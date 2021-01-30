Лариса
0:0
Второй тайм: 88'
Стадион: Alkazar Stadium
Волос
38' Желтая карточкаМихаил Алексиос
49' Желтая карточкаДжузино Эдриан
54' Желтая карточкаЖижич Никола
73' Желтая карточкаБен-Хатира Энис
78' Желтая карточкаФеррари Франко
86' Желтая карточкаAdrian Colombino
16
Жижич
Никола
15
Чосич
Урош
22
Текио
Серхио
23
Ринстра
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Жижич НиколаЗащитник
-
15 Чосич УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Труич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Нунич МаркоНападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Текио СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
Ход матча
38'
49'
54'
73'
78'
86'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 10
-
4 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 24
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинакас Димитрис
|6 (1)
|0.32
|2.
|Спарв Тим
|1
|0.05
|3.
|Юнес Хамза
|1
|0.05
|4.
|Мужек Матео
|1
|0.05
|5.
|Филип Стелиано
|0
|0
|6.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|7.
|Михаил Алексиос
|0
|0
|8.
|Дурмишай Фиорин
|0
|0
|9.
|Глинос Спиридон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дувикас Анастасиос
|7 (1)
|0.35
|2.
|Баррьентос Жан
|3 (3)
|0.15
|3.
|Бартоло Хулиан
|2
|0.1
|4.
|Варда Амр
|2
|0.1
|5.
|Переа Хуан
|2
|0.1
|6.
|Коломбо Родриго
|1
|0.05
|7.
|Феррари Франко
|1
|0.05
|8.
|Димопулос Стергиос
|1
|0.05
|9.
|Киакос Яннис
|1
|0.05
|10.
|Мартинес Николас II
|0
|0
|11.
|Ренату Сантуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Филип Стелиано
|7
|0
|2.
|Дурмишай Фиорин
|7
|0
|3.
|Спарв Тим
|6
|0
|4.
|Милосавлевич Радомир
|6
|0
|5.
|Труич Никола
|5
|0
|6.
|Михаил Алексиос
|4
|0
|7.
|Плателлас Вангелис
|4
|0
|8.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|9.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|10.
|Жижич Никола
|3
|0
|11.
|Бертос Манолис
|2
|0
|12.
|Adrian Colombino
|2
|0
|13.
|Юнес Хамза
|2
|0
|14.
|Пинакас Димитрис
|2
|0
|15.
|Илиадис Теохарис
|2
|0
|16.
|Бен-Хатира Энис
|1
|0
|17.
|Чосич Урош
|1
|0
|18.
|Николиас Александрос
|1
|0
|19.
|Мужек Матео
|1
|0
|20.
|Глинос Спиридон
|1
|0
|21.
|Кости Иоаннис
|1
|0
|22.
|Джузино Эдриан
|1
|0
|23.
|Майданос Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|8
|0
|2.
|Санчес Сальвадор
|5
|1
|3.
|Переа Хуан
|6
|0
|4.
|Коломбо Родриго
|4
|1
|5.
|Феррари Франко
|4
|1
|6.
|Митоглу Герасимос
|3
|1
|7.
|Текио Серхио
|4
|0
|8.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|9.
|Дувикас Анастасиос
|3
|0
|10.
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|11.
|Ринстра Дан
|1
|1
|12.
|Нинис Сотирис
|2
|0
|13.
|Клейман Борис
|2
|0
|14.
|Цоканис Тасос
|2
|0
|15.
|Димопулос Стергиос
|2
|0
|16.
|Дентакис Антонис
|2
|0
|17.
|Киакос Яннис
|2
|0
|18.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|19.
|Буэно Альберто
|1
|0
|20.
|Критикос Анастасиос
|1
|0
|21.
|Грильо Фаусто
|1
|0
|22.
|Варда Амр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лариса
|0
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|44.44% (4)
|Волос
|15% (3)
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|5% (1)
|45% (9)
Предыдущие игры
Лариса Последние 20 матчей: +1 =6 -13Арис Салоники 1:0 Лариса Астерас 1:0 Лариса ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис
Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса
Волос Последние 20 матчей: +6 =8 -6Волос 0:2 Панатинаикос ПАС Янина 0:1 Волос Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия
ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос
Последние игры между собой
Лариса: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Волос: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|48 - 7
|51
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|24 - 11
|39
|3.
|АЕК
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|30 - 21
|37
|4.
|ПАОК
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|32 - 18
|36
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|22 - 12
|34
|6.
|Астерас
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|19 - 19
|30
|7.
|Волос
|0:0 Заявка
|20
|5
|9
|6
|20 - 27
|24
|8.
|Атромитос
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 25
|22
|9.
|ОФИ
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 23
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 22
|18
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|10 - 23
|13
|13.
|Ламия
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|10 - 30
|10
|14.
|Лариса
|0:0 Заявка
|19
|1
|6
|12
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|28 - 2
|30
|2.
|ПАОК
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 7
|21
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|4.
|АЕК
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 4
|17
|6.
|Астерас
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 7
|17
|7.
|Атромитос
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|Волос
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Лариса
|0:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 10
|5
|14.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 5
|21
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|3.
|АЕК
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|5.
|ПАОК
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|7.
|Волос
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 17
|14
|8.
|Астерас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|ОФИ
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|13.
|Лариса
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
Победитель
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