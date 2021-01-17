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ОФИ
0:3
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
26' Красная карточка
Ватерман Бой
41' Желтая карточка
Перейра Адриан
0:1
48' Гол
Цолис Христос
0:2
53' Гол
Варела Фернанду
64' Желтая карточка
Креспо Хосе
0:3
67' Гол
Крменчик Михал
90'+3
24
Ватерман
Бой
2
Ус
Абдул
Рахман
5
Селимович
Вахид
14
Вурос
Праксителис
3
Лимперакис
Одиссеас
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
8
Нейра
Хуан
13
Вафеас
Никос
7
Стургеон
Фабиу
22
Сардинеро
Адриан
88
Живкович
Живко
20
Виейринья
5
Варела
Фернанду
15
Креспо
Хосе
16
Перейра
Адриан
51
Циггарас
Теохарис
22
Шваб
Штефан
11
Цолис
Христос
8
Варда
Амр
10
Мург
Томас
27
Крменчик
Михал
ОФИ
5-3-2
ПАОК
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 4 0.24
2. Стургеон Фабиу 4 0.24
3. Нейра Хуан 3 (2) 0.18
4. Стаикос Пасхалис 2 (1) 0.12
5. Де Гузман Джонатан 1 0.06
6. Мельядо Мигель 1 0.06
7. Вафеас Никос 1 0.06
8. Яннулис Костас 0 0
9. Наби Адил 0 0
10. Ваш Рикарду 0 0
11. Коровесис Никос 0 0
12. Селимович Вахид 0 0
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 7 0.41
2. Цолис Христос 4 0.24
3. Ингасон Сверрир 3 0.18
4. Шваб Штефан 2 (2) 0.12
5. Эль-Каддури Омар 2 0.12
6. Виейринья 2 (1) 0.12
7. Крменчик Михал 2 0.12
8. Живкович Андрия 2 (1) 0.12
9. Мург Томас 1 0.06
10. Нинуа Ника 1 0.06
11. Варела Фернанду 1 0.06
12. Варда Амр 1 0.06
13. Дуглас Гомес 1 (1) 0.06
14. Колак Антонио-Мирко 1 (1) 0.06
15. Яннулис Димитрис 0 0
16. Креспо Хосе 0 0
17. Бисесвар Диего 0 0
18. Ваге Мусса 0 0

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Нейра Хуан 6 1
2. Мельядо Мигель 6 1
3. Селимович Вахид 4 1
4. Вурос Праксителис 4 0
5. Коровесис Никос 4 0
6. Сакор Важебах 3 0
7. Ватерман Бой 1 1
8. Сардинеро Адриан 2 0
9. Сотириу Димитриос 2 0
10. Стаикос Пасхалис 2 0
11. Ус Абдул Рахман 2 0
12. Диамантис Апостолос 2 0
13. Лимперакис Одиссеас 2 0
14. Гривас Фриксос 2 0
15. Яннулис Костас 1 0
16. Маринакис Никос 1 0
17. Вафеас Никос 1 0
18. Фигейредо Жоау 1 0
19. Балояннис Константинос 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 6 0
2. Эль-Каддури Омар 4 1
3. Живкович Андрия 5 0
4. Яннулис Димитрис 4 0
5. Михаилидис Яннис 4 0
6. Шваб Штефан 3 0
7. Виейринья 3 0
8. Креспо Хосе 2 0
9. Мург Томас 2 0
10. Эсити Андерсон 2 0
11. Свидерски Кароль 2 0
12. Ваге Мусса 2 0
13. Варела Фернанду 1 0
14. Крменчик Михал 1 0
15. Пелкас Димитрис 1 0
16. Пасхалакис Александрос 1 0
17. Лампру Лазарос 1 0
18. Дуглас Гомес 1 0
19. Нинуа Ника 1 0
20. Перейра Адриан 1 0
21. Цолис Христос 1 0
22. Циггарас Теохарис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 6.25% (1) 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5)
 ПАОК 13.33% (4) 13.33% (4) 0 16.67% (5) 20% (6) 36.67% (11)

