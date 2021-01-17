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Олимпиакос
0:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
ПАС Янина
0'
19' Желтая карточка
Хутесиотис Лефтерис
0:0
20' Не забитый пенальти
Вальбуэна Матьё
40' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
57' Желтая карточка
Пеерсман Марвин
63'
1
Са
Жозе
21
Драгер
Мохамед
3
Семеду
Рубен
66
Сиссе
Папе
Абу
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
5
Бухалакис
Андреас
27
Брума
Арминду
28
Вальбуэна
Матьё
19
Масурас
Гиоргос
11
Эль-Араби
Юссеф
33
Хутесиотис
Лефтерис
2
Салиакас
Манолис
6
Каргас
Яннис
15
Эррамуспе
Родриго
43
Пеерсман
Марвин
8
Бренер
Фабрисио
80
Лиасос
Ангелос
22
Сионтис
Стефанос
7
Карталис
Александрос
14
Памлидис
Георгиос
29
Лео
Жан-Батист
Олимпиакос
4-2-3-1
ПАС Янина
4-4-2

Ход матча

19'
 
Хутесиотис Лефтерис
20'
Вальбуэна Матьё
0:0
40'
 
Эррамуспе Родриго
46'
Фортунис Костас
Брума Арминду
 
46'
Камара Мохамед III
Бухалакис Андреас
 
46'
 
Атанасиу Василис
Хутесиотис Лефтерис
55'
 
Элефтериадис Христос
Бренер Фабрисио
57'
 
Пеерсман Марвин

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 14 0.82
2. Масурас Гиоргос 6 0.35
3. Фортунис Костас 4 0.24
4. Хассан Ахмед 4 0.24
5. Бухалакис Андреас 3 0.18
6. Брума Арминду 2 0.12
7. Судани Эль-Арби 2 (1) 0.12
8. Камара Мохамед III 1 0.06
9. Вальбуэна Матьё 1 (1) 0.06
10. М'Вила Янн 1 0.06
11. Семеду Рубен 1 0.06
12. Кафу Карлуш 1 0.06
13. Врусаи Мариус 1 0.06
14. Кейперс Уго 1 0.06
15. Ба Уссейну 1 0.06
16. Ловера Максимилиано 0 0
17. Ранджелович Лазар 0 0
18. Рафинья Марсио 0 0
19. Драгер Мохамед 0 0
20. Силва Тьягу 0 0
21. Андруцос Танасис 0 0
ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Памлидис Георгиос 5 (1) 0.29
2. Элефтериадис Христос 4 0.24
3. Эррамуспе Родриго 1 0.06
4. Крижман Санди 1 0.06
5. Каргас Яннис 1 0.06
6. Лео Жан-Батист 1 0.06
7. Пантелакис Эпаминондас 1 0.06
8. Наумец Владислав 1 0.06
9. Пеерсман Марвин 0 0
10. Домингес Хуан 0 0
11. Сионтис Стефанос 0 0
12. Карталис Александрос 0 0
13. Хутесиотис Лефтерис 0 0
14. Кастро Фабри 0 0

