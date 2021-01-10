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Панатинаикос
2:0
Конец матча

Стадион:
Лариса
0'
21' Желтая карточка
Милосавлевич Радомир
1:0
36' Гол
Карлитос Карлос
51' Желтая карточка
Филип Стелиано
75' Желтая карточка
Велес Фран
84' Желтая карточка
Труич Никола
85' Желтая карточка
Шенквельд Барт
2:0
90' Гол
Эммануилидис Димитриос
90'+6
1
Диудис
Сократис
58
Молло
Йоан
5
Шенквельд
Барт
44
Пуггурас
Ахиллеас
3
Хуанкар
4
Велес
Фран
55
Александропулос
Сотириос
22
Канталапьерда
Аитор
37
Атанасакопулос
Андреас
27
Иоаннидис
Фотис
10
Карлитос
Карлос
19
Баич
Владимир
15
Чосич
Урош
16
Жижич
Никола
5
Михаил
Алексиос
8
Милосавлевич
Радомир
30
Adrian
Colombino
6
Спарв
Тим
88
Николиас
Александрос
7
Филип
Стелиано
9
Дурмишай
Фиорин
17
Пинакас
Димитрис
Панатинаикос
4-2-3-1
Лариса
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлитос Карлос 5 0.31
2. Македа Федерико 4 0.25
3. Канталапьерда Аитор 2 0.13
4. Хадзийованнис Анастасиос 1 (1) 0.06
5. Курбелис Димитрис 1 0.06
6. Иоаннидис Фотис 1 0.06
7. Эммануилидис Димитриос 1 0.06
8. Вильяфаньес Лукас 1 (1) 0.06
9. Санчес Факундо 0 0
10. Маурисио Жозе 0 0
11. Кампецис Анаргирос 0 0
12. Загаритис Василиос 0 0
Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинакас Димитрис 6 (1) 0.4
2. Спарв Тим 1 0.07
3. Юнес Хамза 1 0.07
4. Мужек Матео 1 0.07
5. Филип Стелиано 0 0
6. Торже Андрей-Габриэль 0 0
7. Михаил Алексиос 0 0
8. Дурмишай Фиорин 0 0
9. Глинос Спиридон 0 0

Карточки

Панатинаикос
# Игрок      
1. Санчес Факундо 6 0
2. Загаритис Василиос 4 1
3. Македа Федерико 5 0
4. Шенквельд Барт 4 0
5. Вильяфаньес Лукас 4 0
6. Курбелис Димитрис 4 0
7. Велес Фран 4 0
8. Александропулос Сотириос 4 0
9. Пуггурас Ахиллеас 3 0
10. Карлитос Карлос 3 0
11. Молло Йоан 1 1
12. Диудис Сократис 2 0
13. Хуанкар 2 0
14. Бузукис Яннис 2 0
15. Канталапьерда Аитор 1 0
16. Серпезис Димитриос 1 0
Лариса
# Игрок      
1. Филип Стелиано 7 0
2. Спарв Тим 5 0
3. Труич Никола 5 0
4. Милосавлевич Радомир 5 0
5. Плателлас Вангелис 4 0
6. Дурмишай Фиорин 4 0
7. Торже Андрей-Габриэль 3 0
8. Сецерович Аднан 3 0
9. Бертос Манолис 2 0
10. Михаил Алексиос 2 0
11. Юнес Хамза 2 0
12. Жижич Никола 1 0
13. Николиас Александрос 1 0
14. Мужек Матео 1 0
15. Глинос Спиридон 1 0
16. Кости Иоаннис 1 0
17. Пинакас Димитрис 1 0
18. Илиадис Теохарис 1 0
19. Майданос Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панатинаикос 6.25% (1) 31.25% (5) 25% (4) 25% (4) 0 12.5% (2)
 Лариса 0 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 44.44% (4)

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина
АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ
Лариса Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ
Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос

Последние игры между собой

Панатинаикос: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Лариса: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Лариса 1:1 Панатинаикос Суперлига Лариса 0:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:2 Лариса Суперлига Панатинаикос 1:1 Лариса Суперлига
Лариса 1:3 Панатинаикос Суперлига Лариса 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:1 Лариса Суперлига Панатинаикос 2:0 Лариса Кубок Панатинаикос 2:0 Лариса Суперлига Лариса 0:0 Панатинаикос Суперлига Лариса 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 Лариса Суперлига Лариса 0:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:0 Лариса Суперлига Лариса 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:1 Лариса Суперлига Панатинаикос 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Лариса Суперлига Лариса 2:2 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 15 13 2 0 42 - 6 41
2. Арис Салоники Заявка 14 10 2 2 22 - 9 32
3. ПАОК Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
4. АЕК Заявка 14 8 3 3 24 - 16 27
5. Панатинаикос Заявка 16 7 4 5 17 - 12 25
6. Астерас Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
7. ОФИ Заявка 16 5 4 7 18 - 23 19
8. Волос Заявка 16 4 7 5 18 - 24 19
9. Атромитос Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
10. Аполлон Смирнис Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
11. ПАС Янина Заявка 15 3 5 7 16 - 20 14
12. Панетоликос Заявка 16 2 5 9 9 - 20 11
13. Лариса Заявка 15 1 5 9 9 - 26 8
14. Ламия Заявка 12 1 2 9 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
3. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4. АЕК Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
5. Панатинаикос Заявка 8 4 2 2 8 - 4 14
6. Атромитос Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
7. Астерас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
8. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
9. ОФИ Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
12. Ламия Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 7 1 1 5 9 - 14 4
14. Лариса Заявка 7 0 4 3 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 7 5 2 0 18 - 4 17
2. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
3. АЕК Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
4. ПАОК Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
6. Аполлон Смирнис Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
7. ОФИ Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
9. Волос Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
10. ПАС Янина Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
13. Панетоликос Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
14. Ламия Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Карлитос Карлос бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Милосавлевич Радомир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Apostolos Nikolaidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.03 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.62 3.40 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 3.68 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.03 10.00 47.00
  1.15 6.37 25.43

Самый высокий коэффициент на матч «Панатинаикос» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панатинаикос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панатинаикос» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.00 1.10 2.42 1.52 1.80 1.94 1.46 2.60 1.15 5.00
6.70 1.07 5.45 1.12 2.49 1.51 1.92 1.88 1.56 2.58 1.22 4.25 1.16 4.90 1.04 9.40 1.02 9.60
4.70 1.17 3.30 1.30 1.17 4.70 2.17 1.70 1.27 3.55 1.66 2.21 1.15 5.00 1.14 5.20 1.10 6.25 1.03 9.60 1.03 10.00 0.00 18.00 0.00 18.50 0.00 25.00
7.33 1.10 3.29 1.32 2.19 1.68 1.77 2.06 1.46 2.71 1.15 5.29 1.52 2.52 1.37 3.08 1.31 3.41 1.16 5.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.57 1.51 2.46 1.25 3.70 1.04 9.20
2.43 1.56 1.60 2.34 1.29 3.60
1.52 2.42 1.07 7.50 1.04 9.00 1.05 8.50
1.36 3.05 1.19 4.45 1.37 3.01 1.25 3.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.95 1.79 1.42 2.75 1.09 6.60
3.00 1.39 2.01 1.80 1.44 2.79
1.93 1.81 1.41 2.80 1.12 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
6.60 1.09
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.00 1.15
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