ПАС Янина
0:1
Первый тайм: 27'
Стадион: Зоссимадес
Волос
13' Желтая карточкаЭррамуспе Родриго
0:1
13' ПенальтиДувикас Анастасиос
22
Текио
Серхио
23
Ринстра
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Текио СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
Ход матча
13'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Памлидис Георгиос
|5 (1)
|0.28
|2.
|Элефтериадис Христос
|4
|0.22
|3.
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.06
|4.
|Крижман Санди
|1
|0.06
|5.
|Каргас Яннис
|1
|0.06
|6.
|Лео Жан-Батист
|1
|0.06
|7.
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.06
|8.
|Наумец Владислав
|1
|0.06
|9.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|10.
|Домингес Хуан
|0
|0
|11.
|Сионтис Стефанос
|0
|0
|12.
|Карталис Александрос
|0
|0
|13.
|Хутесиотис Лефтерис
|0
|0
|14.
|Кастро Фабри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дувикас Анастасиос
|6
|0.33
|2.
|Баррьентос Жан
|3 (3)
|0.17
|3.
|Бартоло Хулиан
|2
|0.11
|4.
|Варда Амр
|2
|0.11
|5.
|Переа Хуан
|2
|0.11
|6.
|Коломбо Родриго
|1
|0.06
|7.
|Феррари Франко
|1
|0.06
|8.
|Димопулос Стергиос
|1
|0.06
|9.
|Киакос Яннис
|1
|0.06
|10.
|Мартинес Николас II
|0
|0
|11.
|Ренату Сантуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карталис Александрос
|6
|0
|2.
|Пеерсман Марвин
|5
|0
|3.
|Каргас Яннис
|5
|0
|4.
|Салиакас Манолис
|5
|0
|5.
|Эррамуспе Родриго
|3
|1
|6.
|Сионтис Стефанос
|3
|1
|7.
|Крижман Санди
|4
|0
|8.
|Хутесиотис Лефтерис
|4
|0
|9.
|Пантелакис Эпаминондас
|4
|0
|10.
|Ойкономопулос Антониос
|3
|0
|11.
|Лолис Александрос
|1
|1
|12.
|Кастро Фабри
|2
|0
|13.
|Наумец Владислав
|2
|0
|14.
|Элефтериадис Христос
|1
|0
|15.
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|16.
|Лео Жан-Батист
|1
|0
|17.
|Атанасиу Василис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|8
|0
|2.
|Санчес Сальвадор
|5
|1
|3.
|Коломбо Родриго
|4
|1
|4.
|Переа Хуан
|5
|0
|5.
|Феррари Франко
|3
|1
|6.
|Митоглу Герасимос
|2
|1
|7.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|8.
|Текио Серхио
|3
|0
|9.
|Ринстра Дан
|1
|1
|10.
|Нинис Сотирис
|2
|0
|11.
|Клейман Борис
|2
|0
|12.
|Димопулос Стергиос
|2
|0
|13.
|Дентакис Антонис
|2
|0
|14.
|Дувикас Анастасиос
|2
|0
|15.
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|16.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|17.
|Буэно Альберто
|1
|0
|18.
|Цоканис Тасос
|1
|0
|19.
|Критикос Анастасиос
|1
|0
|20.
|Варда Амр
|1
|0
|21.
|Киакос Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАС Янина
|20% (3)
|20% (3)
|33.33% (5)
|0
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|Волос
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|47.37% (9)
Предыдущие игры
ПАС Янина Последние 20 матчей: +4 =7 -9ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина
ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос
Волос Последние 20 матчей: +5 =9 -6Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос
Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Волос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|45 - 7
|48
|2.
|АЕК
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|28 - 17
|36
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|23 - 11
|36
|4.
|ПАОК
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|30 - 13
|35
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|20 - 12
|31
|6.
|Астерас
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|18 - 19
|27
|7.
|Волос
|1:0 Заявка
|18
|5
|8
|5
|20 - 25
|23
|8.
|Атромитос
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 24
|21
|9.
|ОФИ
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 22
|18
|11.
|ПАС Янина
|0:1 Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 22
|15
|12.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|18
|2
|6
|10
|9 - 22
|12
|13.
|Лариса
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 28
|8
|14.
|Ламия
|0:0 Заявка
|16
|1
|4
|11
|9 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|25 - 2
|27
|2.
|ПАОК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|3.
|АЕК
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 4
|17
|5.
|Астерас
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 7
|17
|6.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|7.
|Атромитос
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|Волос
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|9.
|ОФИ
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|11.
|ПАС Янина
|0:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Ламия
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 5
|21
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|3.
|АЕК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|4.
|ПАОК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|Волос
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|8.
|ОФИ
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|9.
|Астерас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|10.
|ПАС Янина
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
|13.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|14.
|Ламия
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
Победитель
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