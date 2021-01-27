Ламия
1:0
Конец матча
Стадион: Athanasios Diakos
Аполлон Смирнис
1:0
13' ГолКараманос Тасос
29' Желтая карточкаФатион Антони
59' Желтая карточкаTheofanis Tsandaris
71' Желтая карточкаЦилулис Сотирис
77' Желтая карточкаЛисгарас Христос
88' Желтая карточкаИоаннидис Николаос
88' Желтая карточкаСкондрас Яннис
90' Желтая карточкаФернандес Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Ход матча
13'
1:0
29'
71'
77'
88'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 23
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Караманос Тасос
|2
|0.12
|2.
|Арабули Бачана
|2 (1)
|0.12
|3.
|Романич Лазар
|2 (2)
|0.12
|4.
|Бехарано Данни
|1
|0.06
|5.
|Цукалос Николаос
|1
|0.06
|6.
|Бьянкони Мигел
|1
|0.06
|7.
|Делетич Милош
|1 (1)
|0.06
|8.
|Тайрон Густаво
|0
|0
|9.
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|10.
|Баханак Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цилулис Сотирис
|4
|0.22
|2.
|Фатион Антони
|4 (2)
|0.22
|3.
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.17
|4.
|Фернандес Марк
|2
|0.11
|5.
|Дауда Абиола
|1
|0.06
|6.
|Цабурис Саввас
|1
|0.06
|7.
|Томас Бединелли
|1
|0.06
|8.
|Баксеванидис Димос
|1
|0.06
|9.
|Домингес Луис Густаво
|1
|0.06
|10.
|Коль Исраэль
|0
|0
|11.
|Мунье Антони
|0
|0
|12.
|Хухумис Диамантис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|8
|0
|2.
|Бехарано Данни
|7
|0
|3.
|Сарамантас Гиоргос
|4
|1
|4.
|Theofanis Tsandaris
|3
|0
|5.
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|6.
|Романич Лазар
|3
|0
|7.
|Делетич Милош
|1
|1
|8.
|Адежо Даниэл
|2
|0
|9.
|Бьярнасон Эльмар
|2
|0
|10.
|Булулис Константинос
|2
|0
|11.
|Хадзистравос Зисис
|0
|1
|12.
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|13.
|Караманос Тасос
|1
|0
|14.
|Вильяльба Леонардо
|1
|0
|15.
|Тайрон Густаво
|1
|0
|16.
|Бьянкони Мигел
|1
|0
|17.
|Палавандишвили Гуга
|1
|0
|18.
|Асигба Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фатион Антони
|10
|0
|2.
|Лисгарас Христос
|7
|0
|3.
|Иоаннидис Николаос
|5
|0
|4.
|Цабурис Саввас
|4
|0
|5.
|Томас Бединелли
|4
|0
|6.
|Фернандес Марк
|4
|0
|7.
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|8.
|Бручич Карло
|3
|0
|9.
|Баксеванидис Димос
|3
|0
|10.
|Цилулис Сотирис
|3
|0
|11.
|Домингес Луис Густаво
|3
|0
|12.
|Витлис Вассилис
|3
|0
|13.
|Верхульст Давино
|2
|0
|14.
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|15.
|Китоко Ричи
|1
|0
|16.
|Лагос Анастасиос
|1
|0
|17.
|Лагос Тасcос
|1
|0
|18.
|Коль Исраэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ламия
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|Аполлон Смирнис
|16.67% (3)
|0
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +3 =5 -12Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +7 =3 -10Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас
Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис
Последние игры между собой
Ламия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Аполлон Смирнис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0 Заявка
|19
|15
|4
|0
|45 - 7
|49
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|24 - 11
|39
|3.
|АЕК
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|30 - 21
|37
|4.
|ПАОК
|0:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|32 - 15
|37
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|22 - 12
|34
|6.
|Астерас
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|19 - 19
|30
|7.
|Волос
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|20 - 27
|23
|8.
|Атромитос
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 24
|21
|9.
|ОФИ
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 23
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 22
|18
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|9 - 22
|12
|13.
|Ламия
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|10 - 30
|10
|14.
|Лариса
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|9 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0 Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 2
|28
|2.
|ПАОК
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 7
|21
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|4.
|АЕК
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 4
|17
|6.
|Астерас
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 7
|17
|7.
|Атромитос
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|9.
|ОФИ
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 5
|21
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|3.
|АЕК
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|5.
|ПАОК
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 8
|16
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|7.
|Астерас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|8.
|Волос
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|ОФИ
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
Победитель
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