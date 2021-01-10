3' Желтая карточкаЛимперакис Одиссеас
16' Желтая карточкаМельядо Мигель
21' Желтая карточкаНацос Спиридон
52' Вторая желтая карточкаМельядо Мигель
62' Желтая карточкаТомашевич Йосип III
12
Гало
Родриго
14
Муньис
Хуан
11
Агайев
Амир
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Агайев АмирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Матич БоянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
-
13 Вафеас НикосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
16'
21'
52'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
0 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манусос Йоргос
|5 (4)
|0.33
|2.
|Муньис Хуан
|2
|0.13
|3.
|Гутас Димитрис
|2
|0.13
|4.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.07
|5.
|Харисис Харилаос
|1
|0.07
|6.
|Нацос Спиридон
|1
|0.07
|7.
|Коцопулос Костас
|1
|0.07
|8.
|Матич Боян
|0
|0
|9.
|Гало Родриго
|0
|0
|10.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|4
|0.25
|2.
|Стургеон Фабиу
|4
|0.25
|3.
|Нейра Хуан
|3 (2)
|0.19
|4.
|Стаикос Пасхалис
|2 (1)
|0.13
|5.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.06
|6.
|Мельядо Мигель
|1
|0.06
|7.
|Вафеас Никос
|1
|0.06
|8.
|Яннулис Костас
|0
|0
|9.
|Наби Адил
|0
|0
|10.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|11.
|Коровесис Никос
|0
|0
|12.
|Селимович Вахид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томашевич Йосип III
|5
|0
|2.
|Рисванис Спирос
|3
|1
|3.
|Саломон Патрик
|4
|0
|4.
|Матич Боян
|2
|1
|5.
|Галвао Лукас
|3
|0
|6.
|Муньис Хуан
|1
|1
|7.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|8.
|Харисис Харилаос
|2
|0
|9.
|Агайев Амир
|2
|0
|10.
|Коцопулос Костас
|2
|0
|11.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|12.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|13.
|Гало Родриго
|1
|0
|14.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|15.
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|16.
|Гутас Димитрис
|1
|0
|17.
|Нацос Спиридон
|1
|0
|18.
|Струнгис Стефанос
|1
|0
|19.
|Мандас Христос
|1
|0
|20.
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нейра Хуан
|6
|1
|2.
|Мельядо Мигель
|6
|1
|3.
|Селимович Вахид
|4
|1
|4.
|Вурос Праксителис
|4
|0
|5.
|Коровесис Никос
|4
|0
|6.
|Сакор Важебах
|3
|0
|7.
|Сотириу Димитриос
|2
|0
|8.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|9.
|Ус Абдул Рахман
|2
|0
|10.
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|11.
|Лимперакис Одиссеас
|2
|0
|12.
|Гривас Фриксос
|2
|0
|13.
|Яннулис Костас
|1
|0
|14.
|Ватерман Бой
|1
|0
|15.
|Сардинеро Адриан
|1
|0
|16.
|Маринакис Никос
|1
|0
|17.
|Вафеас Никос
|1
|0
|18.
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|19.
|Балояннис Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|ОФИ
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +9 =5 -6Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники
Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос
ОФИ Последние 20 матчей: +5 =3 -12ОФИ 2:0 Ламия Панетоликос 2:1 ОФИ ОФИ 0:3 Арис Салоники Лариса 0:1 ОФИ
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
ОФИ: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Атромитос 0:2 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Атромитос Суперлига ОФИ 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 3:2 ОФИ Суперлига Атромитос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Атромитос Суперлига ОФИ 2:1 Атромитос Кубок Атромитос 3:1 ОФИ Кубок ОФИ 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ОФИ Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|42 - 6
|41
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 9
|32
|3.
|ПАОК
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|4.
|АЕК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|6.
|Астерас
|1:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 19
|21
|7.
|ОФИ
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 23
|19
|8.
|Волос
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 24
|19
|9.
|Атромитос
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|10.
|Аполлон Смирнис
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|9 - 20
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 24
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|АЕК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Атромитос
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Астерас
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|8.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|9.
|ОФИ
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|12.
|Ламия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 14
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 4
|17
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|АЕК
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|4.
|ПАОК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|6.
|Аполлон Смирнис
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|7.
|ОФИ
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Астерас
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|9.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|11.
|Атромитос
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «ОФИ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ОФИ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «ОФИ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров