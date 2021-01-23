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Аполлон Смирнис
0:1
Конец матча

Стадион:
Арис Салоники
0'
0:1
18' Гол
Иоанну Николас
45' Желтая карточка
Иоанну Николас
45' Желтая карточка
Фатион Антони
90'+5
13
Верхульст
Давино
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
12
Калисир
Андре
2
Бручич
Карло
23
Цилулис
Сотирис
64
Фатион
Антони
7
Коль
Исраэль
17
Фернандес
Марк
10
Томас
Бединелли
27
Дауда
Абиола
99
Сиампанис
Мариос
21
Сундгрен
Даниэль
92
Роуз
Линдси
5
Делизисис
Георгиос
44
Иоанну
Николас
6
Джегго
Джеймс
88
Саша
Лукас
17
Силва
Алешандре
18
Бертолио
Факундо
16
Бруну
Гама
7
Мансини
Даниэль
Аполлон Смирнис
4-4-1-1
Арис Салоники
4-2-3-1

Ход матча

18'
0:1
Иоанну Николас
28'
Витлис Вассилис
Калисир Андре
 
45'
 
Иоанну Николас
45'
Фатион Антони
 
63'
 
Каче Эргюс
Силва Алешандре
69'
Мунье Антони
Томас Бединелли
 
69'
Китоко Ричи
Фатион Антони
 
73'
 
Матео Гарсия
Бертолио Факундо
73'
 
Манос Димитриос
Бруну Гама
84'
Варкас Яннис
Фернандес Марк
 
86'
 
Лопес Кристиан
Иоанну Николас
86'
 
Сакик Эмануэль
Мансини Даниэль

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 25
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цилулис Сотирис 4 0.24
2. Фатион Антони 4 (2) 0.24
3. Иоаннидис Николаос 3 0.18
4. Фернандес Марк 2 0.12
5. Дауда Абиола 1 0.06
6. Цабурис Саввас 1 0.06
7. Томас Бединелли 1 0.06
8. Баксеванидис Димос 1 0.06
9. Домингес Луис Густаво 1 0.06
10. Коль Исраэль 0 0
11. Мунье Антони 0 0
12. Хухумис Диамантис 0 0
Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 5 (4) 0.28
2. Бертолио Факундо 3 0.17
3. Саша Лукас 2 0.11
4. Манос Димитриос 2 0.11
5. Лопес Кристиан 2 0.11
6. Матилья Хавьер 2 (1) 0.11
7. Силва Алешандре 1 0.06
8. Фетфатцидис Иоаннис 1 0.06
9. Беналуань Йоан 1 0.06
10. Каче Эргюс 1 0.06
11. Иоанну Николас 1 0.06
12. Мансини Даниэль 1 0.06
13. Джегго Джеймс 0 0
14. Сакик Эмануэль 0 0
15. Ганя Кристиан 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 9 0
2. Лисгарас Христос 6 0
3. Цабурис Саввас 4 0
4. Томас Бединелли 4 0
5. Сливка Выкинтас 4 0
6. Иоаннидис Николаос 4 0
7. Фернандес Марк 3 0
8. Бручич Карло 3 0
9. Баксеванидис Димос 3 0
10. Домингес Луис Густаво 3 0
11. Витлис Вассилис 3 0
12. Верхульст Давино 2 0
13. Хухумис Диамантис 2 0
14. Цилулис Сотирис 2 0
15. Китоко Ричи 1 0
16. Лагос Анастасиос 1 0
17. Лагос Тасcос 1 0
18. Коль Исраэль 1 0
Арис Салоники
# Игрок      
1. Роуз Линдси 6 1
2. Сакик Эмануэль 5 0
3. Беналуань Йоан 4 0
4. Саша Лукас 3 0
5. Бруну Гама 3 0
6. Джегго Джеймс 3 0
7. Мансини Даниэль 3 0
8. Сундгрен Даниэль 1 1
9. Бертолио Факундо 2 0
10. Буше Закари 2 0
11. Манос Димитриос 2 0
12. Иоанну Николас 2 0
13. Силва Алешандре 2 0
14. Лопес Кристиан 2 0
15. Матео Гарсия 2 0
16. Матилья Хавьер 1 0
17. Фетфатцидис Иоаннис 1 0
18. Ганя Кристиан 1 0
19. Сиампанис Мариос 1 0
20. Багалианис Петрос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон Смирнис 16.67% (3) 0 16.67% (3) 16.67% (3) 27.78% (5) 22.22% (4)
 Арис Салоники 0 31.82% (7) 13.64% (3) 4.55% (1) 22.73% (5) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +8 =3 -9
АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос
ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира
Арис Салоники Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Арис Салоники 2:0 Астерас Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 АЕК ПАС Янина 0:0 Арис Салоники
Арис Салоники 2:0 Волос Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос

Последние игры между собой

Аполлон Смирнис: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Арис Салоники: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига
Аполлон Смирнис 2:2 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 0:2 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 2:1 Арис Салоники Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 17 14 3 0 44 - 7 45
2. АЕК Заявка 17 11 3 3 28 - 17 36
3. Арис Салоники Заявка 18 11 3 4 23 - 11 36
4. ПАОК Заявка 17 10 5 2 30 - 13 35
5. Панатинаикос 1:0 Заявка 18 9 4 5 19 - 12 31
6. Астерас Заявка 18 7 6 5 18 - 19 27
7. Атромитос Заявка 17 5 6 6 17 - 23 21
8. Волос Заявка 17 4 8 5 19 - 25 20
9. ОФИ 0:1 Заявка 18 5 4 9 18 - 27 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 17 5 3 9 18 - 22 18
11. ПАС Янина Заявка 17 3 6 8 16 - 21 15
12. Панетоликос Заявка 17 2 5 10 9 - 22 11
13. Лариса Заявка 17 1 5 11 9 - 28 8
14. Ламия Заявка 15 1 3 11 9 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 9 0 0 25 - 2 27
2. ПАОК Заявка 8 6 2 0 15 - 5 20
3. АЕК Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
4. Панатинаикос 1:0 Заявка 9 5 2 2 9 - 4 17
5. Астерас Заявка 9 5 2 2 9 - 7 17
6. Арис Салоники Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
7. Атромитос Заявка 9 4 3 2 12 - 11 15
8. Волос Заявка 8 2 4 2 6 - 8 10
9. ОФИ 0:1 Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
12. Ламия Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
14. Лариса Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 9 6 2 1 12 - 4 20
2. АЕК Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
3. Олимпиакос Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
4. ПАОК Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
5. Аполлон Смирнис Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
6. Панатинаикос 1:0 Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
7. ОФИ 0:1 Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
8. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
9. Волос Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
10. ПАС Янина Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
11. Атромитос Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
12. Лариса Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4
13. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
14. Ламия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 52.00 7.20 1.12
  30.64 6.10 1.15

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Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
6.53 1.12 2.76 1.44 1.16 4.99 1.76 2.07 1.34 3.20 1.22 4.13 1.45 2.73 1.53 2.50 1.16 5.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75
2.07 1.75 1.70 2.14 1.32 3.24 1.34 3.29 1.53 2.48 1.30 3.42
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