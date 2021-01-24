Панетоликос
0:0
Конец матча
Стадион: Панетоликос
Ламия
23' Желтая карточкаБехарано Данни
28' Желтая карточкаЦоцалич Эдин
55' Желтая карточкаСкондрас Яннис
64' Желтая карточкаTheofanis Tsandaris
81' Желтая карточкаБьярнасон Эльмар
33
Цоцалич
Эдин
11
Диас
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Цоцалич ЭдинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 ДалсьюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
-
40 Эпасси ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Ба АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
23'
28'
55'
81'
84'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 25
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|2 (1)
|0.11
|2.
|Вергос Николаос
|2 (1)
|0.11
|3.
|Таар Аймен
|1
|0.06
|4.
|Мантатис Георгиос
|1
|0.06
|5.
|Льявас Георгиос
|1
|0.06
|6.
|Мендоса Хавьер
|1 (1)
|0.06
|7.
|Масурек Франко
|1 (1)
|0.06
|8.
|Массола Николас
|0
|0
|9.
|Яколиш Антонио
|0
|0
|10.
|Диас Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арабули Бачана
|2 (1)
|0.13
|2.
|Романич Лазар
|2 (2)
|0.13
|3.
|Караманос Тасос
|1
|0.06
|4.
|Бехарано Данни
|1
|0.06
|5.
|Цукалос Николаос
|1
|0.06
|6.
|Бьянкони Мигел
|1
|0.06
|7.
|Делетич Милош
|1 (1)
|0.06
|8.
|Тайрон Густаво
|0
|0
|9.
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|10.
|Баханак Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диас Хорхе
|4
|0
|2.
|Льявас Георгиос
|4
|0
|3.
|Цанакакис Манолис
|2
|1
|4.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|5.
|Таар Аймен
|1
|1
|6.
|Яколиш Антонио
|2
|0
|7.
|Карасалидис Аристотелис
|2
|0
|8.
|Арийиби Гболи
|2
|0
|9.
|Далсью
|2
|0
|10.
|Вергос Николаос
|2
|0
|11.
|Мелиссас Никос
|2
|0
|12.
|Цигарас Ангелос
|2
|0
|13.
|Медина Паоло
|2
|0
|14.
|Константопулос Апостолос
|2
|0
|15.
|Массола Николас
|1
|0
|16.
|Цоцалич Эдин
|1
|0
|17.
|Арсура Хоакин
|1
|0
|18.
|Масурек Франко
|1
|0
|19.
|Малис Александрос
|1
|0
|20.
|Перейра Элиас
|1
|0
|21.
|Азади Мохаммад Реза
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|7
|0
|2.
|Бехарано Данни
|7
|0
|3.
|Сарамантас Гиоргос
|4
|1
|4.
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|5.
|Романич Лазар
|3
|0
|6.
|Делетич Милош
|1
|1
|7.
|Адежо Даниэл
|2
|0
|8.
|Бьярнасон Эльмар
|2
|0
|9.
|Theofanis Tsandaris
|2
|0
|10.
|Булулис Константинос
|2
|0
|11.
|Хадзистравос Зисис
|0
|1
|12.
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|13.
|Караманос Тасос
|1
|0
|14.
|Вильяльба Леонардо
|1
|0
|15.
|Тайрон Густаво
|1
|0
|16.
|Бьянкони Мигел
|1
|0
|17.
|Палавандишвили Гуга
|1
|0
|18.
|Асигба Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панетоликос
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|44.44% (4)
|Ламия
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Панетоликос Последние 20 матчей: +3 =5 -12Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос
Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис
Ламия Последние 20 матчей: +3 =5 -12Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия
Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос
Последние игры между собой
Панетоликос: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|45 - 7
|48
|2.
|АЕК
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|28 - 17
|36
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|23 - 11
|36
|4.
|ПАОК
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|30 - 13
|35
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|20 - 12
|31
|6.
|Астерас
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|18 - 19
|27
|7.
|Волос
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|20 - 25
|23
|8.
|Атромитос
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 24
|21
|9.
|ОФИ
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 22
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 22
|15
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|9 - 22
|12
|13.
|Лариса
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 28
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|9 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|25 - 2
|27
|2.
|ПАОК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|3.
|АЕК
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 4
|17
|5.
|Астерас
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 7
|17
|6.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|7.
|Атромитос
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|9.
|ОФИ
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Ламия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 5
|21
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|3.
|АЕК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|4.
|ПАОК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|Волос
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|8.
|ОФИ
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|9.
|Астерас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
Победитель
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