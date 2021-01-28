Панетоликос
1:1
Конец матча
Стадион: Панетоликос
Атромитос
42' Желтая карточкаГутас Димитрис
50' Желтая карточкаМуньис Хуан
0:1
54' ГолМуньис Хуан
65' Вторая желтая карточкаМуньис Хуан
76' Желтая карточкаАрсура Хоакин
81' Желтая карточкаГалвао Лукас
1:1
82' ПенальтиБарбоза Элдер
33
Цоцалич
Эдин
11
Диас
Хорхе
12
Гало
Родриго
14
Муньис
Хуан
99
Матич
Боян
11
Агайев
Амир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Цоцалич ЭдинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 ДалсьюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Гало РодригоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанНападающий
-
99 Матич БоянНападающий
-
11 Агайев АмирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
42'
50'
54'
0:1
65'
76'
81'
82'
1:1
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
7 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|2 (1)
|0.11
|2.
|Вергос Николаос
|2 (1)
|0.11
|3.
|Таар Аймен
|1
|0.05
|4.
|Мантатис Георгиос
|1
|0.05
|5.
|Льявас Георгиос
|1
|0.05
|6.
|Барбоза Элдер
|1 (1)
|0.05
|7.
|Мендоса Хавьер
|1 (1)
|0.05
|8.
|Масурек Франко
|1 (1)
|0.05
|9.
|Массола Николас
|0
|0
|10.
|Яколиш Антонио
|0
|0
|11.
|Диас Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манусос Йоргос
|5 (4)
|0.26
|2.
|Муньис Хуан
|3
|0.16
|3.
|Христодулопулос Лазарос
|3 (2)
|0.16
|4.
|Гутас Димитрис
|2
|0.11
|5.
|Саломон Патрик
|1
|0.05
|6.
|Харисис Харилаос
|1
|0.05
|7.
|Нацос Спиридон
|1
|0.05
|8.
|Коцопулос Костас
|1
|0.05
|9.
|Матич Боян
|0
|0
|10.
|Гало Родриго
|0
|0
|11.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диас Хорхе
|4
|0
|2.
|Льявас Георгиос
|4
|0
|3.
|Цанакакис Манолис
|2
|1
|4.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|5.
|Таар Аймен
|1
|1
|6.
|Яколиш Антонио
|2
|0
|7.
|Карасалидис Аристотелис
|2
|0
|8.
|Арсура Хоакин
|2
|0
|9.
|Арийиби Гболи
|2
|0
|10.
|Далсью
|2
|0
|11.
|Вергос Николаос
|2
|0
|12.
|Мелиссас Никос
|2
|0
|13.
|Цигарас Ангелос
|2
|0
|14.
|Медина Паоло
|2
|0
|15.
|Константопулос Апостолос
|2
|0
|16.
|Массола Николас
|1
|0
|17.
|Цоцалич Эдин
|1
|0
|18.
|Масурек Франко
|1
|0
|19.
|Малис Александрос
|1
|0
|20.
|Перейра Элиас
|1
|0
|21.
|Азади Мохаммад Реза
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Муньис Хуан
|3
|2
|2.
|Саломон Патрик
|5
|0
|3.
|Томашевич Йосип III
|5
|0
|4.
|Рисванис Спирос
|3
|1
|5.
|Галвао Лукас
|4
|0
|6.
|Матич Боян
|2
|1
|7.
|Гутас Димитрис
|3
|0
|8.
|Гало Родриго
|2
|0
|9.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|10.
|Харисис Харилаос
|2
|0
|11.
|Агайев Амир
|2
|0
|12.
|Струнгис Стефанос
|2
|0
|13.
|Коцопулос Костас
|2
|0
|14.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|15.
|Манусос Йоргос
|1
|0
|16.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|17.
|Умбидес Хавьер
|1
|0
|18.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|19.
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|20.
|Нацос Спиридон
|1
|0
|21.
|Мандас Христос
|1
|0
|22.
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панетоликос
|0
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|0
|50% (5)
|Атромитос
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|41.18% (7)
Предыдущие игры
Панетоликос Последние 20 матчей: +2 =6 -12Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос
АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина
Атромитос Последние 20 матчей: +6 =7 -7Атромитос 0:1 Олимпиакос ПАС Янина 2:2 Атромитос АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия
Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос
Последние игры между собой
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Атромитос: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Атромитос 2:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:2 Атромитос Суперлига Панетоликос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Кубок Атромитос 0:2 Панетоликос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:3 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Кубок Греции Панетоликос 0:2 Атромитос Кубок Греции Атромитос 1:1 Панетоликос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|48 - 7
|51
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|24 - 11
|39
|3.
|АЕК
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|30 - 21
|37
|4.
|ПАОК
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|32 - 18
|36
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|22 - 12
|34
|6.
|Астерас
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|19 - 19
|30
|7.
|Волос
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|20 - 27
|23
|8.
|Атромитос
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 25
|22
|9.
|ОФИ
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 23
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 22
|18
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|10 - 23
|13
|13.
|Ламия
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|10 - 30
|10
|14.
|Лариса
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|9 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|28 - 2
|30
|2.
|ПАОК
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 7
|21
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|4.
|АЕК
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 4
|17
|6.
|Астерас
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 7
|17
|7.
|Атромитос
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 5
|21
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|3.
|АЕК
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|5.
|ПАОК
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|7.
|Астерас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|8.
|Волос
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|ОФИ
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Панетоликос» – «Атромитос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панетоликос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атромитос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панетоликос» – «Атромитос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров