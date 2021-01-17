ОФИ
0:3
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
ПАОК
26' Красная карточкаВатерман Бой
41' Желтая карточкаПерейра Адриан
0:1
48' ГолЦолис Христос
0:2
53' ГолВарела Фернанду
64' Желтая карточкаКреспо Хосе
0:3
67' ГолКрменчик Михал
24
Ватерман
Бой
13
Вафеас
Никос
20
Виейринья
15
Креспо
Хосе
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Вафеас НикосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
-
33 Дуглас ГомесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
Ход матча
26'
41'
48'
0:1
53'
0:2
64'
67'
0:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 10
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 6
-
9 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|4
|0.24
|2.
|Стургеон Фабиу
|4
|0.24
|3.
|Нейра Хуан
|3 (2)
|0.18
|4.
|Стаикос Пасхалис
|2 (1)
|0.12
|5.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.06
|6.
|Мельядо Мигель
|1
|0.06
|7.
|Вафеас Никос
|1
|0.06
|8.
|Яннулис Костас
|0
|0
|9.
|Наби Адил
|0
|0
|10.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|11.
|Коровесис Никос
|0
|0
|12.
|Селимович Вахид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|7
|0.41
|2.
|Цолис Христос
|4
|0.24
|3.
|Ингасон Сверрир
|3
|0.18
|4.
|Шваб Штефан
|2 (2)
|0.12
|5.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0.12
|6.
|Виейринья
|2 (1)
|0.12
|7.
|Крменчик Михал
|2
|0.12
|8.
|Живкович Андрия
|2 (1)
|0.12
|9.
|Мург Томас
|1
|0.06
|10.
|Нинуа Ника
|1
|0.06
|11.
|Варела Фернанду
|1
|0.06
|12.
|Варда Амр
|1
|0.06
|13.
|Дуглас Гомес
|1 (1)
|0.06
|14.
|Колак Антонио-Мирко
|1 (1)
|0.06
|15.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|16.
|Креспо Хосе
|0
|0
|17.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|18.
|Ваге Мусса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нейра Хуан
|6
|1
|2.
|Мельядо Мигель
|6
|1
|3.
|Селимович Вахид
|4
|1
|4.
|Вурос Праксителис
|4
|0
|5.
|Коровесис Никос
|4
|0
|6.
|Сакор Важебах
|3
|0
|7.
|Ватерман Бой
|1
|1
|8.
|Сардинеро Адриан
|2
|0
|9.
|Сотириу Димитриос
|2
|0
|10.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|11.
|Ус Абдул Рахман
|2
|0
|12.
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|13.
|Лимперакис Одиссеас
|2
|0
|14.
|Гривас Фриксос
|2
|0
|15.
|Яннулис Костас
|1
|0
|16.
|Маринакис Никос
|1
|0
|17.
|Вафеас Никос
|1
|0
|18.
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|19.
|Балояннис Константинос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|6
|0
|2.
|Эль-Каддури Омар
|4
|1
|3.
|Живкович Андрия
|5
|0
|4.
|Яннулис Димитрис
|4
|0
|5.
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|6.
|Шваб Штефан
|3
|0
|7.
|Виейринья
|3
|0
|8.
|Креспо Хосе
|2
|0
|9.
|Мург Томас
|2
|0
|10.
|Эсити Андерсон
|2
|0
|11.
|Свидерски Кароль
|2
|0
|12.
|Ваге Мусса
|2
|0
|13.
|Варела Фернанду
|1
|0
|14.
|Крменчик Михал
|1
|0
|15.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|16.
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|17.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|18.
|Дуглас Гомес
|1
|0
|19.
|Нинуа Ника
|1
|0
|20.
|Перейра Адриан
|1
|0
|21.
|Цолис Христос
|1
|0
|22.
|Циггарас Теохарис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ОФИ
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|ПАОК
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|0
|16.67% (5)
|20% (6)
|36.67% (11)
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +5 =4 -11Атромитос 0:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ламия Панетоликос 2:1 ОФИ ОФИ 0:3 Арис Салоники
ПАОК Последние 20 матчей: +9 =6 -5ПАОК 1:1 Олимпиакос ПАОК 3:1 Волос Атромитос 3:2 ПАОК Лариса 1:1 ПАОК
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
ПАОК: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
ПАОК 4:1 ОФИ Кубок ОФИ 0:3 ПАОК Кубок ОФИ 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:3 ПАОК Суперлига ОФИ 3:1 ПАОК Суперлига ОФИ 3:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 ОФИ Суперлига ПАОК 5:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАОК Суперлига ОФИ 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 ОФИ Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|44 - 7
|45
|2.
|ПАОК
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|30 - 13
|35
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 10
|33
|4.
|АЕК
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 16
|33
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|6.
|Астерас
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 19
|24
|7.
|Атромитос
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|16 - 21
|21
|8.
|Волос
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 25
|20
|9.
|ОФИ
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 21
|15
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|9 - 22
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 27
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|25 - 2
|27
|2.
|ПАОК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|АЕК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Атромитос
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|7.
|Астерас
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|8.
|Волос
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|9.
|ОФИ
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Ламия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 14
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|4.
|ПАОК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|ОФИ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Астерас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|9.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ОФИ» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ОФИ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ОФИ» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров