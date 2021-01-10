3' Желтая карточкаЛимперакис Одиссеас
16' Желтая карточкаМельядо Мигель
21' Желтая карточкаНацос Спиридон
52' Вторая желтая карточкаМельядо Мигель
62' Желтая карточкаТомашевич Йосип III
87' Желтая карточкаСардинеро Адриан
90' Желтая карточкаМанусос Йоргос
12
Гало
Родриго
14
Муньис
Хуан
11
Агайев
Амир
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Агайев АмирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Матич БоянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
-
13 Вафеас НикосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
16'
21'
52'
87'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
0 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манусос Йоргос
|5 (4)
|0.33
|2.
|Муньис Хуан
|2
|0.13
|3.
|Гутас Димитрис
|2
|0.13
|4.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.07
|5.
|Харисис Харилаос
|1
|0.07
|6.
|Нацос Спиридон
|1
|0.07
|7.
|Коцопулос Костас
|1
|0.07
|8.
|Матич Боян
|0
|0
|9.
|Гало Родриго
|0
|0
|10.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|4
|0.25
|2.
|Стургеон Фабиу
|4
|0.25
|3.
|Нейра Хуан
|3 (2)
|0.19
|4.
|Стаикос Пасхалис
|2 (1)
|0.13
|5.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.06
|6.
|Мельядо Мигель
|1
|0.06
|7.
|Вафеас Никос
|1
|0.06
|8.
|Яннулис Костас
|0
|0
|9.
|Наби Адил
|0
|0
|10.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|11.
|Коровесис Никос
|0
|0
|12.
|Селимович Вахид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томашевич Йосип III
|5
|0
|2.
|Рисванис Спирос
|3
|1
|3.
|Саломон Патрик
|4
|0
|4.
|Матич Боян
|2
|1
|5.
|Галвао Лукас
|3
|0
|6.
|Муньис Хуан
|1
|1
|7.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|8.
|Харисис Харилаос
|2
|0
|9.
|Агайев Амир
|2
|0
|10.
|Коцопулос Костас
|2
|0
|11.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|12.
|Манусос Йоргос
|1
|0
|13.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|14.
|Гало Родриго
|1
|0
|15.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|16.
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|17.
|Гутас Димитрис
|1
|0
|18.
|Нацос Спиридон
|1
|0
|19.
|Струнгис Стефанос
|1
|0
|20.
|Мандас Христос
|1
|0
|21.
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нейра Хуан
|6
|1
|2.
|Мельядо Мигель
|6
|1
|3.
|Селимович Вахид
|4
|1
|4.
|Вурос Праксителис
|4
|0
|5.
|Коровесис Никос
|4
|0
|6.
|Сакор Важебах
|3
|0
|7.
|Сардинеро Адриан
|2
|0
|8.
|Сотириу Димитриос
|2
|0
|9.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|10.
|Ус Абдул Рахман
|2
|0
|11.
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|12.
|Лимперакис Одиссеас
|2
|0
|13.
|Гривас Фриксос
|2
|0
|14.
|Яннулис Костас
|1
|0
|15.
|Ватерман Бой
|1
|0
|16.
|Маринакис Никос
|1
|0
|17.
|Вафеас Никос
|1
|0
|18.
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|19.
|Балояннис Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|ОФИ
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +9 =5 -6Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники
Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос
ОФИ Последние 20 матчей: +5 =3 -12ОФИ 2:0 Ламия Панетоликос 2:1 ОФИ ОФИ 0:3 Арис Салоники Лариса 0:1 ОФИ
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
ОФИ: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Атромитос 0:2 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Атромитос Суперлига ОФИ 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 3:2 ОФИ Суперлига Атромитос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Атромитос Суперлига ОФИ 2:1 Атромитос Кубок Атромитос 3:1 ОФИ Кубок ОФИ 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ОФИ Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|42 - 6
|41
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 9
|32
|3.
|ПАОК
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|4.
|АЕК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|6.
|Астерас
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 19
|21
|7.
|ОФИ
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 23
|19
|8.
|Волос
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 24
|19
|9.
|Атромитос
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|9 - 20
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 24
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|АЕК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Атромитос
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Астерас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|8.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|9.
|ОФИ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|12.
|Ламия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 14
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 4
|17
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|АЕК
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|4.
|ПАОК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|7.
|ОФИ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Астерас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|9.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «ОФИ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ОФИ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «ОФИ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров