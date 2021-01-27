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  3. Греция
Ламия
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Аполлон Смирнис
0' 13'
1
Эпасси
Дэвис
23
Скондрас
Яннис
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
12
Мартинес
Анхель
II
16
Бехарано
Данни
6
Theofanis
Tsandaris
70
Делетич
Милош
10
Тайрон
Густаво
18
Романич
Лазар
11
Караманос
Тасос
13
Верхульст
Давино
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
4
Лисгарас
Христос
2
Бручич
Карло
3
Хухумис
Диамантис
7
Коль
Исраэль
64
Фатион
Антони
14
Сливка
Выкинтас
27
Дауда
Абиола
23
Цилулис
Сотирис
Ламия
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
5-4-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арабули Бачана 2 (1) 0.12
2. Романич Лазар 2 (2) 0.12
3. Караманос Тасос 1 0.06
4. Бехарано Данни 1 0.06
5. Цукалос Николаос 1 0.06
6. Бьянкони Мигел 1 0.06
7. Делетич Милош 1 (1) 0.06
8. Тайрон Густаво 0 0
9. Хадзистравос Зисис 0 0
10. Баханак Патрик 0 0
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цилулис Сотирис 4 0.22
2. Фатион Антони 4 (2) 0.22
3. Иоаннидис Николаос 3 0.17
4. Фернандес Марк 2 0.11
5. Дауда Абиола 1 0.06
6. Цабурис Саввас 1 0.06
7. Томас Бединелли 1 0.06
8. Баксеванидис Димос 1 0.06
9. Домингес Луис Густаво 1 0.06
10. Коль Исраэль 0 0
11. Мунье Антони 0 0
12. Хухумис Диамантис 0 0

Карточки

Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 7 0
2. Бехарано Данни 7 0
3. Сарамантас Гиоргос 4 1
4. Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
5. Романич Лазар 3 0
6. Делетич Милош 1 1
7. Адежо Даниэл 2 0
8. Бьярнасон Эльмар 2 0
9. Theofanis Tsandaris 2 0
10. Булулис Константинос 2 0
11. Хадзистравос Зисис 0 1
12. Вассилакакис Тодорис 1 0
13. Караманос Тасос 1 0
14. Вильяльба Леонардо 1 0
15. Тайрон Густаво 1 0
16. Бьянкони Мигел 1 0
17. Палавандишвили Гуга 1 0
18. Асигба Марк 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 9 0
2. Лисгарас Христос 6 0
3. Цабурис Саввас 4 0
4. Томас Бединелли 4 0
5. Сливка Выкинтас 4 0
6. Иоаннидис Николаос 4 0
7. Фернандес Марк 3 0
8. Бручич Карло 3 0
9. Баксеванидис Димос 3 0
10. Домингес Луис Густаво 3 0
11. Витлис Вассилис 3 0
12. Верхульст Давино 2 0
13. Хухумис Диамантис 2 0
14. Цилулис Сотирис 2 0
15. Китоко Ричи 1 0
16. Лагос Анастасиос 1 0
17. Лагос Тасcос 1 0
18. Коль Исраэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ламия 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Аполлон Смирнис 16.67% (3) 0 16.67% (3) 16.67% (3) 27.78% (5) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК
ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас
Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис

Последние игры между собой

Ламия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Аполлон Смирнис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Суперлига Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Суперлига Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 1:1 Ламия Суперлига
Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:0 Ламия Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:0 Ламия Футбольная лига Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 18 15 3 0 45 - 7 48
2. Арис Салоники Заявка 19 12 3 4 24 - 11 39
3. АЕК 0:0 Заявка 19 11 5 3 30 - 19 38
4. ПАОК Заявка 18 10 6 2 32 - 15 36
5. Панатинаикос Заявка 19 10 4 5 22 - 12 34
6. Астерас Заявка 19 8 6 5 19 - 19 30
7. Волос Заявка 19 5 8 6 20 - 27 23
8. Атромитос Заявка 18 5 6 7 17 - 24 21
9. Аполлон Смирнис 0:0 Заявка 18 5 4 9 18 - 22 19
10. ОФИ Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
11. ПАС Янина 0:0 Заявка 19 3 7 9 16 - 22 16
12. Панетоликос Заявка 18 2 6 10 9 - 22 12
13. Ламия 0:0 Заявка 17 1 5 11 9 - 30 8
14. Лариса Заявка 18 1 5 12 9 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 9 0 0 25 - 2 27
2. ПАОК Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
3. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
4. АЕК 0:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
5. Панатинаикос Заявка 9 5 2 2 10 - 4 17
6. Астерас Заявка 9 5 2 2 9 - 7 17
7. Атромитос Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос Заявка 9 2 4 3 6 - 10 10
9. ОФИ Заявка 10 2 3 5 9 - 17 9
10. Панетоликос Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
11. ПАС Янина 0:0 Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
12. Ламия 0:0 Заявка 10 1 3 6 6 - 17 6
13. Аполлон Смирнис 0:0 Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
14. Лариса Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 6 3 0 20 - 5 21
2. Арис Салоники Заявка 9 6 2 1 12 - 4 20
3. АЕК 0:0 Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
4. Панатинаикос Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
5. ПАОК Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
6. Аполлон Смирнис 0:0 Заявка 10 4 3 3 9 - 7 15
7. Астерас Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
8. Волос Заявка 10 3 4 3 14 - 17 13
9. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
10. ПАС Янина 0:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 12 9
11. Атромитос Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
12. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
13. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
14. Ламия 0:0 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athanasios Diakos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Аполлон Смирнис
2.33
3.40
3.52
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.40 3.20
Бонус: 10 000 ₽ 2.33 2.95 3.30
  2.33 2.85 3.52

Самый высокий коэффициент на матч «Ламия» – «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ламия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ламия» – «Аполлон Смирнис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5
6.00 1.11 2.45 1.51 1.82 1.92 1.47 2.60 1.16 4.90 1.05 8.40
6.76 1.11 2.59 1.50 2.08 1.76 1.83 2.00 1.56 2.42 1.43 2.80 1.47 2.72 1.16 5.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2.5 2.5
2.26 1.59 1.49 2.49 1.25 3.70 1.04 9.00
1.97 1.84 1.62 2.27 1.28 3.55 1.34 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5
3.00 1.35 2.00 1.76 1.44 2.65 1.09 6.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
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