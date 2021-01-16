Астерас
2:0
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
Панетоликос
1:0
7' ГолМунафо Хуан
14' Желтая карточкаАрсура Хоакин
25' Желтая карточкаМасурек Франко
2:0
69' ГолФернандес Луис
79' Желтая карточкаСуарес Дани
81' Желтая карточкаАрийиби Гболи
88' Желтая карточкаДалсью
15
Суарес
Дани
12
Мунафо
Хуан
23
Риера
Адриан
10
Далсью
11
Диас
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мунафо ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ДалсьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Traianos Dellas
Ход матча
7'
14'
25'
69'
79'
81'
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|9 (4)
|0.53
|2.
|Фернандес Луис
|3
|0.18
|3.
|Риера Адриан
|2
|0.12
|4.
|Мунафо Хуан
|2
|0.12
|5.
|Рехис Франсеск
|1
|0.06
|6.
|Альварес Федерико
|0
|0
|7.
|Тилика Лео
|0
|0
|8.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|9.
|Фернандес Борха II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|2 (1)
|0.12
|2.
|Вергос Николаос
|2 (1)
|0.12
|3.
|Таар Аймен
|1
|0.06
|4.
|Мантатис Георгиос
|1
|0.06
|5.
|Льявас Георгиос
|1
|0.06
|6.
|Мендоса Хавьер
|1 (1)
|0.06
|7.
|Масурек Франко
|1 (1)
|0.06
|8.
|Массола Николас
|0
|0
|9.
|Яколиш Антонио
|0
|0
|10.
|Диас Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|6
|0
|2.
|Мунафо Хуан
|5
|0
|3.
|Альварес Федерико
|4
|0
|4.
|Христос Тасулис
|4
|0
|5.
|Вальенте Хосе
|4
|0
|6.
|Суарес Дани
|3
|0
|7.
|Тилика Лео
|3
|0
|8.
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|9.
|Котсирас Яннис
|3
|0
|10.
|Фернандес Борха II
|2
|0
|11.
|Паскуаль Андрес
|2
|0
|12.
|Костаньо Хосе
|2
|0
|13.
|Фернандес Луис
|1
|0
|14.
|Пападопулос Никос
|1
|0
|15.
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|16.
|Рехис Франсеск
|1
|0
|17.
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|18.
|Риера Адриан
|1
|0
|19.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диас Хорхе
|4
|0
|2.
|Льявас Георгиос
|4
|0
|3.
|Цанакакис Манолис
|2
|1
|4.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|5.
|Таар Аймен
|1
|1
|6.
|Яколиш Антонио
|2
|0
|7.
|Карасалидис Аристотелис
|2
|0
|8.
|Арийиби Гболи
|2
|0
|9.
|Далсью
|2
|0
|10.
|Вергос Николаос
|2
|0
|11.
|Мелиссас Никос
|2
|0
|12.
|Цигарас Ангелос
|2
|0
|13.
|Медина Паоло
|2
|0
|14.
|Константопулос Апостолос
|2
|0
|15.
|Массола Николас
|1
|0
|16.
|Арсура Хоакин
|1
|0
|17.
|Масурек Франко
|1
|0
|18.
|Малис Александрос
|1
|0
|19.
|Перейра Элиас
|1
|0
|20.
|Азади Мохаммад Реза
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астерас
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|0
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|Панетоликос
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +8 =7 -5Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас
Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия
Панетоликос Последние 20 матчей: +3 =6 -11Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис
Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос
Последние игры между собой
Астерас: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Панетоликос: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Панетоликос 0:2 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 4:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 0:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 Астерас Суперлига Панетоликос 2:0 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:0 Панетоликос Суперлига Астерас 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 Астерас Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 7
|42
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 10
|33
|3.
|АЕК
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 16
|33
|4.
|ПАОК
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|27 - 13
|32
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|6.
|Астерас
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 19
|24
|7.
|Атромитос
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|16 - 21
|21
|8.
|ОФИ
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 23
|19
|9.
|Волос
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 24
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|9 - 22
|11
|13.
|Лариса
|0:0 Заявка
|16
|1
|6
|9
|9 - 26
|9
|14.
|Ламия
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|АЕК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Атромитос
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|7.
|Астерас
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|8.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|9.
|ОФИ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Лариса
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|3 - 9
|5
|13.
|Ламия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|4.
|ПАОК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Аполлон Смирнис
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|ОФИ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Астерас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|9.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Астерас» – «Панетоликос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астерас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панетоликос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астерас» – «Панетоликос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров