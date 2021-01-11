ПАС Янина
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Зоссимадес
Арис Салоники
30
Буше
Закари
92
Роуз
Линдси
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
-
30 Буше ЗакариВратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Памлидис Георгиос
|5 (1)
|0.33
|2.
|Элефтериадис Христос
|4
|0.27
|3.
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.07
|4.
|Крижман Санди
|1
|0.07
|5.
|Каргас Яннис
|1
|0.07
|6.
|Лео Жан-Батист
|1
|0.07
|7.
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.07
|8.
|Наумец Владислав
|1
|0.07
|9.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|10.
|Домингес Хуан
|0
|0
|11.
|Сионтис Стефанос
|0
|0
|12.
|Карталис Александрос
|0
|0
|13.
|Хутесиотис Лефтерис
|0
|0
|14.
|Кастро Фабри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|5 (4)
|0.36
|2.
|Бертолио Факундо
|3
|0.21
|3.
|Саша Лукас
|2
|0.14
|4.
|Манос Димитриос
|2
|0.14
|5.
|Лопес Кристиан
|2
|0.14
|6.
|Матилья Хавьер
|2 (1)
|0.14
|7.
|Силва Алешандре
|1
|0.07
|8.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.07
|9.
|Беналуань Йоан
|1
|0.07
|10.
|Каче Эргюс
|1
|0.07
|11.
|Мансини Даниэль
|1
|0.07
|12.
|Джегго Джеймс
|0
|0
|13.
|Сакик Эмануэль
|0
|0
|14.
|Ганя Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карталис Александрос
|6
|0
|2.
|Каргас Яннис
|5
|0
|3.
|Сионтис Стефанос
|3
|1
|4.
|Салиакас Манолис
|4
|0
|5.
|Пантелакис Эпаминондас
|4
|0
|6.
|Эррамуспе Родриго
|2
|1
|7.
|Крижман Санди
|3
|0
|8.
|Пеерсман Марвин
|3
|0
|9.
|Хутесиотис Лефтерис
|3
|0
|10.
|Ойкономопулос Антониос
|3
|0
|11.
|Лолис Александрос
|1
|1
|12.
|Кастро Фабри
|2
|0
|13.
|Наумец Владислав
|2
|0
|14.
|Элефтериадис Христос
|1
|0
|15.
|Лео Жан-Батист
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роуз Линдси
|6
|1
|2.
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|3.
|Саша Лукас
|3
|0
|4.
|Джегго Джеймс
|3
|0
|5.
|Мансини Даниэль
|3
|0
|6.
|Беналуань Йоан
|2
|0
|7.
|Бертолио Факундо
|2
|0
|8.
|Буше Закари
|2
|0
|9.
|Бруну Гама
|2
|0
|10.
|Манос Димитриос
|2
|0
|11.
|Силва Алешандре
|2
|0
|12.
|Матео Гарсия
|2
|0
|13.
|Сундгрен Даниэль
|0
|1
|14.
|Матилья Хавьер
|1
|0
|15.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|16.
|Сиампанис Мариос
|1
|0
|17.
|Лопес Кристиан
|1
|0
|18.
|Багалианис Петрос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАС Янина
|20% (3)
|20% (3)
|33.33% (5)
|0
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|Арис Салоники
|0
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|28.57% (6)
Предыдущие игры
ПАС Янина Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина
ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина
Арис Салоники Последние 20 матчей: +12 =4 -4Арис Салоники 2:0 Волос Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК
Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Арис Салоники: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|42 - 6
|41
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 9
|32
|3.
|ПАОК
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|4.
|АЕК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|6.
|Астерас
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 19
|21
|7.
|ОФИ
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 23
|19
|8.
|Волос
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 24
|19
|9.
|Атромитос
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|9 - 20
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|9 - 26
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|АЕК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|6.
|Атромитос
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|7.
|Астерас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|8.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|9.
|ОФИ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|12.
|Ламия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 14
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 4
|17
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|АЕК
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|4.
|ПАОК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|7.
|ОФИ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Астерас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|9.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
Победитель
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