Панетоликос
1:2
Конец матча
Стадион: Панетоликос
Олимпиакос
0:1
4' ГолФортунис Костас
15' Желтая карточкаАзади Мохаммад Реза
43' Желтая карточкаБрума Арминду
1:1
48' ГолТаар Аймен
1:2
65' ГолЭль-Араби Юссеф
80' Желтая карточкаКонстантопулос Апостолос
11
Диас
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
4'
43'
48'
1:1
65'
84'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
4 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|2 (1)
|0.13
|2.
|Вергос Николаос
|2 (1)
|0.13
|3.
|Таар Аймен
|1
|0.06
|4.
|Мантатис Георгиос
|1
|0.06
|5.
|Льявас Георгиос
|1
|0.06
|6.
|Мендоса Хавьер
|1 (1)
|0.06
|7.
|Масурек Франко
|1 (1)
|0.06
|8.
|Массола Николас
|0
|0
|9.
|Яколиш Антонио
|0
|0
|10.
|Диас Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|14
|0.93
|2.
|Масурас Гиоргос
|6
|0.4
|3.
|Фортунис Костас
|4
|0.27
|4.
|Хассан Ахмед
|4
|0.27
|5.
|Бухалакис Андреас
|3
|0.2
|6.
|Брума Арминду
|2
|0.13
|7.
|Судани Эль-Арби
|2 (1)
|0.13
|8.
|Камара Мохамед III
|1
|0.07
|9.
|Вальбуэна Матьё
|1 (1)
|0.07
|10.
|М'Вила Янн
|1
|0.07
|11.
|Семеду Рубен
|1
|0.07
|12.
|Кафу Карлуш
|1
|0.07
|13.
|Врусаи Мариус
|1
|0.07
|14.
|Кейперс Уго
|1
|0.07
|15.
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|16.
|Ранджелович Лазар
|0
|0
|17.
|Рафинья Марсио
|0
|0
|18.
|Драгер Мохамед
|0
|0
|19.
|Силва Тьягу
|0
|0
|20.
|Андруцос Танасис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диас Хорхе
|4
|0
|2.
|Льявас Георгиос
|4
|0
|3.
|Цанакакис Манолис
|2
|1
|4.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|5.
|Таар Аймен
|1
|1
|6.
|Яколиш Антонио
|2
|0
|7.
|Карасалидис Аристотелис
|2
|0
|8.
|Вергос Николаос
|2
|0
|9.
|Мелиссас Никос
|2
|0
|10.
|Цигарас Ангелос
|2
|0
|11.
|Медина Паоло
|2
|0
|12.
|Константопулос Апостолос
|2
|0
|13.
|Массола Николас
|1
|0
|14.
|Арийиби Гболи
|1
|0
|15.
|Далсью
|1
|0
|16.
|Малис Александрос
|1
|0
|17.
|Перейра Элиас
|1
|0
|18.
|Азади Мохаммад Реза
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Семеду Рубен
|5
|0
|2.
|Ба Уссейну
|5
|0
|3.
|М'Вила Янн
|2
|0
|4.
|Брума Арминду
|2
|0
|5.
|Сиссе Папе Абу
|2
|0
|6.
|Камара Мохамед III
|2
|0
|7.
|Рафинья Марсио
|1
|0
|8.
|Холебас Хосе
|1
|0
|9.
|Пападопулос Авраам
|1
|0
|10.
|Фортунис Костас
|1
|0
|11.
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|12.
|Родригеш Педру
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панетоликос
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|44.44% (4)
|Олимпиакос
|7.14% (3)
|7.14% (3)
|14.29% (6)
|16.67% (7)
|19.05% (8)
|35.71% (15)
Предыдущие игры
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =6 -10АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос
Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос
Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =3 -5Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос
Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос
Последние игры между собой
Панетоликос: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 16
Олимпиакос: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 0
Олимпиакос 2:1 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:4 Олимпиакос Суперлига Панетоликос 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:5 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Олимпиакос Суперлига Панетоликос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|42 - 6
|41
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 9
|32
|3.
|ПАОК
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 11
|28
|4.
|АЕК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|6.
|Волос
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 21
|19
|7.
|ОФИ
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|8.
|Астерас
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 19
|18
|9.
|Атромитос
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 20
|17
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|9 - 20
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 24
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|АЕК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|6.
|Атромитос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Астерас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|8.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|9.
|ОФИ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|12.
|Ламия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 4
|17
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|АЕК
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|4.
|ПАОК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|7.
|Волос
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|8.
|ОФИ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|10.
|Астерас
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|11.
|Атромитос
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
Победитель
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