Волос
1:1
Конец матча
Стадион: Пантессалико
Ламия
50' Желтая карточкаБехарано Данни
1:0
51' ГолДувикас Анастасиос
1:1
52' ГолДелетич Милош
55' Желтая карточкаДелетич Милош
68' Вторая желтая карточкаДелетич Милош
75' Желтая карточкаМитоглу Герасимос
86' Желтая карточкаСанчес Сальвадор
90' Желтая карточкаКритикос Анастасиос
23
Ринстра
Дан
19
Переа
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Текио СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Ба АдамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
50'
51'
52'
1:1
55'
68'
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дувикас Анастасиос
|6
|0.35
|2.
|Баррьентос Жан
|3 (3)
|0.18
|3.
|Бартоло Хулиан
|2
|0.12
|4.
|Варда Амр
|2
|0.12
|5.
|Переа Хуан
|2
|0.12
|6.
|Коломбо Родриго
|1
|0.06
|7.
|Феррари Франко
|1
|0.06
|8.
|Димопулос Стергиос
|1
|0.06
|9.
|Киакос Яннис
|1
|0.06
|10.
|Мартинес Николас II
|0
|0
|11.
|Ренату Сантуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арабули Бачана
|2 (1)
|0.13
|2.
|Делетич Милош
|2 (1)
|0.13
|3.
|Романич Лазар
|2 (2)
|0.13
|4.
|Караманос Тасос
|1
|0.07
|5.
|Цукалос Николаос
|1
|0.07
|6.
|Бьянкони Мигел
|1
|0.07
|7.
|Тайрон Густаво
|0
|0
|8.
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|9.
|Баханак Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|8
|0
|2.
|Санчес Сальвадор
|5
|1
|3.
|Коломбо Родриго
|4
|1
|4.
|Переа Хуан
|5
|0
|5.
|Феррари Франко
|3
|1
|6.
|Митоглу Герасимос
|2
|1
|7.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|8.
|Текио Серхио
|3
|0
|9.
|Ринстра Дан
|1
|1
|10.
|Нинис Сотирис
|2
|0
|11.
|Клейман Борис
|2
|0
|12.
|Димопулос Стергиос
|2
|0
|13.
|Дентакис Антонис
|2
|0
|14.
|Дувикас Анастасиос
|2
|0
|15.
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|16.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|17.
|Буэно Альберто
|1
|0
|18.
|Цоканис Тасос
|1
|0
|19.
|Критикос Анастасиос
|1
|0
|20.
|Варда Амр
|1
|0
|21.
|Киакос Яннис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|6
|0
|2.
|Бехарано Данни
|6
|0
|3.
|Сарамантас Гиоргос
|4
|1
|4.
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|5.
|Романич Лазар
|3
|0
|6.
|Делетич Милош
|1
|1
|7.
|Адежо Даниэл
|2
|0
|8.
|Булулис Константинос
|2
|0
|9.
|Хадзистравос Зисис
|0
|1
|10.
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|11.
|Караманос Тасос
|1
|0
|12.
|Вильяльба Леонардо
|1
|0
|13.
|Тайрон Густаво
|1
|0
|14.
|Бьярнасон Эльмар
|1
|0
|15.
|Theofanis Tsandaris
|1
|0
|16.
|Бьянкони Мигел
|1
|0
|17.
|Палавандишвили Гуга
|1
|0
|18.
|Асигба Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волос
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|47.37% (9)
|Ламия
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +4 =8 -8ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос
Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос
Ламия Последние 20 матчей: +3 =5 -12Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники
Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия
Последние игры между собой
Волос: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Ламия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|44 - 7
|45
|2.
|ПАОК
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|30 - 13
|35
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 10
|33
|4.
|АЕК
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 16
|33
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|6.
|Астерас
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 19
|24
|7.
|Атромитос
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|16 - 21
|21
|8.
|Волос
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 25
|20
|9.
|ОФИ
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 21
|15
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|9 - 22
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 27
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|25 - 2
|27
|2.
|ПАОК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|АЕК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Атромитос
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|7.
|Астерас
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|8.
|Волос
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|9.
|ОФИ
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Ламия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 14
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|4.
|ПАОК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|ОФИ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Астерас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|9.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Победитель
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