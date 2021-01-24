Атромитос
0:1
Конец матча
Стадион: Перистери
Олимпиакос
39' Желтая карточкаБухалакис Андреас
0:1
45' ГолБрума Арминду
56' Желтая карточкаСемеду Рубен
60' Желтая карточкаБа Уссейну
69' Желтая карточкаУмбидес Хавьер
90' Желтая карточкаРябчук Олег
12
Гало
Родриго
99
Матич
Боян
1
Са
Жозе
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Гало РодригоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Матич БоянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Агайев АмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
45'
56'
60'
69'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манусос Йоргос
|5 (4)
|0.28
|2.
|Христодулопулос Лазарос
|3 (2)
|0.17
|3.
|Муньис Хуан
|2
|0.11
|4.
|Гутас Димитрис
|2
|0.11
|5.
|Саломон Патрик
|1
|0.06
|6.
|Харисис Харилаос
|1
|0.06
|7.
|Нацос Спиридон
|1
|0.06
|8.
|Коцопулос Костас
|1
|0.06
|9.
|Матич Боян
|0
|0
|10.
|Гало Родриго
|0
|0
|11.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|14
|0.78
|2.
|Масурас Гиоргос
|6
|0.33
|3.
|Хассан Ахмед
|5
|0.28
|4.
|Фортунис Костас
|4
|0.22
|5.
|Бухалакис Андреас
|3
|0.17
|6.
|Брума Арминду
|3
|0.17
|7.
|Судани Эль-Арби
|2 (1)
|0.11
|8.
|Камара Мохамед III
|1
|0.06
|9.
|Вальбуэна Матьё
|1 (1)
|0.06
|10.
|М'Вила Янн
|1
|0.06
|11.
|Семеду Рубен
|1
|0.06
|12.
|Кафу Карлуш
|1
|0.06
|13.
|Врусаи Мариус
|1
|0.06
|14.
|Кейперс Уго
|1
|0.06
|15.
|Ба Уссейну
|1
|0.06
|16.
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|17.
|Ранджелович Лазар
|0
|0
|18.
|Рафинья Марсио
|0
|0
|19.
|Драгер Мохамед
|0
|0
|20.
|Силва Тьягу
|0
|0
|21.
|Андруцос Танасис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саломон Патрик
|5
|0
|2.
|Томашевич Йосип III
|5
|0
|3.
|Рисванис Спирос
|3
|1
|4.
|Муньис Хуан
|2
|1
|5.
|Матич Боян
|2
|1
|6.
|Галвао Лукас
|3
|0
|7.
|Гало Родриго
|2
|0
|8.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|9.
|Гутас Димитрис
|2
|0
|10.
|Харисис Харилаос
|2
|0
|11.
|Агайев Амир
|2
|0
|12.
|Струнгис Стефанос
|2
|0
|13.
|Коцопулос Костас
|2
|0
|14.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|15.
|Манусос Йоргос
|1
|0
|16.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|17.
|Умбидес Хавьер
|1
|0
|18.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|19.
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|20.
|Нацос Спиридон
|1
|0
|21.
|Мандас Христос
|1
|0
|22.
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Семеду Рубен
|6
|0
|2.
|Ба Уссейну
|6
|0
|3.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|4.
|М'Вила Янн
|2
|0
|5.
|Бухалакис Андреас
|2
|0
|6.
|Брума Арминду
|2
|0
|7.
|Сиссе Папе Абу
|2
|0
|8.
|Камара Мохамед III
|2
|0
|9.
|Рябчук Олег
|2
|0
|10.
|Холебас Хосе
|1
|0
|11.
|Пападопулос Авраам
|1
|0
|12.
|Фортунис Костас
|1
|0
|13.
|Родригеш Педру
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|25% (4)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
|Олимпиакос
|6.67% (3)
|6.67% (3)
|15.56% (7)
|15.56% (7)
|17.78% (8)
|37.78% (17)
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +6 =7 -7ПАС Янина 2:2 Атромитос АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ
Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос
Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =2 -5Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос
Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Олимпиакос: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Атромитос 2:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Олимпиакос Суперлига Атромитос 1:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|45 - 7
|48
|2.
|АЕК
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|28 - 17
|36
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|23 - 11
|36
|4.
|ПАОК
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|30 - 13
|35
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|20 - 12
|31
|6.
|Астерас
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|18 - 19
|27
|7.
|Волос
|1:0 Заявка
|18
|5
|8
|5
|20 - 25
|23
|8.
|Атромитос
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 24
|21
|9.
|ОФИ
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 22
|18
|11.
|ПАС Янина
|0:1 Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 22
|15
|12.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|18
|2
|6
|10
|9 - 22
|12
|13.
|Лариса
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 28
|8
|14.
|Ламия
|0:0 Заявка
|16
|1
|4
|11
|9 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|25 - 2
|27
|2.
|ПАОК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|3.
|АЕК
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 4
|17
|5.
|Астерас
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 7
|17
|6.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|7.
|Атромитос
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|Волос
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|9.
|ОФИ
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|11.
|ПАС Янина
|0:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Ламия
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 5
|21
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|3.
|АЕК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|4.
|ПАОК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|Волос
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|8.
|ОФИ
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|9.
|Астерас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|10.
|ПАС Янина
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
|13.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|14.
|Ламия
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «Олимпиакос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров