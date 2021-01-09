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Панетоликос
1:2
Конец матча

Стадион:
Олимпиакос
0'
0:1
4' Гол
Фортунис Костас
15' Желтая карточка
Азади Мохаммад Реза
43' Желтая карточка
Брума Арминду
1:1
48' Гол
Таар Аймен
1:2
65' Гол
Эль-Араби Юссеф
80' Желтая карточка
Константопулос Апостолос
90'+4
1
Кнетт
Кристофер
2
Медина
Паоло
66
Константопулос
Апостолос
47
Малис
Александрос
3
Скардовелли
Вандерсон
5
Арсура
Хоакин
6
Таар
Аймен
12
Арийиби
Гболи
11
Диас
Хорхе
7
Масурек
Франко
8
Азади
Мохаммад
Реза
88
Цолакис
Костас
21
Драгер
Мохамед
24
Ба
Уссейну
66
Сиссе
Папе
Абу
Рябчук
Олег
4
Камара
Мохамед
III
6
М'Вила
Янн
27
Брума
Арминду
7
Фортунис
Костас
19
Масурас
Гиоргос
11
Эль-Араби
Юссеф
Панетоликос
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 2 (1) 0.13
2. Вергос Николаос 2 (1) 0.13
3. Таар Аймен 1 0.06
4. Мантатис Георгиос 1 0.06
5. Льявас Георгиос 1 0.06
6. Мендоса Хавьер 1 (1) 0.06
7. Масурек Франко 1 (1) 0.06
8. Массола Николас 0 0
9. Яколиш Антонио 0 0
10. Диас Хорхе 0 0
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 14 0.93
2. Масурас Гиоргос 6 0.4
3. Фортунис Костас 4 0.27
4. Хассан Ахмед 4 0.27
5. Бухалакис Андреас 3 0.2
6. Брума Арминду 2 0.13
7. Судани Эль-Арби 2 (1) 0.13
8. Камара Мохамед III 1 0.07
9. Вальбуэна Матьё 1 (1) 0.07
10. М'Вила Янн 1 0.07
11. Семеду Рубен 1 0.07
12. Кафу Карлуш 1 0.07
13. Врусаи Мариус 1 0.07
14. Кейперс Уго 1 0.07
15. Ловера Максимилиано 0 0
16. Ранджелович Лазар 0 0
17. Рафинья Марсио 0 0
18. Драгер Мохамед 0 0
19. Силва Тьягу 0 0
20. Андруцос Танасис 0 0

Карточки

Панетоликос
# Игрок      
1. Диас Хорхе 4 0
2. Льявас Георгиос 4 0
3. Цанакакис Манолис 2 1
4. Скардовелли Вандерсон 1 1
5. Таар Аймен 1 1
6. Яколиш Антонио 2 0
7. Карасалидис Аристотелис 2 0
8. Вергос Николаос 2 0
9. Мелиссас Никос 2 0
10. Цигарас Ангелос 2 0
11. Медина Паоло 2 0
12. Константопулос Апостолос 2 0
13. Массола Николас 1 0
14. Арийиби Гболи 1 0
15. Далсью 1 0
16. Малис Александрос 1 0
17. Перейра Элиас 1 0
18. Азади Мохаммад Реза 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Семеду Рубен 5 0
2. Ба Уссейну 5 0
3. М'Вила Янн 2 0
4. Брума Арминду 2 0
5. Сиссе Папе Абу 2 0
6. Камара Мохамед III 2 0
7. Рафинья Марсио 1 0
8. Холебас Хосе 1 0
9. Пападопулос Авраам 1 0
10. Фортунис Костас 1 0
11. Бухалакис Андреас 1 0
12. Родригеш Педру 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панетоликос 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 0 44.44% (4)
 Олимпиакос 7.14% (3) 7.14% (3) 14.29% (6) 16.67% (7) 19.05% (8) 35.71% (15)

Предыдущие игры

Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =6 -10
АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос
Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос
Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос
Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос

Последние игры между собой

Панетоликос: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 16
Олимпиакос: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 0
Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:3 Олимпиакос Суперлига Панетоликос 0:5 Олимпиакос Суперлига
Олимпиакос 2:1 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:4 Олимпиакос Суперлига Панетоликос 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:5 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Олимпиакос Суперлига Панетоликос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 15 13 2 0 42 - 6 41
2. Арис Салоники Заявка 14 10 2 2 22 - 9 32
3. ПАОК Заявка 14 8 4 2 23 - 11 28
4. АЕК Заявка 14 8 3 3 24 - 16 27
5. Панатинаикос Заявка 15 6 4 5 15 - 12 22
6. Волос Заявка 15 4 7 4 17 - 21 19
7. ОФИ Заявка 15 5 3 7 18 - 23 18
8. Астерас Заявка 15 4 6 5 14 - 19 18
9. Атромитос Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
10. Аполлон Смирнис Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
11. ПАС Янина Заявка 15 3 5 7 16 - 20 14
12. Панетоликос Заявка 16 2 5 9 9 - 20 11
13. Лариса Заявка 14 1 5 8 9 - 24 8
14. Ламия Заявка 12 1 2 9 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4. АЕК Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
5. Панатинаикос Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
6. Атромитос Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
7. Астерас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
8. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
9. ОФИ Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
12. Ламия Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
14. Лариса Заявка 7 0 4 3 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 7 5 2 0 18 - 4 17
2. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
3. АЕК Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
4. ПАОК Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
6. Аполлон Смирнис Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
7. Волос Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
8. ОФИ Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
9. ПАС Янина Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
10. Астерас Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
14. Ламия Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Брума Арминду получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Mohammad Reza Azadi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Фортунис Костас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.73
Бонус: 5 000 ₽ 12.50 5.90 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 35.00 8.50 1.05
  7.91 3.11 1.59

Самый высокий коэффициент на матч «Панетоликос» – «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панетоликос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панетоликос» – «Олимпиакос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.75 1.00 10.00 1.02 3.88 1.24 3.12 1.36 2.12 1.80 1.63 2.28 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.05 1.03 8.90
14.00 1.01 9.00 1.04 4.20 1.20 5.55 1.12 1.80 1.95 1.86 1.94 1.35 3.05 1.75 2.08 1.12 5.55 1.50 2.48 1.25 3.75 1.07 7.50 1.03 10.00 1.01 16.00
3.88 1.25 3.25 1.32 2.21 1.66 1.82 1.99 3.44 1.29 2.74 1.44 1.97 1.83 1.85 1.96 1.52 2.49 1.21 4.18 1.15 5.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.26 1.34 2.15 1.70 1.50 2.59
3.15 1.33 2.01 1.75 1.82 1.92 1.23 3.90 1.13 5.40
3.32 1.33 2.75 1.45 2.17 1.70 1.69 2.17 1.54 2.41 1.31 3.28 1.69 2.12 1.43 2.71 1.31 3.29
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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