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Ламия
1:0
Конец матча

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
1:0
13' Гол
Караманос Тасос
29' Желтая карточка
Фатион Антони
59' Желтая карточка
Theofanis Tsandaris
71' Желтая карточка
Цилулис Сотирис
77' Желтая карточка
Лисгарас Христос
88' Желтая карточка
Иоаннидис Николаос
88' Желтая карточка
Скондрас Яннис
90' Желтая карточка
Фернандес Марк
90'+5
1
Эпасси
Дэвис
23
Скондрас
Яннис
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
12
Мартинес
Анхель
II
16
Бехарано
Данни
6
Theofanis
Tsandaris
70
Делетич
Милош
10
Тайрон
Густаво
18
Романич
Лазар
11
Караманос
Тасос
13
Верхульст
Давино
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
4
Лисгарас
Христос
2
Бручич
Карло
3
Хухумис
Диамантис
7
Коль
Исраэль
64
Фатион
Антони
14
Сливка
Выкинтас
27
Дауда
Абиола
23
Цилулис
Сотирис
Ламия
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Караманос Тасос 2 0.12
2. Арабули Бачана 2 (1) 0.12
3. Романич Лазар 2 (2) 0.12
4. Бехарано Данни 1 0.06
5. Цукалос Николаос 1 0.06
6. Бьянкони Мигел 1 0.06
7. Делетич Милош 1 (1) 0.06
8. Тайрон Густаво 0 0
9. Хадзистравос Зисис 0 0
10. Баханак Патрик 0 0
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цилулис Сотирис 4 0.22
2. Фатион Антони 4 (2) 0.22
3. Иоаннидис Николаос 3 0.17
4. Фернандес Марк 2 0.11
5. Дауда Абиола 1 0.06
6. Цабурис Саввас 1 0.06
7. Томас Бединелли 1 0.06
8. Баксеванидис Димос 1 0.06
9. Домингес Луис Густаво 1 0.06
10. Коль Исраэль 0 0
11. Мунье Антони 0 0
12. Хухумис Диамантис 0 0

Карточки

Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 8 0
2. Бехарано Данни 7 0
3. Сарамантас Гиоргос 4 1
4. Theofanis Tsandaris 3 0
5. Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
6. Романич Лазар 3 0
7. Делетич Милош 1 1
8. Адежо Даниэл 2 0
9. Бьярнасон Эльмар 2 0
10. Булулис Константинос 2 0
11. Хадзистравос Зисис 0 1
12. Вассилакакис Тодорис 1 0
13. Караманос Тасос 1 0
14. Вильяльба Леонардо 1 0
15. Тайрон Густаво 1 0
16. Бьянкони Мигел 1 0
17. Палавандишвили Гуга 1 0
18. Асигба Марк 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 10 0
2. Лисгарас Христос 7 0
3. Иоаннидис Николаос 5 0
4. Цабурис Саввас 4 0
5. Томас Бединелли 4 0
6. Фернандес Марк 4 0
7. Сливка Выкинтас 4 0
8. Бручич Карло 3 0
9. Баксеванидис Димос 3 0
10. Цилулис Сотирис 3 0
11. Домингес Луис Густаво 3 0
12. Витлис Вассилис 3 0
13. Верхульст Давино 2 0
14. Хухумис Диамантис 2 0
15. Китоко Ричи 1 0
16. Лагос Анастасиос 1 0
17. Лагос Тасcос 1 0
18. Коль Исраэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ламия 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1)
 Аполлон Смирнис 16.67% (3) 0 16.67% (3) 16.67% (3) 27.78% (5) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК
ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас
Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис

Последние игры между собой

Ламия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Аполлон Смирнис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Суперлига Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Суперлига Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 1:1 Ламия Суперлига
Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:0 Ламия Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:0 Ламия Футбольная лига Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 Заявка 19 15 4 0 45 - 7 49
2. Арис Салоники Заявка 19 12 3 4 24 - 11 39
3. АЕК Заявка 19 11 4 4 30 - 21 37
4. ПАОК 0:0 Заявка 19 10 7 2 32 - 15 37
5. Панатинаикос Заявка 19 10 4 5 22 - 12 34
6. Астерас Заявка 19 8 6 5 19 - 19 30
7. Волос Заявка 19 5 8 6 20 - 27 23
8. Атромитос Заявка 18 5 6 7 17 - 24 21
9. ОФИ Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 18 5 3 10 18 - 23 18
11. ПАС Янина Заявка 19 4 6 9 18 - 22 18
12. Панетоликос Заявка 18 2 6 10 9 - 22 12
13. Ламия Заявка 17 2 4 11 10 - 30 10
14. Лариса Заявка 18 1 5 12 9 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 Заявка 10 9 1 0 25 - 2 28
2. ПАОК 0:0 Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
3. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
4. АЕК Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
5. Панатинаикос Заявка 9 5 2 2 10 - 4 17
6. Астерас Заявка 9 5 2 2 9 - 7 17
7. Атромитос Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос Заявка 9 2 4 3 6 - 10 10
9. ОФИ Заявка 10 2 3 5 9 - 17 9
10. Панетоликос Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. ПАС Янина Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
13. Аполлон Смирнис Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
14. Лариса Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 Заявка 9 6 3 0 20 - 5 21
2. Арис Салоники Заявка 9 6 2 1 12 - 4 20
3. АЕК Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
4. Панатинаикос Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
5. ПАОК 0:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 8 16
6. Аполлон Смирнис Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
7. Астерас Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
8. Волос Заявка 10 3 4 3 14 - 17 13
9. ПАС Янина Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
11. Атромитос Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
12. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
13. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Фатион Антони получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Караманос Тасос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athanasios Diakos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.16 5.50 46.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.33 2.95 3.30
  1.18 5.29 27.95

Самый высокий коэффициент на матч «Ламия» – «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ламия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ламия» – «Аполлон Смирнис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5 4.5 4.5
6.00 1.11 2.45 1.51 1.82 1.92 1.47 2.60 1.16 4.90 1.05 8.40
6.76 1.11 2.59 1.50 1.15 5.32 1.55 2.46 1.20 4.46 1.35 3.15 1.29 3.49 1.50 2.57 1.16 5.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2.5 2.5
2.26 1.59 1.49 2.49 1.25 3.70 1.04 9.00
1.97 1.84 1.62 2.27 1.28 3.55 1.34 3.32 1.46 2.67 1.25 3.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5
3.00 1.35 2.00 1.76 1.44 2.65 1.09 6.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
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