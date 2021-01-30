Астерас
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Теодорос Колокотронис
Арис Салоники
15
Суарес
Дани
92
Роуз
Линдси
88
Саша
Лукас
10
Матео
Гарсия
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Каче ЭргюсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|10 (4)
|0.5
|2.
|Фернандес Луис
|3
|0.15
|3.
|Риера Адриан
|2
|0.1
|4.
|Мунафо Хуан
|2
|0.1
|5.
|Рехис Франсеск
|1
|0.05
|6.
|Цимас Панайотис
|1
|0.05
|7.
|Альварес Федерико
|0
|0
|8.
|Тилика Лео
|0
|0
|9.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|10.
|Фернандес Борха II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|5 (4)
|0.25
|2.
|Бертолио Факундо
|3
|0.15
|3.
|Саша Лукас
|2
|0.1
|4.
|Манос Димитриос
|2
|0.1
|5.
|Лопес Кристиан
|2
|0.1
|6.
|Матилья Хавьер
|2 (1)
|0.1
|7.
|Силва Алешандре
|1
|0.05
|8.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.05
|9.
|Иоанну Николас
|1
|0.05
|10.
|Беналуань Йоан
|1
|0.05
|11.
|Каче Эргюс
|1
|0.05
|12.
|Роуз Линдси
|1
|0.05
|13.
|Мансини Даниэль
|1
|0.05
|14.
|Джегго Джеймс
|0
|0
|15.
|Сакик Эмануэль
|0
|0
|16.
|Ганя Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|7
|0
|2.
|Мунафо Хуан
|5
|0
|3.
|Альварес Федерико
|4
|0
|4.
|Христос Тасулис
|4
|0
|5.
|Суарес Дани
|4
|0
|6.
|Котсирас Яннис
|4
|0
|7.
|Вальенте Хосе
|4
|0
|8.
|Тилика Лео
|3
|0
|9.
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|10.
|Фернандес Борха II
|2
|0
|11.
|Гарсия Рубен II
|2
|0
|12.
|Паскуаль Андрес
|2
|0
|13.
|Костаньо Хосе
|2
|0
|14.
|Фернандес Луис
|1
|0
|15.
|Пападопулос Никос
|1
|0
|16.
|Рехис Франсеск
|1
|0
|17.
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|18.
|Цифцис Антонис
|1
|0
|19.
|Риера Адриан
|1
|0
|20.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роуз Линдси
|6
|1
|2.
|Сакик Эмануэль
|5
|0
|3.
|Беналуань Йоан
|4
|0
|4.
|Саша Лукас
|3
|0
|5.
|Бертолио Факундо
|3
|0
|6.
|Бруну Гама
|3
|0
|7.
|Джегго Джеймс
|3
|0
|8.
|Иоанну Николас
|3
|0
|9.
|Мансини Даниэль
|3
|0
|10.
|Сундгрен Даниэль
|1
|1
|11.
|Буше Закари
|2
|0
|12.
|Манос Димитриос
|2
|0
|13.
|Силва Алешандре
|2
|0
|14.
|Лопес Кристиан
|2
|0
|15.
|Матео Гарсия
|2
|0
|16.
|Матилья Хавьер
|1
|0
|17.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|18.
|Ганя Кристиан
|1
|0
|19.
|Сиампанис Мариос
|1
|0
|20.
|Багалианис Петрос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астерас
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|Арис Салоники
|0
|34.78% (8)
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +8 =6 -6ОФИ 0:1 Астерас Астерас 1:0 Лариса Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос
Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос
Арис Салоники Последние 20 матчей: +12 =3 -5Арис Салоники 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Астерас Арис Салоники 0:1 Панатинаикос
Арис Салоники 0:1 АЕК ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Волос Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка
Последние игры между собой
Астерас: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Арис Салоники: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Астерас 0:3 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Суперлига Арис Салоники 3:3 Астерас Кубок Астерас 2:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 5:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:0 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Кубок Арис Салоники 0:1 Астерас Суперлига Астерас 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|48 - 7
|51
|2.
|Арис Салоники
|0:0 Заявка
|20
|12
|4
|4
|24 - 11
|40
|3.
|АЕК
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|30 - 21
|37
|4.
|ПАОК
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|32 - 18
|36
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|22 - 12
|34
|6.
|Астерас
|0:0 Заявка
|20
|8
|7
|5
|19 - 19
|31
|7.
|Волос
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|20 - 27
|24
|8.
|Атромитос
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 25
|22
|9.
|ОФИ
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 23
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 22
|18
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|10 - 23
|13
|13.
|Ламия
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|10 - 30
|10
|14.
|Лариса
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|28 - 2
|30
|2.
|ПАОК
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 7
|21
|3.
|Арис Салоники
|0:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|4.
|АЕК
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|5.
|Астерас
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|9 - 7
|18
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 4
|17
|7.
|Атромитос
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Лариса
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 10
|5
|14.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 5
|21
|2.
|Арис Салоники
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|12 - 4
|21
|3.
|АЕК
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|5.
|ПАОК
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|7.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 17
|14
|8.
|Астерас
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|ОФИ
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Астерас» – «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астерас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астерас» – «Арис Салоники», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров