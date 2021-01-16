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Лариса
0:1
Конец матча

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
14' Желтая карточка
Спарв Тим
53' Желтая карточка
Лагос Тасcос
60' Желтая карточка
Фернандес Марк
60' Желтая карточка
Чосич Урош
71' Желтая карточка
Лисгарас Христос
0:1
73' Гол
Цилулис Сотирис
84' Желтая карточка
Дурмишай Фиорин
90'+4
19
Баич
Владимир
15
Чосич
Урош
16
Жижич
Никола
5
Михаил
Алексиос
25
Бертос
Манолис
88
Николиас
Александрос
6
Спарв
Тим
30
Adrian
Colombino
7
Филип
Стелиано
9
Дурмишай
Фиорин
17
Пинакас
Димитрис
13
Верхульст
Давино
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
4
Лисгарас
Христос
2
Бручич
Карло
23
Цилулис
Сотирис
7
Коль
Исраэль
8
Лагос
Тасcос
17
Фернандес
Марк
26
Мунье
Антони
27
Дауда
Абиола
Лариса
3-5-2
Аполлон Смирнис
4-4-1-1

Ход матча

14'
Спарв Тим
 
46'
Милосавлевич Радомир
Спарв Тим
 
53'
 
Лагос Тасcос
57'
Юнес Хамза
Жижич Никола
 
60'
 
Фернандес Марк
60'
Чосич Урош
 
61'
 
Китоко Ричи
Лагос Тасcос
71'
 
Лисгарас Христос
73'
0:1
Цилулис Сотирис
(Дауда Абиола)
76'
 
Витлис Вассилис
Мунье Антони
77'
Труич Никола
Бертос Манолис
 
84'
Дурмишай Фиорин
 
89'
 
Цабурис Саввас
Дауда Абиола
89'
 
Хухумис Диамантис
Фернандес Марк

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинакас Димитрис 6 (1) 0.38
2. Спарв Тим 1 0.06
3. Юнес Хамза 1 0.06
4. Мужек Матео 1 0.06
5. Филип Стелиано 0 0
6. Торже Андрей-Габриэль 0 0
7. Михаил Алексиос 0 0
8. Дурмишай Фиорин 0 0
9. Глинос Спиридон 0 0
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цилулис Сотирис 4 0.25
2. Фатион Антони 4 (2) 0.25
3. Иоаннидис Николаос 3 0.19
4. Фернандес Марк 2 0.13
5. Дауда Абиола 1 0.06
6. Цабурис Саввас 1 0.06
7. Томас Бединелли 1 0.06
8. Баксеванидис Димос 1 0.06
9. Домингес Луис Густаво 1 0.06
10. Коль Исраэль 0 0
11. Мунье Антони 0 0
12. Хухумис Диамантис 0 0

Карточки

Лариса
# Игрок      
1. Филип Стелиано 7 0
2. Спарв Тим 6 0
3. Труич Никола 5 0
4. Милосавлевич Радомир 5 0
5. Дурмишай Фиорин 5 0
6. Плателлас Вангелис 4 0
7. Торже Андрей-Габриэль 3 0
8. Сецерович Аднан 3 0
9. Бертос Манолис 2 0
10. Михаил Алексиос 2 0
11. Юнес Хамза 2 0
12. Жижич Никола 1 0
13. Чосич Урош 1 0
14. Николиас Александрос 1 0
15. Мужек Матео 1 0
16. Глинос Спиридон 1 0
17. Кости Иоаннис 1 0
18. Пинакас Димитрис 1 0
19. Илиадис Теохарис 1 0
20. Майданос Георгиос 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 8 0
2. Лисгарас Христос 6 0
3. Цабурис Саввас 4 0
4. Томас Бединелли 4 0
5. Сливка Выкинтас 4 0
6. Иоаннидис Николаос 4 0
7. Фернандес Марк 3 0
8. Бручич Карло 3 0
9. Баксеванидис Димос 3 0
10. Домингес Луис Густаво 3 0
11. Витлис Вассилис 3 0
12. Верхульст Давино 2 0
13. Хухумис Диамантис 2 0
14. Цилулис Сотирис 2 0
15. Китоко Ричи 1 0
16. Лагос Анастасиос 1 0
17. Лагос Тасcос 1 0
18. Коль Исраэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лариса 0 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 44.44% (4)
 Аполлон Смирнис 16.67% (3) 0 16.67% (3) 16.67% (3) 27.78% (5) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Лариса Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса
Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас

Последние игры между собой

Лариса: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Аполлон Смирнис: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Суперлига Лариса 3:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:1 Лариса Суперлига Аполлон Смирнис 3:0 Лариса Суперлига
Лариса 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига Лариса 1:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 0:0 Лариса Футбольная лига Аполлон Смирнис 3:1 Лариса Футбольная лига Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 4:2 Лариса Футбольная лига Лариса 2:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Арис Салоники Заявка 16 10 3 3 22 - 10 33
3. АЕК Заявка 16 10 3 3 26 - 16 33
4. ПАОК Заявка 16 9 5 2 27 - 13 32
5. Панатинаикос Заявка 16 7 4 5 17 - 12 25
6. Астерас Заявка 17 6 6 5 17 - 19 24
7. Атромитос Заявка 16 5 6 5 16 - 21 21
8. ОФИ Заявка 16 5 4 7 18 - 23 19
9. Волос Заявка 16 4 7 5 18 - 24 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
11. ПАС Янина Заявка 16 3 6 7 16 - 20 15
12. Панетоликос Заявка 17 2 5 10 9 - 22 11
13. Лариса Заявка 16 1 5 10 9 - 27 8
14. Ламия Заявка 14 1 2 11 8 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК Заявка 8 6 2 0 15 - 5 20
3. Арис Салоники Заявка 8 5 1 2 11 - 6 16
4. АЕК Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
5. Атромитос Заявка 9 4 3 2 12 - 11 15
6. Панатинаикос Заявка 8 4 2 2 8 - 4 14
7. Астерас Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
8. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
9. ОФИ Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
12. Ламия Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 7 1 1 5 9 - 14 4
14. Лариса Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
2. Олимпиакос Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
3. Арис Салоники Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
4. Аполлон Смирнис Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
5. ПАОК Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7. ОФИ Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
9. Волос Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
10. ПАС Янина Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
13. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
14. Ламия Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    14'
    Спарв Тим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alkazar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
  4.10 1.54 5.66

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Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
1.65 2.24 1.38 2.99 1.64 2.26 1.40 2.90 1.31 3.37 1.37 3.04 1.67 2.22 1.49 2.62 1.45 2.78 1.15 5.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25
1.28 3.50 1.14 5.25 1.33 3.20 1.32 3.47
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