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Атромитос 0:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ламия Панетоликос 2:1 ОФИ ОФИ 0:3 Арис Салоники
Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ Панатинаикос 1:0 ОФИ
ПАОК Последние 20 матчей: +9 =6 -5
ПАОК 1:1 Олимпиакос ПАОК 3:1 Волос Атромитос 3:2 ПАОК Лариса 1:1 ПАОК
ПАОК 2:1 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАОК ПАОК 0:0 Гранада ПАОК 2:0 Астерас Омония 2:1 ПАОК Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
ПАОК: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
ПАОК 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 ОФИ Суперлига ПАОК 4:0 ОФИ Суперлига
ПАОК 4:1 ОФИ Кубок ОФИ 0:3 ПАОК Кубок ОФИ 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:3 ПАОК Суперлига ОФИ 3:1 ПАОК Суперлига ОФИ 3:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 ОФИ Суперлига ПАОК 5:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАОК Суперлига ОФИ 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 ОФИ Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 17 14 3 0 44 - 7 45
2. ПАОК Заявка 17 10 5 2 30 - 13 35
3. Арис Салоники Заявка 16 10 3 3 22 - 10 33
4. АЕК Заявка 16 10 3 3 26 - 16 33
5. Панатинаикос Заявка 16 7 4 5 17 - 12 25
6. Астерас Заявка 17 6 6 5 17 - 19 24
7. Атромитос Заявка 16 5 6 5 16 - 21 21
8. Волос Заявка 17 4 8 5 19 - 25 20
9. ОФИ Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
11. ПАС Янина Заявка 17 3 6 8 16 - 21 15
12. Панетоликос Заявка 17 2 5 10 9 - 22 11
13. Лариса Заявка 16 1 5 10 9 - 27 8
14. Ламия Заявка 15 1 3 11 9 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 9 0 0 25 - 2 27
2. ПАОК Заявка 8 6 2 0 15 - 5 20
3. Арис Салоники Заявка 8 5 1 2 11 - 6 16
4. АЕК Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
5. Атромитос Заявка 9 4 3 2 12 - 11 15
6. Панатинаикос Заявка 8 4 2 2 8 - 4 14
7. Астерас Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
8. Волос Заявка 8 2 4 2 6 - 8 10
9. ОФИ Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
12. Ламия Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 7 1 1 5 9 - 14 4
14. Лариса Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
2. Олимпиакос Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
3. Арис Салоники Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
4. ПАОК Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
5. Аполлон Смирнис Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
6. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7. ОФИ Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
9. Волос Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
10. ПАС Янина Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
13. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
14. Ламия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 5.40 3.65 1.63
Бонус: 5 000 ₽ 5.65 3.70 1.66
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 3.25 1.35
  10.88 3.98 1.36

Самый высокий коэффициент на матч «ОФИ» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ОФИ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ОФИ» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 2.90 1.38 2.18 1.64 1.64 2.17 1.23 3.90 1.07 7.40
6.90 1.07 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.13 1.39 3.00 1.26 3.70 1.08 6.75 1.05 6.95
4.50 1.18 3.20 1.32 1.82 1.92 1.37 2.95 1.90 1.90 3.55 1.27 2.42 1.52 1.70 2.08 1.15 5.00 1.14 6.50 1.01 12.50 0.00 13.00 0.00 19.00
3.69 1.26 2.33 1.59 1.88 1.93 1.62 2.28 1.36 3.07 1.56 2.43 1.43 2.80 2.96 1.38 2.30 1.61 1.74 2.09 1.50 2.55 1.32 3.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.68 2.10 1.33 3.15 1.06 7.80
2.79 1.44 1.77 2.05 1.39 3.00
1.18 4.50 1.28 3.45 1.15 5.00 1.09 7.00 1.05 8.50
1.74 2.09 1.44 2.72 1.16 4.98 1.35 3.07 1.33 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.29 2.32 1.57 1.55 2.36 1.13 5.40
3.52 1.30 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20
2.39 1.52 1.58 2.26 1.23 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.17 1.64
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
3.90 1.23
Где смотреть матч ОФИ 0:3 ПАОК онлайн

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