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
1. Семеду Рубен 5 0
2. Ба Уссейну 5 0
3. Рафинья Марсио 2 0
4. М'Вила Янн 2 0
5. Брума Арминду 2 0
6. Сиссе Папе Абу 2 0
7. Камара Мохамед III 2 0
8. Холебас Хосе 1 0
9. Пападопулос Авраам 1 0
10. Фортунис Костас 1 0
11. Бухалакис Андреас 1 0
12. Родригеш Педру 1 0
ПАС Янина
# Игрок      
1. Карталис Александрос 6 0
2. Каргас Яннис 5 0
3. Эррамуспе Родриго 3 1
4. Сионтис Стефанос 3 1
5. Крижман Санди 4 0
6. Пеерсман Марвин 4 0
7. Салиакас Манолис 4 0
8. Хутесиотис Лефтерис 4 0
9. Пантелакис Эпаминондас 4 0
10. Ойкономопулос Антониос 3 0
11. Лолис Александрос 1 1
12. Кастро Фабри 2 0
13. Наумец Владислав 2 0
14. Элефтериадис Христос 1 0
15. Памлидис Георгиос 1 0
16. Лео Жан-Батист 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос 6.98% (3) 6.98% (3) 13.95% (6) 16.28% (7) 18.6% (8) 37.21% (16)
 ПАС Янина 20% (3) 20% (3) 33.33% (5) 0 13.33% (2) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =3 -5
ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК
Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос
ПАС Янина Последние 20 матчей: +6 =6 -8
ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас
Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 3
ПАС Янина: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 13
ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Суперлига ПАС Янина 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 Олимпиакос Суперлига
Олимпиакос 1:0 ПАС Янина Суперлига Олимпиакос 5:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:2 Олимпиакос Суперлига ПАС Янина 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:2 ПАС Янина Суперлига Олимпиакос 2:0 ПАС Янина Кубок Греции ПАС Янина 0:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:2 Олимпиакос Суперлига ПАС Янина 0:4 Олимпиакос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 Заявка 17 13 4 0 43 - 7 43
2. Арис Салоники Заявка 16 10 3 3 22 - 10 33
3. АЕК Заявка 16 10 3 3 26 - 16 33
4. ПАОК Заявка 16 9 5 2 27 - 13 32
5. Панатинаикос Заявка 16 7 4 5 17 - 12 25
6. Астерас Заявка 17 6 6 5 17 - 19 24
7. Атромитос Заявка 16 5 6 5 16 - 21 21
8. ОФИ Заявка 16 5 4 7 18 - 23 19
9. Волос Заявка 16 4 7 5 18 - 24 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
11. ПАС Янина 0:0 Заявка 17 3 7 7 16 - 20 16
12. Панетоликос Заявка 17 2 5 10 9 - 22 11
13. Лариса Заявка 16 1 5 10 9 - 27 8
14. Ламия Заявка 14 1 2 11 8 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 Заявка 9 8 1 0 24 - 2 25
2. ПАОК Заявка 8 6 2 0 15 - 5 20
3. Арис Салоники Заявка 8 5 1 2 11 - 6 16
4. АЕК Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
5. Атромитос Заявка 9 4 3 2 12 - 11 15
6. Панатинаикос Заявка 8 4 2 2 8 - 4 14
7. Астерас Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
8. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
9. ОФИ Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина 0:0 Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
12. Ламия Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 7 1 1 5 9 - 14 4
14. Лариса Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
2. Олимпиакос 0:0 Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
3. Арис Салоники Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
4. Аполлон Смирнис Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
5. ПАОК Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7. ОФИ Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
9. Волос Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
10. ПАС Янина 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
13. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
14. Ламия Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Эррамуспе Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Вальбуэна Матьё пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    19'
    Хутесиотис Лефтерис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
ПАС Янина
1.45
7.00
13.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 3.35 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 7.00 13.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.55 2.60 12.00
  1.41 3.53 13.28

Самый высокий коэффициент на матч «Олимпиакос» – «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпиакос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпиакос» – «ПАС Янина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.00 11.75 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.34 1.67 1.80 2.01 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.33 1.05 7.30 1.04 7.80
3.25 1.31 2.12 1.67 1.47 2.55 1.15 5.00 1.10 6.25 1.98 1.83 1.04 9.00 1.03 10.00 1.22 3.95 1.17 4.30 1.07 7.30 1.06 8.60 0.00 12.50
3.71 1.26 2.98 1.38 2.08 1.75 1.72 2.10 1.51 2.52 1.51 2.51 1.81 2.00 1.62 2.27 1.45 2.68 1.73 2.09 1.56 2.38 1.43 2.82 1.15 5.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.52 1.30 2.38 1.58 1.58 2.38 1.22 4.30
1.45 2.62 1.05 8.50 1.52 2.37 1.20 4.20
1.27 3.62 1.13 5.49 2.33 1.59 1.77 2.04 1.53 2.46 1.34 3.26
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83
3.30 1.30 1.92 1.82 1.41 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
5.90 1.11
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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