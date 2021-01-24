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  3. Греция
ПАС Янина
0:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Волос
0'
13' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
0:1
13' Пенальти
Дувикас Анастасиос
27'
33
Хутесиотис
Лефтерис
2
Салиакас
Манолис
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
43
Пеерсман
Марвин
9
Элефтериадис
Христос
6
Каргас
Яннис
22
Сионтис
Стефанос
7
Карталис
Александрос
12
Крижман
Санди
14
Памлидис
Георгиос
55
Клейман
Борис
22
Текио
Серхио
24
Митоглу
Герасимос
37
Грильо
Фаусто
3
Феррари
Франко
23
Ринстра
Дан
6
Цоканис
Тасос
17
Ренату
Сантуш
12
Мартинес
Николас
II
73
Бартоло
Хулиан
9
Дувикас
Анастасиос
ПАС Янина
4-4-2
Волос
4-2-3-1

Ход матча

13'
Эррамуспе Родриго
 
13'
0:1
Дувикас Анастасиос

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Памлидис Георгиос 5 (1) 0.28
2. Элефтериадис Христос 4 0.22
3. Эррамуспе Родриго 1 0.06
4. Крижман Санди 1 0.06
5. Каргас Яннис 1 0.06
6. Лео Жан-Батист 1 0.06
7. Пантелакис Эпаминондас 1 0.06
8. Наумец Владислав 1 0.06
9. Пеерсман Марвин 0 0
10. Домингес Хуан 0 0
11. Сионтис Стефанос 0 0
12. Карталис Александрос 0 0
13. Хутесиотис Лефтерис 0 0
14. Кастро Фабри 0 0
Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 6 0.33
2. Баррьентос Жан 3 (3) 0.17
3. Бартоло Хулиан 2 0.11
4. Варда Амр 2 0.11
5. Переа Хуан 2 0.11
6. Коломбо Родриго 1 0.06
7. Феррари Франко 1 0.06
8. Димопулос Стергиос 1 0.06
9. Киакос Яннис 1 0.06
10. Мартинес Николас II 0 0
11. Ренату Сантуш 0 0

Карточки

ПАС Янина
# Игрок      
1. Карталис Александрос 6 0
2. Пеерсман Марвин 5 0
3. Каргас Яннис 5 0
4. Салиакас Манолис 5 0
5. Эррамуспе Родриго 3 1
6. Сионтис Стефанос 3 1
7. Крижман Санди 4 0
8. Хутесиотис Лефтерис 4 0
9. Пантелакис Эпаминондас 4 0
10. Ойкономопулос Антониос 3 0
11. Лолис Александрос 1 1
12. Кастро Фабри 2 0
13. Наумец Владислав 2 0
14. Элефтериадис Христос 1 0
15. Памлидис Георгиос 1 0
16. Лео Жан-Батист 1 0
17. Атанасиу Василис 1 0
Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 8 0
2. Санчес Сальвадор 5 1
3. Коломбо Родриго 4 1
4. Переа Хуан 5 0
5. Феррари Франко 3 1
6. Митоглу Герасимос 2 1
7. Гуаррочена Икер 3 0
8. Текио Серхио 3 0
9. Ринстра Дан 1 1
10. Нинис Сотирис 2 0
11. Клейман Борис 2 0
12. Димопулос Стергиос 2 0
13. Дентакис Антонис 2 0
14. Дувикас Анастасиос 2 0
15. Бартоло Хулиан 2 0
16. Ендришек Эрик 1 0
17. Буэно Альберто 1 0
18. Цоканис Тасос 1 0
19. Критикос Анастасиос 1 0
20. Варда Амр 1 0
21. Киакос Яннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАС Янина 20% (3) 20% (3) 33.33% (5) 0 13.33% (2) 13.33% (2)
 Волос 10.53% (2) 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 5.26% (1) 47.37% (9)

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: +4 =7 -9
ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина
ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос
Волос Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос
Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос

Последние игры между собой

ПАС Янина: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Волос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Волос 2:1 ПАС Янина Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 18 15 3 0 45 - 7 48
2. АЕК Заявка 17 11 3 3 28 - 17 36
3. Арис Салоники Заявка 18 11 3 4 23 - 11 36
4. ПАОК Заявка 17 10 5 2 30 - 13 35
5. Панатинаикос Заявка 18 9 4 5 20 - 12 31
6. Астерас Заявка 18 7 6 5 18 - 19 27
7. Волос 1:0 Заявка 18 5 8 5 20 - 25 23
8. Атромитос Заявка 18 5 6 7 17 - 24 21
9. ОФИ Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 17 5 3 9 18 - 22 18
11. ПАС Янина 0:1 Заявка 18 3 6 9 16 - 22 15
12. Панетоликос 0:0 Заявка 18 2 6 10 9 - 22 12
13. Лариса Заявка 17 1 5 11 9 - 28 8
14. Ламия 0:0 Заявка 16 1 4 11 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 9 0 0 25 - 2 27
2. ПАОК Заявка 8 6 2 0 15 - 5 20
3. АЕК Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
4. Панатинаикос Заявка 9 5 2 2 10 - 4 17
5. Астерас Заявка 9 5 2 2 9 - 7 17
6. Арис Салоники Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
7. Атромитос Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос 1:0 Заявка 8 2 4 2 6 - 8 10
9. ОФИ Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Панетоликос 0:0 Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
11. ПАС Янина 0:1 Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
12. Ламия 0:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
14. Лариса Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 6 3 0 20 - 5 21
2. Арис Салоники Заявка 9 6 2 1 12 - 4 20
3. АЕК Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. ПАОК Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
5. Панатинаикос Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
6. Аполлон Смирнис Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
7. Волос 1:0 Заявка 10 3 4 3 14 - 17 13
8. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
9. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
10. ПАС Янина 0:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
11. Атромитос Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
12. Лариса Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4
13. Панетоликос 0:0 Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
14. Ламия 0:0 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Волос
3.60
3.44
4.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.30 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.88 3.44 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.35 1.92

Самый высокий коэффициент на матч «ПАС Янина» – «Волос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАС Янина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Волос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАС Янина» – «Волос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.06 6.10 1.10 2.67 1.45 2.09 1.74 1.61 2.45 1.29 3.60 1.20 4.50 1.05 8.30 1.03 8.70
8.60 1.05 6.40 1.12 6.80 1.08 5.00 1.15 1.84 2.02 2.35 1.55 1.77 1.97 1.44 2.65 1.18 4.50 1.13 5.40 1.03 10.00 0.00 14.50 0.00 19.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.53 1.52 1.67 2.21 1.31 3.45
2.55 1.47 1.65 2.23 1.92 1.82 1.28 3.45 1.15 5.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.30 1.33 2.14 1.71 1.50 2.59
2.26 1.59 1.53 2.39 1.19 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.28 3.45
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
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