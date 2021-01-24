ПАС Янина
0:1
Конец матча
Стадион: Зоссимадес
Волос
12' Желтая карточкаЭррамуспе Родриго
0:1
13' ПенальтиДувикас Анастасиос
33' Желтая карточкаГрильо Фаусто
43' Желтая карточкаКаргас Яннис
54' Желтая карточкаТекио Серхио
59' Желтая карточкаПантелакис Эпаминондас
73' Желтая карточкаПереа Хуан
77' Желтая карточкаДувикас Анастасиос
78' Желтая карточкаБартоло Хулиан
90' Желтая карточкаЦоканис Тасос
90' Желтая карточкаМитоглу Герасимос
22
Текио
Серхио
23
Ринстра
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Текио СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
Ход матча
13'
33'
43'
54'
73'
78'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 22
-
3 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Памлидис Георгиос
|5 (1)
|0.28
|2.
|Элефтериадис Христос
|4
|0.22
|3.
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.06
|4.
|Крижман Санди
|1
|0.06
|5.
|Каргас Яннис
|1
|0.06
|6.
|Лео Жан-Батист
|1
|0.06
|7.
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.06
|8.
|Наумец Владислав
|1
|0.06
|9.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|10.
|Домингес Хуан
|0
|0
|11.
|Сионтис Стефанос
|0
|0
|12.
|Карталис Александрос
|0
|0
|13.
|Хутесиотис Лефтерис
|0
|0
|14.
|Кастро Фабри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дувикас Анастасиос
|7 (1)
|0.39
|2.
|Баррьентос Жан
|3 (3)
|0.17
|3.
|Бартоло Хулиан
|2
|0.11
|4.
|Варда Амр
|2
|0.11
|5.
|Переа Хуан
|2
|0.11
|6.
|Коломбо Родриго
|1
|0.06
|7.
|Феррари Франко
|1
|0.06
|8.
|Димопулос Стергиос
|1
|0.06
|9.
|Киакос Яннис
|1
|0.06
|10.
|Мартинес Николас II
|0
|0
|11.
|Ренату Сантуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каргас Яннис
|6
|0
|2.
|Карталис Александрос
|6
|0
|3.
|Эррамуспе Родриго
|4
|1
|4.
|Пеерсман Марвин
|5
|0
|5.
|Салиакас Манолис
|5
|0
|6.
|Пантелакис Эпаминондас
|5
|0
|7.
|Сионтис Стефанос
|3
|1
|8.
|Крижман Санди
|4
|0
|9.
|Хутесиотис Лефтерис
|4
|0
|10.
|Ойкономопулос Антониос
|3
|0
|11.
|Лолис Александрос
|1
|1
|12.
|Кастро Фабри
|2
|0
|13.
|Наумец Владислав
|2
|0
|14.
|Элефтериадис Христос
|1
|0
|15.
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|16.
|Лео Жан-Батист
|1
|0
|17.
|Атанасиу Василис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|8
|0
|2.
|Санчес Сальвадор
|5
|1
|3.
|Переа Хуан
|6
|0
|4.
|Коломбо Родриго
|4
|1
|5.
|Феррари Франко
|3
|1
|6.
|Текио Серхио
|4
|0
|7.
|Митоглу Герасимос
|2
|1
|8.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|9.
|Дувикас Анастасиос
|3
|0
|10.
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|11.
|Ринстра Дан
|1
|1
|12.
|Нинис Сотирис
|2
|0
|13.
|Клейман Борис
|2
|0
|14.
|Цоканис Тасос
|2
|0
|15.
|Димопулос Стергиос
|2
|0
|16.
|Дентакис Антонис
|2
|0
|17.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|18.
|Буэно Альберто
|1
|0
|19.
|Критикос Анастасиос
|1
|0
|20.
|Грильо Фаусто
|1
|0
|21.
|Варда Амр
|1
|0
|22.
|Киакос Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАС Янина
|20% (3)
|20% (3)
|33.33% (5)
|0
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|Волос
|15% (3)
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|5% (1)
|45% (9)
Предыдущие игры
ПАС Янина Последние 20 матчей: +4 =7 -9ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина
ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос
Волос Последние 20 матчей: +5 =9 -6Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос
Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Волос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|45 - 7
|48
|2.
|АЕК
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|28 - 17
|36
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|23 - 11
|36
|4.
|ПАОК
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|30 - 13
|35
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|20 - 12
|31
|6.
|Астерас
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|18 - 19
|27
|7.
|Волос
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|20 - 25
|23
|8.
|Атромитос
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 24
|21
|9.
|ОФИ
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 22
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 22
|15
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|9 - 22
|12
|13.
|Лариса
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 28
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|9 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|25 - 2
|27
|2.
|ПАОК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|3.
|АЕК
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 4
|17
|5.
|Астерас
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 7
|17
|6.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|7.
|Атромитос
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|9.
|ОФИ
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Ламия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 5
|21
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|3.
|АЕК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|4.
|ПАОК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|Волос
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|8.
|ОФИ
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|9.
|Астерас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
Победитель
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