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Атромитос
0:0
Конец матча

Стадион:
ОФИ
0'
3' Желтая карточка
Лимперакис Одиссеас
16' Желтая карточка
Мельядо Мигель
21' Желтая карточка
Нацос Спиридон
52' Вторая желтая карточка
Мельядо Мигель
62' Желтая карточка
Томашевич Йосип III
87' Желтая карточка
Сардинеро Адриан
90' Желтая карточка
Манусос Йоргос
90'+5
35
Мандас
Христос
12
Гало
Родриго
4
Гутас
Димитрис
3
Галвао
Лукас
27
Нтавиотис
Георгиос
16
Нацос
Спиридон
14
Муньис
Хуан
6
Харисис
Харилаос
50
Томашевич
Йосип
III
9
Манусос
Йоргос
11
Агайев
Амир
24
Ватерман
Бой
2
Ус
Абдул
Рахман
13
Вафеас
Никос
15
Диамантис
Апостолос
5
Селимович
Вахид
3
Лимперакис
Одиссеас
8
Нейра
Хуан
29
Мельядо
Мигель
16
Балояннис
Константинос
28
Гривас
Фриксос
7
Стургеон
Фабиу
Атромитос
3-5-2
ОФИ
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манусос Йоргос 5 (4) 0.33
2. Муньис Хуан 2 0.13
3. Гутас Димитрис 2 0.13
4. Христодулопулос Лазарос 1 0.07
5. Харисис Харилаос 1 0.07
6. Нацос Спиридон 1 0.07
7. Коцопулос Костас 1 0.07
8. Матич Боян 0 0
9. Гало Родриго 0 0
10. Н'Сикулу Кларк 0 0
ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 4 0.25
2. Стургеон Фабиу 4 0.25
3. Нейра Хуан 3 (2) 0.19
4. Стаикос Пасхалис 2 (1) 0.13
5. Де Гузман Джонатан 1 0.06
6. Мельядо Мигель 1 0.06
7. Вафеас Никос 1 0.06
8. Яннулис Костас 0 0
9. Наби Адил 0 0
10. Ваш Рикарду 0 0
11. Коровесис Никос 0 0
12. Селимович Вахид 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Томашевич Йосип III 5 0
2. Рисванис Спирос 3 1
3. Саломон Патрик 4 0
4. Матич Боян 2 1
5. Галвао Лукас 3 0
6. Муньис Хуан 1 1
7. Рабельо Бриан 2 0
8. Харисис Харилаос 2 0
9. Агайев Амир 2 0
10. Коцопулос Костас 2 0
11. Христодулопулос Лазарос 1 0
12. Манусос Йоргос 1 0
13. Бусуладжич Азер 1 0
14. Гало Родриго 1 0
15. Янниотис Андреас 1 0
16. Кивракидис Кириакос 1 0
17. Гутас Димитрис 1 0
18. Нацос Спиридон 1 0
19. Струнгис Стефанос 1 0
20. Мандас Христос 1 0
21. Нтавиотис Георгиос 1 0
ОФИ
# Игрок      
1. Нейра Хуан 6 1
2. Мельядо Мигель 6 1
3. Селимович Вахид 4 1
4. Вурос Праксителис 4 0
5. Коровесис Никос 4 0
6. Сакор Важебах 3 0
7. Сардинеро Адриан 2 0
8. Сотириу Димитриос 2 0
9. Стаикос Пасхалис 2 0
10. Ус Абдул Рахман 2 0
11. Диамантис Апостолос 2 0
12. Лимперакис Одиссеас 2 0
13. Гривас Фриксос 2 0
14. Яннулис Костас 1 0
15. Ватерман Бой 1 0
16. Маринакис Никос 1 0
17. Вафеас Никос 1 0
18. Фигейредо Жоау 1 0
19. Балояннис Константинос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 38.46% (5)
 ОФИ 6.25% (1) 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники
Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос
ОФИ Последние 20 матчей: +5 =3 -12
ОФИ 2:0 Ламия Панетоликос 2:1 ОФИ ОФИ 0:3 Арис Салоники Лариса 0:1 ОФИ
ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:2 ОФИ

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
ОФИ: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
ОФИ 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ОФИ Товарищеские матчи ОФИ 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 ОФИ Суперлига
Атромитос 0:2 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Атромитос Суперлига ОФИ 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 3:2 ОФИ Суперлига Атромитос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Атромитос Суперлига ОФИ 2:1 Атромитос Кубок Атромитос 3:1 ОФИ Кубок ОФИ 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ОФИ Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 15 13 2 0 42 - 6 41
2. Арис Салоники Заявка 14 10 2 2 22 - 9 32
3. ПАОК Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
4. АЕК Заявка 14 8 3 3 24 - 16 27
5. Панатинаикос Заявка 15 6 4 5 15 - 12 22
6. Астерас Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
7. ОФИ Заявка 16 5 4 7 18 - 23 19
8. Волос Заявка 16 4 7 5 18 - 24 19
9. Атромитос Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
10. Аполлон Смирнис Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
11. ПАС Янина Заявка 15 3 5 7 16 - 20 14
12. Панетоликос Заявка 16 2 5 9 9 - 20 11
13. Лариса Заявка 14 1 5 8 9 - 24 8
14. Ламия Заявка 12 1 2 9 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
3. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4. АЕК Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
5. Атромитос Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
6. Панатинаикос Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Астерас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
8. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
9. ОФИ Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
12. Ламия Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 7 1 1 5 9 - 14 4
14. Лариса Заявка 7 0 4 3 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 7 5 2 0 18 - 4 17
2. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
3. АЕК Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
4. ПАОК Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
6. Аполлон Смирнис Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
7. ОФИ Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
9. Волос Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
10. ПАС Янина Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
14. Ламия Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Нацос Спиридон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Мельядо Мигель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Лимперакис Одиссеас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.20 1.55 11.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.50 2.85 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.53 2.88 3.26
Бонус: 5 000 ₽ 3.90 1.31 11.00
  2.41 1.97 6.87

Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «ОФИ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ОФИ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «ОФИ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.00 1.10 2.55 1.47 1.89 1.85 1.50 2.49 1.17 4.60
4.85 1.15 2.52 1.50 1.91 1.89 1.55 2.61 1.23 4.20 1.17 4.75 1.04 8.80 1.03 9.30
1.37 2.95 1.04 9.00 1.31 3.25 2.20 1.67 1.08 7.00 1.71 2.21 1.05 8.50 1.12 5.55 1.09 6.50 1.04 9.30 1.03 9.00 0.00 17.50 0.00 16.50 0.00 23.00
2.28 1.62 1.87 1.94 1.43 2.76 1.28 3.52 1.49 2.61 1.36 3.10 1.44 2.77 1.56 2.43 1.43 2.80 1.17 5.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.32 1.57 1.53 2.40 1.27 3.55 1.05 8.80
2.30 1.62 1.55 2.45 1.29 3.60
1.12 5.55 1.18 4.50 1.10 6.25 1.06 8.50 1.04 9.00
1.57 2.37 1.33 3.22 1.38 2.96 1.25 3.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.34 2.05 1.72 1.46 2.60 1.10 6.20
3.00 1.39 2.04 1.78 1.46 2.72
1.99 1.76 1.44 2.65 1.14 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.00 1.22
Где смотреть матч Атромитос 0:0 ОФИ онлайн

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