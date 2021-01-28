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  3. Греция
Панетоликос
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Атромитос
0'
42' Желтая карточка
Гутас Димитрис
49'
1
Кнетт
Кристофер
27
Цанакакис
Манолис
66
Константопулос
Апостолос
33
Цоцалич
Эдин
21
Перейра
Элиас
5
Арсура
Хоакин
6
Таар
Аймен
20
Барбоза
Элдер
7
Масурек
Франко
12
Арийиби
Гболи
11
Диас
Хорхе
35
Мандас
Христос
19
Кивракидис
Кириакос
4
Гутас
Димитрис
50
Томашевич
Йосип
III
29
Струнгис
Стефанос
21
Саломон
Патрик
12
Гало
Родриго
6
Харисис
Харилаос
14
Муньис
Хуан
99
Матич
Боян
11
Агайев
Амир
Панетоликос
4-2-3-1
Атромитос
4-3-3

Ход матча

42'
 
Гутас Димитрис

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 5 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 2 (1) 0.11
2. Вергос Николаос 2 (1) 0.11
3. Таар Аймен 1 0.05
4. Мантатис Георгиос 1 0.05
5. Льявас Георгиос 1 0.05
6. Мендоса Хавьер 1 (1) 0.05
7. Масурек Франко 1 (1) 0.05
8. Массола Николас 0 0
9. Яколиш Антонио 0 0
10. Диас Хорхе 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манусос Йоргос 5 (4) 0.26
2. Христодулопулос Лазарос 3 (2) 0.16
3. Муньис Хуан 2 0.11
4. Гутас Димитрис 2 0.11
5. Саломон Патрик 1 0.05
6. Харисис Харилаос 1 0.05
7. Нацос Спиридон 1 0.05
8. Коцопулос Костас 1 0.05
9. Матич Боян 0 0
10. Гало Родриго 0 0
11. Н'Сикулу Кларк 0 0

Карточки

Панетоликос
# Игрок      
1. Диас Хорхе 4 0
2. Льявас Георгиос 4 0
3. Цанакакис Манолис 2 1
4. Скардовелли Вандерсон 1 1
5. Таар Аймен 1 1
6. Яколиш Антонио 2 0
7. Карасалидис Аристотелис 2 0
8. Арийиби Гболи 2 0
9. Далсью 2 0
10. Вергос Николаос 2 0
11. Мелиссас Никос 2 0
12. Цигарас Ангелос 2 0
13. Медина Паоло 2 0
14. Константопулос Апостолос 2 0
15. Массола Николас 1 0
16. Цоцалич Эдин 1 0
17. Арсура Хоакин 1 0
18. Масурек Франко 1 0
19. Малис Александрос 1 0
20. Перейра Элиас 1 0
21. Азади Мохаммад Реза 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Саломон Патрик 5 0
2. Томашевич Йосип III 5 0
3. Рисванис Спирос 3 1
4. Муньис Хуан 2 1
5. Матич Боян 2 1
6. Гутас Димитрис 3 0
7. Галвао Лукас 3 0
8. Гало Родриго 2 0
9. Рабельо Бриан 2 0
10. Харисис Харилаос 2 0
11. Агайев Амир 2 0
12. Струнгис Стефанос 2 0
13. Коцопулос Костас 2 0
14. Христодулопулос Лазарос 1 0
15. Манусос Йоргос 1 0
16. Бусуладжич Азер 1 0
17. Умбидес Хавьер 1 0
18. Янниотис Андреас 1 0
19. Кивракидис Кириакос 1 0
20. Нацос Спиридон 1 0
21. Мандас Христос 1 0
22. Нтавиотис Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панетоликос 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 0 44.44% (4)
 Атромитос 6.25% (1) 6.25% (1) 25% (4) 6.25% (1) 12.5% (2) 43.75% (7)

Предыдущие игры

Панетоликос Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос
АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина
Атромитос Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Атромитос 0:1 Олимпиакос ПАС Янина 2:2 Атромитос АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия
Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос

