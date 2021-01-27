Волос
0:2
Конец матча
Стадион: Пантессалико
Панатинаикос
0:1
42' ГолКампецис Анаргирос
55' Красная карточкаХуанкар
59' Желтая карточкаКиакос Яннис
0:2
65' ГолИоаннидис Фотис
85' Желтая карточкаКампецис Анаргирос
23
Ринстра
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 ХуанкарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
Ход матча
42'
55'
59'
65'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
10 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
22 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дувикас Анастасиос
|7 (1)
|0.37
|2.
|Баррьентос Жан
|3 (3)
|0.16
|3.
|Бартоло Хулиан
|2
|0.11
|4.
|Варда Амр
|2
|0.11
|5.
|Переа Хуан
|2
|0.11
|6.
|Коломбо Родриго
|1
|0.05
|7.
|Феррари Франко
|1
|0.05
|8.
|Димопулос Стергиос
|1
|0.05
|9.
|Киакос Яннис
|1
|0.05
|10.
|Мартинес Николас II
|0
|0
|11.
|Ренату Сантуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлитос Карлос
|5
|0.26
|2.
|Македа Федерико
|4
|0.21
|3.
|Кампецис Анаргирос
|3
|0.16
|4.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.11
|5.
|Иоаннидис Фотис
|2
|0.11
|6.
|Хадзийованнис Анастасиос
|1 (1)
|0.05
|7.
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.05
|8.
|Вильяфаньес Лукас
|1 (1)
|0.05
|9.
|Шенквельд Барт
|1
|0.05
|10.
|Курбелис Димитрис
|1
|0.05
|11.
|Санчес Факундо
|0
|0
|12.
|Маурисио Жозе
|0
|0
|13.
|Велес Фран
|0
|0
|14.
|Загаритис Василиос
|0
|0
|15.
|Александропулос Сотириос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|8
|0
|2.
|Санчес Сальвадор
|5
|1
|3.
|Переа Хуан
|6
|0
|4.
|Коломбо Родриго
|4
|1
|5.
|Феррари Франко
|3
|1
|6.
|Митоглу Герасимос
|3
|1
|7.
|Текио Серхио
|4
|0
|8.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|9.
|Дувикас Анастасиос
|3
|0
|10.
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|11.
|Ринстра Дан
|1
|1
|12.
|Нинис Сотирис
|2
|0
|13.
|Клейман Борис
|2
|0
|14.
|Цоканис Тасос
|2
|0
|15.
|Димопулос Стергиос
|2
|0
|16.
|Дентакис Антонис
|2
|0
|17.
|Киакос Яннис
|2
|0
|18.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|19.
|Буэно Альберто
|1
|0
|20.
|Критикос Анастасиос
|1
|0
|21.
|Грильо Фаусто
|1
|0
|22.
|Варда Амр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Факундо
|6
|0
|2.
|Загаритис Василиос
|4
|1
|3.
|Македа Федерико
|5
|0
|4.
|Александропулос Сотириос
|5
|0
|5.
|Шенквельд Барт
|4
|0
|6.
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0
|7.
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|8.
|Велес Фран
|4
|0
|9.
|Пуггурас Ахиллеас
|4
|0
|10.
|Молло Йоан
|2
|1
|11.
|Хуанкар
|2
|1
|12.
|Карлитос Карлос
|3
|0
|13.
|Диудис Сократис
|2
|0
|14.
|Бузукис Яннис
|2
|0
|15.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|16.
|Кампецис Анаргирос
|1
|0
|17.
|Серпезис Димитриос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волос
|15% (3)
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|5% (1)
|45% (9)
|Панатинаикос
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|28.57% (6)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +6 =9 -5ПАС Янина 0:1 Волос Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос
Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос
Панатинаикос Последние 20 матчей: +9 =4 -7Панатинаикос 2:0 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос
Панатинаикос 0:0 Астерас ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия
Последние игры между собой
Волос: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Панатинаикос: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|45 - 7
|48
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|24 - 11
|39
|3.
|АЕК
|0:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|30 - 19
|38
|4.
|ПАОК
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|32 - 15
|36
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|22 - 12
|34
|6.
|Астерас
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|19 - 19
|30
|7.
|Волос
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|20 - 27
|23
|8.
|Атромитос
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 24
|21
|9.
|Аполлон Смирнис
|0:0 Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 22
|19
|10.
|ОФИ
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|11.
|ПАС Янина
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 22
|16
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|9 - 22
|12
|13.
|Ламия
|0:0 Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 30
|8
|14.
|Лариса
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|9 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|25 - 2
|27
|2.
|ПАОК
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 7
|21
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|4.
|АЕК
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 4
|17
|6.
|Астерас
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 7
|17
|7.
|Атромитос
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|9.
|ОФИ
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|11.
|ПАС Янина
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Ламия
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|6
|13.
|Аполлон Смирнис
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 5
|21
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|3.
|АЕК
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|5.
|ПАОК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|6.
|Аполлон Смирнис
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 7
|15
|7.
|Астерас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|8.
|Волос
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|9.
|ОФИ
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|10.
|ПАС Янина
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|11.
|Атромитос
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
|14.
|Ламия
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Волос» – «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волос» – «Панатинаикос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров