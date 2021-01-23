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Аполлон Смирнис
0:1
Второй тайм: 64'

Стадион:
Арис Салоники
0'
0:1
18' Гол
Иоанну Николас
45' Желтая карточка
Иоанну Николас
45' Желтая карточка
Фатион Антони
64'
13
Верхульст
Давино
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
12
Калисир
Андре
2
Бручич
Карло
23
Цилулис
Сотирис
64
Фатион
Антони
7
Коль
Исраэль
17
Фернандес
Марк
10
Томас
Бединелли
27
Дауда
Абиола
99
Сиампанис
Мариос
21
Сундгрен
Даниэль
92
Роуз
Линдси
5
Делизисис
Георгиос
44
Иоанну
Николас
6
Джегго
Джеймс
88
Саша
Лукас
17
Силва
Алешандре
18
Бертолио
Факундо
16
Бруну
Гама
7
Мансини
Даниэль
Аполлон Смирнис
4-4-1-1
Арис Салоники
4-2-3-1

Ход матча

18'
0:1
Иоанну Николас
28'
Витлис Вассилис
Калисир Андре
 
45'
 
Иоанну Николас
45'
Фатион Антони
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цилулис Сотирис 4 0.24
2. Фатион Антони 4 (2) 0.24
3. Иоаннидис Николаос 3 0.18
4. Фернандес Марк 2 0.12
5. Дауда Абиола 1 0.06
6. Цабурис Саввас 1 0.06
7. Томас Бединелли 1 0.06
8. Баксеванидис Димос 1 0.06
9. Домингес Луис Густаво 1 0.06
10. Коль Исраэль 0 0
11. Мунье Антони 0 0
12. Хухумис Диамантис 0 0
Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 5 (4) 0.28
2. Бертолио Факундо 3 0.17
3. Саша Лукас 2 0.11
4. Манос Димитриос 2 0.11
5. Лопес Кристиан 2 0.11
6. Матилья Хавьер 2 (1) 0.11
7. Силва Алешандре 1 0.06
8. Фетфатцидис Иоаннис 1 0.06
9. Беналуань Йоан 1 0.06
10. Каче Эргюс 1 0.06
11. Иоанну Николас 1 0.06
12. Мансини Даниэль 1 0.06
13. Джегго Джеймс 0 0
14. Сакик Эмануэль 0 0
15. Ганя Кристиан 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 9 0
2. Лисгарас Христос 6 0
3. Цабурис Саввас 4 0
4. Томас Бединелли 4 0
5. Сливка Выкинтас 4 0
6. Иоаннидис Николаос 4 0
7. Фернандес Марк 3 0
8. Бручич Карло 3 0
9. Баксеванидис Димос 3 0
10. Домингес Луис Густаво 3 0
11. Витлис Вассилис 3 0
12. Верхульст Давино 2 0
13. Хухумис Диамантис 2 0
14. Цилулис Сотирис 2 0
15. Китоко Ричи 1 0
16. Лагос Анастасиос 1 0
17. Лагос Тасcос 1 0
18. Коль Исраэль 1 0
Арис Салоники
# Игрок      
1. Роуз Линдси 6 1
2. Сакик Эмануэль 5 0
3. Беналуань Йоан 4 0
4. Саша Лукас 3 0
5. Бруну Гама 3 0
6. Джегго Джеймс 3 0
7. Мансини Даниэль 3 0
8. Сундгрен Даниэль 1 1
9. Бертолио Факундо 2 0
10. Буше Закари 2 0
11. Манос Димитриос 2 0
12. Иоанну Николас 2 0
13. Силва Алешандре 2 0
14. Лопес Кристиан 2 0
15. Матео Гарсия 2 0
16. Матилья Хавьер 1 0
17. Фетфатцидис Иоаннис 1 0
18. Ганя Кристиан 1 0
19. Сиампанис Мариос 1 0
20. Багалианис Петрос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон Смирнис 16.67% (3) 0 16.67% (3) 16.67% (3) 27.78% (5) 22.22% (4)
 Арис Салоники 0 28.57% (6) 14.29% (3) 4.76% (1) 23.81% (5) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +8 =3 -9
АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос
ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира
Арис Салоники Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Арис Салоники 2:0 Астерас Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 АЕК ПАС Янина 0:0 Арис Салоники
Арис Салоники 2:0 Волос Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос

Последние игры между собой

Аполлон Смирнис: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Арис Салоники: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига
Аполлон Смирнис 2:2 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 0:2 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 2:1 Арис Салоники Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 17 14 3 0 44 - 7 45
2. АЕК Заявка 17 11 3 3 28 - 17 36
3. Арис Салоники 1:0 Заявка 18 11 3 4 23 - 11 36
4. ПАОК Заявка 17 10 5 2 30 - 13 35
5. Панатинаикос Заявка 17 8 4 5 18 - 12 28
6. Астерас Заявка 18 7 6 5 18 - 19 27
7. Атромитос Заявка 17 5 6 6 17 - 23 21
8. Волос Заявка 17 4 8 5 19 - 25 20
9. ОФИ Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
10. Аполлон Смирнис 0:1 Заявка 17 5 3 9 18 - 22 18
11. ПАС Янина Заявка 17 3 6 8 16 - 21 15
12. Панетоликос Заявка 17 2 5 10 9 - 22 11
13. Лариса Заявка 17 1 5 11 9 - 28 8
14. Ламия Заявка 15 1 3 11 9 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 9 0 0 25 - 2 27
2. ПАОК Заявка 8 6 2 0 15 - 5 20
3. АЕК Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
4. Астерас Заявка 9 5 2 2 9 - 7 17
5. Арис Салоники 1:0 Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
6. Атромитос Заявка 9 4 3 2 12 - 11 15
7. Панатинаикос Заявка 8 4 2 2 8 - 4 14
8. Волос Заявка 8 2 4 2 6 - 8 10
9. ОФИ Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
12. Ламия Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис 0:1 Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
14. Лариса Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 1:0 Заявка 9 6 2 1 12 - 4 20
2. АЕК Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
3. Олимпиакос Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
4. ПАОК Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
5. Аполлон Смирнис 0:1 Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
6. Панатинаикос Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
7. ОФИ Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
9. Волос Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
10. ПАС Янина Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
11. Атромитос Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
12. Лариса Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4
13. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
14. Ламия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аполлон Смирнис
Ничья
Арис Салоники
23.00
6.10
1.18
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 23.00 6.10 1.18
  20.79 5.76 1.18

Самый высокий коэффициент на матч «Аполлон Смирнис» – «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аполлон Смирнис» – «Арис Салоники», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
6.53 1.12 2.76 1.44 3.37 1.31 2.76 1.44 2.14 1.71 1.66 2.23 1.45 2.73 1.53 2.50 1.16 5.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75
2.07 1.75 1.70 2.14 1.32 3.24 1.34 3.29 1.53 2.48 1.30 3.42
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