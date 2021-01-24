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ПАОК
2:2
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
12' Желтая карточка
Ингасон Сверрир
0:1
18' Гол
Шахов Евгений
38' Желтая карточка
Ливайя Марко
40' Желтая карточка
Бакакис Михалис
1:1
40' Гол
Креспо Хосе
1:2
50' Гол
Галанопулос Костас
57' Желтая карточка
Цолис Христос
2:2
70' Гол
Виейринья
78' Желтая карточка
Варда Амр
78' Желтая карточка
Лопеш Элдер
90' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
90'+7
88
Живкович
Живко
20
Виейринья
4
Ингасон
Сверрир
15
Креспо
Хосе
16
Перейра
Адриан
22
Шваб
Штефан
7
Эль-Каддури
Омар
14
Живкович
Андрия
8
Варда
Амр
11
Цолис
Христос
27
Крменчик
Михал
30
Атанасиадис
Гиоргос
2
Бакакис
Михалис
24
Сварнас
Эфстратиос
15
Лаци
Жига
3
Лопеш
Элдер
25
Галанопулос
Костас
8
Симоэш
Андре
28
Шахов
Евгений
9
Гарсия
Леви
10
Ливайя
Марко
20
Манталос
Петрос
ПАОК
4-2-3-1
АЕК
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 7 0.39
2. Цолис Христос 4 0.22
3. Виейринья 3 (1) 0.17
4. Ингасон Сверрир 3 0.17
5. Шваб Штефан 2 (2) 0.11
6. Эль-Каддури Омар 2 0.11
7. Живкович Андрия 2 (1) 0.11
8. Крменчик Михал 2 0.11
9. Креспо Хосе 1 0.06
10. Мург Томас 1 0.06
11. Нинуа Ника 1 0.06
12. Варела Фернанду 1 0.06
13. Дуглас Гомес 1 (1) 0.06
14. Колак Антонио-Мирко 1 (1) 0.06
15. Яннулис Димитрис 0 0
16. Бисесвар Диего 0 0
17. Ваге Мусса 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 8 (1) 0.44
2. Гарсия Леви 3 0.17
3. Оливейра Нелсон 3 (1) 0.17
4. Ливайя Марко 3 0.17
5. Галанопулос Костас 3 0.17
6. Шахов Евгений 2 0.11
7. Симоэш Андре 2 0.11
8. Манталос Петрос 1 0.06
9. Танкович Муамер 1 0.06
10. Махаирас Теодосиос 1 0.06
11. Крстичич Ненад 1 0.06
12. Неделчару Ионуц 1 0.06
13. Энобахаре Брайт 1 0.06
14. Митай Марио 0 0
15. Паулинью Паулу 0 0
16. Албанис Христос 0 0

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 7 0
2. Эль-Каддури Омар 5 1
3. Живкович Андрия 5 0
4. Яннулис Димитрис 4 0
5. Михаилидис Яннис 4 0
6. Шваб Штефан 3 0
7. Виейринья 3 0
8. Креспо Хосе 2 0
9. Мург Томас 2 0
10. Эсити Андерсон 2 0
11. Свидерски Кароль 2 0
12. Ваге Мусса 2 0
13. Цолис Христос 2 0
14. Варела Фернанду 1 0
15. Крменчик Михал 1 0
16. Пелкас Димитрис 1 0
17. Пасхалакис Александрос 1 0
18. Лампру Лазарос 1 0
19. Дуглас Гомес 1 0
20. Варда Амр 1 0
21. Нинуа Ника 1 0
22. Перейра Адриан 1 0
23. Циггарас Теохарис 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 9 0
2. Инсуа Эмануэль 5 1
3. Ливайя Марко 6 0
4. Шахов Евгений 2 1
5. Паулинью Паулу 2 1
6. Манталос Петрос 2 1
7. Оливейра Нелсон 3 0
8. Чигринский Дмитрий 2 0
9. Ансарифард Карим 2 0
10. Симоэш Андре 2 0
11. Лопеш Элдер 2 0
12. Танкович Муамер 2 0
13. Неделчару Ионуц 2 0
14. Сварнас Эфстратиос 2 0
15. Цидотас Панайотис 1 0
16. Бакакис Михалис 1 0
17. Гарсия Леви 1 0
18. Галанопулос Костас 1 0
19. Хнид Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 12.5% (4) 12.5% (4) 3.13% (1) 15.63% (5) 21.88% (7) 34.38% (11)
 АЕК 16.67% (5) 16.67% (5) 6.67% (2) 10% (3) 26.67% (8) 23.33% (7)

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +10 =6 -4
ПАОК 5:0 Лариса ОФИ 0:3 ПАОК ПАОК 1:1 Олимпиакос ПАОК 3:1 Волос
Атромитос 3:2 ПАОК Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАОК ПАОК 0:0 Гранада ПАОК 2:0 Астерас Омония 2:1 ПАОК Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК
АЕК Последние 20 матчей: +11 =2 -7
АЕК 2:0 Аполлон Смирнис АЕК 2:1 Атромитос Арис Салоники 0:1 АЕК Ламия 0:1 АЕК
АЕК 1:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 2:2 Волос АЕК 1:1 Олимпиакос Аполлон Смирнис 3:4 АЕК Лестер 2:0 АЕК АЕК 1:2 Панатинаикос АЕК 2:4 Брага Астерас 1:2 АЕК АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
АЕК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
АЕК 1:1 ПАОК Суперлига АЕК 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:2 АЕК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига
АЕК 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Кубок АЕК 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 АЕК Суперлига АЕК 0:2 ПАОК Кубок ПАОК 0:3 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 АЕК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Кубок АЕК 3:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига АЕК 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 18 15 3 0 45 - 7 48
2. АЕК Заявка 18 11 4 3 30 - 19 37
3. Арис Салоники Заявка 18 11 3 4 23 - 11 36
4. ПАОК Заявка 18 10 6 2 32 - 15 36
5. Панатинаикос Заявка 18 9 4 5 20 - 12 31
6. Астерас Заявка 18 7 6 5 18 - 19 27
7. Волос Заявка 18 5 8 5 20 - 25 23
8. Атромитос Заявка 18 5 6 7 17 - 24 21
9. ОФИ Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 17 5 3 9 18 - 22 18
11. ПАС Янина Заявка 18 3 6 9 16 - 22 15
12. Панетоликос Заявка 18 2 6 10 9 - 22 12
13. Лариса Заявка 17 1 5 11 9 - 28 8
14. Ламия Заявка 16 1 4 11 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 9 0 0 25 - 2 27
2. ПАОК Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
3. АЕК Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
4. Панатинаикос Заявка 9 5 2 2 10 - 4 17
5. Астерас Заявка 9 5 2 2 9 - 7 17
6. Арис Салоники Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
7. Атромитос Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос Заявка 8 2 4 2 6 - 8 10
9. ОФИ Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Панетоликос Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
11. ПАС Янина Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
12. Ламия Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
14. Лариса Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 6 3 0 20 - 5 21
2. Арис Салоники Заявка 9 6 2 1 12 - 4 20
3. АЕК Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
4. ПАОК Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
5. Панатинаикос Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
6. Аполлон Смирнис Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
7. Волос Заявка 10 3 4 3 14 - 17 13
8. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
9. Астерас Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
10. ПАС Янина Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
11. Атромитос Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
12. Лариса Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4
13. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Креспо Хосе бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Бакакис Михалис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Ливайя Марко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Шахов Евгений бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Ингасон Сверрир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.50 1.25 11.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.88 3.40 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.55 4.35
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 1.13 13.00
  3.81 1.62 5.33

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.07 2.80 1.40 2.12 1.67 1.61 2.22 1.22 4.00 1.06 7.60
7.50 1.04 6.55 1.08 2.82 1.41 2.21 1.67 1.70 2.27 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.50 1.05 7.00
7.77 1.06 5.80 1.11 6.20 1.10 4.50 1.18 1.85 1.94 3.45 1.28 2.31 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20 1.97 1.77 1.30 3.30 1.15 5.00 1.02 11.00
2.58 1.50 2.25 1.65 1.93 1.91 2.74 1.45 2.14 1.71 3.35 1.32 2.63 1.48 1.92 1.92 1.61 2.32 3.05 1.37 2.38 1.58 1.78 2.05 1.75 2.09 1.45 2.74 1.16 5.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.64 2.17 1.31 3.25 1.06 8.00
2.62 1.49 1.72 2.12 1.34 3.26
2.48 1.50 1.60 2.26 1.62 2.20 1.13 5.40 1.07 7.50
2.22 1.65 1.83 1.98 1.41 2.83 1.27 3.60 1.39 2.93 1.21 4.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.28 1.58 1.54 2.38 1.13 5.20
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.23 4.20
2.33 1.58 1.52 2.37 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
1.32 3.20
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
3.80 1.22
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