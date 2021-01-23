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Панатинаикос
2:0
Конец матча

Стадион:
ОФИ
0'
1:0
32' Гол
Шенквельд Барт
54' Желтая карточка
Вафеас Никос
58' Желтая карточка
Нейра Хуан
80' Желтая карточка
Канталапьерда Аитор
2:0
87' Гол
Кампецис Анаргирос
90' Желтая карточка
Александропулос Сотириос
90'+4
1
Диудис
Сократис
58
Молло
Йоан
5
Шенквельд
Барт
44
Пуггурас
Ахиллеас
3
Хуанкар
55
Александропулос
Сотириос
4
Велес
Фран
88
Маурисио
Жозе
17
Эммануилидис
Димитриос
27
Иоаннидис
Фотис
99
Кампецис
Анаргирос
24
Ватерман
Бой
2
Ус
Абдул
Рахман
5
Селимович
Вахид
15
Диамантис
Апостолос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
13
Вафеас
Никос
8
Нейра
Хуан
22
Сардинеро
Адриан
7
Стургеон
Фабиу
Панатинаикос
4-3-3
ОФИ
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлитос Карлос 5 0.28
2. Македа Федерико 4 0.22
3. Кампецис Анаргирос 2 0.11
4. Канталапьерда Аитор 2 0.11
5. Хадзийованнис Анастасиос 1 (1) 0.06
6. Эммануилидис Димитриос 1 0.06
7. Шенквельд Барт 1 0.06
8. Курбелис Димитрис 1 0.06
9. Иоаннидис Фотис 1 0.06
10. Вильяфаньес Лукас 1 (1) 0.06
11. Санчес Факундо 0 0
12. Маурисио Жозе 0 0
13. Велес Фран 0 0
14. Загаритис Василиос 0 0
15. Александропулос Сотириос 0 0
ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 4 0.22
2. Стургеон Фабиу 4 0.22
3. Нейра Хуан 3 (2) 0.17
4. Стаикос Пасхалис 2 (1) 0.11
5. Де Гузман Джонатан 1 0.06
6. Мельядо Мигель 1 0.06
7. Вафеас Никос 1 0.06
8. Яннулис Костас 0 0
9. Наби Адил 0 0
10. Ваш Рикарду 0 0
11. Коровесис Никос 0 0
12. Селимович Вахид 0 0

Карточки

Панатинаикос
# Игрок      
1. Санчес Факундо 6 0
2. Загаритис Василиос 4 1
3. Македа Федерико 5 0
4. Александропулос Сотириос 5 0
5. Шенквельд Барт 4 0
6. Вильяфаньес Лукас 4 0
7. Курбелис Димитрис 4 0
8. Велес Фран 4 0
9. Пуггурас Ахиллеас 4 0
10. Молло Йоан 2 1
11. Карлитос Карлос 3 0
12. Диудис Сократис 2 0
13. Хуанкар 2 0
14. Бузукис Яннис 2 0
15. Канталапьерда Аитор 2 0
16. Серпезис Димитриос 1 0
ОФИ
# Игрок      
1. Нейра Хуан 7 1
2. Мельядо Мигель 6 1
3. Селимович Вахид 4 1
4. Вурос Праксителис 4 0
5. Коровесис Никос 4 0
6. Сакор Важебах 3 0
7. Ватерман Бой 1 1
8. Сардинеро Адриан 2 0
9. Сотириу Димитриос 2 0
10. Стаикос Пасхалис 2 0
11. Вафеас Никос 2 0
12. Ус Абдул Рахман 2 0
13. Диамантис Апостолос 2 0
14. Лимперакис Одиссеас 2 0
15. Гривас Фриксос 2 0
16. Яннулис Костас 1 0
17. Маринакис Никос 1 0
18. Фигейредо Жоау 1 0
19. Балояннис Константинос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панатинаикос 10.53% (2) 26.32% (5) 26.32% (5) 21.05% (4) 0 15.79% (3)
 ОФИ 6.25% (1) 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Астерас
ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ
ОФИ Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Волос 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК Атромитос 0:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ламия
Панетоликос 2:1 ОФИ ОФИ 0:3 Арис Салоники Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис

Последние игры между собой

Панатинаикос: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
ОФИ: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
ОФИ 2:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 ОФИ Товарищеские матчи Панатинаикос 3:2 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Панатинаикос Суперлига
ОФИ 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:3 ОФИ Суперлига Панатинаикос 1:3 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 Панатинаикос Суперлига ОФИ 2:1 Панатинаикос Кубок ОФИ 2:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:2 ОФИ Суперлига Панатинаикос 3:0 ОФИ Кубок Греции ОФИ 1:0 Панатинаикос Кубок Греции ОФИ 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 ОФИ Суперлига Панатинаикос 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:1 ОФИ Суперлига Панатинаикос 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 17 14 3 0 44 - 7 45
2. АЕК Заявка 17 11 3 3 28 - 17 36
3. Арис Салоники Заявка 18 11 3 4 23 - 11 36
4. ПАОК Заявка 17 10 5 2 30 - 13 35
5. Панатинаикос Заявка 18 9 4 5 20 - 12 31
6. Астерас Заявка 18 7 6 5 18 - 19 27
7. Атромитос Заявка 17 5 6 6 17 - 23 21
8. Волос Заявка 17 4 8 5 19 - 25 20
9. ОФИ Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 17 5 3 9 18 - 22 18
11. ПАС Янина Заявка 17 3 6 8 16 - 21 15
12. Панетоликос Заявка 17 2 5 10 9 - 22 11
13. Лариса Заявка 17 1 5 11 9 - 28 8
14. Ламия Заявка 15 1 3 11 9 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 9 0 0 25 - 2 27
2. ПАОК Заявка 8 6 2 0 15 - 5 20
3. АЕК Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
4. Панатинаикос Заявка 9 5 2 2 10 - 4 17
5. Астерас Заявка 9 5 2 2 9 - 7 17
6. Арис Салоники Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
7. Атромитос Заявка 9 4 3 2 12 - 11 15
8. Волос Заявка 8 2 4 2 6 - 8 10
9. ОФИ Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
12. Ламия Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
14. Лариса Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 9 6 2 1 12 - 4 20
2. АЕК Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
3. Олимпиакос Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
4. ПАОК Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
5. Аполлон Смирнис Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
6. Панатинаикос Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
7. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
9. Волос Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
10. ПАС Янина Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
11. Атромитос Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
12. Лариса Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4
13. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
14. Ламия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Шенквельд Барт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Apostolos Nikolaidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 9.00 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.05 6.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 5.25 18.00
  1.20 5.34 20.76

Самый высокий коэффициент на матч «Панатинаикос» – «ОФИ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панатинаикос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ОФИ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панатинаикос» – «ОФИ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.04 7.00 1.07 2.99 1.37 2.31 1.61 1.74 2.21 1.36 3.15 1.24 3.88 1.08 6.75 1.05 7.30
5.00 1.15 3.55 1.27 3.20 1.32 1.48 2.55 1.97 1.83 1.10 6.25 1.18 4.50 1.12 5.55 1.10 6.30 1.08 7.10 1.01 12.00 0.00 12.50 0.00 18.50
1.62 2.29 1.36 3.12 1.87 1.96 1.51 2.54 1.36 3.12 1.31 3.37 1.38 3.03 1.24 4.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.45 1.79 2.02 1.37 3.10
1.60 2.25 1.10 6.25 1.05 8.50 1.07 6.50 1.05 8.50
2.17 1.68 1.78 2.03 1.38 2.96 1.25 3.75 1.35 3.10 1.18 4.52
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40
2.39 1.50 1.61 2.23 1.22 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Панатинаикос 2:0 ОФИ онлайн

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