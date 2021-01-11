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ПАС Янина
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Арис Салоники
0' 2'
33
Хутесиотис
Лефтерис
2
Салиакас
Манолис
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
43
Пеерсман
Марвин
10
Домингес
Хуан
22
Сионтис
Стефанос
7
Карталис
Александрос
14
Памлидис
Георгиос
12
Крижман
Санди
8
Бренер
Фабрисио
30
Буше
Закари
66
Сакик
Эмануэль
92
Роуз
Линдси
29
Беналуань
Йоан
22
Ганя
Кристиан
88
Саша
Лукас
6
Джегго
Джеймс
17
Силва
Алешандре
16
Бруну
Гама
7
Мансини
Даниэль
9
Манос
Димитриос
ПАС Янина
4-3-3
Арис Салоники
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Памлидис Георгиос 5 (1) 0.33
2. Элефтериадис Христос 4 0.27
3. Эррамуспе Родриго 1 0.07
4. Крижман Санди 1 0.07
5. Каргас Яннис 1 0.07
6. Лео Жан-Батист 1 0.07
7. Пантелакис Эпаминондас 1 0.07
8. Наумец Владислав 1 0.07
9. Пеерсман Марвин 0 0
10. Домингес Хуан 0 0
11. Сионтис Стефанос 0 0
12. Карталис Александрос 0 0
13. Хутесиотис Лефтерис 0 0
14. Кастро Фабри 0 0
Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 5 (4) 0.36
2. Бертолио Факундо 3 0.21
3. Саша Лукас 2 0.14
4. Манос Димитриос 2 0.14
5. Лопес Кристиан 2 0.14
6. Матилья Хавьер 2 (1) 0.14
7. Силва Алешандре 1 0.07
8. Фетфатцидис Иоаннис 1 0.07
9. Беналуань Йоан 1 0.07
10. Каче Эргюс 1 0.07
11. Мансини Даниэль 1 0.07
12. Джегго Джеймс 0 0
13. Сакик Эмануэль 0 0
14. Ганя Кристиан 0 0

Карточки

ПАС Янина
# Игрок      
1. Карталис Александрос 6 0
2. Каргас Яннис 5 0
3. Сионтис Стефанос 3 1
4. Салиакас Манолис 4 0
5. Пантелакис Эпаминондас 4 0
6. Эррамуспе Родриго 2 1
7. Крижман Санди 3 0
8. Пеерсман Марвин 3 0
9. Хутесиотис Лефтерис 3 0
10. Ойкономопулос Антониос 3 0
11. Лолис Александрос 1 1
12. Кастро Фабри 2 0
13. Наумец Владислав 2 0
14. Элефтериадис Христос 1 0
15. Лео Жан-Батист 1 0
Арис Салоники
# Игрок      
1. Роуз Линдси 6 1
2. Сакик Эмануэль 4 0
3. Саша Лукас 3 0
4. Джегго Джеймс 3 0
5. Мансини Даниэль 3 0
6. Беналуань Йоан 2 0
7. Бертолио Факундо 2 0
8. Буше Закари 2 0
9. Бруну Гама 2 0
10. Манос Димитриос 2 0
11. Силва Алешандре 2 0
12. Матео Гарсия 2 0
13. Сундгрен Даниэль 0 1
14. Матилья Хавьер 1 0
15. Фетфатцидис Иоаннис 1 0
16. Сиампанис Мариос 1 0
17. Лопес Кристиан 1 0
18. Багалианис Петрос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАС Янина 20% (3) 20% (3) 33.33% (5) 0 13.33% (2) 13.33% (2)
 Арис Салоники 0 28.57% (6) 14.29% (3) 4.76% (1) 23.81% (5) 28.57% (6)

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина
ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина
Арис Салоники Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Арис Салоники 2:0 Волос Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК
Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

ПАС Янина: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Арис Салоники: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Суперлига Арис Салоники 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 ПАС Янина Кубок
Арис Салоники 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:1 Арис Салоники Суперлига ПАС Янина 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:2 ПАС Янина Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 15 13 2 0 42 - 6 41
2. Арис Салоники Заявка 14 10 2 2 22 - 9 32
3. ПАОК Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
4. АЕК Заявка 14 8 3 3 24 - 16 27
5. Панатинаикос Заявка 16 7 4 5 17 - 12 25
6. Астерас Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
7. ОФИ Заявка 16 5 4 7 18 - 23 19
8. Волос Заявка 16 4 7 5 18 - 24 19
9. Атромитос Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
10. Аполлон Смирнис Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
11. ПАС Янина Заявка 15 3 5 7 16 - 20 14
12. Панетоликос Заявка 16 2 5 9 9 - 20 11
13. Лариса Заявка 15 1 5 9 9 - 26 8
14. Ламия Заявка 12 1 2 9 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
3. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4. АЕК Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
5. Панатинаикос Заявка 8 4 2 2 8 - 4 14
6. Атромитос Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
7. Астерас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
8. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
9. ОФИ Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
12. Ламия Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 7 1 1 5 9 - 14 4
14. Лариса Заявка 7 0 4 3 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 7 5 2 0 18 - 4 17
2. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
3. АЕК Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
4. ПАОК Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
6. Аполлон Смирнис Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
7. ОФИ Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
9. Волос Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
10. ПАС Янина Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
13. Панетоликос Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
14. Ламия Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Арис Салоники
3.14
3.00
2.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.00 2.60
Бонус: 10 000 ₽ 3.05 2.80 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.08 2.96 2.59
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 2.90 2.70
  3.14 2.86 2.67

Самый высокий коэффициент на матч «ПАС Янина» – «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАС Янина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАС Янина» – «Арис Салоники», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.40 1.13 2.25 1.60 1.66 2.13 1.39 2.85 1.12 5.60
4.65 1.16 2.36 1.56 1.78 2.04 1.48 2.84 1.20 4.65 1.14 5.45 1.02 10.25 1.01 10.75
6.00 1.11 4.50 1.18 2.28 1.63 1.98 1.82 1.69 2.15 1.67 2.20 1.40 2.80 1.16 4.90 1.12 5.70 1.02 11.00 1.01 12.00 0.00 19.50 0.00 20.00 0.00 26.00
5.87 1.14 2.88 1.43 2.28 1.64 1.99 1.85 1.68 2.21 1.51 2.60 1.40 2.97 1.13 6.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.13 1.66 1.41 2.75 1.22 4.00 1.03 9.80
2.30 1.62 1.51 2.56 1.26 3.85
1.52 2.46 1.27 3.55 1.06 8.80
2.36 1.60 1.93 1.89 1.50 2.64 1.33 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.84 1.90 1.38 2.90 1.08 7.20
2.88 1.42 1.90 1.90 1.42 2.88
1.73 2.06 1.33 3.10 1.09 6.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.29 1.58
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
6.20 1.10
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
4.90 1.16
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