Ламия
0:1
Второй тайм: 89'
Стадион: Athanasios Diakos
АЕК
0:1
9' ГолАнсарифард Карим
25' Желтая карточкаРоманич Лазар
44' Желтая карточкаВассилакакис Тодорис
53' Красная карточкаИнсуа Эмануэль
66' Желтая карточкаTheofanis Tsandaris
68' Желтая карточкаОливейра Нелсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
- Защитник
-
37 Радоня ВедадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррера Массимо
Ход матча
9'
0:1
25'
53'
68'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 5
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
25 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арабули Бачана
|2 (1)
|0.15
|2.
|Романич Лазар
|2 (2)
|0.15
|3.
|Цукалос Николаос
|1
|0.08
|4.
|Бьянкони Мигел
|1
|0.08
|5.
|Делетич Милош
|1 (1)
|0.08
|6.
|Караманос Тасос
|0
|0
|7.
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|8.
|Баханак Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансарифард Карим
|8 (1)
|0.53
|2.
|Оливейра Нелсон
|2
|0.13
|3.
|Симоэш Андре
|2
|0.13
|4.
|Гарсия Леви
|2
|0.13
|5.
|Ливайя Марко
|2
|0.13
|6.
|Галанопулос Костас
|2
|0.13
|7.
|Манталос Петрос
|1
|0.07
|8.
|Танкович Муамер
|1
|0.07
|9.
|Шахов Евгений
|1
|0.07
|10.
|Махаирас Теодосиос
|1
|0.07
|11.
|Крстичич Ненад
|1
|0.07
|12.
|Неделчару Ионуц
|1
|0.07
|13.
|Энобахаре Брайт
|1
|0.07
|14.
|Митай Марио
|0
|0
|15.
|Паулинью Паулу
|0
|0
|16.
|Албанис Христос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|6
|0
|2.
|Сарамантас Гиоргос
|4
|1
|3.
|Бехарано Данни
|5
|0
|4.
|Романич Лазар
|3
|0
|5.
|Адежо Даниэл
|2
|0
|6.
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|2
|0
|7.
|Булулис Константинос
|2
|0
|8.
|Хадзистравос Зисис
|0
|1
|9.
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|10.
|Караманос Тасос
|1
|0
|11.
|Вильяльба Леонардо
|1
|0
|12.
|Тайрон Густаво
|1
|0
|13.
|Бьярнасон Эльмар
|1
|0
|14.
|Theofanis Tsandaris
|1
|0
|15.
|Бьянкони Мигел
|1
|0
|16.
|Палавандишвили Гуга
|1
|0
|17.
|Асигба Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крстичич Ненад
|8
|0
|2.
|Инсуа Эмануэль
|5
|1
|3.
|Шахов Евгений
|2
|1
|4.
|Паулинью Паулу
|2
|1
|5.
|Манталос Петрос
|2
|1
|6.
|Оливейра Нелсон
|3
|0
|7.
|Ливайя Марко
|3
|0
|8.
|Чигринский Дмитрий
|2
|0
|9.
|Симоэш Андре
|2
|0
|10.
|Танкович Муамер
|2
|0
|11.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|12.
|Сварнас Эфстратиос
|2
|0
|13.
|Ансарифард Карим
|1
|0
|14.
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|15.
|Лопеш Элдер
|1
|0
|16.
|Хнид Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ламия
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|АЕК
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|29.17% (7)
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +3 =7 -10ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия
АЕК Последние 20 матчей: +9 =3 -8АЕК 1:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 2:2 Волос АЕК 1:1 Олимпиакос
Последние игры между собой
Ламия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 9
АЕК: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|42 - 6
|41
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|22 - 9
|33
|3.
|ПАОК
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|4.
|АЕК
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 16
|30
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|6.
|Астерас
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 19
|21
|7.
|ОФИ
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 23
|19
|8.
|Волос
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 24
|19
|9.
|Атромитос
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|9 - 20
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|9 - 26
|8
|14.
|Ламия
|0:1 Заявка
|13
|1
|2
|10
|7 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|АЕК
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|6.
|Атромитос
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|7.
|Астерас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|8.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|9.
|ОФИ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Ламия
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 14
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 4
|17
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|3.
|АЕК
|1:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 8
|15
|4.
|ПАОК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|7.
|ОФИ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Астерас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|9.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|14.
|Ламия
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ламия» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ламия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ламия» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров