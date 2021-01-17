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Волос
1:1
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
50' Желтая карточка
Бехарано Данни
1:0
51' Гол
Дувикас Анастасиос
1:1
52' Гол
Делетич Милош
55' Желтая карточка
Делетич Милош
68' Вторая желтая карточка
Делетич Милош
75' Желтая карточка
Митоглу Герасимос
86' Желтая карточка
Санчес Сальвадор
90' Желтая карточка
Критикос Анастасиос
90'+8
55
Клейман
Борис
3
Феррари
Франко
24
Митоглу
Герасимос
5
Санчес
Сальвадор
37
Грильо
Фаусто
17
Ренату
Сантуш
23
Ринстра
Дан
14
Баррьентос
Жан
73
Бартоло
Хулиан
19
Переа
Хуан
9
Дувикас
Анастасиос
1
Эпасси
Дэвис
23
Скондрас
Яннис
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
12
Angel
Martinez
II
16
Бехарано
Данни
6
Theofanis
Tsandaris
18
Романич
Лазар
10
Тайрон
Густаво
70
Делетич
Милош
19
Арабули
Бачана
Волос
4-4-2
Ламия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 6 0.35
2. Баррьентос Жан 3 (3) 0.18
3. Бартоло Хулиан 2 0.12
4. Варда Амр 2 0.12
5. Переа Хуан 2 0.12
6. Коломбо Родриго 1 0.06
7. Феррари Франко 1 0.06
8. Димопулос Стергиос 1 0.06
9. Киакос Яннис 1 0.06
10. Мартинес Николас II 0 0
11. Ренату Сантуш 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арабули Бачана 2 (1) 0.13
2. Делетич Милош 2 (1) 0.13
3. Романич Лазар 2 (2) 0.13
4. Караманос Тасос 1 0.07
5. Цукалос Николаос 1 0.07
6. Бьянкони Мигел 1 0.07
7. Тайрон Густаво 0 0
8. Хадзистравос Зисис 0 0
9. Баханак Патрик 0 0

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 8 0
2. Санчес Сальвадор 5 1
3. Коломбо Родриго 4 1
4. Переа Хуан 5 0
5. Феррари Франко 3 1
6. Митоглу Герасимос 2 1
7. Гуаррочена Икер 3 0
8. Текио Серхио 3 0
9. Ринстра Дан 1 1
10. Нинис Сотирис 2 0
11. Клейман Борис 2 0
12. Димопулос Стергиос 2 0
13. Дентакис Антонис 2 0
14. Дувикас Анастасиос 2 0
15. Бартоло Хулиан 2 0
16. Ендришек Эрик 1 0
17. Буэно Альберто 1 0
18. Цоканис Тасос 1 0
19. Критикос Анастасиос 1 0
20. Варда Амр 1 0
21. Киакос Яннис 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 6 0
2. Бехарано Данни 6 0
3. Сарамантас Гиоргос 4 1
4. Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
5. Романич Лазар 3 0
6. Делетич Милош 1 1
7. Адежо Даниэл 2 0
8. Булулис Константинос 2 0
9. Хадзистравос Зисис 0 1
10. Вассилакакис Тодорис 1 0
11. Караманос Тасос 1 0
12. Вильяльба Леонардо 1 0
13. Тайрон Густаво 1 0
14. Бьярнасон Эльмар 1 0
15. Theofanis Tsandaris 1 0
16. Бьянкони Мигел 1 0
17. Палавандишвили Гуга 1 0
18. Асигба Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волос 10.53% (2) 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 5.26% (1) 47.37% (9)
 Ламия 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +4 =8 -8
ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос
Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос
Ламия Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники
Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия

Последние игры между собой

Волос: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Ламия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Ламия 1:2 Волос Суперлига Ламия 2:0 Волос Товарищеские матчи Волос 0:0 Ламия Суперлига Волос 1:0 Ламия Суперлига
Ламия 1:0 Волос Суперлига Ламия 1:1 Волос Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 17 14 3 0 44 - 7 45
2. ПАОК Заявка 17 10 5 2 30 - 13 35
3. Арис Салоники Заявка 16 10 3 3 22 - 10 33
4. АЕК Заявка 16 10 3 3 26 - 16 33
5. Панатинаикос Заявка 16 7 4 5 17 - 12 25
6. Астерас Заявка 17 6 6 5 17 - 19 24
7. Атромитос Заявка 16 5 6 5 16 - 21 21
8. Волос Заявка 17 4 8 5 19 - 25 20
9. ОФИ Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
11. ПАС Янина Заявка 17 3 6 8 16 - 21 15
12. Панетоликос Заявка 17 2 5 10 9 - 22 11
13. Лариса Заявка 16 1 5 10 9 - 27 8
14. Ламия Заявка 15 1 3 11 9 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 9 0 0 25 - 2 27
2. ПАОК Заявка 8 6 2 0 15 - 5 20
3. Арис Салоники Заявка 8 5 1 2 11 - 6 16
4. АЕК Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
5. Атромитос Заявка 9 4 3 2 12 - 11 15
6. Панатинаикос Заявка 8 4 2 2 8 - 4 14
7. Астерас Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
8. Волос Заявка 8 2 4 2 6 - 8 10
9. ОФИ Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
12. Ламия Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 7 1 1 5 9 - 14 4
14. Лариса Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
2. Олимпиакос Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
3. Арис Салоники Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
4. ПАОК Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
5. Аполлон Смирнис Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
6. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7. ОФИ Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
9. Волос Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
10. ПАС Янина Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
13. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
14. Ламия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 34'
    Грильо Фаусто уходит с поля. Нинис Сотирис выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.60 1.30 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 1.37 10.00

Самый высокий коэффициент на матч «Волос» – «Ламия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ламия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волос» – «Ламия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.05 1.35 2.01 1.75 1.45 2.62 1.15 5.00 1.73 2.11 1.42 2.75 1.04 9.00 1.25 3.75 1.06 8.50 1.03 10.00 0.00 14.50 0.00 15.00 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.13 5.40 1.17 4.70 1.09 6.50 1.04 9.00 1.03 10.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.14 1.66 1.49 2.50 1.18 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
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