Последние игры между собой

Панетоликос: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Атромитос: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Атромитос 2:0 Панетоликос Суперлига Атромитос 2:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Суперлига
Атромитос 2:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:2 Атромитос Суперлига Панетоликос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Кубок Атромитос 0:2 Панетоликос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:3 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Кубок Греции Панетоликос 0:2 Атромитос Кубок Греции Атромитос 1:1 Панетоликос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 19 16 3 0 48 - 7 51
2. Арис Салоники Заявка 19 12 3 4 24 - 11 39
3. АЕК Заявка 19 11 4 4 30 - 21 37
4. ПАОК Заявка 19 10 6 3 32 - 18 36
5. Панатинаикос Заявка 19 10 4 5 22 - 12 34
6. Астерас Заявка 19 8 6 5 19 - 19 30
7. Волос Заявка 19 5 8 6 20 - 27 23
8. Атромитос 0:0 Заявка 19 5 7 7 17 - 24 22
9. ОФИ Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 18 5 3 10 18 - 23 18
11. ПАС Янина Заявка 19 4 6 9 18 - 22 18
12. Панетоликос 0:0 Заявка 19 2 7 10 9 - 22 13
13. Ламия Заявка 17 2 4 11 10 - 30 10
14. Лариса Заявка 18 1 5 12 9 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 10 0 0 28 - 2 30
2. ПАОК Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
3. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
4. АЕК Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
5. Панатинаикос Заявка 9 5 2 2 10 - 4 17
6. Астерас Заявка 9 5 2 2 9 - 7 17
7. Атромитос 0:0 Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос Заявка 9 2 4 3 6 - 10 10
9. Панетоликос 0:0 Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
10. ОФИ Заявка 10 2 3 5 9 - 17 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. ПАС Янина Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
13. Аполлон Смирнис Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
14. Лариса Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 6 3 0 20 - 5 21
2. Арис Салоники Заявка 9 6 2 1 12 - 4 20
3. АЕК Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
4. Панатинаикос Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
5. ПАОК Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
6. Аполлон Смирнис Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
7. Астерас Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
8. Волос Заявка 10 3 4 3 14 - 17 13
9. ПАС Янина Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
11. Атромитос 0:0 Заявка 9 1 4 4 5 - 12 7
12. Панетоликос 0:0 Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
13. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Гутас Димитрис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Атромитос
3.42
2.95
3.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 2.35 3.40
Бонус: 10 000 ₽ 3.00 2.95 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.42 2.61 2.62
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 2.16 3.50
  2.86 2.29 3.60

Самый высокий коэффициент на матч «Панетоликос» – «Атромитос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панетоликос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атромитос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панетоликос» – «Атромитос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.08 2.90 1.38 2.18 1.63 1.63 2.20 1.23 3.85 1.07 7.40
4.80 1.17 3.76 1.27 2.19 1.75 1.59 2.36 1.35 3.10 1.13 5.35 1.09 6.00 1.01 10.50 1.02 10.25
2.95 1.37 1.97 1.77 1.42 2.75 1.82 1.99 1.13 5.40 1.77 2.05 1.09 6.50 1.08 7.00 1.07 7.50 1.01 13.00 1.01 12.50 1.01 19.00 0.00 19.50 0.00 23.00
3.15 1.35 2.63 1.49 2.09 1.75 1.67 2.21 1.47 2.66 1.64 2.26 1.41 2.88 1.54 2.47 1.36 3.16 1.44 2.81 1.14 5.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.67 2.12 1.32 3.15 1.06 7.60
2.03 1.79 1.39 3.00 1.22 4.30
1.15 5.00 1.15 5.00 1.08 7.00 1.03 10.50
1.57 2.38 1.32 3.24 1.37 3.01 1.25 3.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.31 1.57 1.55 2.34 1.13 5.40
2.62 1.49 1.74 2.09 1.36 3.15 1.26 3.85
1.62 2.21 1.30 3.35 1.07 7.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
3.65 1.26
5.30 1.13
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