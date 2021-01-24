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ПАС Янина
0:1
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
12' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
0:1
13' Пенальти
Дувикас Анастасиос
33' Желтая карточка
Грильо Фаусто
43' Желтая карточка
Каргас Яннис
54' Желтая карточка
Текио Серхио
59' Желтая карточка
Пантелакис Эпаминондас
73' Желтая карточка
Переа Хуан
77' Желтая карточка
Дувикас Анастасиос
78' Желтая карточка
Бартоло Хулиан
90' Желтая карточка
Цоканис Тасос
90' Желтая карточка
Митоглу Герасимос
90'+5
33
Хутесиотис
Лефтерис
2
Салиакас
Манолис
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
43
Пеерсман
Марвин
9
Элефтериадис
Христос
6
Каргас
Яннис
22
Сионтис
Стефанос
7
Карталис
Александрос
12
Крижман
Санди
14
Памлидис
Георгиос
55
Клейман
Борис
22
Текио
Серхио
24
Митоглу
Герасимос
37
Грильо
Фаусто
3
Феррари
Франко
23
Ринстра
Дан
6
Цоканис
Тасос
17
Ренату
Сантуш
12
Мартинес
Николас
II
73
Бартоло
Хулиан
9
Дувикас
Анастасиос
ПАС Янина
4-4-2
Волос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Памлидис Георгиос 5 (1) 0.28
2. Элефтериадис Христос 4 0.22
3. Эррамуспе Родриго 1 0.06
4. Крижман Санди 1 0.06
5. Каргас Яннис 1 0.06
6. Лео Жан-Батист 1 0.06
7. Пантелакис Эпаминондас 1 0.06
8. Наумец Владислав 1 0.06
9. Пеерсман Марвин 0 0
10. Домингес Хуан 0 0
11. Сионтис Стефанос 0 0
12. Карталис Александрос 0 0
13. Хутесиотис Лефтерис 0 0
14. Кастро Фабри 0 0
Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 7 (1) 0.39
2. Баррьентос Жан 3 (3) 0.17
3. Бартоло Хулиан 2 0.11
4. Варда Амр 2 0.11
5. Переа Хуан 2 0.11
6. Коломбо Родриго 1 0.06
7. Феррари Франко 1 0.06
8. Димопулос Стергиос 1 0.06
9. Киакос Яннис 1 0.06
10. Мартинес Николас II 0 0
11. Ренату Сантуш 0 0

Карточки

ПАС Янина
# Игрок      
1. Каргас Яннис 6 0
2. Карталис Александрос 6 0
3. Эррамуспе Родриго 4 1
4. Пеерсман Марвин 5 0
5. Салиакас Манолис 5 0
6. Пантелакис Эпаминондас 5 0
7. Сионтис Стефанос 3 1
8. Крижман Санди 4 0
9. Хутесиотис Лефтерис 4 0
10. Ойкономопулос Антониос 3 0
11. Лолис Александрос 1 1
12. Кастро Фабри 2 0
13. Наумец Владислав 2 0
14. Элефтериадис Христос 1 0
15. Памлидис Георгиос 1 0
16. Лео Жан-Батист 1 0
17. Атанасиу Василис 1 0
Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 8 0
2. Санчес Сальвадор 5 1
3. Переа Хуан 6 0
4. Коломбо Родриго 4 1
5. Феррари Франко 3 1
6. Текио Серхио 4 0
7. Митоглу Герасимос 2 1
8. Гуаррочена Икер 3 0
9. Дувикас Анастасиос 3 0
10. Бартоло Хулиан 3 0
11. Ринстра Дан 1 1
12. Нинис Сотирис 2 0
13. Клейман Борис 2 0
14. Цоканис Тасос 2 0
15. Димопулос Стергиос 2 0
16. Дентакис Антонис 2 0
17. Ендришек Эрик 1 0
18. Буэно Альберто 1 0
19. Критикос Анастасиос 1 0
20. Грильо Фаусто 1 0
21. Варда Амр 1 0
22. Киакос Яннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАС Янина 20% (3) 20% (3) 33.33% (5) 0 13.33% (2) 13.33% (2)
 Волос 15% (3) 10% (2) 10% (2) 15% (3) 5% (1) 45% (9)

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: +4 =7 -9
ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина
ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос
Волос Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос
Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос

Последние игры между собой

ПАС Янина: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Волос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Волос 2:1 ПАС Янина Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 18 15 3 0 45 - 7 48
2. АЕК Заявка 17 11 3 3 28 - 17 36
3. Арис Салоники Заявка 18 11 3 4 23 - 11 36
4. ПАОК Заявка 17 10 5 2 30 - 13 35
5. Панатинаикос Заявка 18 9 4 5 20 - 12 31
6. Астерас Заявка 18 7 6 5 18 - 19 27
7. Волос Заявка 18 5 8 5 20 - 25 23
8. Атромитос Заявка 18 5 6 7 17 - 24 21
9. ОФИ Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 17 5 3 9 18 - 22 18
11. ПАС Янина Заявка 18 3 6 9 16 - 22 15
12. Панетоликос Заявка 18 2 6 10 9 - 22 12
13. Лариса Заявка 17 1 5 11 9 - 28 8
14. Ламия Заявка 16 1 4 11 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 9 0 0 25 - 2 27
2. ПАОК Заявка 8 6 2 0 15 - 5 20
3. АЕК Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
4. Панатинаикос Заявка 9 5 2 2 10 - 4 17
5. Астерас Заявка 9 5 2 2 9 - 7 17
6. Арис Салоники Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
7. Атромитос Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос Заявка 8 2 4 2 6 - 8 10
9. ОФИ Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Панетоликос Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
11. ПАС Янина Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
12. Ламия Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
14. Лариса Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 6 3 0 20 - 5 21
2. Арис Салоники Заявка 9 6 2 1 12 - 4 20
3. АЕК Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. ПАОК Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
5. Панатинаикос Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
6. Аполлон Смирнис Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
7. Волос Заявка 10 3 4 3 14 - 17 13
8. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
9. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
10. ПАС Янина Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
11. Атромитос Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
12. Лариса Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4
13. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 14.00 3.90 1.38
Бонус: 5 000 ₽ 1.88 3.44 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 16.00 3.70 1.28

Самый высокий коэффициент на матч «ПАС Янина» – «Волос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАС Янина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Волос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАС Янина» – «Волос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.06 6.10 1.10 2.67 1.45 2.09 1.74 1.61 2.45 1.29 3.60 1.20 4.50 1.05 8.30 1.03 8.70
8.60 1.05 6.40 1.12 1.55 2.35 1.09 6.50 1.84 2.02 1.05 8.50 1.08 7.00 1.05 8.50 1.05 8.50 1.13 9.00 1.03 10.00 0.00 14.50 0.00 19.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.53 1.52 1.67 2.21 1.31 3.45
2.55 1.47 1.65 2.23 1.18 4.50 1.28 3.45 1.15 5.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.30 1.33 2.14 1.71 1.50 2.59
2.26 1.59 1.53 2.39 1.19 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
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