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Лариса
0:0
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
38' Желтая карточка
Михаил Алексиос
48' Желтая карточка
Джузино Эдриан
54' Желтая карточка
Жижич Никола
73' Желтая карточка
Бен-Хатира Энис
78' Желтая карточка
Феррари Франко
86' Желтая карточка
Adrian Colombino
90'+4
19
Баич
Владимир
25
Бертос
Манолис
16
Жижич
Никола
15
Чосич
Урош
5
Михаил
Алексиос
8
Милосавлевич
Радомир
30
Adrian
Colombino
17
Пинакас
Димитрис
88
Николиас
Александрос
9
Дурмишай
Фиорин
29
Matias
Acuna
I
55
Клейман
Борис
22
Текио
Серхио
24
Митоглу
Герасимос
37
Грильо
Фаусто
3
Феррари
Франко
23
Ринстра
Дан
6
Цоканис
Тасос
17
Ренату
Сантуш
73
Бартоло
Хулиан
12
Мартинес
Николас
II
9
Дувикас
Анастасиос
Лариса
4-3-3
Волос
4-2-3-1

Ход матча

38'
Михаил Алексиос
 
46'
Джузино Эдриан
Чосич Урош
 
46'
Караникас Никос
Михаил Алексиос
 
46'
Бен-Хатира Энис
Пинакас Димитрис
 
48'
Джузино Эдриан
 
54'
Жижич Никола
 
57'
 
Переа Хуан
Ренату Сантуш
63'
Муканджо Бенжамин
Дурмишай Фиорин
 
73'
Бен-Хатира Энис
 
78'
 
Феррари Франко
86'
Adrian Colombino
 
88'
Труич Никола
Matias Acuna I
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 10
  • 4 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 25
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинакас Димитрис 6 (1) 0.32
2. Спарв Тим 1 0.05
3. Юнес Хамза 1 0.05
4. Мужек Матео 1 0.05
5. Филип Стелиано 0 0
6. Торже Андрей-Габриэль 0 0
7. Михаил Алексиос 0 0
8. Дурмишай Фиорин 0 0
9. Глинос Спиридон 0 0
Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 7 (1) 0.35
2. Баррьентос Жан 3 (3) 0.15
3. Бартоло Хулиан 2 0.1
4. Варда Амр 2 0.1
5. Переа Хуан 2 0.1
6. Коломбо Родриго 1 0.05
7. Феррари Франко 1 0.05
8. Димопулос Стергиос 1 0.05
9. Киакос Яннис 1 0.05
10. Мартинес Николас II 0 0
11. Ренату Сантуш 0 0

Карточки

Лариса
# Игрок      
1. Филип Стелиано 7 0
2. Дурмишай Фиорин 7 0
3. Спарв Тим 6 0
4. Милосавлевич Радомир 6 0
5. Труич Никола 5 0
6. Михаил Алексиос 4 0
7. Плателлас Вангелис 4 0
8. Торже Андрей-Габриэль 3 0
9. Сецерович Аднан 3 0
10. Жижич Никола 3 0
11. Бертос Манолис 2 0
12. Adrian Colombino 2 0
13. Юнес Хамза 2 0
14. Пинакас Димитрис 2 0
15. Илиадис Теохарис 2 0
16. Бен-Хатира Энис 1 0
17. Чосич Урош 1 0
18. Николиас Александрос 1 0
19. Мужек Матео 1 0
20. Глинос Спиридон 1 0
21. Кости Иоаннис 1 0
22. Джузино Эдриан 1 0
23. Майданос Георгиос 1 0
Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 8 0
2. Санчес Сальвадор 5 1
3. Переа Хуан 6 0
4. Коломбо Родриго 4 1
5. Феррари Франко 4 1
6. Митоглу Герасимос 3 1
7. Текио Серхио 4 0
8. Гуаррочена Икер 3 0
9. Дувикас Анастасиос 3 0
10. Бартоло Хулиан 3 0
11. Ринстра Дан 1 1
12. Нинис Сотирис 2 0
13. Клейман Борис 2 0
14. Цоканис Тасос 2 0
15. Димопулос Стергиос 2 0
16. Дентакис Антонис 2 0
17. Киакос Яннис 2 0
18. Ендришек Эрик 1 0
19. Буэно Альберто 1 0
20. Критикос Анастасиос 1 0
21. Грильо Фаусто 1 0
22. Варда Амр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лариса 0 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 44.44% (4)
 Волос 15% (3) 10% (2) 10% (2) 15% (3) 5% (1) 45% (9)

Предыдущие игры

Лариса Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Арис Салоники 1:0 Лариса Астерас 1:0 Лариса ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис
Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса
Волос Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Волос 0:2 Панатинаикос ПАС Янина 0:1 Волос Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия
ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос

Последние игры между собой

Лариса: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Волос: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Волос 1:1 Лариса Суперлига Лариса 3:1 Волос Суперлига Волос 0:0 Лариса Суперлига Лариса 2:1 Волос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 19 16 3 0 48 - 7 51
2. Арис Салоники 0:0 Заявка 20 12 4 4 24 - 11 40
3. АЕК Заявка 19 11 4 4 30 - 21 37
4. ПАОК Заявка 19 10 6 3 32 - 18 36
5. Панатинаикос Заявка 19 10 4 5 22 - 12 34
6. Астерас 0:0 Заявка 20 8 7 5 19 - 19 31
7. Волос Заявка 20 5 9 6 20 - 27 24
8. Атромитос Заявка 19 5 7 7 18 - 25 22
9. ОФИ Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 18 5 3 10 18 - 23 18
11. ПАС Янина Заявка 19 4 6 9 18 - 22 18
12. Панетоликос Заявка 19 2 7 10 10 - 23 13
13. Ламия Заявка 17 2 4 11 10 - 30 10
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 10 0 0 28 - 2 30
2. ПАОК Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
3. Арис Салоники 0:0 Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
4. АЕК Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
5. Астерас 0:0 Заявка 10 5 3 2 9 - 7 18
6. Панатинаикос Заявка 9 5 2 2 10 - 4 17
7. Атромитос Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос Заявка 9 2 4 3 6 - 10 10
9. Панетоликос Заявка 10 2 3 5 8 - 13 9
10. ОФИ Заявка 10 2 3 5 9 - 17 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. ПАС Янина Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
13. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
14. Аполлон Смирнис Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 6 3 0 20 - 5 21
2. Арис Салоники 0:0 Заявка 10 6 3 1 12 - 4 21
3. АЕК Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
4. Панатинаикос Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
5. ПАОК Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
6. Аполлон Смирнис Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
7. Волос Заявка 11 3 5 3 14 - 17 14
8. Астерас 0:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
9. ПАС Янина Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
11. Атромитос Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
12. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
13. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Михаил Алексиос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alkazar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.76 2.73 3.12
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 1.45 4.50

Самый высокий коэффициент на матч «Лариса» – «Волос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лариса» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Волос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лариса» – «Волос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.30 1.11 4.35 1.18 2.41 1.54 1.82 1.99 1.50 2.77 1.21 4.40 1.16 5.05 1.03 9.10 1.02 10.00
1.57 2.31 1.11 5.80 1.07 7.50 2.18 1.68 1.05 8.50 1.66 2.23 1.04 9.00 1.10 6.25 1.08 7.00 1.04 9.40 1.03 10.00 0.00 16.00 0.00 16.00 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.19 1.68 1.50 2.59 1.27 3.76
1.27 3.55 1.18 4.50 1.10 6.25 1.05 8.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.91 1.41 1.98 1.83 1.43 2.83
2.00 1.76 1.44 2.65 1.14 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
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