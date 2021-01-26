ОФИ
0:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Астерас
0:1
15' ГолЦимас Панайотис
18' Желтая карточкаВурос Праксителис
46' Желтая карточкаМельядо Мигель
53' Желтая карточкаГарсия Рубен II
24
Ватерман
Бой
15
Суарес
Дани
12
Мунафо
Хуан
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Вафеас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мунафо ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
15'
0:1
46'
53'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|4
|0.21
|2.
|Стургеон Фабиу
|4
|0.21
|3.
|Нейра Хуан
|3 (2)
|0.16
|4.
|Стаикос Пасхалис
|2 (1)
|0.11
|5.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.05
|6.
|Мельядо Мигель
|1
|0.05
|7.
|Вафеас Никос
|1
|0.05
|8.
|Яннулис Костас
|0
|0
|9.
|Наби Адил
|0
|0
|10.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|11.
|Коровесис Никос
|0
|0
|12.
|Селимович Вахид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|10 (4)
|0.53
|2.
|Фернандес Луис
|3
|0.16
|3.
|Риера Адриан
|2
|0.11
|4.
|Мунафо Хуан
|2
|0.11
|5.
|Рехис Франсеск
|1
|0.05
|6.
|Цимас Панайотис
|1
|0.05
|7.
|Альварес Федерико
|0
|0
|8.
|Тилика Лео
|0
|0
|9.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|10.
|Фернандес Борха II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нейра Хуан
|7
|1
|2.
|Мельядо Мигель
|6
|1
|3.
|Селимович Вахид
|4
|1
|4.
|Вурос Праксителис
|5
|0
|5.
|Коровесис Никос
|4
|0
|6.
|Сакор Важебах
|3
|0
|7.
|Ватерман Бой
|1
|1
|8.
|Сардинеро Адриан
|2
|0
|9.
|Сотириу Димитриос
|2
|0
|10.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|11.
|Вафеас Никос
|2
|0
|12.
|Ус Абдул Рахман
|2
|0
|13.
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|14.
|Лимперакис Одиссеас
|2
|0
|15.
|Гривас Фриксос
|2
|0
|16.
|Яннулис Костас
|1
|0
|17.
|Маринакис Никос
|1
|0
|18.
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|19.
|Балояннис Константинос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|7
|0
|2.
|Мунафо Хуан
|5
|0
|3.
|Альварес Федерико
|4
|0
|4.
|Христос Тасулис
|4
|0
|5.
|Суарес Дани
|4
|0
|6.
|Котсирас Яннис
|4
|0
|7.
|Вальенте Хосе
|4
|0
|8.
|Тилика Лео
|3
|0
|9.
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|10.
|Фернандес Борха II
|2
|0
|11.
|Паскуаль Андрес
|2
|0
|12.
|Костаньо Хосе
|2
|0
|13.
|Фернандес Луис
|1
|0
|14.
|Пападопулос Никос
|1
|0
|15.
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|16.
|Рехис Франсеск
|1
|0
|17.
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|18.
|Цифцис Антонис
|1
|0
|19.
|Риера Адриан
|1
|0
|20.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ОФИ
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|Астерас
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +5 =4 -11Панатинаикос 2:0 ОФИ Волос 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК Атромитос 0:0 ОФИ
Астерас Последние 20 матчей: +8 =6 -6Астерас 1:0 Лариса Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас
Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 7
Астерас: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 3
Астерас 2:1 ОФИ Суперлига Астерас 6:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:3 Астерас Суперлига Астерас 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига ОФИ 3:0 Астерас Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига Астерас 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 Астерас Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|45 - 7
|48
|2.
|АЕК
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 19
|37
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|23 - 11
|36
|4.
|ПАОК
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|32 - 15
|36
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|20 - 12
|31
|6.
|Астерас
|1:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|19 - 19
|30
|7.
|Волос
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|20 - 25
|23
|8.
|Атромитос
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 24
|21
|9.
|ОФИ
|0:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 22
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 22
|15
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|9 - 22
|12
|13.
|Лариса
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 28
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|9 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|25 - 2
|27
|2.
|ПАОК
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 7
|21
|3.
|АЕК
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 4
|17
|5.
|Астерас
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 7
|17
|6.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|7.
|Атромитос
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|9.
|ОФИ
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Ламия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 5
|21
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|3.
|АЕК
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|4.
|ПАОК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|Астерас
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|8.
|Волос
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|9.
|ОФИ
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ОФИ» – «Астерас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ОФИ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астерас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ОФИ» – «Астерас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров