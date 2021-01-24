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  3. Греция
Атромитос
0:1
Второй тайм: 53'

Стадион:
Олимпиакос
0'
39' Желтая карточка
Бухалакис Андреас
0:1
45' Гол
Брума Арминду
53'
35
Мандас
Христос
19
Кивракидис
Кириакос
29
Струнгис
Стефанос
4
Гутас
Димитрис
16
Нацос
Спиридон
12
Гало
Родриго
6
Харисис
Харилаос
77
Христодулопулос
Лазарос
21
Саломон
Патрик
10
Рабельо
Бриан
99
Матич
Боян
1
Са
Жозе
14
Андруцос
Танасис
3
Семеду
Рубен
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
5
Бухалакис
Андреас
27
Брума
Арминду
11
Эль-Араби
Юссеф
28
Вальбуэна
Матьё
Атромитос
4-2-3-1
Олимпиакос
4-3-3

Ход матча

39'
 
Бухалакис Андреас
45'
0:1
Брума Арминду
(Бухалакис Андреас)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манусос Йоргос 5 (4) 0.28
2. Христодулопулос Лазарос 3 (2) 0.17
3. Муньис Хуан 2 0.11
4. Гутас Димитрис 2 0.11
5. Саломон Патрик 1 0.06
6. Харисис Харилаос 1 0.06
7. Нацос Спиридон 1 0.06
8. Коцопулос Костас 1 0.06
9. Матич Боян 0 0
10. Гало Родриго 0 0
11. Н'Сикулу Кларк 0 0
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 14 0.78
2. Масурас Гиоргос 6 0.33
3. Хассан Ахмед 5 0.28
4. Фортунис Костас 4 0.22
5. Бухалакис Андреас 3 0.17
6. Брума Арминду 3 0.17
7. Судани Эль-Арби 2 (1) 0.11
8. Камара Мохамед III 1 0.06
9. Вальбуэна Матьё 1 (1) 0.06
10. М'Вила Янн 1 0.06
11. Семеду Рубен 1 0.06
12. Кафу Карлуш 1 0.06
13. Врусаи Мариус 1 0.06
14. Кейперс Уго 1 0.06
15. Ба Уссейну 1 0.06
16. Ловера Максимилиано 0 0
17. Ранджелович Лазар 0 0
18. Рафинья Марсио 0 0
19. Драгер Мохамед 0 0
20. Силва Тьягу 0 0
21. Андруцос Танасис 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Саломон Патрик 5 0
2. Томашевич Йосип III 5 0
3. Рисванис Спирос 3 1
4. Муньис Хуан 2 1
5. Матич Боян 2 1
6. Галвао Лукас 3 0
7. Гало Родриго 2 0
8. Рабельо Бриан 2 0
9. Гутас Димитрис 2 0
10. Харисис Харилаос 2 0
11. Агайев Амир 2 0
12. Струнгис Стефанос 2 0
13. Коцопулос Костас 2 0
14. Христодулопулос Лазарос 1 0
15. Манусос Йоргос 1 0
16. Бусуладжич Азер 1 0
17. Янниотис Андреас 1 0
18. Кивракидис Кириакос 1 0
19. Нацос Спиридон 1 0
20. Мандас Христос 1 0
21. Нтавиотис Георгиос 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Семеду Рубен 5 0
2. Ба Уссейну 5 0
3. Рафинья Марсио 2 0
4. М'Вила Янн 2 0
5. Бухалакис Андреас 2 0
6. Брума Арминду 2 0
7. Сиссе Папе Абу 2 0
8. Камара Мохамед III 2 0
9. Холебас Хосе 1 0
10. Пападопулос Авраам 1 0
11. Фортунис Костас 1 0
12. Родригеш Педру 1 0
13. Рябчук Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 6.25% (1) 6.25% (1) 25% (4) 6.25% (1) 12.5% (2) 43.75% (7)
 Олимпиакос 6.82% (3) 6.82% (3) 13.64% (6) 15.91% (7) 18.18% (8) 38.64% (17)

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +6 =7 -7
ПАС Янина 2:2 Атромитос АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ
Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос
Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос
Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Олимпиакос: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Олимпиакос 4:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Олимпиакос Товарищеские матчи Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига
Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Атромитос 2:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Олимпиакос Суперлига Атромитос 1:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 Заявка 18 15 3 0 45 - 7 48
2. АЕК Заявка 17 11 3 3 28 - 17 36
3. Арис Салоники Заявка 18 11 3 4 23 - 11 36
4. ПАОК Заявка 17 10 5 2 30 - 13 35
5. Панатинаикос Заявка 18 9 4 5 20 - 12 31
6. Астерас Заявка 18 7 6 5 18 - 19 27
7. Атромитос 0:1 Заявка 18 5 6 7 17 - 24 21
8. Волос Заявка 17 4 8 5 19 - 25 20
9. ОФИ Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 17 5 3 9 18 - 22 18
11. ПАС Янина Заявка 17 3 6 8 16 - 21 15
12. Панетоликос Заявка 17 2 5 10 9 - 22 11
13. Лариса Заявка 17 1 5 11 9 - 28 8
14. Ламия Заявка 15 1 3 11 9 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 Заявка 9 9 0 0 25 - 2 27
2. ПАОК Заявка 8 6 2 0 15 - 5 20
3. АЕК Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
4. Панатинаикос Заявка 9 5 2 2 10 - 4 17
5. Астерас Заявка 9 5 2 2 9 - 7 17
6. Арис Салоники Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
7. Атромитос 0:1 Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос Заявка 8 2 4 2 6 - 8 10
9. ОФИ Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
12. Ламия Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
14. Лариса Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 Заявка 9 6 3 0 20 - 5 21
2. Арис Салоники Заявка 9 6 2 1 12 - 4 20
3. АЕК Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. ПАОК Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
5. Панатинаикос Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
6. Аполлон Смирнис Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
7. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
9. Волос Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
10. ПАС Янина Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
11. Атромитос 0:1 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
12. Лариса Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4
13. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
14. Ламия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Брума Арминду бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Бухалакис Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Олимпиакос
7.70
8.85
1.43
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 45.00 7.70 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 7.70 4.35 1.43
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 8.50 1.05
  35.51 8.85 1.08

Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «Олимпиакос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.70 1.02 8.80 1.04 3.70 1.26 2.91 1.41 2.03 1.87 1.57 2.40 1.37 2.99 1.16 4.75 1.11 5.35 1.02 9.40
5.10 1.14 3.90 1.23 2.11 1.68 1.57 2.31 1.75 2.01 1.78 2.04 1.32 3.20 1.20 4.20 1.05 8.50 1.04 9.00 1.04 9.70 1.03 9.50 0.00 15.00
2.64 1.48 2.10 1.74 3.64 1.27 2.93 1.40 2.08 1.76 1.74 2.11 1.51 2.55 1.54 2.48 1.48 2.68 1.37 3.11 1.13 6.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
3.04 1.38 2.04 1.78 1.47 2.68
1.40 2.80 1.04 9.00 1.20 4.20 1.15 5.00
1.23 4.00 1.11 6.18 1.22 4.09 1.59 2.34 1.41 2.83
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.88 1.42 1.79 2.02 1.34 3.26
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Атромитос 0:1 Олимпиакос онлайн

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