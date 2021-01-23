Аполлон Смирнис
0:1
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
Арис Салоники
0:1
18' ГолИоанну Николас
45' Желтая карточкаИоанну Николас
45' Желтая карточкаФатион Антони
27
Дауда
Абиола
92
Роуз
Линдси
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Варкас ЯннисНападающий
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
-
20 Каче ЭргюсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
18'
0:1
45'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 6
-
1 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 25
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цилулис Сотирис
|4
|0.24
|2.
|Фатион Антони
|4 (2)
|0.24
|3.
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.18
|4.
|Фернандес Марк
|2
|0.12
|5.
|Дауда Абиола
|1
|0.06
|6.
|Цабурис Саввас
|1
|0.06
|7.
|Томас Бединелли
|1
|0.06
|8.
|Баксеванидис Димос
|1
|0.06
|9.
|Домингес Луис Густаво
|1
|0.06
|10.
|Коль Исраэль
|0
|0
|11.
|Мунье Антони
|0
|0
|12.
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|5 (4)
|0.28
|2.
|Бертолио Факундо
|3
|0.17
|3.
|Саша Лукас
|2
|0.11
|4.
|Манос Димитриос
|2
|0.11
|5.
|Лопес Кристиан
|2
|0.11
|6.
|Матилья Хавьер
|2 (1)
|0.11
|7.
|Силва Алешандре
|1
|0.06
|8.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.06
|9.
|Беналуань Йоан
|1
|0.06
|10.
|Каче Эргюс
|1
|0.06
|11.
|Иоанну Николас
|1
|0.06
|12.
|Мансини Даниэль
|1
|0.06
|13.
|Джегго Джеймс
|0
|0
|14.
|Сакик Эмануэль
|0
|0
|15.
|Ганя Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фатион Антони
|9
|0
|2.
|Лисгарас Христос
|6
|0
|3.
|Цабурис Саввас
|4
|0
|4.
|Томас Бединелли
|4
|0
|5.
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|6.
|Иоаннидис Николаос
|4
|0
|7.
|Фернандес Марк
|3
|0
|8.
|Бручич Карло
|3
|0
|9.
|Баксеванидис Димос
|3
|0
|10.
|Домингес Луис Густаво
|3
|0
|11.
|Витлис Вассилис
|3
|0
|12.
|Верхульст Давино
|2
|0
|13.
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|14.
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|15.
|Китоко Ричи
|1
|0
|16.
|Лагос Анастасиос
|1
|0
|17.
|Лагос Тасcос
|1
|0
|18.
|Коль Исраэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роуз Линдси
|6
|1
|2.
|Сакик Эмануэль
|5
|0
|3.
|Беналуань Йоан
|4
|0
|4.
|Саша Лукас
|3
|0
|5.
|Бруну Гама
|3
|0
|6.
|Джегго Джеймс
|3
|0
|7.
|Мансини Даниэль
|3
|0
|8.
|Сундгрен Даниэль
|1
|1
|9.
|Бертолио Факундо
|2
|0
|10.
|Буше Закари
|2
|0
|11.
|Манос Димитриос
|2
|0
|12.
|Иоанну Николас
|2
|0
|13.
|Силва Алешандре
|2
|0
|14.
|Лопес Кристиан
|2
|0
|15.
|Матео Гарсия
|2
|0
|16.
|Матилья Хавьер
|1
|0
|17.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|18.
|Ганя Кристиан
|1
|0
|19.
|Сиампанис Мариос
|1
|0
|20.
|Багалианис Петрос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон Смирнис
|16.67% (3)
|0
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|Арис Салоники
|0
|31.82% (7)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +8 =3 -9АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос
ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира
Арис Салоники Последние 20 матчей: +11 =4 -5Арис Салоники 2:0 Астерас Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 АЕК ПАС Янина 0:0 Арис Салоники
Арис Салоники 2:0 Волос Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос
Последние игры между собой
Аполлон Смирнис: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Арис Салоники: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|44 - 7
|45
|2.
|АЕК
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|28 - 17
|36
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|23 - 11
|36
|4.
|ПАОК
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|30 - 13
|35
|5.
|Панатинаикос
|1:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|19 - 12
|31
|6.
|Астерас
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|18 - 19
|27
|7.
|Атромитос
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|17 - 23
|21
|8.
|Волос
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 25
|20
|9.
|ОФИ
|0:1 Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 27
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 22
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 21
|15
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|9 - 22
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 28
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|25 - 2
|27
|2.
|ПАОК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|3.
|АЕК
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|4.
|Панатинаикос
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 4
|17
|5.
|Астерас
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 7
|17
|6.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|7.
|Атромитос
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|9.
|ОФИ
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Ламия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|2.
|АЕК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|4.
|ПАОК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|6.
|Панатинаикос
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|7.
|ОФИ
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|Астерас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|9.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|52.00
|7.20
|1.12
|
|30.64
|6.10
|1.15
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