 1.93 1.98 1.65 2.35 1.51 2.72 1.41 3.07 1.15 6.10
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.68 1.28 2.34 1.60 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
    2.10 1.75 1.48 2.60 1.16 5.10
    3.35 1.37 2.75 1.50 2.16 1.78 1.70 2.27 1.50 2.77
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.20 1.23 3.04 1.38 1.78 2.04 1.33 3.32 1.23 4.20
    3.15 1.33 1.83 1.91 1.37 2.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.15
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.35
    Где смотреть матч Монако - Марсель онлайн

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    Прогнозы на матч Монако - Марсель

    Исход игры
    Монако
    63.3% (31)
    Ничья
    30.6% (15)
    Марсель
    6.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.75% (33)
    Меньше
    31.25% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    89.58% (43)
    Нет
    10.42% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    49% (24)
    1:1 Ничья
    20.4% (10)
    2:2 Ничья
    8.2% (4)
    1:0 Монако
    8.2% (4)
    3:1 Монако
    4.1% (2)
    1:2 Марсель
    4.1% (2)
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