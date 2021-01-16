Лариса
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Alkazar Stadium
Аполлон Смирнис
15
Чосич
Урош
16
Жижич
Никола
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Чосич УрошЗащитник
-
16 Жижич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Надь ГергейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Труич НиколаПолузащитник
-
99 Юнес ХамзаНападающий
-
Главный тренер: Giannis Tatsis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Варкас ЯннисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинакас Димитрис
|6 (1)
|0.4
|2.
|Спарв Тим
|1
|0.07
|3.
|Юнес Хамза
|1
|0.07
|4.
|Мужек Матео
|1
|0.07
|5.
|Филип Стелиано
|0
|0
|6.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|7.
|Михаил Алексиос
|0
|0
|8.
|Дурмишай Фиорин
|0
|0
|9.
|Глинос Спиридон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фатион Антони
|4 (2)
|0.27
|2.
|Цилулис Сотирис
|3
|0.2
|3.
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.2
|4.
|Фернандес Марк
|2
|0.13
|5.
|Цабурис Саввас
|1
|0.07
|6.
|Томас Бединелли
|1
|0.07
|7.
|Баксеванидис Димос
|1
|0.07
|8.
|Дауда Абиола
|1
|0.07
|9.
|Домингес Луис Густаво
|1
|0.07
|10.
|Коль Исраэль
|0
|0
|11.
|Мунье Антони
|0
|0
|12.
|Хухумис Диамантис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Филип Стелиано
|7
|0
|2.
|Спарв Тим
|5
|0
|3.
|Труич Никола
|5
|0
|4.
|Милосавлевич Радомир
|5
|0
|5.
|Плателлас Вангелис
|4
|0
|6.
|Дурмишай Фиорин
|4
|0
|7.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|8.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|9.
|Бертос Манолис
|2
|0
|10.
|Михаил Алексиос
|2
|0
|11.
|Юнес Хамза
|2
|0
|12.
|Жижич Никола
|1
|0
|13.
|Николиас Александрос
|1
|0
|14.
|Мужек Матео
|1
|0
|15.
|Глинос Спиридон
|1
|0
|16.
|Кости Иоаннис
|1
|0
|17.
|Пинакас Димитрис
|1
|0
|18.
|Илиадис Теохарис
|1
|0
|19.
|Майданос Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фатион Антони
|8
|0
|2.
|Лисгарас Христос
|5
|0
|3.
|Цабурис Саввас
|4
|0
|4.
|Томас Бединелли
|4
|0
|5.
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|6.
|Иоаннидис Николаос
|4
|0
|7.
|Бручич Карло
|3
|0
|8.
|Баксеванидис Димос
|3
|0
|9.
|Домингес Луис Густаво
|3
|0
|10.
|Витлис Вассилис
|3
|0
|11.
|Верхульст Давино
|2
|0
|12.
|Фернандес Марк
|2
|0
|13.
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|14.
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|15.
|Китоко Ричи
|1
|0
|16.
|Лагос Анастасиос
|1
|0
|17.
|Коль Исраэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лариса
|0
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|44.44% (4)
|Аполлон Смирнис
|17.65% (3)
|0
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Лариса Последние 20 матчей: +2 =8 -10Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса
Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +8 =3 -9Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас
Последние игры между собой
Лариса: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Аполлон Смирнис: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 7
|42
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 10
|33
|3.
|АЕК
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 16
|33
|4.
|ПАОК
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|27 - 13
|32
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|6.
|Астерас
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 19
|24
|7.
|Атромитос
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|16 - 21
|21
|8.
|ОФИ
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 23
|19
|9.
|Волос
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 24
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|9 - 22
|11
|13.
|Лариса
|0:0 Заявка
|16
|1
|6
|9
|9 - 26
|9
|14.
|Ламия
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|АЕК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Атромитос
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|7.
|Астерас
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|8.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|9.
|ОФИ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Лариса
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|3 - 9
|5
|13.
|Ламия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|4.
|ПАОК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Аполлон Смирнис
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|ОФИ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Астерас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|9.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|2.60
|2.75
|3.40
|
|2.49
|2.74
|3.37
Самый высокий коэффициент на матч «Лариса» – «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лариса» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лариса» – «Аполлон Смирнис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров