13' Желтая карточкаИнгасон Сверрир
20
Виейринья
15
Креспо
Хосе
22
Шваб
Штефан
15
Лаци
Жига
10
Ливайя
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Дуглас ГомесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Радоня ВедадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хименес Маноло
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|7
|0.41
|2.
|Цолис Христос
|4
|0.24
|3.
|Ингасон Сверрир
|3
|0.18
|4.
|Шваб Штефан
|2 (2)
|0.12
|5.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0.12
|6.
|Виейринья
|2 (1)
|0.12
|7.
|Крменчик Михал
|2
|0.12
|8.
|Живкович Андрия
|2 (1)
|0.12
|9.
|Мург Томас
|1
|0.06
|10.
|Нинуа Ника
|1
|0.06
|11.
|Варела Фернанду
|1
|0.06
|12.
|Дуглас Гомес
|1 (1)
|0.06
|13.
|Колак Антонио-Мирко
|1 (1)
|0.06
|14.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|15.
|Креспо Хосе
|0
|0
|16.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|17.
|Ваге Мусса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансарифард Карим
|8 (1)
|0.47
|2.
|Гарсия Леви
|3
|0.18
|3.
|Оливейра Нелсон
|3 (1)
|0.18
|4.
|Ливайя Марко
|3
|0.18
|5.
|Симоэш Андре
|2
|0.12
|6.
|Галанопулос Костас
|2
|0.12
|7.
|Манталос Петрос
|1
|0.06
|8.
|Танкович Муамер
|1
|0.06
|9.
|Шахов Евгений
|1
|0.06
|10.
|Махаирас Теодосиос
|1
|0.06
|11.
|Крстичич Ненад
|1
|0.06
|12.
|Неделчару Ионуц
|1
|0.06
|13.
|Энобахаре Брайт
|1
|0.06
|14.
|Митай Марио
|0
|0
|15.
|Паулинью Паулу
|0
|0
|16.
|Албанис Христос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|6
|0
|2.
|Эль-Каддури Омар
|4
|1
|3.
|Живкович Андрия
|5
|0
|4.
|Яннулис Димитрис
|4
|0
|5.
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|6.
|Шваб Штефан
|3
|0
|7.
|Виейринья
|3
|0
|8.
|Креспо Хосе
|2
|0
|9.
|Мург Томас
|2
|0
|10.
|Эсити Андерсон
|2
|0
|11.
|Свидерски Кароль
|2
|0
|12.
|Ваге Мусса
|2
|0
|13.
|Варела Фернанду
|1
|0
|14.
|Крменчик Михал
|1
|0
|15.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|16.
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|17.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|18.
|Дуглас Гомес
|1
|0
|19.
|Нинуа Ника
|1
|0
|20.
|Перейра Адриан
|1
|0
|21.
|Цолис Христос
|1
|0
|22.
|Циггарас Теохарис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крстичич Ненад
|9
|0
|2.
|Инсуа Эмануэль
|5
|1
|3.
|Ливайя Марко
|5
|0
|4.
|Шахов Евгений
|2
|1
|5.
|Паулинью Паулу
|2
|1
|6.
|Манталос Петрос
|2
|1
|7.
|Оливейра Нелсон
|3
|0
|8.
|Чигринский Дмитрий
|2
|0
|9.
|Ансарифард Карим
|2
|0
|10.
|Симоэш Андре
|2
|0
|11.
|Танкович Муамер
|2
|0
|12.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|13.
|Сварнас Эфстратиос
|2
|0
|14.
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|15.
|Лопеш Элдер
|1
|0
|16.
|Гарсия Леви
|1
|0
|17.
|Галанопулос Костас
|1
|0
|18.
|Хнид Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|0
|16.67% (5)
|20% (6)
|36.67% (11)
|АЕК
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|7.14% (2)
|28.57% (8)
|25% (7)
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +10 =6 -4ПАОК 5:0 Лариса ОФИ 0:3 ПАОК ПАОК 1:1 Олимпиакос ПАОК 3:1 Волос
АЕК Последние 20 матчей: +11 =2 -7АЕК 2:0 Аполлон Смирнис АЕК 2:1 Атромитос Арис Салоники 0:1 АЕК Ламия 0:1 АЕК
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
АЕК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
АЕК 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Кубок АЕК 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 АЕК Суперлига АЕК 0:2 ПАОК Кубок ПАОК 0:3 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 АЕК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Кубок АЕК 3:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига АЕК 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|45 - 7
|48
|2.
|АЕК
|0:0 Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 17
|37
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|23 - 11
|36
|4.
|ПАОК
|0:0 Заявка
|18
|10
|6
|2
|30 - 13
|36
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|20 - 12
|31
|6.
|Астерас
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|18 - 19
|27
|7.
|Волос
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|20 - 25
|23
|8.
|Атромитос
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 24
|21
|9.
|ОФИ
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 22
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 22
|15
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|9 - 22
|12
|13.
|Лариса
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 28
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|9 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|25 - 2
|27
|2.
|ПАОК
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 5
|21
|3.
|АЕК
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 4
|17
|5.
|Астерас
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 7
|17
|6.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|7.
|Атромитос
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|9.
|ОФИ
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Ламия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 5
|21
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|3.
|АЕК
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|11 - 8
|19
|4.
|ПАОК
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|Волос
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|8.
|ОФИ
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|9.
|Астерас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПАОК» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАОК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАОК» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров