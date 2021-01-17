Олимпиакос
0:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Караискакис
ПАС Янина
19' Желтая карточкаХутесиотис Лефтерис
0:0
20' Не забитый пенальтиВальбуэна Матьё
40' Желтая карточкаЭррамуспе Родриго
57' Желтая карточкаПеерсман Марвин
1
Са
Жозе
45
Рябчук
Олег
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|14
|0.82
|2.
|Масурас Гиоргос
|6
|0.35
|3.
|Фортунис Костас
|4
|0.24
|4.
|Хассан Ахмед
|4
|0.24
|5.
|Бухалакис Андреас
|3
|0.18
|6.
|Брума Арминду
|2
|0.12
|7.
|Судани Эль-Арби
|2 (1)
|0.12
|8.
|Камара Мохамед III
|1
|0.06
|9.
|Вальбуэна Матьё
|1 (1)
|0.06
|10.
|М'Вила Янн
|1
|0.06
|11.
|Семеду Рубен
|1
|0.06
|12.
|Кафу Карлуш
|1
|0.06
|13.
|Врусаи Мариус
|1
|0.06
|14.
|Кейперс Уго
|1
|0.06
|15.
|Ба Уссейну
|1
|0.06
|16.
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|17.
|Ранджелович Лазар
|0
|0
|18.
|Рафинья Марсио
|0
|0
|19.
|Драгер Мохамед
|0
|0
|20.
|Силва Тьягу
|0
|0
|21.
|Андруцос Танасис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Памлидис Георгиос
|5 (1)
|0.29
|2.
|Элефтериадис Христос
|4
|0.24
|3.
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.06
|4.
|Крижман Санди
|1
|0.06
|5.
|Каргас Яннис
|1
|0.06
|6.
|Лео Жан-Батист
|1
|0.06
|7.
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.06
|8.
|Наумец Владислав
|1
|0.06
|9.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|10.
|Домингес Хуан
|0
|0
|11.
|Сионтис Стефанос
|0
|0
|12.
|Карталис Александрос
|0
|0
|13.
|Хутесиотис Лефтерис
|0
|0
|14.
|Кастро Фабри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Семеду Рубен
|5
|0
|2.
|Ба Уссейну
|5
|0
|3.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|4.
|М'Вила Янн
|2
|0
|5.
|Брума Арминду
|2
|0
|6.
|Сиссе Папе Абу
|2
|0
|7.
|Камара Мохамед III
|2
|0
|8.
|Холебас Хосе
|1
|0
|9.
|Пападопулос Авраам
|1
|0
|10.
|Фортунис Костас
|1
|0
|11.
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|12.
|Родригеш Педру
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карталис Александрос
|6
|0
|2.
|Каргас Яннис
|5
|0
|3.
|Эррамуспе Родриго
|3
|1
|4.
|Сионтис Стефанос
|3
|1
|5.
|Крижман Санди
|4
|0
|6.
|Пеерсман Марвин
|4
|0
|7.
|Салиакас Манолис
|4
|0
|8.
|Хутесиотис Лефтерис
|4
|0
|9.
|Пантелакис Эпаминондас
|4
|0
|10.
|Ойкономопулос Антониос
|3
|0
|11.
|Лолис Александрос
|1
|1
|12.
|Кастро Фабри
|2
|0
|13.
|Наумец Владислав
|2
|0
|14.
|Элефтериадис Христос
|1
|0
|15.
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|16.
|Лео Жан-Батист
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос
|6.98% (3)
|6.98% (3)
|13.95% (6)
|16.28% (7)
|18.6% (8)
|37.21% (16)
|ПАС Янина
|20% (3)
|20% (3)
|33.33% (5)
|0
|13.33% (2)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =3 -5ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК
Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос
ПАС Янина Последние 20 матчей: +6 =6 -8ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас
Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 3
ПАС Янина: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 13
Олимпиакос 1:0 ПАС Янина Суперлига Олимпиакос 5:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:2 Олимпиакос Суперлига ПАС Янина 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:2 ПАС Янина Суперлига Олимпиакос 2:0 ПАС Янина Кубок Греции ПАС Янина 0:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:2 Олимпиакос Суперлига ПАС Янина 0:4 Олимпиакос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0 Заявка
|17
|13
|4
|0
|43 - 7
|43
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 10
|33
|3.
|АЕК
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 16
|33
|4.
|ПАОК
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|27 - 13
|32
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|6.
|Астерас
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 19
|24
|7.
|Атромитос
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|16 - 21
|21
|8.
|ОФИ
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 23
|19
|9.
|Волос
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 24
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|11.
|ПАС Янина
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|9 - 22
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 27
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|24 - 2
|25
|2.
|ПАОК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|АЕК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Атромитос
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|7.
|Астерас
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|8.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|9.
|ОФИ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|11.
|ПАС Янина
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Ламия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 14
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|2.
|Олимпиакос
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|4.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|5.
|ПАОК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|ОФИ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Астерас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|9.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|10.
|ПАС Янина
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|11.
|Атромитос
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Победитель
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