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  3. Греция
ОФИ
0:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
Астерас
0'
0:1
15' Гол
Цимас Панайотис
18' Желтая карточка
Вурос Праксителис
46' Желтая карточка
Мельядо Мигель
53' Желтая карточка
Гарсия Рубен II
58'
24
Ватерман
Бой
2
Ус
Абдул
Рахман
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
29
Мельядо
Мигель
8
Нейра
Хуан
22
Сардинеро
Адриан
7
Стургеон
Фабиу
99
Цифцис
Антонис
2
Гарсия
Рубен
II
15
Суарес
Дани
19
Костаньо
Хосе
3
Христос
Тасулис
14
Бельок
Франко
12
Мунафо
Хуан
7
Тилика
Лео
10
Фернандес
Луис
40
Паскуаль
Андрес
21
Цимас
Панайотис
ОФИ
5-3-2
Астерас
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Цимас Панайотис
18'
Вурос Праксителис
 
46'
 
Рехис Франсеск
Тилика Лео
46'
Мельядо Мигель
 
53'
Цилианидис Космас
Стаикос Пасхалис
 
53'
 
Гарсия Рубен II
57'
 
Капилья Энеко
Мунафо Хуан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 4 0.21
2. Стургеон Фабиу 4 0.21
3. Нейра Хуан 3 (2) 0.16
4. Стаикос Пасхалис 2 (1) 0.11
5. Де Гузман Джонатан 1 0.05
6. Мельядо Мигель 1 0.05
7. Вафеас Никос 1 0.05
8. Яннулис Костас 0 0
9. Наби Адил 0 0
10. Ваш Рикарду 0 0
11. Коровесис Никос 0 0
12. Селимович Вахид 0 0
Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 10 (4) 0.53
2. Фернандес Луис 3 0.16
3. Риера Адриан 2 0.11
4. Мунафо Хуан 2 0.11
5. Рехис Франсеск 1 0.05
6. Цимас Панайотис 1 0.05
7. Альварес Федерико 0 0
8. Тилика Лео 0 0
9. Котсирас Яннис 0 0
10. Фернандес Борха II 0 0

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Нейра Хуан 7 1
2. Мельядо Мигель 6 1
3. Селимович Вахид 4 1
4. Вурос Праксителис 5 0
5. Коровесис Никос 4 0
6. Сакор Важебах 3 0
7. Ватерман Бой 1 1
8. Сардинеро Адриан 2 0
9. Сотириу Димитриос 2 0
10. Стаикос Пасхалис 2 0
11. Вафеас Никос 2 0
12. Ус Абдул Рахман 2 0
13. Диамантис Апостолос 2 0
14. Лимперакис Одиссеас 2 0
15. Гривас Фриксос 2 0
16. Яннулис Костас 1 0
17. Маринакис Никос 1 0
18. Фигейредо Жоау 1 0
19. Балояннис Константинос 1 0
Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 7 0
2. Мунафо Хуан 5 0
3. Альварес Федерико 4 0
4. Христос Тасулис 4 0
5. Суарес Дани 4 0
6. Котсирас Яннис 4 0
7. Вальенте Хосе 4 0
8. Тилика Лео 3 0
9. Иглесиас Матиас 3 0
10. Фернандес Борха II 2 0
11. Паскуаль Андрес 2 0
12. Костаньо Хосе 2 0
13. Фернандес Луис 1 0
14. Пападопулос Никос 1 0
15. Гарсия Рубен II 1 0
16. Рехис Франсеск 1 0
17. Пасалидис Триантафиллос 1 0
18. Цифцис Антонис 1 0
19. Риера Адриан 1 0
20. Антцулас Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 6.25% (1) 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5)
 Астерас 5.56% (1) 16.67% (3) 27.78% (5) 5.56% (1) 22.22% (4) 22.22% (4)

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Панатинаикос 2:0 ОФИ Волос 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК Атромитос 0:0 ОФИ
ОФИ 2:0 Ламия Панетоликос 2:1 ОФИ ОФИ 0:3 Арис Салоники Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос
Астерас Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Астерас 1:0 Лариса Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас
Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 7
Астерас: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 3
Астерас 1:0 ОФИ Суперлига Астерас 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 Астерас Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига
Астерас 2:1 ОФИ Суперлига Астерас 6:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:3 Астерас Суперлига Астерас 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига ОФИ 3:0 Астерас Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига Астерас 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 Астерас Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 18 15 3 0 45 - 7 48
2. АЕК Заявка 18 11 4 3 30 - 19 37
3. Арис Салоники Заявка 18 11 3 4 23 - 11 36
4. ПАОК Заявка 18 10 6 2 32 - 15 36
5. Панатинаикос Заявка 18 9 4 5 20 - 12 31
6. Астерас 1:0 Заявка 19 8 6 5 19 - 19 30
7. Волос Заявка 18 5 8 5 20 - 25 23
8. Атромитос Заявка 18 5 6 7 17 - 24 21
9. ОФИ 0:1 Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 17 5 3 9 18 - 22 18
11. ПАС Янина Заявка 18 3 6 9 16 - 22 15
12. Панетоликос Заявка 18 2 6 10 9 - 22 12
13. Лариса Заявка 17 1 5 11 9 - 28 8
14. Ламия Заявка 16 1 4 11 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 9 0 0 25 - 2 27
2. ПАОК Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
3. АЕК Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
4. Панатинаикос Заявка 9 5 2 2 10 - 4 17
5. Астерас 1:0 Заявка 9 5 2 2 9 - 7 17
6. Арис Салоники Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
7. Атромитос Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос Заявка 8 2 4 2 6 - 8 10
9. ОФИ 0:1 Заявка 10 2 3 5 9 - 17 9
10. Панетоликос Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
11. ПАС Янина Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
12. Ламия Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
14. Лариса Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 6 3 0 20 - 5 21
2. Арис Салоники Заявка 9 6 2 1 12 - 4 20
3. АЕК Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
4. ПАОК Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
5. Панатинаикос Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
6. Аполлон Смирнис Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
7. Астерас 1:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
8. Волос Заявка 10 3 4 3 14 - 17 13
9. ОФИ 0:1 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
10. ПАС Янина Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
11. Атромитос Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
12. Лариса Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4
13. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Вурос Праксителис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Цимас Панайотис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Астерас
6.08
3.05
4.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.70 3.00 1.85
Бонус: 10 000 ₽ 2.24 3.05 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 2.97 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 5.25 2.80 1.77
  6.08 2.98 1.77

Самый высокий коэффициент на матч «ОФИ» – «Астерас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ОФИ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астерас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ОФИ» – «Астерас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.09 2.75 1.42 2.05 1.72 1.57 2.31 1.20 4.20 1.06 8.00
6.30 1.08 4.90 1.15 2.54 1.49 1.93 1.87 1.57 2.56 1.26 3.85 1.18 4.65 1.04 8.50 1.03 9.00
6.00 1.10 4.70 1.17 3.20 1.32 2.48 1.50 1.67 2.20 1.45 2.62 1.14 5.20 1.10 6.25 1.13 5.40 1.10 6.25 1.01 15.50 0.00 13.50 0.00 21.00
7.29 1.10 3.04 1.37 3.13 1.35 2.55 1.51 1.97 1.85 1.57 2.41 1.39 2.95 1.32 3.33 1.57 2.39 1.43 2.79 1.20 4.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.43 1.52 1.60 2.24 1.30 3.35 1.06 8.20
2.31 1.61 1.56 2.43 1.30 3.52
2.30 1.58 1.52 2.42 1.12 5.55 1.20 4.20 1.11 5.80
2.09 1.74 1.72 2.11 1.34 3.14 1.36 3.19 1.64 2.24 1.38 2.98 1.12 5.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.20 1.62 1.51 2.44 1.12 5.60
3.10 1.37 2.06 1.76 1.49 2.62 1.22 4.30
2.10 1.68 1.48 2.55 1.16 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.77
1.60 2.25
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
3.70 1.22
Где смотреть матч ОФИ 0:1 Астерас онлайн

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