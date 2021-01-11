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Ламия
0:1
Второй тайм: 89'

Стадион:
АЕК
0'
0:1
9' Гол
Ансарифард Карим
25' Желтая карточка
Романич Лазар
44' Желтая карточка
Вассилакакис Тодорис
53' Красная карточка
Инсуа Эмануэль
66' Желтая карточка
Theofanis Tsandaris
68' Желтая карточка
Оливейра Нелсон
89'
1
Эпасси
Дэвис
37
Влачос
Валентинос
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
23
Скондрас
Яннис
26
Бьярнасон
Эльмар
16
Бехарано
Данни
2
Провидакис
Константинос
25
Вассилакакис
Тодорис
18
Романич
Лазар
11
Караманос
Тасос
30
Атанасиадис
Гиоргос
2
Бакакис
Михалис
5
Неделчару
Ионуц
24
Сварнас
Эфстратиос
22
Инсуа
Эмануэль
28
Шахов
Евгений
8
Симоэш
Андре
14
Албанис
Христос
20
Манталос
Петрос
17
Танкович
Муамер
11
Ансарифард
Карим
Ламия
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арабули Бачана 2 (1) 0.15
2. Романич Лазар 2 (2) 0.15
3. Цукалос Николаос 1 0.08
4. Бьянкони Мигел 1 0.08
5. Делетич Милош 1 (1) 0.08
6. Караманос Тасос 0 0
7. Хадзистравос Зисис 0 0
8. Баханак Патрик 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 8 (1) 0.53
2. Оливейра Нелсон 2 0.13
3. Симоэш Андре 2 0.13
4. Гарсия Леви 2 0.13
5. Ливайя Марко 2 0.13
6. Галанопулос Костас 2 0.13
7. Манталос Петрос 1 0.07
8. Танкович Муамер 1 0.07
9. Шахов Евгений 1 0.07
10. Махаирас Теодосиос 1 0.07
11. Крстичич Ненад 1 0.07
12. Неделчару Ионуц 1 0.07
13. Энобахаре Брайт 1 0.07
14. Митай Марио 0 0
15. Паулинью Паулу 0 0
16. Албанис Христос 0 0

Карточки

Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 6 0
2. Сарамантас Гиоргос 4 1
3. Бехарано Данни 5 0
4. Романич Лазар 3 0
5. Адежо Даниэл 2 0
6. Дзанетпулос Адам-Кристоф 2 0
7. Булулис Константинос 2 0
8. Хадзистравос Зисис 0 1
9. Вассилакакис Тодорис 1 0
10. Караманос Тасос 1 0
11. Вильяльба Леонардо 1 0
12. Тайрон Густаво 1 0
13. Бьярнасон Эльмар 1 0
14. Theofanis Tsandaris 1 0
15. Бьянкони Мигел 1 0
16. Палавандишвили Гуга 1 0
17. Асигба Марк 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 8 0
2. Инсуа Эмануэль 5 1
3. Шахов Евгений 2 1
4. Паулинью Паулу 2 1
5. Манталос Петрос 2 1
6. Оливейра Нелсон 3 0
7. Ливайя Марко 3 0
8. Чигринский Дмитрий 2 0
9. Симоэш Андре 2 0
10. Танкович Муамер 2 0
11. Неделчару Ионуц 2 0
12. Сварнас Эфстратиос 2 0
13. Ансарифард Карим 1 0
14. Цидотас Панайотис 1 0
15. Лопеш Элдер 1 0
16. Хнид Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ламия 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)
 АЕК 16.67% (4) 16.67% (4) 8.33% (2) 8.33% (2) 20.83% (5) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +3 =7 -10
ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия
Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Ксанти
АЕК Последние 20 матчей: +9 =3 -8
АЕК 1:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 2:2 Волос АЕК 1:1 Олимпиакос
Аполлон Смирнис 3:4 АЕК Лестер 2:0 АЕК АЕК 1:2 Панатинаикос АЕК 2:4 Брага Астерас 1:2 АЕК АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия

Последние игры между собой

Ламия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 9
АЕК: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 0
АЕК 3:0 Ламия Суперлига Ламия 0:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Ламия Суперлига Ламия 0:4 АЕК Кубок
Ламия 2:2 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Ламия Кубок АЕК 2:0 Ламия Суперлига АЕК 2:1 Ламия Кубок АЕК 2:0 Ламия Суперлига АЕК 2:0 Ламия Кубок Ламия 0:1 АЕК Суперлига Ламия 0:0 АЕК Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 15 13 2 0 42 - 6 41
2. Арис Салоники Заявка 15 10 3 2 22 - 9 33
3. ПАОК Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
4. АЕК 1:0 Заявка 15 9 3 3 25 - 16 30
5. Панатинаикос Заявка 16 7 4 5 17 - 12 25
6. Астерас Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
7. ОФИ Заявка 16 5 4 7 18 - 23 19
8. Волос Заявка 16 4 7 5 18 - 24 19
9. Атромитос Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
10. Аполлон Смирнис Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
11. ПАС Янина Заявка 16 3 6 7 16 - 20 15
12. Панетоликос Заявка 16 2 5 9 9 - 20 11
13. Лариса Заявка 15 1 5 9 9 - 26 8
14. Ламия 0:1 Заявка 13 1 2 10 7 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
3. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4. АЕК 1:0 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
5. Панатинаикос Заявка 8 4 2 2 8 - 4 14
6. Атромитос Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
7. Астерас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
8. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
9. ОФИ Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
12. Ламия 0:1 Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 7 1 1 5 9 - 14 4
14. Лариса Заявка 7 0 4 3 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 7 5 2 0 18 - 4 17
2. Арис Салоники Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
3. АЕК 1:0 Заявка 7 5 0 2 10 - 8 15
4. ПАОК Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
6. Аполлон Смирнис Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
7. ОФИ Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
9. Волос Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
10. ПАС Янина Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
13. Панетоликос Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
14. Ламия 0:1 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Вассилакакис Тодорис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Романич Лазар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Ансарифард Карим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athanasios Diakos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
АЕК
6.20
6.50
1.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 36.00 4.90 1.22
Бонус: 10 000 ₽ 6.20 3.85 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 19.00 6.50 1.18
  38.47 6.24 1.13

Самый высокий коэффициент на матч «Ламия» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ламия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ламия» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.06 3.05 1.34 2.34 1.55 1.71 2.06 1.43 2.70 1.26 3.60 1.08 6.80
8.50 1.05 6.25 1.10 1.77 1.97 1.20 4.20 2.01 1.80 1.11 5.80 1.74 2.10 1.18 4.50 1.13 5.40 1.07 5.55 1.05 8.50 1.01 12.50 1.01 12.50 0.00 20.00
1.50 2.56 1.27 3.57 1.93 1.88 1.53 2.46 1.36 3.04 1.32 3.33 1.35 3.15 1.81 2.02 1.61 2.32 1.44 2.76 1.10 7.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.70 1.44 1.76 1.99 1.36 3.00 1.07 7.20
2.55 1.47 1.62 2.20 1.65 2.15 1.07 7.50 1.09 6.50
2.84 1.44 2.34 1.61 1.83 2.01 1.52 2.57 1.37 2.99 1.20 4.36 1.52 2.49 1.33 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.26 2.45 1.51 1.60 2.25 1.15 5.00
2.39 1.53 1.58 2.30 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
5.20 1.10
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.20 1.20
Где смотреть матч Ламия 0:1 АЕК онлайн

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