Панатинаикос
1:0
Перерыв
Стадион: Апостолос Николаидис
ОФИ
1:0
32' ГолШенквельд Барт
58
Молло
Йоан
3
Хуанкар
- Основной состав
- Вратарь
-
58 Молло ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 ХуанкарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Вафеас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
32'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлитос Карлос
|5
|0.28
|2.
|Македа Федерико
|4
|0.22
|3.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.11
|4.
|Хадзийованнис Анастасиос
|1 (1)
|0.06
|5.
|Кампецис Анаргирос
|1
|0.06
|6.
|Шенквельд Барт
|1
|0.06
|7.
|Курбелис Димитрис
|1
|0.06
|8.
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.06
|9.
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.06
|10.
|Вильяфаньес Лукас
|1 (1)
|0.06
|11.
|Санчес Факундо
|0
|0
|12.
|Маурисио Жозе
|0
|0
|13.
|Велес Фран
|0
|0
|14.
|Загаритис Василиос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|4
|0.22
|2.
|Стургеон Фабиу
|4
|0.22
|3.
|Нейра Хуан
|3 (2)
|0.17
|4.
|Стаикос Пасхалис
|2 (1)
|0.11
|5.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.06
|6.
|Мельядо Мигель
|1
|0.06
|7.
|Вафеас Никос
|1
|0.06
|8.
|Яннулис Костас
|0
|0
|9.
|Наби Адил
|0
|0
|10.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|11.
|Коровесис Никос
|0
|0
|12.
|Селимович Вахид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Факундо
|6
|0
|2.
|Загаритис Василиос
|4
|1
|3.
|Македа Федерико
|5
|0
|4.
|Шенквельд Барт
|4
|0
|5.
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0
|6.
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|7.
|Велес Фран
|4
|0
|8.
|Пуггурас Ахиллеас
|4
|0
|9.
|Александропулос Сотириос
|4
|0
|10.
|Молло Йоан
|2
|1
|11.
|Карлитос Карлос
|3
|0
|12.
|Диудис Сократис
|2
|0
|13.
|Хуанкар
|2
|0
|14.
|Бузукис Яннис
|2
|0
|15.
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|16.
|Серпезис Димитриос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нейра Хуан
|6
|1
|2.
|Мельядо Мигель
|6
|1
|3.
|Селимович Вахид
|4
|1
|4.
|Вурос Праксителис
|4
|0
|5.
|Коровесис Никос
|4
|0
|6.
|Сакор Важебах
|3
|0
|7.
|Ватерман Бой
|1
|1
|8.
|Сардинеро Адриан
|2
|0
|9.
|Сотириу Димитриос
|2
|0
|10.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|11.
|Ус Абдул Рахман
|2
|0
|12.
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|13.
|Лимперакис Одиссеас
|2
|0
|14.
|Гривас Фриксос
|2
|0
|15.
|Яннулис Костас
|1
|0
|16.
|Маринакис Никос
|1
|0
|17.
|Вафеас Никос
|1
|0
|18.
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|19.
|Балояннис Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панатинаикос
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|0
|11.76% (2)
|ОФИ
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Панатинаикос Последние 20 матчей: +9 =4 -7Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Астерас
ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ
ОФИ Последние 20 матчей: +5 =4 -11Волос 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК Атромитос 0:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ламия
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
ОФИ: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
ОФИ 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:3 ОФИ Суперлига Панатинаикос 1:3 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 Панатинаикос Суперлига ОФИ 2:1 Панатинаикос Кубок ОФИ 2:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:2 ОФИ Суперлига Панатинаикос 3:0 ОФИ Кубок Греции ОФИ 1:0 Панатинаикос Кубок Греции ОФИ 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 ОФИ Суперлига Панатинаикос 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:1 ОФИ Суперлига Панатинаикос 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 Панатинаикос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|44 - 7
|45
|2.
|АЕК
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|28 - 17
|36
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|23 - 11
|36
|4.
|ПАОК
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|30 - 13
|35
|5.
|Панатинаикос
|1:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|19 - 12
|31
|6.
|Астерас
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|18 - 19
|27
|7.
|Атромитос
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|17 - 23
|21
|8.
|Волос
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 25
|20
|9.
|ОФИ
|0:1 Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 27
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 22
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 21
|15
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|9 - 22
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 28
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|25 - 2
|27
|2.
|ПАОК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|3.
|АЕК
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|4.
|Панатинаикос
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 4
|17
|5.
|Астерас
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 7
|17
|6.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|7.
|Атромитос
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|9.
|ОФИ
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Ламия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|2.
|АЕК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|4.
|ПАОК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|6.
|Панатинаикос
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|7.
|ОФИ
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|Астерас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|9.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Панатинаикос» – «ОФИ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панатинаикос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ОФИ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панатинаикос» – «ОФИ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров