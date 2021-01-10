Аполлон Смирнис
0:1
Второй тайм: 85'
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
Астерас
10' Желтая карточкаПаскуаль Андрес
12' Желтая карточкаЛисгарас Христос
17' Желтая карточкаАльварес Федерико
0:1
20' ГолБарралес Джеронимо
30' Желтая карточкаФатион Антони
43' Желтая карточкаМунафо Хуан
60' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
27
Дауда
Абиола
15
Суарес
Дани
12
Мунафо
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Варкас ЯннисНападающий
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мунафо ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
10'
12'
20'
30'
43'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 23
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фатион Антони
|4 (2)
|0.27
|2.
|Цилулис Сотирис
|3
|0.2
|3.
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.2
|4.
|Фернандес Марк
|2
|0.13
|5.
|Цабурис Саввас
|1
|0.07
|6.
|Томас Бединелли
|1
|0.07
|7.
|Баксеванидис Димос
|1
|0.07
|8.
|Дауда Абиола
|1
|0.07
|9.
|Домингес Луис Густаво
|1
|0.07
|10.
|Коль Исраэль
|0
|0
|11.
|Мунье Антони
|0
|0
|12.
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|9 (4)
|0.56
|2.
|Риера Адриан
|2
|0.13
|3.
|Фернандес Луис
|2
|0.13
|4.
|Мунафо Хуан
|1
|0.06
|5.
|Рехис Франсеск
|1
|0.06
|6.
|Альварес Федерико
|0
|0
|7.
|Тилика Лео
|0
|0
|8.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|9.
|Фернандес Борха II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фатион Антони
|8
|0
|2.
|Лисгарас Христос
|5
|0
|3.
|Цабурис Саввас
|4
|0
|4.
|Томас Бединелли
|4
|0
|5.
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|6.
|Иоаннидис Николаос
|4
|0
|7.
|Бручич Карло
|3
|0
|8.
|Баксеванидис Димос
|3
|0
|9.
|Домингес Луис Густаво
|3
|0
|10.
|Витлис Вассилис
|3
|0
|11.
|Верхульст Давино
|2
|0
|12.
|Фернандес Марк
|2
|0
|13.
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|14.
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|15.
|Китоко Ричи
|1
|0
|16.
|Лагос Анастасиос
|1
|0
|17.
|Коль Исраэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|6
|0
|2.
|Мунафо Хуан
|5
|0
|3.
|Альварес Федерико
|4
|0
|4.
|Христос Тасулис
|4
|0
|5.
|Вальенте Хосе
|4
|0
|6.
|Тилика Лео
|3
|0
|7.
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|8.
|Котсирас Яннис
|3
|0
|9.
|Суарес Дани
|2
|0
|10.
|Фернандес Борха II
|2
|0
|11.
|Паскуаль Андрес
|2
|0
|12.
|Костаньо Хосе
|2
|0
|13.
|Фернандес Луис
|1
|0
|14.
|Пападопулос Никос
|1
|0
|15.
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|16.
|Рехис Франсеск
|1
|0
|17.
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|18.
|Риера Адриан
|1
|0
|19.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон Смирнис
|17.65% (3)
|0
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|Астерас
|0
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|0
|21.43% (3)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +9 =3 -8Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК
ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис
Астерас Последние 20 матчей: +8 =7 -5Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос
Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас
Последние игры между собой
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Астерас: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|42 - 6
|41
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 9
|32
|3.
|ПАОК
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|4.
|АЕК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|6.
|Астерас
|1:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 19
|21
|7.
|ОФИ
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 23
|19
|8.
|Волос
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 24
|19
|9.
|Атромитос
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|10.
|Аполлон Смирнис
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|9 - 20
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 24
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|АЕК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Атромитос
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Астерас
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|8.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|9.
|ОФИ
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|12.
|Ламия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 14
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 4
|17
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|АЕК
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|4.
|ПАОК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|6.
|Аполлон Смирнис
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|7.
|ОФИ
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Астерас
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|9.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|11.
|Атромитос
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
Победитель
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