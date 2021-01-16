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  3. Греция
Лариса
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Аполлон Смирнис
0' 9'
19
Баич
Владимир
15
Чосич
Урош
16
Жижич
Никола
5
Михаил
Алексиос
25
Бертос
Манолис
88
Николиас
Александрос
6
Спарв
Тим
30
Adrian
Colombino
7
Филип
Стелиано
9
Дурмишай
Фиорин
17
Пинакас
Димитрис
13
Верхульст
Давино
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
4
Лисгарас
Христос
2
Бручич
Карло
26
Мунье
Антони
8
Лагос
Тасcос
17
Фернандес
Марк
7
Коль
Исраэль
23
Цилулис
Сотирис
27
Дауда
Абиола
Лариса
3-5-2
Аполлон Смирнис
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинакас Димитрис 6 (1) 0.4
2. Спарв Тим 1 0.07
3. Юнес Хамза 1 0.07
4. Мужек Матео 1 0.07
5. Филип Стелиано 0 0
6. Торже Андрей-Габриэль 0 0
7. Михаил Алексиос 0 0
8. Дурмишай Фиорин 0 0
9. Глинос Спиридон 0 0
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фатион Антони 4 (2) 0.27
2. Цилулис Сотирис 3 0.2
3. Иоаннидис Николаос 3 0.2
4. Фернандес Марк 2 0.13
5. Цабурис Саввас 1 0.07
6. Томас Бединелли 1 0.07
7. Баксеванидис Димос 1 0.07
8. Дауда Абиола 1 0.07
9. Домингес Луис Густаво 1 0.07
10. Коль Исраэль 0 0
11. Мунье Антони 0 0
12. Хухумис Диамантис 0 0

Карточки

Лариса
# Игрок      
1. Филип Стелиано 7 0
2. Спарв Тим 5 0
3. Труич Никола 5 0
4. Милосавлевич Радомир 5 0
5. Плателлас Вангелис 4 0
6. Дурмишай Фиорин 4 0
7. Торже Андрей-Габриэль 3 0
8. Сецерович Аднан 3 0
9. Бертос Манолис 2 0
10. Михаил Алексиос 2 0
11. Юнес Хамза 2 0
12. Жижич Никола 1 0
13. Николиас Александрос 1 0
14. Мужек Матео 1 0
15. Глинос Спиридон 1 0
16. Кости Иоаннис 1 0
17. Пинакас Димитрис 1 0
18. Илиадис Теохарис 1 0
19. Майданос Георгиос 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 8 0
2. Лисгарас Христос 5 0
3. Цабурис Саввас 4 0
4. Томас Бединелли 4 0
5. Сливка Выкинтас 4 0
6. Иоаннидис Николаос 4 0
7. Бручич Карло 3 0
8. Баксеванидис Димос 3 0
9. Домингес Луис Густаво 3 0
10. Витлис Вассилис 3 0
11. Верхульст Давино 2 0
12. Фернандес Марк 2 0
13. Хухумис Диамантис 2 0
14. Цилулис Сотирис 2 0
15. Китоко Ричи 1 0
16. Лагос Анастасиос 1 0
17. Коль Исраэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лариса 0 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 44.44% (4)
 Аполлон Смирнис 17.65% (3) 0 17.65% (3) 17.65% (3) 23.53% (4) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Лариса Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса
Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас

Последние игры между собой

Лариса: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Аполлон Смирнис: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Суперлига Лариса 3:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:1 Лариса Суперлига Аполлон Смирнис 3:0 Лариса Суперлига
Лариса 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига Лариса 1:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 0:0 Лариса Футбольная лига Аполлон Смирнис 3:1 Лариса Футбольная лига Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 4:2 Лариса Футбольная лига Лариса 2:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Арис Салоники Заявка 16 10 3 3 22 - 10 33
3. АЕК Заявка 16 10 3 3 26 - 16 33
4. ПАОК Заявка 16 9 5 2 27 - 13 32
5. Панатинаикос Заявка 16 7 4 5 17 - 12 25
6. Астерас Заявка 17 6 6 5 17 - 19 24
7. Атромитос Заявка 16 5 6 5 16 - 21 21
8. ОФИ Заявка 16 5 4 7 18 - 23 19
9. Волос Заявка 16 4 7 5 18 - 24 19
10. Аполлон Смирнис 0:0 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11. ПАС Янина Заявка 16 3 6 7 16 - 20 15
12. Панетоликос Заявка 17 2 5 10 9 - 22 11
13. Лариса 0:0 Заявка 16 1 6 9 9 - 26 9
14. Ламия Заявка 14 1 2 11 8 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК Заявка 8 6 2 0 15 - 5 20
3. Арис Салоники Заявка 8 5 1 2 11 - 6 16
4. АЕК Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
5. Атромитос Заявка 9 4 3 2 12 - 11 15
6. Панатинаикос Заявка 8 4 2 2 8 - 4 14
7. Астерас Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
8. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
9. ОФИ Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
12. Лариса 0:0 Заявка 8 0 5 3 3 - 9 5
13. Ламия Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
14. Аполлон Смирнис 0:0 Заявка 7 1 1 5 9 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
2. Олимпиакос Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
3. Арис Салоники Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
4. ПАОК Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5. Аполлон Смирнис 0:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
6. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7. ОФИ Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
9. Волос Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
10. ПАС Янина Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса 0:0 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
13. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
14. Ламия Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alkazar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лариса
Ничья
Аполлон Смирнис
2.60
2.75
3.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 2.75 3.40
  2.49 2.74 3.37

Самый высокий коэффициент на матч «Лариса» – «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лариса» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лариса» – «Аполлон Смирнис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
6.20 1.13 2.86 1.42 2.28 1.63 1.98 1.85 1.67 2.22 1.49 2.62 1.45 2.78 1.15 5.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25
2.08 1.75 1.71 2.13 1.33 3.20 1.32 3.47
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