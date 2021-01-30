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Астерас
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Арис Салоники
0' 16'
99
Цифцис
Антонис
27
Котсирас
Яннис
19
Костаньо
Хосе
15
Суарес
Дани
29
Альварес
Федерико
6
Вальенте
Хосе
5
Капилья
Энеко
11
Рехис
Франсеск
21
Цимас
Панайотис
40
Паскуаль
Андрес
10
Фернандес
Луис
99
Сиампанис
Мариос
66
Сакик
Эмануэль
92
Роуз
Линдси
29
Беналуань
Йоан
44
Иоанну
Николас
6
Джегго
Джеймс
88
Саша
Лукас
10
Матео
Гарсия
18
Бертолио
Факундо
16
Бруну
Гама
9
Манос
Димитриос
Астерас
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 10 (4) 0.5
2. Фернандес Луис 3 0.15
3. Риера Адриан 2 0.1
4. Мунафо Хуан 2 0.1
5. Рехис Франсеск 1 0.05
6. Цимас Панайотис 1 0.05
7. Альварес Федерико 0 0
8. Тилика Лео 0 0
9. Котсирас Яннис 0 0
10. Фернандес Борха II 0 0
Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 5 (4) 0.25
2. Бертолио Факундо 3 0.15
3. Саша Лукас 2 0.1
4. Манос Димитриос 2 0.1
5. Лопес Кристиан 2 0.1
6. Матилья Хавьер 2 (1) 0.1
7. Силва Алешандре 1 0.05
8. Фетфатцидис Иоаннис 1 0.05
9. Иоанну Николас 1 0.05
10. Беналуань Йоан 1 0.05
11. Каче Эргюс 1 0.05
12. Роуз Линдси 1 0.05
13. Мансини Даниэль 1 0.05
14. Джегго Джеймс 0 0
15. Сакик Эмануэль 0 0
16. Ганя Кристиан 0 0

Карточки

Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 7 0
2. Мунафо Хуан 5 0
3. Альварес Федерико 4 0
4. Христос Тасулис 4 0
5. Суарес Дани 4 0
6. Котсирас Яннис 4 0
7. Вальенте Хосе 4 0
8. Тилика Лео 3 0
9. Иглесиас Матиас 3 0
10. Фернандес Борха II 2 0
11. Гарсия Рубен II 2 0
12. Паскуаль Андрес 2 0
13. Костаньо Хосе 2 0
14. Фернандес Луис 1 0
15. Пападопулос Никос 1 0
16. Рехис Франсеск 1 0
17. Пасалидис Триантафиллос 1 0
18. Цифцис Антонис 1 0
19. Риера Адриан 1 0
20. Антцулас Георгиос 1 0
Арис Салоники
# Игрок      
1. Роуз Линдси 6 1
2. Сакик Эмануэль 5 0
3. Беналуань Йоан 4 0
4. Саша Лукас 3 0
5. Бертолио Факундо 3 0
6. Бруну Гама 3 0
7. Джегго Джеймс 3 0
8. Иоанну Николас 3 0
9. Мансини Даниэль 3 0
10. Сундгрен Даниэль 1 1
11. Буше Закари 2 0
12. Манос Димитриос 2 0
13. Силва Алешандре 2 0
14. Лопес Кристиан 2 0
15. Матео Гарсия 2 0
16. Матилья Хавьер 1 0
17. Фетфатцидис Иоаннис 1 0
18. Ганя Кристиан 1 0
19. Сиампанис Мариос 1 0
20. Багалианис Петрос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астерас 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5) 5.26% (1) 21.05% (4) 21.05% (4)
 Арис Салоники 0 34.78% (8) 13.04% (3) 4.35% (1) 21.74% (5) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +8 =6 -6
ОФИ 0:1 Астерас Астерас 1:0 Лариса Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос
Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос
Арис Салоники Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Арис Салоники 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Астерас Арис Салоники 0:1 Панатинаикос
Арис Салоники 0:1 АЕК ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Волос Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Астерас: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Арис Салоники: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Арис Салоники 2:0 Астерас Кубок Арис Салоники 1:0 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:1 Астерас Суперлига
Астерас 0:3 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Суперлига Арис Салоники 3:3 Астерас Кубок Астерас 2:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 5:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:0 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Кубок Арис Салоники 0:1 Астерас Суперлига Астерас 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 19 16 3 0 48 - 7 51
2. Арис Салоники 0:0 Заявка 20 12 4 4 24 - 11 40
3. АЕК Заявка 19 11 4 4 30 - 21 37
4. ПАОК Заявка 19 10 6 3 32 - 18 36
5. Панатинаикос Заявка 19 10 4 5 22 - 12 34
6. Астерас 0:0 Заявка 20 8 7 5 19 - 19 31
7. Волос Заявка 20 5 9 6 20 - 27 24
8. Атромитос Заявка 19 5 7 7 18 - 25 22
9. ОФИ Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 18 5 3 10 18 - 23 18
11. ПАС Янина Заявка 19 4 6 9 18 - 22 18
12. Панетоликос Заявка 19 2 7 10 10 - 23 13
13. Ламия Заявка 17 2 4 11 10 - 30 10
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 10 0 0 28 - 2 30
2. ПАОК Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
3. Арис Салоники 0:0 Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
4. АЕК Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
5. Астерас 0:0 Заявка 10 5 3 2 9 - 7 18
6. Панатинаикос Заявка 9 5 2 2 10 - 4 17
7. Атромитос Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос Заявка 9 2 4 3 6 - 10 10
9. Панетоликос Заявка 10 2 3 5 8 - 13 9
10. ОФИ Заявка 10 2 3 5 9 - 17 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. ПАС Янина Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
13. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
14. Аполлон Смирнис Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 6 3 0 20 - 5 21
2. Арис Салоники 0:0 Заявка 10 6 3 1 12 - 4 21
3. АЕК Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
4. Панатинаикос Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
5. ПАОК Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
6. Аполлон Смирнис Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
7. Волос Заявка 11 3 5 3 14 - 17 14
8. Астерас 0:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
9. ПАС Янина Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
11. Атромитос Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
12. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
13. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Арис Салоники
3.70
3.10
2.49
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.10 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 3.08 3.08 2.49
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 2.50 2.25
  3.50 2.85 2.34

Самый высокий коэффициент на матч «Астерас» – «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астерас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астерас» – «Арис Салоники», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.75 1.06 5.10 1.14 2.44 1.53 1.85 1.95 1.52 2.70 1.22 4.30 1.15 5.20 1.03 9.70 1.02 10.25
4.00 1.22 2.80 1.40 1.72 2.05 2.12 1.72 1.31 3.25 1.66 2.21 1.20 4.20 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.03 9.80 0.00 16.50 0.00 16.00 0.00 22.00
6.42 1.12 2.57 1.50 2.07 1.76 1.81 2.02 1.53 2.49 1.40 2.91 1.45 2.78 1.15 5.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.40 1.57 1.56 2.43 1.28 3.68
1.60 2.25 1.11 5.80 1.07 7.50 1.03 10.00
2.02 1.79 1.65 2.21 1.29 3.43 1.35 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.95 1.40 1.95 1.85 1.43 2.83
1.95 1.80 1.42 2.65 1.14 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.30 1.23
Где смотреть матч Астерас 0:0 Арис Салоники онлайн

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