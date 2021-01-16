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Астерас
 
Позже

Стадион:
Панетоликос
99
Цифцис
Антонис
29
Альварес
Федерико
15
Суарес
Дани
19
Костаньо
Хосе
27
Котсирас
Яннис
6
Вальенте
Хосе
12
Мунафо
Хуан
11
Рехис
Франсеск
23
Риера
Адриан
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
1
Кнетт
Кристофер
54
Льявас
Георгиос
66
Константопулос
Апостолос
47
Малис
Александрос
10
Далсью
5
Арсура
Хоакин
6
Таар
Аймен
Мантатис
Георгиос
11
Диас
Хорхе
7
Масурек
Франко
29
Вергос
Николаос
Астерас
4-2-3-1
Панетоликос
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 9 (4) 0.56
2. Риера Адриан 2 0.13
3. Фернандес Луис 2 0.13
4. Мунафо Хуан 1 0.06
5. Рехис Франсеск 1 0.06
6. Альварес Федерико 0 0
7. Тилика Лео 0 0
8. Котсирас Яннис 0 0
9. Фернандес Борха II 0 0
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 2 (1) 0.13
2. Вергос Николаос 2 (1) 0.13
3. Таар Аймен 1 0.06
4. Мантатис Георгиос 1 0.06
5. Льявас Георгиос 1 0.06
6. Мендоса Хавьер 1 (1) 0.06
7. Масурек Франко 1 (1) 0.06
8. Массола Николас 0 0
9. Яколиш Антонио 0 0
10. Диас Хорхе 0 0

Карточки

Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 6 0
2. Мунафо Хуан 5 0
3. Альварес Федерико 4 0
4. Христос Тасулис 4 0
5. Вальенте Хосе 4 0
6. Тилика Лео 3 0
7. Иглесиас Матиас 3 0
8. Котсирас Яннис 3 0
9. Суарес Дани 2 0
10. Фернандес Борха II 2 0
11. Паскуаль Андрес 2 0
12. Костаньо Хосе 2 0
13. Фернандес Луис 1 0
14. Пападопулос Никос 1 0
15. Гарсия Рубен II 1 0
16. Рехис Франсеск 1 0
17. Пасалидис Триантафиллос 1 0
18. Риера Адриан 1 0
19. Антцулас Георгиос 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Диас Хорхе 4 0
2. Льявас Георгиос 4 0
3. Цанакакис Манолис 2 1
4. Скардовелли Вандерсон 1 1
5. Таар Аймен 1 1
6. Яколиш Антонио 2 0
7. Карасалидис Аристотелис 2 0
8. Вергос Николаос 2 0
9. Мелиссас Никос 2 0
10. Цигарас Ангелос 2 0
11. Медина Паоло 2 0
12. Константопулос Апостолос 2 0
13. Массола Николас 1 0
14. Арийиби Гболи 1 0
15. Далсью 1 0
16. Малис Александрос 1 0
17. Перейра Элиас 1 0
18. Азади Мохаммад Реза 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астерас 0 20% (3) 33.33% (5) 0 20% (3) 26.67% (4)
 Панетоликос 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 0 44.44% (4)

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас
Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия
Панетоликос Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис
Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос

Последние игры между собой

Астерас: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Панетоликос: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Панетоликос 0:2 Астерас Товарищеские матчи Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Панетоликос Суперлига
Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Панетоликос 0:2 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 4:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 0:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 Астерас Суперлига Панетоликос 2:0 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:0 Панетоликос Суперлига Астерас 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 Астерас Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Арис Салоники Заявка 16 10 3 3 22 - 10 33
3. АЕК Заявка 16 10 3 3 26 - 16 33
4. ПАОК Заявка 16 9 5 2 27 - 13 32
5. Панатинаикос Заявка 16 7 4 5 17 - 12 25
6. Астерас Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
7. Атромитос Заявка 16 5 6 5 16 - 21 21
8. ОФИ Заявка 16 5 4 7 18 - 23 19
9. Волос Заявка 16 4 7 5 18 - 24 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
11. ПАС Янина Заявка 16 3 6 7 16 - 20 15
12. Панетоликос Заявка 16 2 5 9 9 - 20 11
13. Лариса Заявка 15 1 5 9 9 - 26 8
14. Ламия Заявка 14 1 2 11 8 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК Заявка 8 6 2 0 15 - 5 20
3. Арис Салоники Заявка 8 5 1 2 11 - 6 16
4. АЕК Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
5. Атромитос Заявка 9 4 3 2 12 - 11 15
6. Панатинаикос Заявка 8 4 2 2 8 - 4 14
7. Астерас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
8. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
9. ОФИ Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
12. Ламия Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 7 1 1 5 9 - 14 4
14. Лариса Заявка 7 0 4 3 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
2. Олимпиакос Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
3. Арис Салоники Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
4. ПАОК Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
6. Аполлон Смирнис Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
7. ОФИ Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
9. Волос Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
10. ПАС Янина Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
13. Панетоликос Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
14. Ламия Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Панетоликос
1.80
3.50
5.21
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.30 5.20
Бонус: 10 000 ₽ 1.69 3.50 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.35 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.35 5.10
  1.77 3.40 5.21

Самый высокий коэффициент на матч «Астерас» – «Панетоликос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астерас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панетоликос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астерас» – «Панетоликос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.40 1.09 2.49 1.50 1.86 1.87 1.49 2.50 1.16 4.80
6.55 1.07 5.05 1.14 2.41 1.54 1.82 1.99 1.51 2.73 1.21 4.40 1.14 5.30 1.02 10.00 1.01 10.50
6.70 1.09 4.90 1.15 2.46 1.55 2.15 1.71 1.83 1.97 1.73 2.11 1.45 2.65 1.19 4.30 1.14 5.20 1.03 9.80 1.03 10.50 1.01 16.50 0.00 16.50 0.00 22.00
7.18 1.10 2.50 1.54 2.17 1.70 1.85 1.99 1.61 2.34 1.48 2.70 1.15 5.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.32 1.57 1.52 2.42 1.26 3.60 1.04 9.00
2.38 1.58 1.55 2.45 1.27 3.76
1.52 2.50 1.25 3.70 1.05 8.70
2.40 1.58 1.97 1.87 1.52 2.57 1.34 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.34 2.04 1.72 1.45 2.65 1.10 6.20
2.95 1.40 1.92 1.88 1.42 2.88
1.94 1.82 1.41 2.80 1.12 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.53
2.40 1.53
Букмекер Да Нет
6.20 1.10
6.40 1.10
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
4.60 1.16
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