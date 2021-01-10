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Аполлон Смирнис
0:1
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
10' Желтая карточка
Паскуаль Андрес
12' Желтая карточка
Лисгарас Христос
17' Желтая карточка
Альварес Федерико
0:1
20' Гол
Барралес Джеронимо
30' Желтая карточка
Фатион Антони
43' Желтая карточка
Мунафо Хуан
60' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
90'+5
13
Верхульст
Давино
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
4
Лисгарас
Христос
2
Бручич
Карло
14
Сливка
Выкинтас
64
Фатион
Антони
7
Коль
Исраэль
23
Цилулис
Сотирис
17
Фернандес
Марк
27
Дауда
Абиола
99
Цифцис
Антонис
2
Гарсия
Рубен
II
15
Суарес
Дани
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
11
Рехис
Франсеск
6
Вальенте
Хосе
12
Мунафо
Хуан
40
Паскуаль
Андрес
10
Фернандес
Луис
9
Барралес
Джеронимо
Аполлон Смирнис
4-2-3-1
Астерас
4-4-1-1

Ход матча

10'
 
Паскуаль Андрес
12'
Лисгарас Христос
 
17'
 
Альварес Федерико
20'
0:1
Барралес Джеронимо
30'
Фатион Антони
 
43'
 
Мунафо Хуан
60'
 
Барралес Джеронимо
66'
Мунье Антони
Бручич Карло
 
66'
Витлис Вассилис
Сливка Выкинтас
 
67'
 
Капилья Энеко
Паскуаль Андрес
67'
 
Тилика Лео
Рехис Франсеск
79'
 
Пасалидис Триантафиллос
Фернандес Луис
88'
Варкас Яннис
Фернандес Марк
 
90'
 
Котсирас Яннис
Гарсия Рубен II

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 22 Нарушения правил 25
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фатион Антони 4 (2) 0.27
2. Цилулис Сотирис 3 0.2
3. Иоаннидис Николаос 3 0.2
4. Фернандес Марк 2 0.13
5. Цабурис Саввас 1 0.07
6. Томас Бединелли 1 0.07
7. Баксеванидис Димос 1 0.07
8. Дауда Абиола 1 0.07
9. Домингес Луис Густаво 1 0.07
10. Коль Исраэль 0 0
11. Мунье Антони 0 0
12. Хухумис Диамантис 0 0
Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 9 (4) 0.56
2. Риера Адриан 2 0.13
3. Фернандес Луис 2 0.13
4. Мунафо Хуан 1 0.06
5. Рехис Франсеск 1 0.06
6. Альварес Федерико 0 0
7. Тилика Лео 0 0
8. Котсирас Яннис 0 0
9. Фернандес Борха II 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 8 0
2. Лисгарас Христос 5 0
3. Цабурис Саввас 4 0
4. Томас Бединелли 4 0
5. Сливка Выкинтас 4 0
6. Иоаннидис Николаос 4 0
7. Бручич Карло 3 0
8. Баксеванидис Димос 3 0
9. Домингес Луис Густаво 3 0
10. Витлис Вассилис 3 0
11. Верхульст Давино 2 0
12. Фернандес Марк 2 0
13. Хухумис Диамантис 2 0
14. Цилулис Сотирис 2 0
15. Китоко Ричи 1 0
16. Лагос Анастасиос 1 0
17. Коль Исраэль 1 0
Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 6 0
2. Мунафо Хуан 5 0
3. Альварес Федерико 4 0
4. Христос Тасулис 4 0
5. Вальенте Хосе 4 0
6. Тилика Лео 3 0
7. Иглесиас Матиас 3 0
8. Котсирас Яннис 3 0
9. Суарес Дани 2 0
10. Фернандес Борха II 2 0
11. Паскуаль Андрес 2 0
12. Костаньо Хосе 2 0
13. Фернандес Луис 1 0
14. Пападопулос Никос 1 0
15. Гарсия Рубен II 1 0
16. Рехис Франсеск 1 0
17. Пасалидис Триантафиллос 1 0
18. Риера Адриан 1 0
19. Антцулас Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон Смирнис 17.65% (3) 0 17.65% (3) 17.65% (3) 23.53% (4) 23.53% (4)
 Астерас 0 20% (3) 33.33% (5) 0 20% (3) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК
ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис
Астерас Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос
Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас

Последние игры между собой

Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Астерас: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:2 Астерас Суперлига Астерас 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига Астерас 2:1 Аполлон Смирнис Суперлига
Аполлон Смирнис 1:3 Астерас Суперлига Аполлон Смирнис 1:2 Астерас Суперлига Астерас 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 15 13 2 0 42 - 6 41
2. Арис Салоники Заявка 14 10 2 2 22 - 9 32
3. ПАОК Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
4. АЕК Заявка 14 8 3 3 24 - 16 27
5. Панатинаикос Заявка 15 6 4 5 15 - 12 22
6. Астерас Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
7. ОФИ Заявка 16 5 4 7 18 - 23 19
8. Волос Заявка 16 4 7 5 18 - 24 19
9. Атромитос Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
10. Аполлон Смирнис Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
11. ПАС Янина Заявка 15 3 5 7 16 - 20 14
12. Панетоликос Заявка 16 2 5 9 9 - 20 11
13. Лариса Заявка 14 1 5 8 9 - 24 8
14. Ламия Заявка 12 1 2 9 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
3. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4. АЕК Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
5. Атромитос Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
6. Панатинаикос Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Астерас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
8. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
9. ОФИ Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
12. Ламия Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 7 1 1 5 9 - 14 4
14. Лариса Заявка 7 0 4 3 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 7 5 2 0 18 - 4 17
2. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
3. АЕК Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
4. ПАОК Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
6. Аполлон Смирнис Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
7. ОФИ Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
9. Волос Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
10. ПАС Янина Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
14. Ламия Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 38.00 6.30 1.13
Бонус: 10 000 ₽ 3.10 2.95 2.46
  21.93 4.49 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «Аполлон Смирнис» – «Астерас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астерас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аполлон Смирнис» – «Астерас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
6.80 1.09 2.80 1.40 2.08 1.69 1.58 2.28 1.21 4.10 1.06 7.80
7.35 1.10 1.92 1.92 1.56 2.43 1.21 4.23 1.50 2.60 1.34 3.19 1.70 2.16 1.44 2.75 1.21 4.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2.5 2.5
2.45 1.51 1.62 2.20 1.31 3.30 1.06 8.00
2.23 1.64 1.84 1.97 1.42 2.80 1.28 3.56 1.57 2.38 1.33 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5
3.30 1.31 2.22 1.61 1.52 2.42 1.12 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.81
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.75 1.24
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