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Панетоликос
0:0
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
23' Желтая карточка
Бехарано Данни
28' Желтая карточка
Цоцалич Эдин
55' Желтая карточка
Скондрас Яннис
64' Желтая карточка
Theofanis Tsandaris
81' Желтая карточка
Бьярнасон Эльмар
90'+4
1
Кнетт
Кристофер
54
Льявас
Георгиос
66
Константопулос
Апостолос
33
Цоцалич
Эдин
21
Перейра
Элиас
37
Цигарас
Ангелос
6
Таар
Аймен
11
Диас
Хорхе
20
Барбоза
Элдер
7
Масурек
Франко
29
Вергос
Николаос
40
Эпасси
Дэвис
23
Скондрас
Яннис
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
12
Мартинес
Анхель
II
6
Theofanis
Tsandaris
16
Бехарано
Данни
80
Ба
Адама
10
Тайрон
Густаво
18
Романич
Лазар
19
Арабули
Бачана
Панетоликос
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

23'
 
Бехарано Данни
28'
Цоцалич Эдин
 
33'
 
Караманос Тасос
Ба Адама
55'
 
Скондрас Яннис
64'
 
Theofanis Tsandaris
68'
 
Бьярнасон Эльмар
Theofanis Tsandaris
69'
Азади Мохаммад Реза
Вергос Николаос
 
70'
Арсура Хоакин
Цигарас Ангелос
 
77'
Арийиби Гболи
Масурек Франко
 
79'
 
Провидакис Константинос
Арабули Бачана
79'
 
Fransisko Piti1
Тайрон Густаво
81'
 
Бьярнасон Эльмар
84'
Далсью
Перейра Элиас
 
84'
Яколиш Антонио
Таар Аймен
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 25
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 2 (1) 0.11
2. Вергос Николаос 2 (1) 0.11
3. Таар Аймен 1 0.06
4. Мантатис Георгиос 1 0.06
5. Льявас Георгиос 1 0.06
6. Мендоса Хавьер 1 (1) 0.06
7. Масурек Франко 1 (1) 0.06
8. Массола Николас 0 0
9. Яколиш Антонио 0 0
10. Диас Хорхе 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арабули Бачана 2 (1) 0.13
2. Романич Лазар 2 (2) 0.13
3. Караманос Тасос 1 0.06
4. Бехарано Данни 1 0.06
5. Цукалос Николаос 1 0.06
6. Бьянкони Мигел 1 0.06
7. Делетич Милош 1 (1) 0.06
8. Тайрон Густаво 0 0
9. Хадзистравос Зисис 0 0
10. Баханак Патрик 0 0

Карточки

Панетоликос
# Игрок      
1. Диас Хорхе 4 0
2. Льявас Георгиос 4 0
3. Цанакакис Манолис 2 1
4. Скардовелли Вандерсон 1 1
5. Таар Аймен 1 1
6. Яколиш Антонио 2 0
7. Карасалидис Аристотелис 2 0
8. Арийиби Гболи 2 0
9. Далсью 2 0
10. Вергос Николаос 2 0
11. Мелиссас Никос 2 0
12. Цигарас Ангелос 2 0
13. Медина Паоло 2 0
14. Константопулос Апостолос 2 0
15. Массола Николас 1 0
16. Цоцалич Эдин 1 0
17. Арсура Хоакин 1 0
18. Масурек Франко 1 0
19. Малис Александрос 1 0
20. Перейра Элиас 1 0
21. Азади Мохаммад Реза 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 7 0
2. Бехарано Данни 7 0
3. Сарамантас Гиоргос 4 1
4. Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
5. Романич Лазар 3 0
6. Делетич Милош 1 1
7. Адежо Даниэл 2 0
8. Бьярнасон Эльмар 2 0
9. Theofanis Tsandaris 2 0
10. Булулис Константинос 2 0
11. Хадзистравос Зисис 0 1
12. Вассилакакис Тодорис 1 0
13. Караманос Тасос 1 0
14. Вильяльба Леонардо 1 0
15. Тайрон Густаво 1 0
16. Бьянкони Мигел 1 0
17. Палавандишвили Гуга 1 0
18. Асигба Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панетоликос 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 0 44.44% (4)
 Ламия 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Панетоликос Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос
Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис
Ламия Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия
Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос

Последние игры между собой

Панетоликос: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 2
Ламия 0:0 Панетоликос Суперлига Ламия 1:1 Панетоликос Товарищеские матчи Ламия 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Ламия Суперлига
Ламия 0:0 Панетоликос Суперлига Ламия 0:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:2 Ламия Суперлига Панетоликос 1:0 Ламия Суперлига Ламия 2:2 Панетоликос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 18 15 3 0 45 - 7 48
2. АЕК Заявка 17 11 3 3 28 - 17 36
3. Арис Салоники Заявка 18 11 3 4 23 - 11 36
4. ПАОК Заявка 17 10 5 2 30 - 13 35
5. Панатинаикос Заявка 18 9 4 5 20 - 12 31
6. Астерас Заявка 18 7 6 5 18 - 19 27
7. Волос Заявка 18 5 8 5 20 - 25 23
8. Атромитос Заявка 18 5 6 7 17 - 24 21
9. ОФИ Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 17 5 3 9 18 - 22 18
11. ПАС Янина Заявка 18 3 6 9 16 - 22 15
12. Панетоликос Заявка 18 2 6 10 9 - 22 12
13. Лариса Заявка 17 1 5 11 9 - 28 8
14. Ламия Заявка 16 1 4 11 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 9 0 0 25 - 2 27
2. ПАОК Заявка 8 6 2 0 15 - 5 20
3. АЕК Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
4. Панатинаикос Заявка 9 5 2 2 10 - 4 17
5. Астерас Заявка 9 5 2 2 9 - 7 17
6. Арис Салоники Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
7. Атромитос Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос Заявка 8 2 4 2 6 - 8 10
9. ОФИ Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Панетоликос Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
11. ПАС Янина Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
12. Ламия Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
14. Лариса Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 6 3 0 20 - 5 21
2. Арис Салоники Заявка 9 6 2 1 12 - 4 20
3. АЕК Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. ПАОК Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
5. Панатинаикос Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
6. Аполлон Смирнис Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
7. Волос Заявка 10 3 4 3 14 - 17 13
8. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
9. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
10. ПАС Янина Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
11. Атромитос Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
12. Лариса Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4
13. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 33'
    Ба Адама уходит с поля. Караманос Тасос выходит вместо него
  • Желтая карточка
    29'
    Цоцалич Эдин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Бехарано Данни получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.90 1.37 5.70
Бонус: 10 000 ₽ 2.45 2.85 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 8.00 1.17 7.77
  4.96 1.59 4.15

Самый высокий коэффициент на матч «Панетоликос» – «Ламия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панетоликос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ламия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панетоликос» – «Ламия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.60 1.12 2.31 1.57 1.71 2.06 1.41 2.75 1.13 5.40
1.20 4.20 1.23 3.90 1.13 5.40 2.06 1.76 1.07 7.50 1.05 8.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.02 11.00 1.02 10.50 0.00 17.50 0.00 17.50 0.00 22.00
1.73 2.12 1.43 2.80 1.48 2.64 1.30 3.42 1.64 2.26 1.45 2.73 1.65 2.25 1.48 2.65 1.42 2.87 1.14 5.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.64 1.44 2.65 1.23 3.90 1.04 9.60
1.08 7.00 1.11 5.80 1.07 7.50 1.05 9.00 1.03 10.00
1.44 2.72 1.24 3.84 1.32 3.26 1.33 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.89 1.85 1.40 2.80 1.08 6.80
1.85 1.89 1.38 2.90 1.10 5.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.24 1.60
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
6.20 1.10
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
4.60 1.17
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