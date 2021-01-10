0:1
11' ГолКиакос Яннис
29' Желтая карточкаКлейман Борис
1:1
29' ПенальтиШваб Штефан
43' Желтая карточкаЖивкович Андрия
45' Желтая карточкаКиакос Яннис
15
Креспо
Хосе
22
Шваб
Штефан
23
Ринстра
Дан
31
Киакос
Яннис
19
Переа
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуглас ГомесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Переа ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
Ход матча
11'
0:1
29'
29'
1:1
43'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|7
|0.47
|2.
|Цолис Христос
|3
|0.2
|3.
|Шваб Штефан
|2 (2)
|0.13
|4.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0.13
|5.
|Виейринья
|2 (1)
|0.13
|6.
|Живкович Андрия
|2 (1)
|0.13
|7.
|Нинуа Ника
|1
|0.07
|8.
|Мург Томас
|1
|0.07
|9.
|Ингасон Сверрир
|1
|0.07
|10.
|Дуглас Гомес
|1 (1)
|0.07
|11.
|Колак Антонио-Мирко
|1 (1)
|0.07
|12.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|13.
|Креспо Хосе
|0
|0
|14.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|15.
|Ваге Мусса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дувикас Анастасиос
|5
|0.31
|2.
|Варда Амр
|3
|0.19
|3.
|Баррьентос Жан
|3 (3)
|0.19
|4.
|Бартоло Хулиан
|2
|0.13
|5.
|Переа Хуан
|2
|0.13
|6.
|Коломбо Родриго
|1
|0.06
|7.
|Феррари Франко
|1
|0.06
|8.
|Димопулос Стергиос
|1
|0.06
|9.
|Киакос Яннис
|1
|0.06
|10.
|Мартинес Николас II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|5
|0
|2.
|Эль-Каддури Омар
|3
|1
|3.
|Живкович Андрия
|4
|0
|4.
|Яннулис Димитрис
|4
|0
|5.
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|6.
|Шваб Штефан
|3
|0
|7.
|Виейринья
|2
|0
|8.
|Мург Томас
|2
|0
|9.
|Эсити Андерсон
|2
|0
|10.
|Свидерски Кароль
|2
|0
|11.
|Ваге Мусса
|2
|0
|12.
|Варела Фернанду
|1
|0
|13.
|Креспо Хосе
|1
|0
|14.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|15.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|16.
|Дуглас Гомес
|1
|0
|17.
|Нинуа Ника
|1
|0
|18.
|Цолис Христос
|1
|0
|19.
|Циггарас Теохарис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|8
|0
|2.
|Коломбо Родриго
|4
|1
|3.
|Санчес Сальвадор
|4
|1
|4.
|Феррари Франко
|3
|1
|5.
|Переа Хуан
|4
|0
|6.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|7.
|Текио Серхио
|3
|0
|8.
|Ринстра Дан
|1
|1
|9.
|Митоглу Герасимос
|1
|1
|10.
|Нинис Сотирис
|2
|0
|11.
|Клейман Борис
|2
|0
|12.
|Димопулос Стергиос
|2
|0
|13.
|Дентакис Антонис
|2
|0
|14.
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|15.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|16.
|Буэно Альберто
|1
|0
|17.
|Цоканис Тасос
|1
|0
|18.
|Варда Амр
|1
|0
|19.
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|0
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|43.48% (10)
|Волос
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|52.94% (9)
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +8 =6 -6Атромитос 3:2 ПАОК Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАОК
Волос Последние 20 матчей: +4 =8 -8Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос
Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|42 - 6
|41
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 9
|32
|3.
|ПАОК
|1:1 Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 12
|29
|4.
|АЕК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|6.
|Волос
|1:1 Заявка
|16
|4
|8
|4
|18 - 22
|20
|7.
|ОФИ
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|8.
|Астерас
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 19
|18
|9.
|Атромитос
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 20
|17
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|9 - 20
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 24
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|1:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|АЕК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|6.
|Атромитос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Астерас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|8.
|Волос
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|9.
|ОФИ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|12.
|Ламия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 4
|17
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|АЕК
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|4.
|ПАОК
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|7.
|Волос
|1:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|13 - 15
|11
|8.
|ОФИ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|10.
|Астерас
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|11.
|Атромитос
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
Победитель
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