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АЕК
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
ПАС Янина
0' 11'
30
Атанасиадис
Гиоргос
2
Бакакис
Михалис
19
Чигринский
Дмитрий
24
Сварнас
Эфстратиос
22
Инсуа
Эмануэль
4
Шимански
Дамиан
8
Симоэш
Андре
25
Галанопулос
Костас
9
Гарсия
Леви
18
Оливейра
Нелсон
17
Танкович
Муамер
13
Лодыгин
Юрий
24
Ойкономопулос
Антониос
4
Пантелакис
Эпаминондас
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
8
Бренер
Фабрисио
22
Сионтис
Стефанос
10
Домингес
Хуан
7
Карталис
Александрос
29
Лео
Жан-Батист
12
Крижман
Санди
АЕК
4-3-3
ПАС Янина
4-4-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 8 (1) 0.44
2. Гарсия Леви 3 0.17
3. Оливейра Нелсон 3 (1) 0.17
4. Ливайя Марко 3 0.17
5. Галанопулос Костас 3 0.17
6. Шахов Евгений 2 0.11
7. Симоэш Андре 2 0.11
8. Манталос Петрос 1 0.06
9. Танкович Муамер 1 0.06
10. Махаирас Теодосиос 1 0.06
11. Крстичич Ненад 1 0.06
12. Неделчару Ионуц 1 0.06
13. Энобахаре Брайт 1 0.06
14. Митай Марио 0 0
15. Паулинью Паулу 0 0
16. Албанис Христос 0 0
ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Памлидис Георгиос 5 (1) 0.28
2. Элефтериадис Христос 4 0.22
3. Эррамуспе Родриго 1 0.06
4. Крижман Санди 1 0.06
5. Каргас Яннис 1 0.06
6. Лео Жан-Батист 1 0.06
7. Пантелакис Эпаминондас 1 0.06
8. Наумец Владислав 1 0.06
9. Пеерсман Марвин 0 0
10. Домингес Хуан 0 0
11. Сионтис Стефанос 0 0
12. Карталис Александрос 0 0
13. Хутесиотис Лефтерис 0 0
14. Кастро Фабри 0 0

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 9 0
2. Инсуа Эмануэль 5 1
3. Ливайя Марко 6 0
4. Шахов Евгений 2 1
5. Паулинью Паулу 2 1
6. Манталос Петрос 2 1
7. Оливейра Нелсон 3 0
8. Чигринский Дмитрий 2 0
9. Ансарифард Карим 2 0
10. Симоэш Андре 2 0
11. Лопеш Элдер 2 0
12. Танкович Муамер 2 0
13. Неделчару Ионуц 2 0
14. Сварнас Эфстратиос 2 0
15. Цидотас Панайотис 1 0
16. Бакакис Михалис 1 0
17. Гарсия Леви 1 0
18. Галанопулос Костас 1 0
19. Хнид Нассим 1 0
ПАС Янина
# Игрок      
1. Каргас Яннис 6 0
2. Карталис Александрос 6 0
3. Эррамуспе Родриго 4 1
4. Пеерсман Марвин 5 0
5. Салиакас Манолис 5 0
6. Пантелакис Эпаминондас 5 0
7. Сионтис Стефанос 3 1
8. Крижман Санди 4 0
9. Хутесиотис Лефтерис 4 0
10. Ойкономопулос Антониос 3 0
11. Лолис Александрос 1 1
12. Кастро Фабри 2 0
13. Наумец Владислав 2 0
14. Элефтериадис Христос 1 0
15. Памлидис Георгиос 1 0
16. Лео Жан-Батист 1 0
17. Атанасиу Василис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 16.67% (5) 16.67% (5) 6.67% (2) 10% (3) 26.67% (8) 23.33% (7)
 ПАС Янина 20% (3) 20% (3) 33.33% (5) 0 13.33% (2) 13.33% (2)

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +11 =3 -6
ПАОК 2:2 АЕК АЕК 2:0 Аполлон Смирнис АЕК 2:1 Атромитос Арис Салоники 0:1 АЕК
Ламия 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 2:2 Волос АЕК 1:1 Олимпиакос Аполлон Смирнис 3:4 АЕК Лестер 2:0 АЕК АЕК 1:2 Панатинаикос АЕК 2:4 Брага Астерас 1:2 АЕК АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК
ПАС Янина Последние 20 матчей: +4 =7 -9
ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники
Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис

Последние игры между собой

АЕК: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
ПАС Янина: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
ПАС Янина 0:1 АЕК Суперлига ПАС Янина 0:4 АЕК Суперлига АЕК 2:0 ПАС Янина Суперлига АЕК 3:1 ПАС Янина Суперлига
ПАС Янина 0:0 АЕК Суперлига ПАС Янина 1:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:2 АЕК Суперлига АЕК 3:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:0 АЕК Суперлига АЕК 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:1 АЕК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 18 15 3 0 45 - 7 48
2. Арис Салоники Заявка 19 12 3 4 24 - 11 39
3. АЕК 0:0 Заявка 19 11 5 3 30 - 19 38
4. ПАОК Заявка 18 10 6 2 32 - 15 36
5. Панатинаикос Заявка 19 10 4 5 22 - 12 34
6. Астерас Заявка 19 8 6 5 19 - 19 30
7. Волос Заявка 19 5 8 6 20 - 27 23
8. Атромитос Заявка 18 5 6 7 17 - 24 21
9. Аполлон Смирнис 0:0 Заявка 18 5 4 9 18 - 22 19
10. ОФИ Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
11. ПАС Янина 0:0 Заявка 19 3 7 9 16 - 22 16
12. Панетоликос Заявка 18 2 6 10 9 - 22 12
13. Ламия 0:0 Заявка 17 1 5 11 9 - 30 8
14. Лариса Заявка 18 1 5 12 9 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 9 0 0 25 - 2 27
2. ПАОК Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
3. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
4. АЕК 0:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
5. Панатинаикос Заявка 9 5 2 2 10 - 4 17
6. Астерас Заявка 9 5 2 2 9 - 7 17
7. Атромитос Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос Заявка 9 2 4 3 6 - 10 10
9. ОФИ Заявка 10 2 3 5 9 - 17 9
10. Панетоликос Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
11. ПАС Янина 0:0 Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
12. Ламия 0:0 Заявка 10 1 3 6 6 - 17 6
13. Аполлон Смирнис 0:0 Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
14. Лариса Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 6 3 0 20 - 5 21
2. Арис Салоники Заявка 9 6 2 1 12 - 4 20
3. АЕК 0:0 Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
4. Панатинаикос Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
5. ПАОК Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
6. Аполлон Смирнис 0:0 Заявка 10 4 3 3 9 - 7 15
7. Астерас Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
8. Волос Заявка 10 3 4 3 14 - 17 13
9. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
10. ПАС Янина 0:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 12 9
11. Атромитос Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
12. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
13. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
14. Ламия 0:0 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ПАС Янина
1.45
5.00
9.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.00 9.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.37 4.60 8.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.39 4.65 8.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 4.20 7.20
  1.45 3.96 7.71

Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «ПАС Янина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.60 1.27 2.80 1.40 1.92 1.82 1.52 2.43 1.35 3.05 1.12 5.60
9.20 1.02 8.20 1.05 3.32 1.31 2.62 1.49 1.89 2.01 1.46 2.72 1.31 3.32 1.11 5.60 1.08 6.20 1.00 11.00
10.50 1.02 8.50 1.06 3.30 1.30 2.55 1.47 2.12 1.72 1.82 1.92 1.73 2.03 1.42 2.75 1.28 3.45 1.11 5.80 1.09 6.50 1.01 10.50 1.03 9.80 0.00 17.00
3.51 1.30 2.55 1.51 2.16 1.70 1.81 2.02 1.61 2.32 1.44 2.76 1.43 2.85 1.44 2.79 1.29 3.58 1.10 7.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.97 1.78 1.43 2.70 1.10 6.20
2.95 1.40 1.93 1.87 1.42 2.88
2.80 1.40 1.77 1.97 1.35 3.05 1.09 6.50 1.07 7.50
2.44 1.54 2.00 1.81 1.54 2.44 1.35 3.12 1.41 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 1.72 2.04 1.20 4.30
2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76
2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.64
2.15 1.63
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.30 1.20
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