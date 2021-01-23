Астерас
1:0
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
Лариса
47' Желтая карточкаМихаил Алексиос
1:0
60' ГолБарралес Джеронимо
65' Желтая карточкаДурмишай Фиорин
69' Желтая карточкаИлиадис Теохарис
69' Желтая карточкаКотсирас Яннис
73' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
79' Желтая карточкаСуарес Дани
80' Желтая карточкаЖижич Никола
90' Желтая карточкаЦифцис Антонис
15
Суарес
Дани
12
Мунафо
Хуан
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мунафо ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Жижич НиколаЗащитник
-
15 Чосич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Нунич МаркоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Tatsis
Ход матча
47'
60'
65'
69'
69'
79'
80'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|10 (4)
|0.56
|2.
|Фернандес Луис
|3
|0.17
|3.
|Риера Адриан
|2
|0.11
|4.
|Мунафо Хуан
|2
|0.11
|5.
|Рехис Франсеск
|1
|0.06
|6.
|Альварес Федерико
|0
|0
|7.
|Тилика Лео
|0
|0
|8.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|9.
|Фернандес Борха II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинакас Димитрис
|6 (1)
|0.35
|2.
|Спарв Тим
|1
|0.06
|3.
|Юнес Хамза
|1
|0.06
|4.
|Мужек Матео
|1
|0.06
|5.
|Филип Стелиано
|0
|0
|6.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|7.
|Михаил Алексиос
|0
|0
|8.
|Дурмишай Фиорин
|0
|0
|9.
|Глинос Спиридон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|7
|0
|2.
|Мунафо Хуан
|5
|0
|3.
|Альварес Федерико
|4
|0
|4.
|Христос Тасулис
|4
|0
|5.
|Суарес Дани
|4
|0
|6.
|Котсирас Яннис
|4
|0
|7.
|Вальенте Хосе
|4
|0
|8.
|Тилика Лео
|3
|0
|9.
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|10.
|Фернандес Борха II
|2
|0
|11.
|Паскуаль Андрес
|2
|0
|12.
|Костаньо Хосе
|2
|0
|13.
|Фернандес Луис
|1
|0
|14.
|Пападопулос Никос
|1
|0
|15.
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|16.
|Рехис Франсеск
|1
|0
|17.
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|18.
|Цифцис Антонис
|1
|0
|19.
|Риера Адриан
|1
|0
|20.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Филип Стелиано
|7
|0
|2.
|Спарв Тим
|6
|0
|3.
|Дурмишай Фиорин
|6
|0
|4.
|Труич Никола
|5
|0
|5.
|Милосавлевич Радомир
|5
|0
|6.
|Плателлас Вангелис
|4
|0
|7.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|8.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|9.
|Михаил Алексиос
|3
|0
|10.
|Бертос Манолис
|2
|0
|11.
|Жижич Никола
|2
|0
|12.
|Юнес Хамза
|2
|0
|13.
|Илиадис Теохарис
|2
|0
|14.
|Чосич Урош
|1
|0
|15.
|Николиас Александрос
|1
|0
|16.
|Мужек Матео
|1
|0
|17.
|Глинос Спиридон
|1
|0
|18.
|Кости Иоаннис
|1
|0
|19.
|Пинакас Димитрис
|1
|0
|20.
|Майданос Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астерас
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|Лариса
|0
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +8 =6 -6Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос
Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос
Лариса Последние 20 матчей: +2 =6 -12ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина
Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса
Последние игры между собой
Астерас: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Лариса: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лариса 2:1 Астерас Суперлига Астерас 5:3 Лариса Кубок Лариса 3:2 Астерас Кубок Астерас 2:0 Лариса Суперлига Астерас 3:1 Лариса Суперлига Лариса 1:1 Астерас Суперлига Лариса 1:4 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Лариса Суперлига Астерас 3:0 Лариса Кубок Лариса 0:3 Астерас Кубок Астерас 4:1 Лариса Кубок Греции Лариса 0:0 Астерас Кубок Греции Астерас 1:1 Лариса Суперлига Лариса 0:2 Астерас Суперлига Лариса 1:0 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Лариса Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|44 - 7
|45
|2.
|АЕК
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|28 - 17
|36
|3.
|Арис Салоники
|1:0 Заявка
|18
|11
|3
|4
|23 - 11
|36
|4.
|ПАОК
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|30 - 13
|35
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|18 - 12
|28
|6.
|Астерас
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|18 - 19
|27
|7.
|Атромитос
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|17 - 23
|21
|8.
|Волос
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 25
|20
|9.
|ОФИ
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|0:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 22
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 21
|15
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|9 - 22
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 28
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|25 - 2
|27
|2.
|ПАОК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|3.
|АЕК
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|4.
|Астерас
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 7
|17
|5.
|Арис Салоники
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|6.
|Атромитос
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|7.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|8.
|Волос
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|9.
|ОФИ
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Ламия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|2.
|АЕК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|4.
|ПАОК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Аполлон Смирнис
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|7.
|ОФИ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Астерас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|9.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Астерас» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астерас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астерас» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров