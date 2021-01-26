Арис Салоники
1:0
Конец матча
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
Лариса
1:0
30' ГолРоуз Линдси
37' Желтая карточкаБертолио Факундо
44' Желтая карточкаПинакас Димитрис
54' Желтая карточкаAdrian Colombino
67' Желтая карточкаИоанну Николас
78' Желтая карточкаДурмишай Фиорин
87' Желтая карточкаМилосавлевич Радомир
92
Роуз
Линдси
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
10
Матео
Гарсия
16
Жижич
Никола
15
Чосич
Урош
92
Труич
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Каче ЭргюсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Жижич НиколаЗащитник
-
15 Чосич УрошЗащитник
- Защитник
-
92 Труич НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Нунич МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Tatsis
Ход матча
30'
1:0
37'
44'
54'
67'
78'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 0
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 33
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|5 (4)
|0.26
|2.
|Бертолио Факундо
|3
|0.16
|3.
|Саша Лукас
|2
|0.11
|4.
|Манос Димитриос
|2
|0.11
|5.
|Лопес Кристиан
|2
|0.11
|6.
|Матилья Хавьер
|2 (1)
|0.11
|7.
|Силва Алешандре
|1
|0.05
|8.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.05
|9.
|Иоанну Николас
|1
|0.05
|10.
|Беналуань Йоан
|1
|0.05
|11.
|Каче Эргюс
|1
|0.05
|12.
|Роуз Линдси
|1
|0.05
|13.
|Мансини Даниэль
|1
|0.05
|14.
|Джегго Джеймс
|0
|0
|15.
|Сакик Эмануэль
|0
|0
|16.
|Ганя Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинакас Димитрис
|6 (1)
|0.33
|2.
|Спарв Тим
|1
|0.06
|3.
|Юнес Хамза
|1
|0.06
|4.
|Мужек Матео
|1
|0.06
|5.
|Филип Стелиано
|0
|0
|6.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|7.
|Михаил Алексиос
|0
|0
|8.
|Дурмишай Фиорин
|0
|0
|9.
|Глинос Спиридон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роуз Линдси
|6
|1
|2.
|Сакик Эмануэль
|5
|0
|3.
|Беналуань Йоан
|4
|0
|4.
|Саша Лукас
|3
|0
|5.
|Бертолио Факундо
|3
|0
|6.
|Бруну Гама
|3
|0
|7.
|Джегго Джеймс
|3
|0
|8.
|Иоанну Николас
|3
|0
|9.
|Мансини Даниэль
|3
|0
|10.
|Сундгрен Даниэль
|1
|1
|11.
|Буше Закари
|2
|0
|12.
|Манос Димитриос
|2
|0
|13.
|Силва Алешандре
|2
|0
|14.
|Лопес Кристиан
|2
|0
|15.
|Матео Гарсия
|2
|0
|16.
|Матилья Хавьер
|1
|0
|17.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|18.
|Ганя Кристиан
|1
|0
|19.
|Сиампанис Мариос
|1
|0
|20.
|Багалианис Петрос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Филип Стелиано
|7
|0
|2.
|Дурмишай Фиорин
|7
|0
|3.
|Спарв Тим
|6
|0
|4.
|Милосавлевич Радомир
|6
|0
|5.
|Труич Никола
|5
|0
|6.
|Плателлас Вангелис
|4
|0
|7.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|8.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|9.
|Михаил Алексиос
|3
|0
|10.
|Бертос Манолис
|2
|0
|11.
|Жижич Никола
|2
|0
|12.
|Юнес Хамза
|2
|0
|13.
|Пинакас Димитрис
|2
|0
|14.
|Илиадис Теохарис
|2
|0
|15.
|Чосич Урош
|1
|0
|16.
|Николиас Александрос
|1
|0
|17.
|Adrian Colombino
|1
|0
|18.
|Мужек Матео
|1
|0
|19.
|Глинос Спиридон
|1
|0
|20.
|Кости Иоаннис
|1
|0
|21.
|Майданос Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арис Салоники
|0
|34.78% (8)
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|26.09% (6)
|Лариса
|0
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: +12 =3 -5Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Астерас Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 АЕК
ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Волос Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия
Лариса Последние 20 матчей: +1 =6 -13Астерас 1:0 Лариса ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса
Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 2
Лариса: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 4
Лариса 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Лариса Суперлига Лариса 2:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Лариса Суперлига Арис Салоники 2:0 Лариса Суперлига Лариса 2:2 Арис Салоники Суперлига Лариса 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Лариса Суперлига Арис Салоники 1:1 Лариса Суперлига Лариса 1:0 Арис Салоники Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|45 - 7
|48
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|24 - 11
|39
|3.
|АЕК
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 19
|37
|4.
|ПАОК
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|32 - 15
|36
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|20 - 12
|31
|6.
|Астерас
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|19 - 19
|30
|7.
|Волос
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|20 - 25
|23
|8.
|Атромитос
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 24
|21
|9.
|ОФИ
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 22
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 22
|15
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|9 - 22
|12
|13.
|Лариса
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|9 - 29
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|9 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|25 - 2
|27
|2.
|ПАОК
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 7
|21
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|4.
|АЕК
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 4
|17
|6.
|Астерас
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 7
|17
|7.
|Атромитос
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|9.
|ОФИ
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Ламия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 5
|21
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|3.
|АЕК
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|4.
|ПАОК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|Астерас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|8.
|Волос
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|9.
|ОФИ
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арис Салоники» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арис Салоники» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арис Салоники» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров