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Арис Салоники
1:0
Конец матча

Стадион:
Лариса
0'
1:0
30' Гол
Роуз Линдси
37' Желтая карточка
Бертолио Факундо
44' Желтая карточка
Пинакас Димитрис
54' Желтая карточка
Adrian Colombino
67' Желтая карточка
Иоанну Николас
78' Желтая карточка
Дурмишай Фиорин
87' Желтая карточка
Милосавлевич Радомир
90'+5
99
Сиампанис
Мариос
21
Сундгрен
Даниэль
92
Роуз
Линдси
5
Делизисис
Георгиос
44
Иоанну
Николас
6
Джегго
Джеймс
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
18
Бертолио
Факундо
10
Матео
Гарсия
7
Мансини
Даниэль
19
Баич
Владимир
2
Караникас
Никос
16
Жижич
Никола
15
Чосич
Урош
5
Михаил
Алексиос
92
Труич
Никола
17
Пинакас
Димитрис
6
Спарв
Тим
30
Adrian
Colombino
88
Николиас
Александрос
9
Дурмишай
Фиорин
Арис Салоники
4-2-3-1
Лариса
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 5 (4) 0.26
2. Бертолио Факундо 3 0.16
3. Саша Лукас 2 0.11
4. Манос Димитриос 2 0.11
5. Лопес Кристиан 2 0.11
6. Матилья Хавьер 2 (1) 0.11
7. Силва Алешандре 1 0.05
8. Фетфатцидис Иоаннис 1 0.05
9. Иоанну Николас 1 0.05
10. Беналуань Йоан 1 0.05
11. Каче Эргюс 1 0.05
12. Роуз Линдси 1 0.05
13. Мансини Даниэль 1 0.05
14. Джегго Джеймс 0 0
15. Сакик Эмануэль 0 0
16. Ганя Кристиан 0 0
Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинакас Димитрис 6 (1) 0.33
2. Спарв Тим 1 0.06
3. Юнес Хамза 1 0.06
4. Мужек Матео 1 0.06
5. Филип Стелиано 0 0
6. Торже Андрей-Габриэль 0 0
7. Михаил Алексиос 0 0
8. Дурмишай Фиорин 0 0
9. Глинос Спиридон 0 0

Карточки

Арис Салоники
# Игрок      
1. Роуз Линдси 6 1
2. Сакик Эмануэль 5 0
3. Беналуань Йоан 4 0
4. Саша Лукас 3 0
5. Бертолио Факундо 3 0
6. Бруну Гама 3 0
7. Джегго Джеймс 3 0
8. Иоанну Николас 3 0
9. Мансини Даниэль 3 0
10. Сундгрен Даниэль 1 1
11. Буше Закари 2 0
12. Манос Димитриос 2 0
13. Силва Алешандре 2 0
14. Лопес Кристиан 2 0
15. Матео Гарсия 2 0
16. Матилья Хавьер 1 0
17. Фетфатцидис Иоаннис 1 0
18. Ганя Кристиан 1 0
19. Сиампанис Мариос 1 0
20. Багалианис Петрос 1 0
Лариса
# Игрок      
1. Филип Стелиано 7 0
2. Дурмишай Фиорин 7 0
3. Спарв Тим 6 0
4. Милосавлевич Радомир 6 0
5. Труич Никола 5 0
6. Плателлас Вангелис 4 0
7. Торже Андрей-Габриэль 3 0
8. Сецерович Аднан 3 0
9. Михаил Алексиос 3 0
10. Бертос Манолис 2 0
11. Жижич Никола 2 0
12. Юнес Хамза 2 0
13. Пинакас Димитрис 2 0
14. Илиадис Теохарис 2 0
15. Чосич Урош 1 0
16. Николиас Александрос 1 0
17. Adrian Colombino 1 0
18. Мужек Матео 1 0
19. Глинос Спиридон 1 0
20. Кости Иоаннис 1 0
21. Майданос Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арис Салоники 0 34.78% (8) 13.04% (3) 4.35% (1) 21.74% (5) 26.09% (6)
 Лариса 0 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 44.44% (4)

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Астерас Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 АЕК
ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Волос Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия
Лариса Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Астерас 1:0 Лариса ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса
Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 2
Лариса: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 4
Лариса 0:3 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Лариса Товарищеские матчи Лариса 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:3 Лариса Суперлига
Лариса 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Лариса Суперлига Лариса 2:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Лариса Суперлига Арис Салоники 2:0 Лариса Суперлига Лариса 2:2 Арис Салоники Суперлига Лариса 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Лариса Суперлига Арис Салоники 1:1 Лариса Суперлига Лариса 1:0 Арис Салоники Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 18 15 3 0 45 - 7 48
2. Арис Салоники Заявка 19 12 3 4 24 - 11 39
3. АЕК Заявка 18 11 4 3 30 - 19 37
4. ПАОК Заявка 18 10 6 2 32 - 15 36
5. Панатинаикос Заявка 18 9 4 5 20 - 12 31
6. Астерас Заявка 19 8 6 5 19 - 19 30
7. Волос Заявка 18 5 8 5 20 - 25 23
8. Атромитос Заявка 18 5 6 7 17 - 24 21
9. ОФИ Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 17 5 3 9 18 - 22 18
11. ПАС Янина Заявка 18 3 6 9 16 - 22 15
12. Панетоликос Заявка 18 2 6 10 9 - 22 12
13. Лариса Заявка 18 1 5 12 9 - 29 8
14. Ламия Заявка 16 1 4 11 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 9 0 0 25 - 2 27
2. ПАОК Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
3. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
4. АЕК Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
5. Панатинаикос Заявка 9 5 2 2 10 - 4 17
6. Астерас Заявка 9 5 2 2 9 - 7 17
7. Атромитос Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос Заявка 8 2 4 2 6 - 8 10
9. ОФИ Заявка 10 2 3 5 9 - 17 9
10. Панетоликос Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
11. ПАС Янина Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
12. Ламия Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
14. Лариса Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 6 3 0 20 - 5 21
2. Арис Салоники Заявка 9 6 2 1 12 - 4 20
3. АЕК Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
4. ПАОК Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
5. Панатинаикос Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
6. Аполлон Смирнис Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
7. Астерас Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
8. Волос Заявка 10 3 4 3 14 - 17 13
9. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
10. ПАС Янина Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
11. Атромитос Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
12. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
13. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Dimitris Pinakas получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Бертолио Факундо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Роуз Линдси бьет в цель!
  • 19'
    Мансини Даниэль уходит с поля. Манос Димитриос выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 16.00 43.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.41 4.20 8.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.35 9.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 7.50 35.00
  1.09 8.74 34.37

Самый высокий коэффициент на матч «Арис Салоники» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арис Салоники» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арис Салоники» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.06 2.95 1.36 2.26 1.59 1.68 2.11 1.41 2.75 1.24 3.75 1.08 7.20
7.40 1.05 6.25 1.09 2.74 1.43 2.11 1.73 1.65 2.38 1.30 3.52 1.20 4.33 1.06 7.80 1.04 8.20
4.80 1.15 3.55 1.27 1.18 4.50 1.30 3.30 1.81 2.00 1.15 5.00 1.15 5.00 1.11 5.80 1.05 8.50 1.04 9.00 1.01 13.50 0.00 14.00 0.00 20.00
1.78 2.05 1.47 2.68 1.16 5.08 1.51 2.54 1.36 3.09 1.58 2.38 1.34 3.20 1.21 4.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.73 2.03 1.34 3.05 1.07 7.40
2.59 1.50 1.70 2.15 1.33 3.32
1.66 2.13 1.14 5.20 1.08 7.00 1.05 8.50 1.04 9.00
2.23 1.65 1.83 1.98 1.41 2.82 1.27 3.59 1.36 3.03 1.19 4.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.28 2.37 1.54 1.57 2.31 1.14 5.20
3.30 1.33 2.19 1.68 1.51 2.56 1.25 3.95
2.12 1.67 1.49 2.50 1.18 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.51
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
6.00 1.10
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
5.10 1.14
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