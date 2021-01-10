Панатинаикос
1:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Апостолос Николаидис
Лариса
21' Желтая карточкаМилосавлевич Радомир
1:0
36' ГолКарлитос Карлос
51' Желтая карточкаФилип Стелиано
58
Молло
Йоан
3
Хуанкар
- Основной состав
- Вратарь
-
58 Молло ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 ХуанкарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Чосич УрошЗащитник
-
16 Жижич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Надь ГергейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
92 Труич НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Нунич МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Tatsis
Ход матча
36'
1:0
51'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлитос Карлос
|5
|0.31
|2.
|Македа Федерико
|4
|0.25
|3.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.13
|4.
|Хадзийованнис Анастасиос
|1 (1)
|0.06
|5.
|Курбелис Димитрис
|1
|0.06
|6.
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.06
|7.
|Вильяфаньес Лукас
|1 (1)
|0.06
|8.
|Санчес Факундо
|0
|0
|9.
|Маурисио Жозе
|0
|0
|10.
|Загаритис Василиос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинакас Димитрис
|6 (1)
|0.4
|2.
|Спарв Тим
|1
|0.07
|3.
|Юнес Хамза
|1
|0.07
|4.
|Мужек Матео
|1
|0.07
|5.
|Филип Стелиано
|0
|0
|6.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|7.
|Михаил Алексиос
|0
|0
|8.
|Дурмишай Фиорин
|0
|0
|9.
|Глинос Спиридон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Факундо
|6
|0
|2.
|Загаритис Василиос
|4
|1
|3.
|Македа Федерико
|5
|0
|4.
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0
|5.
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|6.
|Александропулос Сотириос
|4
|0
|7.
|Шенквельд Барт
|3
|0
|8.
|Велес Фран
|3
|0
|9.
|Пуггурас Ахиллеас
|3
|0
|10.
|Карлитос Карлос
|3
|0
|11.
|Молло Йоан
|1
|1
|12.
|Диудис Сократис
|2
|0
|13.
|Хуанкар
|2
|0
|14.
|Бузукис Яннис
|2
|0
|15.
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|16.
|Серпезис Димитриос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Филип Стелиано
|6
|0
|2.
|Спарв Тим
|5
|0
|3.
|Милосавлевич Радомир
|5
|0
|4.
|Плателлас Вангелис
|4
|0
|5.
|Труич Никола
|4
|0
|6.
|Дурмишай Фиорин
|4
|0
|7.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|8.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|9.
|Бертос Манолис
|2
|0
|10.
|Михаил Алексиос
|2
|0
|11.
|Юнес Хамза
|2
|0
|12.
|Жижич Никола
|1
|0
|13.
|Николиас Александрос
|1
|0
|14.
|Мужек Матео
|1
|0
|15.
|Глинос Спиридон
|1
|0
|16.
|Кости Иоаннис
|1
|0
|17.
|Пинакас Димитрис
|1
|0
|18.
|Илиадис Теохарис
|1
|0
|19.
|Майданос Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панатинаикос
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|0
|7.14% (1)
|Лариса
|0
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Панатинаикос Последние 20 матчей: +9 =4 -7Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина
АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ
Лариса Последние 20 матчей: +2 =9 -9Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ
Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Лариса: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Лариса 1:3 Панатинаикос Суперлига Лариса 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:1 Лариса Суперлига Панатинаикос 2:0 Лариса Кубок Панатинаикос 2:0 Лариса Суперлига Лариса 0:0 Панатинаикос Суперлига Лариса 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 Лариса Суперлига Лариса 0:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:0 Лариса Суперлига Лариса 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:1 Лариса Суперлига Панатинаикос 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Лариса Суперлига Лариса 2:2 Панатинаикос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|42 - 6
|41
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 9
|32
|3.
|ПАОК
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|4.
|АЕК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|5.
|Панатинаикос
|1:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|16 - 12
|25
|6.
|Астерас
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 19
|21
|7.
|ОФИ
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 23
|19
|8.
|Волос
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 24
|19
|9.
|Атромитос
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|9 - 20
|11
|13.
|Лариса
|0:1 Заявка
|15
|1
|5
|9
|9 - 25
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|АЕК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Панатинаикос
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|6.
|Атромитос
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|7.
|Астерас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|8.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|9.
|ОФИ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|12.
|Ламия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 14
|4
|14.
|Лариса
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 4
|17
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|АЕК
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|4.
|ПАОК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Панатинаикос
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|7.
|ОФИ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Астерас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|9.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Панатинаикос» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панатинаикос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панатинаикос» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров