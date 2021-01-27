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Волос
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Панатинаикос
0' 9'
55
Клейман
Борис
2
Дентакис
Антонис
24
Митоглу
Герасимос
37
Грильо
Фаусто
3
Феррари
Франко
23
Ринстра
Дан
6
Цоканис
Тасос
17
Ренату
Сантуш
12
Мартинес
Николас
II
73
Бартоло
Хулиан
9
Дувикас
Анастасиос
1
Диудис
Сократис
14
Санчес
Факундо
4
Велес
Фран
12
Хацитеодоридис
Илиас
3
Хуанкар
44
Пуггурас
Ахиллеас
22
Канталапьерда
Аитор
88
Маурисио
Жозе
19
Вильяфаньес
Лукас
27
Иоаннидис
Фотис
99
Кампецис
Анаргирос
Волос
4-2-3-1
Панатинаикос
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 7 (1) 0.39
2. Баррьентос Жан 3 (3) 0.17
3. Бартоло Хулиан 2 0.11
4. Варда Амр 2 0.11
5. Переа Хуан 2 0.11
6. Коломбо Родриго 1 0.06
7. Феррари Франко 1 0.06
8. Димопулос Стергиос 1 0.06
9. Киакос Яннис 1 0.06
10. Мартинес Николас II 0 0
11. Ренату Сантуш 0 0
Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлитос Карлос 5 0.28
2. Македа Федерико 4 0.22
3. Кампецис Анаргирос 2 0.11
4. Канталапьерда Аитор 2 0.11
5. Хадзийованнис Анастасиос 1 (1) 0.06
6. Эммануилидис Димитриос 1 0.06
7. Шенквельд Барт 1 0.06
8. Курбелис Димитрис 1 0.06
9. Иоаннидис Фотис 1 0.06
10. Вильяфаньес Лукас 1 (1) 0.06
11. Санчес Факундо 0 0
12. Маурисио Жозе 0 0
13. Велес Фран 0 0
14. Загаритис Василиос 0 0
15. Александропулос Сотириос 0 0

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 8 0
2. Санчес Сальвадор 5 1
3. Переа Хуан 6 0
4. Коломбо Родриго 4 1
5. Феррари Франко 3 1
6. Митоглу Герасимос 3 1
7. Текио Серхио 4 0
8. Гуаррочена Икер 3 0
9. Дувикас Анастасиос 3 0
10. Бартоло Хулиан 3 0
11. Ринстра Дан 1 1
12. Нинис Сотирис 2 0
13. Клейман Борис 2 0
14. Цоканис Тасос 2 0
15. Димопулос Стергиос 2 0
16. Дентакис Антонис 2 0
17. Ендришек Эрик 1 0
18. Буэно Альберто 1 0
19. Критикос Анастасиос 1 0
20. Грильо Фаусто 1 0
21. Варда Амр 1 0
22. Киакос Яннис 1 0
Панатинаикос
# Игрок      
1. Санчес Факундо 6 0
2. Загаритис Василиос 4 1
3. Македа Федерико 5 0
4. Александропулос Сотириос 5 0
5. Шенквельд Барт 4 0
6. Вильяфаньес Лукас 4 0
7. Курбелис Димитрис 4 0
8. Велес Фран 4 0
9. Пуггурас Ахиллеас 4 0
10. Молло Йоан 2 1
11. Карлитос Карлос 3 0
12. Диудис Сократис 2 0
13. Хуанкар 2 0
14. Бузукис Яннис 2 0
15. Канталапьерда Аитор 2 0
16. Серпезис Димитриос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волос 15% (3) 10% (2) 10% (2) 15% (3) 5% (1) 45% (9)
 Панатинаикос 10.53% (2) 26.32% (5) 26.32% (5) 21.05% (4) 0 15.79% (3)

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +6 =9 -5
ПАС Янина 0:1 Волос Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос
Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос
Панатинаикос Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Панатинаикос 2:0 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос
Панатинаикос 0:0 Астерас ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия

Последние игры между собой

Волос: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Панатинаикос: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Панатинаикос 1:1 Волос Суперлига Панатинаикос 4:1 Волос Суперлига Волос 1:1 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 18 15 3 0 45 - 7 48
2. Арис Салоники Заявка 19 12 3 4 24 - 11 39
3. АЕК Заявка 18 11 4 3 30 - 19 37
4. ПАОК Заявка 18 10 6 2 32 - 15 36
5. Панатинаикос 0:0 Заявка 19 9 5 5 20 - 12 32
6. Астерас Заявка 19 8 6 5 19 - 19 30
7. Волос 0:0 Заявка 19 5 9 5 20 - 25 24
8. Атромитос Заявка 18 5 6 7 17 - 24 21
9. ОФИ Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 17 5 3 9 18 - 22 18
11. ПАС Янина Заявка 18 3 6 9 16 - 22 15
12. Панетоликос Заявка 18 2 6 10 9 - 22 12
13. Лариса Заявка 18 1 5 12 9 - 29 8
14. Ламия Заявка 16 1 4 11 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 9 0 0 25 - 2 27
2. ПАОК Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
3. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
4. АЕК Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
5. Панатинаикос 0:0 Заявка 9 5 2 2 10 - 4 17
6. Астерас Заявка 9 5 2 2 9 - 7 17
7. Атромитос Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос 0:0 Заявка 9 2 5 2 6 - 8 11
9. ОФИ Заявка 10 2 3 5 9 - 17 9
10. Панетоликос Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
11. ПАС Янина Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
12. Ламия Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
14. Лариса Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 6 3 0 20 - 5 21
2. Арис Салоники Заявка 9 6 2 1 12 - 4 20
3. АЕК Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
4. ПАОК Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
5. Панатинаикос 0:0 Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
6. Аполлон Смирнис Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
7. Астерас Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
8. Волос 0:0 Заявка 10 3 4 3 14 - 17 13
9. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
10. ПАС Янина Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
11. Атромитос Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
12. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
13. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Панатинаикос
4.20
3.05
2.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.90 2.80 2.15
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 2.92 2.13
Бонус: 5 000 ₽ 3.95 3.05 2.08

Самый высокий коэффициент на матч «Волос» – «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волос» – «Панатинаикос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.11 5.00 1.17 2.73 1.51 1.98 1.83 1.54 2.41 1.24 3.72 1.17 4.45 1.04 8.20
7.80 1.08 5.80 1.14 2.65 1.52 2.23 1.66 2.02 1.79 1.73 2.10 1.57 2.40 1.21 3.70 1.16 4.90 1.04 8.20 1.03 8.90 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.31 1.61 1.56 2.43 1.31 3.45
1.61 2.33 1.28 3.45 1.05 7.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.15 1.36 2.08 1.73 1.49 2.62
2.12 1.67 1.49 2.50 1.14 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.70
Букмекер Да Нет
5.90 1.11
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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